1 чел.
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скидка
15%
Фотопрогулка
2 часа
На авто и пешком - небанальная фотопрогулка по Питеру
Очароваться пёстрыми двориками, погрузиться в уличное искусство и сделать красочные снимки
Начало: У станции метро пл. Ленина
6 июля в 08:00
9 июля в 08:00
79006 715₽ за всё до 2 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
3 часа
Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка
Приоткрыть секреты старинных памятников Петербурга и получить на память атмосферные снимки
Начало: У станции метро Пл. Ленина
6 июля в 10:00
9 июля в 10:00
79006 320₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка
Начало: М. Пл. Ленина (Финляндский вокзал)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 900₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Готические сокровища Петербурга: фотопрогулка
Начало: М. пл. Ленина (Финляндсикй вокзал)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 800₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Величественная готика Петербурга: фотопрогулка на авто
Оценить главные готические шедевры Северной столицы и получить профессиональные фото
Начало: У м. пл. Ленина
6 июля в 08:30
9 июля в 08:00
7 900₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Вокруг Финляндского вокзала
Раскрыть историю старинного вокзала и рассмотреть окружающие его здания на авторской экскурсии
Начало: В районе м. Площадь Ленина
Сегодня в 10:30
Завтра в 18:00
2 400₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Северная Венеция на электросамокатах
Атмосферные места и увлекательный рассказ о прошлом города на Неве
Начало: Рядом с метро «Площадь Ленина»
Расписание: ежедневно в 10:30
2 750₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина15 июня 2024Очень, очень рекомендую данную экскурсию. Михаил отличный экскурсовод, увлекаются даже дети. Сам маршрут продуман идеально, вся история Санкт-Петербурга за 2,5 часа. Узнали очень много редких фактов. Ну и, конечно, сам формат на самокатах - это что-то одновременно и романтическое и экстремальное.
- ААнна8 июня 2024Увидели нетуристический Питер. Эмоции ВАУ, сложно описать словами. Валентина как гид с несколькими высшими образованиями блестяще, образно, поэтически передает исторические смыслы. Евгений фотограф европейского уровня.
- ККостя28 мая 2024Отправила на экскурсию своего сына подростка. Сын в восторге. Огромное спасибо Михаилу за интереснейшую, познавательную экскурсию 🙏. Всем рекомендую!!!!
- ТТатьяна20 мая 2024Интересный опыт экскурсии на самокатах, хорошо отдохнули, посмотрели много интересного
- ЕЕлена11 марта 2024Спасибо Евгению за отличную экскурсию по действительно небональным местам. Было очень приятно провести время с интересным человеком и отличным фотографом. Мы с супругом остались полностью довольны снимками. Рекомендуем!
- ААлександр11 марта 2024Фотосессия с Евгением прошла легко и позитивно!!! Встретились с фотографом в назначенное время, без задержек. Мы выбрали фотосессию с передвижением на
- ВВиктория13 февраля 2024Мы были в Санкт-Петербурге зимой, хотелось красивых фото + немного полезной информации. Обратились к Валентине) На сообщения отвечает оперативно, передвигаться
- ААнна9 января 2024Экскурсия была нашим спасением в морозный питерский день. Грамотное сочетание локаций - в конце мы согрелись чашечкой какао на уютной
- ЕЕлена6 октября 2023Экскурсию провели вечером, погода отличная, Евгений провел отличную экскурсию по интересным местам, такие как мозаичный дворик, крыша ресторана. Фотосессия прошла в атмосфере дружелюбия и позитива) за что отдельное спасибо! Евгений сделал отличные фото, так же фото в необычном формате. Рекомендую)
- OOlga9 июля 2023В июне 2023 у нас был удивительный день в Петербурге с Валентиной и Евгением. Искали фотопрогулку, но предложенный формат - это
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «От Площади Ленина»
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