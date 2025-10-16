Мои заказы

Экскурсия по Владимирскому дворцу - Дому учёных

Побывать в петербургском дворце в стиле флорентийского паллацо и узнать его удивительную историю
Приглашаем вас в бывшую резиденцию семьи великого князя Владимира — третьего сына Александра II. Мебель и декор комнат чудом избежали разграбления в 1917 году, и вы увидите их в интерьерах дворца.

Вы узнаете о дореволюционном и советском периоде в истории здания и выдающихся учёных, с именами которых связан его нынешний статус.
4.9
7 отзывов
Описание экскурсии

В сопровождении гида вы пройдете по роскошной парадной лестнице и полюбуетесь расписными зеркалами итальянских мастеров, великолепными люстрами и вазами.

Вы побываете:

  • в парадных залах
  • уютных гостиных
  • личных апартаментах великокняжеской семьи

Вы узнаете:

  • О жизни и роли в истории страны великого князя Владимира Александровича
  • Об архитектуре здания и его перестройках
  • О том, какие организации размещались здесь после революции
  • Благодаря чему он получил статус Дома учёных
  • Кто здесь жил и работал в советские годы

Организационные детали

  • В стоимость включены входные билеты и услуги гида
  • На сайте вы оплачиваете 25% стоимости, а оставшуюся часть — не менее, чем за 2 дня до экскурсии по ссылке от организатора. Это необходимо для бронирования посещения дворца. К сожалению, оплата на месте невозможна.
  • После оплаты вам на почту придёт подтверждение (чек)
  • При отмене экскурсии по вашей инициативе не менее, чем за 48 часов мы вернём 100% стоимости
  • Если вы отмените экскурсию менее, чем за 48 часов по уважительной причине, мы согласуем возврат 100% стоимости
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1900 ₽
Пенсионеры1520 ₽
Школьники1425 ₽
Студенты1520 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Дворцовой набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 251 туриста
Работа нашей команды — показывать вам лучшие достопримечательности, рассказать об истории и культуре Петербурга. С нами вы можете познакомиться со множеством интересных фактов, легенд и архитектурных особенностей Северной столицы. Будем рады показать вам один из красивейших городов мира — Санкт-Петербург!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
1
3
2
1
С
Светлана
16 окт 2025
Понравилось, спасибо!
Дата посещения: 16 октября 2025
Н
Наталия
9 ноя 2025
Очень хороший экскурсовод,интересная и познавательная экскурсия,узнали много нового. всем рекомендуем.
Очень хороший экскурсовод,интересная и познавательная экскурсия,узнали много нового. всем рекомендуем.
М
Мария
20 сен 2025
Прекрасный дворец, очень интересный рассказ экскурсовода! Прекрасная экскурсия, спасибо!
Прекрасный дворец, очень интересный рассказ экскурсовода! Прекрасная экскурсия, спасибо!
Ольга
Ольга
29 июл 2025
Недавно я посетил экскурсию по Владимирскому дворцу, и хотел бы поделиться своими впечатлениями. Наш гид была настоящим знатоком истории. Его увлекательные рассказы сделали экскурсию не только познавательной, но и очень интересной. Дворец поражает своим великолепием. Архитектурные детали, роскошные залы и антикварная мебель создают уникальную атмосферу.
Хотелось бы больше времени, чтобы вникнуть в детали интерьеров и сделать фотографии.
Недавно я посетил экскурсию по Владимирскому дворцу, и хотел бы поделиться своими впечатлениями. Наш гид была
З
Захарова
21 июл 2025
Прекрасный экскурсовод. Кто хотел, тот всё услышал и увидел. Мне понравилось. Приду снова с семьёй.
Александра
Александра
29 июн 2025
В целом, и экскурсия, и место интересные. Но, наверно, у нас были сильно завышены ожидания относительно этого места. И не совсем понятен ажиотаж, мы два года пытались попасть, когда приезжаем,
читать дальше

и постоянно не было билетов. Очень красиво и помпезно, но чего-то не хватило. Какого-то элемента душевности что ли. На следующий день были в доме Брусницыных, и вот это был полный восторг.

Наталья
Наталья
14 янв 2025
Экскурсия замечательная, дворец прекрасный, у экскурсовода (к сожалению не запомнила имени) очень грамотная речь, приятный тембр голоса, просто бы слушала и слушала.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

