Как формируется наше отношение к окружающим, современникам, историческим личностям? Как правило, на основании характерного поведения людей в разных ситуациях.
Мы прогуляемся по Зимнему дворцу, вспомним случаи из жизни монарших особ — обыденные и экстремальные. Обсудим, какие качества проявляли императоры и императрицы. И выясним, похожи ли они на нас.
Описание экскурсии
Начнём с Екатерины II и вспомним каждого из императоров в хронологическом порядке. Я расскажу вам о реальных случаях из жизни, отражающих «человеческую» сторону исторических персонажей.
Мы обсудим:
- Как Екатерина II проявляла тактичность в общении с приближёнными и как она же подмечала черты характера у… своих собак
- Как Павел I восстанавливал историческую справедливость
- В чём отличие храбрости от фатализма — на примере Николая I и Александра II
- Какую личностную особенность семилетнего будущего Александра III подметил в нём его воспитатель (и при каких обстоятельствах эта особенность стала всем очевидна спустя 30 лет)
- В чём был центр жизненных интересов Николая II и что об этом помнят помещения Зимнего дворца
Организационные детали
- Билеты в Эрмитаж оплачиваются отдельно (гиду покупать билет не нужно): взрослые — 500 ₽ за чел., дети до 14 лет — бесплатно. Приобрести билет можно на официальном сайте музея
- Рекомендую экскурсию для детей старше 12 лет
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В главном корпусе Эрмитажа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Михаил — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1638 туристов
Я не совсем обычный гид. Для меня проведение экскурсий — это, прежде всего, встреча с единомышленниками, интересующимися вопросами истории. Широкий кругозор, увлечённость, постоянный поиск новой информации по уже известным вопросам, незацикленность на одной теме, взгляд на исторический факт или событие как на совокупность многомерных слоёв общественной и культурной жизни — вот мой творческий метод разработки экскурсий.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алла
18 ноя 2025
Были с мужем на экскурсии «Очень приятно, Царь». Мы в восторге. Экскурсия замечательная, Михаил прекрасный и очень знающий рассказчик. Огромное спасибо!!!!
Е
Елена
14 ноя 2025
Очень интересно, советую
М
Максим
8 ноя 2025
Михаил провел одну из самых невероятных экскурсий в моей жизни! Необычные факты, юмор, интересный маршрут. 2 часа пролетели незаметно!
М
Майя
22 авг 2025
Добрый день. Были на экскурсии с сыном 17 лет. Мы выбрали эту экскурсию, потому что хотелось побольше узнать о жизни обитателей дворца.
Экскурсия полностью соответствует нашим ожиданиям, было очень интересно. Узнали много подробностей из жизни царской семьи, смогли представить себе какими они были людьми.
Рассказ Михаила было приятно слушать, два часа пролетели незаметно. Большое спасибо за экскурсию.
Ольга
22 авг 2025
Много раз бывали в Эрмитаже, но в первый раз выбрали экскурсию по залам на тему, где и как жили цари.
Интуиция меня не подвела, что я выбрала именно Михаила.
Михаил прекрасный рассказчик, владеющий словом и интереснейшим, часто совершенно новым для слушателя, материалом.
Два с лишним часа пролетели, как миг, настолько было интересно.
Огромное спасибо Михаилу
Обязательно придём к Вам ещё
И
Ирина
30 июн 2025
Очень понравилась экскурсия, были с сыном-школьником, который увлекается историей. Спасибо Михаилу за интересную тему и экскурсию, интересно и познавательно!
А
Анастасия
31 мая 2025
Огромное спасибо за отличную экскурсию! Михаил -прекрасный рассказчик, отлично владеет материалом. Подробно отвечает на любые вопросы. Действительно получилось увидеть и представить зимний дворец, как жилое помещение. Во время экскурсии гид показывает различные фотоматериалы с планшета, что тоже очень удобно.
Ирина
26 мая 2025
Экскурсия «Очень приятно, Царь»: знакомство с обитателями Зимнего дворца» в Эрмитаже оставила яркие впечатления в душе детей 13-ти лет! Михаил увлекательно рассказал подросткам о жизни и судьбах царских особ. Они
