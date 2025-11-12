На экскурсии мы с вами познакомиться с характерными особенностями правителей Российской империи, проявлявшимися через случаи жизни, обыденные и экстремальные, свидетелями которых были стены Зимнего Дворца. Узнаем ответы на самые интригующие вопросы судеб императоров и императриц.
Время начала: 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30
Описание экскурсииКак формируется наше отношение к окружающим нас людям? Известным современникам, историческим личностям? Как правило, на основании характерного поведения данных людей в определённых ситуациях. Причём, вовсе не обязательно, чтобы ситуации были экстремальными, зачастую характер проявляется именно в повседневности. Начиная с Екатерины II, и далее о каждом из императоров, в хронологическом порядке, мы узнаем реальные случаи из жизни, отражающие «человеческую сторону» исторических персонажей:
- Как Екатерина II проявляла свою тактичность в общении с приближенными и как она же подмечала черты характера у своих собак?
- Как Павел I восстанавливал историческую справедливость?
- В чём отличие храбрости и фатализма – на примере Николая I и Александра II?
- Какую личностную особенность семилетнего будущего Александра III подметил в нём его воспитатель и при каких обстоятельствах эта особенность стала всем очевидна спустя 30 лет?
- В чём был центр жизненных интересов Николая II и что об этом «помнят» помещения Зимнего Дворца?
- И многое другое!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входной билет
Место начала и завершения?
Эрмитаж
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия по Петергофу
Петергоф - место, которое стоит увидеть каждому. В этой экскурсии вы узнаете историю дворца и насладитесь красотой фонтанов Нижнего парка
Начало: На Площади Искусств
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
14 ноя в 09:00
6200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
«Очень приятно, Царь»: знакомство с обитателями Зимнего дворца
Насладиться убранством Эрмитажа и выяснить, что помнят эти стены о правителях прошлого
Начало: В главном корпусе Эрмитажа
Завтра в 11:30
14 ноя в 14:30
4800 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
Петергоф приглашает на индивидуальную экскурсию по Нижнему парку. Узнайте, какие фрукты выращивали в оранжерее и полюбуйтесь фонтанами и дворцами
Начало: На Дворцовой площади в Петергофе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 1350 ₽
1500 ₽ за человека