Истории Петропавловской крепости и выстрел пушки (экскурсия в мини-группе)

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Увидеть захоронения российских императоров и стать свидетелем полуденного пушечного залпа

Петропавловская крепость — сердце Северной столицы. Ровно в полдень здесь стреляет пушка. Обычай восходит к временам Петра I. На экскурсии мы станем очевидцами сохранившейся традиции — увидим и услышим полуденный выстрел.

А потом, во время прогулки по крепости, я расскажу много интересных фактов из её истории и покажу усыпальницу дома Романовых.
Истории Петропавловской крепости и выстрел пушки (экскурсия в мини-группе)
Истории Петропавловской крепости и выстрел пушки (экскурсия в мини-группе)
Истории Петропавловской крепости и выстрел пушки (экскурсия в мини-группе)
Истории Петропавловской крепости и выстрел пушки (экскурсия в мини-группе)
Истории Петропавловской крепости и выстрел пушки (экскурсия в мини-группе)
Истории Петропавловской крепости и выстрел пушки (экскурсия в мини-группе)
Истории Петропавловской крепости и выстрел пушки (экскурсия в мини-группе)
Истории Петропавловской крепости и выстрел пушки (экскурсия в мини-группе)
Ближайшие даты:
7
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дек
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 647 ₽
Дети до 17 лет1 395 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Я покажу вам императорскую усыпальницу в Петропавловском соборе, где погребены все российские правители, начиная с Петра I и заканчивая Николаем II
  • Объясню, почему Петра I похоронили спустя 6 лет после его смерти и расскажу историю необычного памятника императору
  • Вы узнаете, какой по счёту ангел живёт сейчас на шпиле Петропавловского собора и для чего использовали подлинную маску, снятую с лица Петра Великого
  • Выясните, как страдал город во времена наводнений и кого на Руси называли «подлыми»
  • Ровно в полдень увидите и услышите выстрел пушки, а ещё поймёте, почему современная молодёжь называет артиллерийский залп «телеграм-канал того времени»

Организационные детали

Билет в Петропавловский собор оплачивается дополнительно: взрослые — 550 руб., учащиеся — 300 руб., пенсионеры — 250 руб.

в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в Петропавловскую крепость
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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