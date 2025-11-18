А Алла Были с мужем на экскурсии «Очень приятно, Царь». Мы в восторге. Экскурсия замечательная, Михаил прекрасный и очень знающий рассказчик. Огромное спасибо!!!!

Е Елена Очень интересно, советую

М Максим Михаил провел одну из самых невероятных экскурсий в моей жизни! Необычные факты, юмор, интересный маршрут. 2 часа пролетели незаметно!

М Майя Добрый день. Были на экскурсии с сыном 17 лет. Мы выбрали эту экскурсию, потому что хотелось побольше узнать о жизни обитателей дворца.

Экскурсия полностью соответствует нашим ожиданиям, было очень интересно. Узнали много подробностей из жизни царской семьи, смогли представить себе какими они были людьми.

Рассказ Михаила было приятно слушать, два часа пролетели незаметно. Большое спасибо за экскурсию.

Ольга Много раз бывали в Эрмитаже, но в первый раз выбрали экскурсию по залам на тему, где и как жили цари.

Интуиция меня не подвела, что я выбрала именно Михаила.

Михаил прекрасный рассказчик, владеющий словом и интереснейшим, часто совершенно новым для слушателя, материалом.

Два с лишним часа пролетели, как миг, настолько было интересно.

Огромное спасибо Михаилу

Обязательно придём к Вам ещё

И Ирина Очень понравилась экскурсия, были с сыном-школьником, который увлекается историей. Спасибо Михаилу за интересную тему и экскурсию, интересно и познавательно!

А Анастасия Огромное спасибо за отличную экскурсию! Михаил -прекрасный рассказчик, отлично владеет материалом. Подробно отвечает на любые вопросы. Действительно получилось увидеть и представить зимний дворец, как жилое помещение. Во время экскурсии гид показывает различные фотоматериалы с планшета, что тоже очень удобно.