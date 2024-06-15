От Площади Ленина – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 7 экскурсий в категории «От Площади Ленина» в Санкт-Петербурге, цены от 2 400 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
На авто и пешком - небанальная фотопрогулка по Питеру
скидка
15%
Фотопрогулка
2 часа
44 отзыва
На авто и пешком - небанальная фотопрогулка по Питеру
Очароваться пёстрыми двориками, погрузиться в уличное искусство и сделать красочные снимки
Начало: У станции метро пл. Ленина
6 июля в 08:00
9 июля в 08:00
79006 715 за всё до 2 чел.
Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка
🚗 На машине
скидка
20%
Фотопрогулка
3 часа
17 отзывов
Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка
Приоткрыть секреты старинных памятников Петербурга и получить на память атмосферные снимки
Начало: У станции метро Пл. Ленина
6 июля в 10:00
9 июля в 10:00
79006 320 за всё до 2 чел.
Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка
Фотопрогулка
3 часа
8 отзывов
Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка
Начало: М. Пл. Ленина (Финляндский вокзал)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 900 за всё до 2 чел.
Готические сокровища Петербурга: фотопрогулка
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Готические сокровища Петербурга: фотопрогулка
Начало: М. пл. Ленина (Финляндсикй вокзал)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 800 за всё до 2 чел.
Величественная готика Петербурга: фотопрогулка на авто
🚗 На машине
Фотопрогулка
2.5 часа
6 отзывов
Величественная готика Петербурга: фотопрогулка на авто
Оценить главные готические шедевры Северной столицы и получить профессиональные фото
Начало: У м. пл. Ленина
6 июля в 08:30
9 июля в 08:00
7 900 за всё до 2 чел.
Вокруг Финляндского вокзала
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Вокруг Финляндского вокзала
Раскрыть историю старинного вокзала и рассмотреть окружающие его здания на авторской экскурсии
Начало: В районе м. Площадь Ленина
Сегодня в 10:30
Завтра в 18:00
2 400 за всё до 3 чел.
Северная Венеция на электросамокатах
🛴 На самокатах
Мини-группа
2.5 часа
47 отзывов
Северная Венеция на электросамокатах
Атмосферные места и увлекательный рассказ о прошлом города на Неве
Начало: Рядом с метро «Площадь Ленина»
Расписание: ежедневно в 10:30
2 750 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    15 июня 2024
    Северная Венеция на электросамокатах
    Очень, очень рекомендую данную экскурсию. Михаил отличный экскурсовод, увлекаются даже дети. Сам маршрут продуман идеально, вся история Санкт-Петербурга за 2,5 часа. Узнали очень много редких фактов. Ну и, конечно, сам формат на самокатах - это что-то одновременно и романтическое и экстремальное.
    Очень, очень рекомендую данную экскурсию. Михаил отличный экскурсовод, увлекаются даже дети. Сам маршрут продуман идеально, всяОчень, очень рекомендую данную экскурсию. Михаил отличный экскурсовод, увлекаются даже дети. Сам маршрут продуман идеально, всяОчень, очень рекомендую данную экскурсию. Михаил отличный экскурсовод, увлекаются даже дети. Сам маршрут продуман идеально, всяОчень, очень рекомендую данную экскурсию. Михаил отличный экскурсовод, увлекаются даже дети. Сам маршрут продуман идеально, всяОчень, очень рекомендую данную экскурсию. Михаил отличный экскурсовод, увлекаются даже дети. Сам маршрут продуман идеально, вся
  • А
    Анна
    8 июня 2024
    На авто и пешком - небанальная фотопрогулка по Питеру
    Увидели нетуристический Питер. Эмоции ВАУ, сложно описать словами. Валентина как гид с несколькими высшими образованиями блестяще, образно, поэтически передает исторические смыслы. Евгений фотограф европейского уровня.
  • К
    Костя
    28 мая 2024
    Северная Венеция на электросамокатах
    Отправила на экскурсию своего сына подростка. Сын в восторге. Огромное спасибо Михаилу за интереснейшую, познавательную экскурсию 🙏. Всем рекомендую!!!!
  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    Северная Венеция на электросамокатах
    Интересный опыт экскурсии на самокатах, хорошо отдохнули, посмотрели много интересного
    Интересный опыт экскурсии на самокатах, хорошо отдохнули, посмотрели много интересногоИнтересный опыт экскурсии на самокатах, хорошо отдохнули, посмотрели много интересного
  • Е
    Елена
    11 марта 2024
    На авто и пешком - небанальная фотопрогулка по Питеру
    Спасибо Евгению за отличную экскурсию по действительно небональным местам. Было очень приятно провести время с интересным человеком и отличным фотографом. Мы с супругом остались полностью довольны снимками. Рекомендуем!
    Спасибо Евгению за отличную экскурсию по действительно небональным местам. Было очень приятно провести время с интереснымСпасибо Евгению за отличную экскурсию по действительно небональным местам. Было очень приятно провести время с интереснымСпасибо Евгению за отличную экскурсию по действительно небональным местам. Было очень приятно провести время с интереснымСпасибо Евгению за отличную экскурсию по действительно небональным местам. Было очень приятно провести время с интересным
  • А
    Александр
    11 марта 2024
    Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка
    Фотосессия с Евгением прошла легко и позитивно!!! Встретились с фотографом в назначенное время, без задержек. Мы выбрали фотосессию с передвижением на
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    авто (было очень удобно - и возможность быстро передвигаться, и возможность погреться в пути, т. к. на улице в тот период было холодновато). Заранее обсудили локации, время и были учтены все наши пожелания. Мы посетили красивейшие места в Санкт-Петербурге: Лютеранская церковь Святой Анненкирхе, Воскресенский Смольный собор. Фотографии были сделаны профессионально! 😍 Было выделено достаточно времени на каждую локацию, фотограф в ходе работы давал полезные советы по позированию и совместным фото. С теплотой вспоминаем Питерский отдых, смотря на прекрасные фотографии🫶 Однозначно будем рекомендовать Вас❤️ Спасибо за Вашу работу!!!

