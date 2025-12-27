Почувствуйте пульс истории в стенах Нового Арсенала, где старинные подъемные краны соседствуют с галереями.
Узнайте, как царский Литейный двор стал центром современной жизни, и загляните в цех, где рождается новогоднее волшебство на фабрике «Ленигрушка».
Вас ждет уникальный опыт: увидеть работу стеклодува и самому расписать игрушку, унося с собой не только знания, но и живой сувенир.
Узнайте, как царский Литейный двор стал центром современной жизни, и загляните в цех, где рождается новогоднее волшебство на фабрике «Ленигрушка».
Вас ждет уникальный опыт: увидеть работу стеклодува и самому расписать игрушку, унося с собой не только знания, но и живой сувенир.
Описание мастер-классаСам Петр I основал Литейный двор, положив начало одной из самых масштабных промышленных зон Петербурга. Сегодня бывшие цеха обретают новую жизнь как концертные залы, галереи и фуд-маркеты. Это не просто реконструкция, а ревитализация — наполнение исторических стен современным содержанием. Трансформация, которая происходит здесь, в стенах Арсенала, доказывает, что у промышленной архитектуры есть будущее. Станьте свидетелем удивительного преображения! Один из резидентов последних лет — фабрика «Ленигрушка» распахнет свои двери и раскроет секреты мастерства. Производство елочных игрушек из стекла — это удовольствие творчества, к которому вы сможете прикоснуться, расписав собственный праздничный шедевр на мастер-классе. Во время экскурсии вы увидите:
- исторические корпуса Нового Арсенала • чугунную плитку с клеймом завода • сохранившиеся подъемные краны • полный цикл создания волшебства: как мастер-стеклодув выдувает игрушку из раскаленного стекла, а художники вручную расписывают ее красками А еще вы узнаете:.
- как развивалось артиллерийское дело в России с XIV века до легендарной Царь-пушки • как менялась организация производства со времён Петра I • почему Арсенал был перенесен с Литейного проспекта на Выборгскую сторону • какие технологии использовали для строительства промышленных зданий • историю елочных украшений на основе коллекции старинных российских и советских игрушек.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Посещение фабрики «Ленигрушка» с мастер-классом по росписи
- Использование радиогидов, к которым подключаются наушники, выданные гидом. Для удобства вы можете использовать собственные наушники (разъем mini jack 3.5 mm)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Санкт-Петербург, площадь Ленина, 6
Завершение: Фабрика «Ленигрушка» (Арсенальная улица, 2)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Мини-группа
до 10 чел.
Истории Петропавловской крепости и выстрел пушки (в мини-группе)
Петропавловская крепость - сердце Санкт-Петербурга. Станьте очевидцами полуденного выстрела пушки и узнайте множество интересных фактов о её истории
Начало: У входа в Петропавловскую крепость
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Неизведанные острова Северной столицы: Петровский и Канонерский
Познакомьтесь с нетипичными местами Санкт-Петербурга. Откройте для себя Петровский и Канонерский острова с их уникальной историей и современностью
Начало: У м. Спортивная
Сегодня в 11:00
4 янв в 11:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
-
49%
Групповая
Кронштадт - Никольский (Морской) собор и Петровский док
Начало: Невский просп., 35
Расписание: Ежедневно в 12:15
916 ₽
1800 ₽ за человека