Экскурсия по Владимирскому дворцу

Приглашаем вас в бывшую резиденцию семьи великого князя Владимира — третьего сына Александра II. Мебель и декор комнат чудом избежали разграбления в 1917 году, и вы увидите их в интерьерах дворца.
Вы узнаете о дореволюционном и советском периоде в истории здания и выдающихся учёных, с именами которых связан его нынешний статус.
Описание экскурсии
В сопровождении гида вы пройдете по роскошной парадной лестнице и полюбуетесь расписными зеркалами итальянских мастеров, великолепными люстрами и вазами.
Вы побываете:
- в парадных залах
- уютных гостиных
- личных апартаментах великокняжеской семьи
Вы узнаете:
- О жизни и роли в истории страны великого князя Владимира Александровича
- Об архитектуре здания и его перестройках
- О том, какие организации размещались здесь после революции
- Благодаря чему он получил статус Дома учёных
- Кто здесь жил и работал в советские годы
Организационные детали
- В стоимость включены входные билеты и услуги гида
- На сайте вы оплачиваете 25% стоимости, а оставшуюся часть — не менее, чем за 2 дня до экскурсии по ссылке от организатора. Это необходимо для бронирования посещения дворца. К сожалению, оплата на месте невозможна.
- После оплаты вам на почту придёт подтверждение (чек)
- При отмене экскурсии по вашей инициативе не менее, чем за 48 часов мы вернём 100% стоимости
- Если вы отмените экскурсию менее, чем за 48 часов по уважительной причине, мы согласуем возврат 100% стоимости
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1900 ₽
|Пенсионеры
|1520 ₽
|Школьники
|1425 ₽
|Студенты
|1520 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 251 туриста
Работа нашей команды — показывать вам лучшие достопримечательности, рассказать об истории и культуре Петербурга. С нами вы можете познакомиться со множеством интересных фактов, легенд и архитектурных особенностей Северной столицы. Будем рады показать вам один из красивейших городов мира — Санкт-Петербург!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
16 окт 2025
Понравилось, спасибо!
Дата посещения: 16 октября 2025
Н
Наталия
9 ноя 2025
Очень хороший экскурсовод,интересная и познавательная экскурсия,узнали много нового. всем рекомендуем.
М
Мария
20 сен 2025
Прекрасный дворец, очень интересный рассказ экскурсовода! Прекрасная экскурсия, спасибо!
Ольга
29 июл 2025
Недавно я посетил экскурсию по Владимирскому дворцу, и хотел бы поделиться своими впечатлениями. Наш гид была настоящим знатоком истории. Его увлекательные рассказы сделали экскурсию не только познавательной, но и очень интересной. Дворец поражает своим великолепием. Архитектурные детали, роскошные залы и антикварная мебель создают уникальную атмосферу.
Хотелось бы больше времени, чтобы вникнуть в детали интерьеров и сделать фотографии.
З
Захарова
21 июл 2025
Прекрасный экскурсовод. Кто хотел, тот всё услышал и увидел. Мне понравилось. Приду снова с семьёй.
Александра
29 июн 2025
В целом, и экскурсия, и место интересные. Но, наверно, у нас были сильно завышены ожидания относительно этого места. И не совсем понятен ажиотаж, мы два года пытались попасть, когда приезжаем,
Наталья
14 янв 2025
Экскурсия замечательная, дворец прекрасный, у экскурсовода (к сожалению не запомнила имени) очень грамотная речь, приятный тембр голоса, просто бы слушала и слушала.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