  • В
    Виктория
    13 февраля 2024
    Величественная готика Петербурга: фотопрогулка на авто
    Мы были в Санкт-Петербурге зимой, хотелось красивых фото + немного полезной информации. Обратились к Валентине) На сообщения отвечает оперативно, передвигаться
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    в мороз в теплой машине было комфортно. Валентина с увлечением рассказывала мне и сыну о посещаемых объектах, Евгений совмещал в себе водителя и фотографа. Маршрут был изменен - что-то предложили ребята (они же и отговорили от одной локации), что-то - я. В итоге мы посетили колокольню Смольного Собора (нужно было доплатить за подъем на колокольню), парк усадьбы Державина (вход оказался бесплатный) и Витебский вокзал (вход свободный). Везде было интересно, несмотря на холод) Валентина старается увлечь рассказами. Особенно ей оказался близок Гавриил Державин - она очень трепетно и эмоционально рассказывала о его жизни, а сыну даже прочитала его стихотворение, пока меня фотографировали) Евгений очень легок в общении и создает непринужденную обстановку. Фотографии получились классные! Очень много, очень красивые! Хочу еще раз сказать спасибо Валентине и Евгению за замечательную прогулку и пожелать успехов их творческому тандему! Рекомендую и по возможности обращусь к ним снова!

    Мы были в Санкт-Петербурге зимой, хотелось красивых фото + немного полезной информации. Обратились к Валентине) НаМы были в Санкт-Петербурге зимой, хотелось красивых фото + немного полезной информации. Обратились к Валентине) НаМы были в Санкт-Петербурге зимой, хотелось красивых фото + немного полезной информации. Обратились к Валентине) НаМы были в Санкт-Петербурге зимой, хотелось красивых фото + немного полезной информации. Обратились к Валентине) НаМы были в Санкт-Петербурге зимой, хотелось красивых фото + немного полезной информации. Обратились к Валентине) НаМы были в Санкт-Петербурге зимой, хотелось красивых фото + немного полезной информации. Обратились к Валентине) На
  • А
    Анна
    9 января 2024
    На авто и пешком - небанальная фотопрогулка по Питеру
    Экскурсия была нашим спасением в морозный питерский день. Грамотное сочетание локаций - в конце мы согрелись чашечкой какао на уютной
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    крыше, куда сами бы никогда не забрели. Именно этот вариант больше является фотопрогулкой, но у ребят есть совместные проекты с акцентом на историю и архитектуру. Все наши пожелания были учтены, мы остались очень довольны❤️

  • Е
    Елена
    6 октября 2023
    Готические сокровища Петербурга: фотопрогулка
    Экскурсию провели вечером, погода отличная, Евгений провел отличную экскурсию по интересным местам, такие как мозаичный дворик, крыша ресторана. Фотосессия прошла в атмосфере дружелюбия и позитива) за что отдельное спасибо! Евгений сделал отличные фото, так же фото в необычном формате. Рекомендую)
  • O
    Olga
    9 июля 2023
    Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка
    В июне 2023 у нас был удивительный день в Петербурге с Валентиной и Евгением. Искали фотопрогулку, но предложенный формат - это
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    не просто фотопрогулка, а интересная экскурсия по ярким локациям города (в которые не каждый турист заглянет) от человека (Валентина), который его очень любит и знает, в сопровождении фотографа (Евгений), который очень любит свое дело и гармонично фотосессию вплетает в ход экскурсии. Фотографии получились яркие, живые: свет, динамика, композиция, эмоции. Все в них есть! Это то, что мы хотели на память о путешествии. Но кроме фотографий мы еще узнали и посмотрели много интересного. Погода тоже благоволила. Валентина и Евгений, спасибо Вам огромное за чудесный день! Ярко, незабываемо! И очень по доброму, по родному у Вас получилось с нами провести этот день. Было бы уместным приложить несколько фотографий здесь, но я ограничиваю свою частную жизнь в социальных сетях. Прошу с пониманием отнестись. Однако, это ничуть не умаляет результат - отличный фотоальбом на память и вместе с ним в воспоминаниях Ваши лица, рассказы и подаренные эмоции. Однозначно, рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «От Площади Ленина»

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