Увидеть захоронения российских императоров и стать свидетелем полуденного пушечного залпа
Петропавловская крепость — сердце Северной столицы. Ровно в полдень здесь стреляет пушка. Обычай восходит к временам Петра I. На экскурсии мы станем очевидцами сохранившейся традиции — увидим и услышим полуденный выстрел.
А потом, во время прогулки по крепости, я расскажу много интересных фактов из её истории и покажу усыпальницу дома Романовых.
А потом, во время прогулки по крепости, я расскажу много интересных фактов из её истории и покажу усыпальницу дома Романовых.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 647 ₽
|Дети до 17 лет
|1 395 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Я покажу вам императорскую усыпальницу в Петропавловском соборе, где погребены все российские правители, начиная с Петра I и заканчивая Николаем II
- Объясню, почему Петра I похоронили спустя 6 лет после его смерти и расскажу историю необычного памятника императору
- Вы узнаете, какой по счёту ангел живёт сейчас на шпиле Петропавловского собора и для чего использовали подлинную маску, снятую с лица Петра Великого
- Выясните, как страдал город во времена наводнений и кого на Руси называли «подлыми»
- Ровно в полдень увидите и услышите выстрел пушки, а ещё поймёте, почему современная молодёжь называет артиллерийский залп «телеграм-канал того времени»
Организационные детали
Билет в Петропавловский собор оплачивается дополнительно: взрослые — 550 руб., учащиеся — 300 руб., пенсионеры — 250 руб.
в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у входа в Петропавловскую крепость
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 782 туристов
Меня зовут Наталья. История Петербурга — это моё увлечение и любовь. Обожаю рассказывать о парадном городе и его сердце — Петропавловской крепости. Стараюсь сделать так, чтобы каждый гость ушел с моей экскурсии с ощущением, что узнал Северную столицу по-новому.
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