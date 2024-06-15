читать дальше

не просто фотопрогулка, а интересная экскурсия по ярким локациям города (в которые не каждый турист заглянет) от человека (Валентина), который его очень любит и знает, в сопровождении фотографа (Евгений), который очень любит свое дело и гармонично фотосессию вплетает в ход экскурсии. Фотографии получились яркие, живые: свет, динамика, композиция, эмоции. Все в них есть! Это то, что мы хотели на память о путешествии. Но кроме фотографий мы еще узнали и посмотрели много интересного. Погода тоже благоволила. Валентина и Евгений, спасибо Вам огромное за чудесный день! Ярко, незабываемо! И очень по доброму, по родному у Вас получилось с нами провести этот день. Было бы уместным приложить несколько фотографий здесь, но я ограничиваю свою частную жизнь в социальных сетях. Прошу с пониманием отнестись. Однако, это ничуть не умаляет результат - отличный фотоальбом на память и вместе с ним в воспоминаниях Ваши лица, рассказы и подаренные эмоции. Однозначно, рекомендуем!