Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

На экскурсии мы с вами познакомиться с характерными особенностями правителей Российской империи, проявлявшимися через случаи жизни, обыденные и экстремальные, свидетелями которых были стены Зимнего Дворца. Узнаем ответы на самые интригующие вопросы судеб императоров и императриц.