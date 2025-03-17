Свою историю дом на Большой Морской улице, начинает с 1835 года, когда существующее на том участке здание покупает князь Сергей Сергеевич Гагарин и по его заказу модный архитектор Александр Пель, а позже зодчий Эппингер Федор, перестраивают лицевой флигель по Большой Морской улице
Ближайшие даты:16
ноя
Время начала: 15:00, 16:30
Описание экскурсииВо время экскурсии гости узнают интересные факты из истории особняка, которая причудливо смешивается с историей жизни южноамериканского революционера Франциско Миранды, графа д’Артуа (французского короля Карла Х), Екатерины Дашковой и жизнью хозяйки дома — Надежды Половцовой, приёмной дочери придворного банкира Штиглица Важная информация: Входные билеты включены в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида/n
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Большая Морская улица, д. 52
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Входные билеты включены в стоимость
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
17 мар 2025
Экскурсовод как будто бы наизусть зачитала информацию, не давая место для вопросов и уточнений(( а если же они и были, отвечала супер не охотно
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Групповая
до 25 чел.
Особняк Половцова: роскошь за неприметными фасадами
Оценить интерьеры одного из самых пышных домов Петербурга и познакомиться с его историей
Начало: На Большой Морской
15 ноя в 10:30
16 ноя в 15:00
3000 ₽ за человека
-
15%
Билеты
Экскурсия по особняку сенатора Половцова (билеты включены)
Побывать в петербургском Доме архитектора и восхититься его внутренним убранством
Начало: У СТ.М. «Адмиралтейская»
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00 и 16:00
11 ноя в 15:00
13 ноя в 12:00
2975 ₽
3500 ₽ за билет
Групповая
до 25 чел.
Расписание: Согласно календарю
15 ноя в 14:00
16 ноя в 15:30
2400 ₽ за человека