Неизведанные острова Северной столицы: Петровский и Канонерский

Посетить непарадные острова города и раскрыть их эклектичный характер на авто-пешеходной экскурсии

Приглашаю исследовать места, куда крайне редко добираются туристы и петербуржцы.

Вы узнаете, почему на Канонерском острове до 19 века почти не было поселений и почему некоторые жители Петровского острова считают «проклятием» мост Бетанкура.

Прокатитесь по скоростной дороге и полюбуетесь потрясающим видом на Лахта-центр и Газпром Арену.
Неизведанные острова Северной столицы: Петровский и Канонерский
Неизведанные острова Северной столицы: Петровский и Канонерский
Неизведанные острова Северной столицы: Петровский и Канонерский
Неизведанные острова Северной столицы: Петровский и Канонерский
Неизведанные острова Северной столицы: Петровский и Канонерский
Неизведанные острова Северной столицы: Петровский и Канонерский
Неизведанные острова Северной столицы: Петровский и Канонерский
Неизведанные острова Северной столицы: Петровский и Канонерский
Неизведанные острова Северной столицы: Петровский и Канонерский
Неизведанные острова Северной столицы: Петровский и Канонерский
Неизведанные острова Северной столицы: Петровский и Канонерский
Неизведанные острова Северной столицы: Петровский и Канонерский
Неизведанные острова Северной столицы: Петровский и Канонерский
Неизведанные острова Северной столицы: Петровский и Канонерский

Что вас ожидает

Петровский остров: фабрики, скейт-парк и мост Бетанкура

Когда-то на Петровском острове располагались дачи вельмож, сейчас здесь строят современную элитную недвижимость. Вы подниметесь на знаменитый вантовый мост Бетанкура, полюбуетесь видами на Неву и Васильевский остров. Оцените самый большой в городе скейт-парк и увидите действующую канатную фабрику им. Гота. А также услышите об одном из крупнейших пивоваренных заводов Петербурга 20 века и судостроительном предприятии «Алмаз».

Канонерский остров: футуристические виды и темное прошлое

Канонерский остров — крайне нетипичное место города. Вы узнаете, почему жители называют его «Канары» и чем объяснить отсутствие здесь названий улиц и тротуаров. Услышите о развитии расположенного рядом морского порта и, если повезет, полюбуетесь проплывающими мимо судами. Однако есть и «непарадная» сторона острова: я покажу заброшенные дома с заколоченными ставнями и расскажу о криминальном прошлом района.

Организационные детали

Экскурсия рассчитана на путешественников старше 14 лет.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у м. Спортивная
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Валерия
Валерия
Меня зовут Валерия, я аккредитованный гид по Санкт-Петербургу. Люблю создавать авторские экскурсии с продуманным небанальным маршрутом и логичным познавательным содержанием. При этом мне интересен не только парадный город, но и его окраины. С радостью раскрою для вас Северную столицу с разных сторон!
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

🎩Индивидуальные🚗На машине⚙️Необычные#Васильевский остров🗽Достопримечательности🔫Криминальные#Авторские

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Индивидуальная экскурсия Легенды и мифы Северной столицы
Индивидуальная экскурсия
4.8
18
3 500
за 1-6 чел.
Индивидуальная экскурсия Легенды и мифы Северной столицы
История Северной столицы - это больше, чем набор сухих фактов, чисел и календарных дат
По договоренности
Северные острова Петербурга на авто
Индивидуальная экскурсия
5
37
5 600
за 1-3 чел.
Северные острова Петербурга на авто
Вечернее путешествие по историческим островам города в душевной компании
Тайны Северной столицы (экскурсия-моноспектакль)
4.9
362
1 590
за 1 чел.
Тайны Северной столицы (экскурсия-моноспектакль)
Это не просто обзорная экскурсия, это авторский моноспектакль
12:00
Дворцы и замки Северной столицы
Индивидуальная экскурсия
5ч 30м
9 900
за 1-15 чел.
Дворцы и замки Северной столицы
Понятие "центр города" в Санкт-Петербурге очень обширное, не зря город на Неве называют "музей под открытым...
Ежедневно в 10.00
Северная столица: полное погружение
Индивидуальная экскурсия
7ч 30м
14 500
за 1-15 чел.
Северная столица: полное погружение
Понятие "центр города" в Санкт-Петербурге очень обширное, не зря город на Неве называют "музей под открытым...
Ежедневно в 10.00
Тайны, легенды и трагедии Северной столицы
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
6 900
за 1-15 чел.
Тайны, легенды и трагедии Северной столицы
Понятие "центр города" в Санкт-Петербурге очень обширное, не зря город на Неве называют "музей под открытым...
Ежедневно в 10.00
Границы миров. Пешеходная экскурсия
5
1
1ч 30м
600
за 1 чел.
Границы миров. Пешеходная экскурсия
Если вы устали от экскурсий по Невскому проспекту и дворцам
В светлое время суток
Квест-экскурсия Нетривиальный Петербург или 5-ый элемент Питера
Индивидуальный квест
5
5
3ч 30м
6 500
за 1 чел.
Квест-экскурсия Нетривиальный Петербург или 5-ый элемент Питера
Автобусно-пешеходная квест-экскурсия по самым необычным местам Северной столицы
любое
Легенды и история Северной столицы
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
6 900
за 1-15 чел.
Легенды и история Северной столицы
По историческим меркам Санкт-Петербург город совсем молодой, но уже успел накопить огромный объем культурной...
Ежедневно в 12.00
Неизведанные острова: Петровский и Канонерский
Индивидуальная экскурсия
4 500
за 1-4 чел.
Неизведанные острова: Петровский и Канонерский
По договоренности с туристами.
В Кронштадт на метеоре с осмотром фортов и пешеходной экскурсией
4.3
312
2 800
за 1 чел.
В Кронштадт на метеоре с осмотром фортов и пешеходной экскурсией
Отправляйтесь в Кронштадт, город морской славы, где каждый уголок пропитан историей
С четверга по воскресенье в 11:30
Кронштадт - Никольский (Морской) собор и Петровский док
4.3
702
5ч 30м
1 050
за 1 чел.
Кронштадт - Никольский (Морской) собор и Петровский док
Автобусная экскурсия на остров Котлин в город-герой Кронштадт, который входит в список всемирного...
Ежедневно в 12:15

Валерия проводит ещё 2 экскурсии

Большая и Малая Конюшенные: прогулка по старинным улицам
Индивидуальная экскурсия
5
9
1ч 30м
1 300
за 1-7 чел.
Большая и Малая Конюшенные: прогулка по старинным улицам
Исследовать один из самых интересных кварталов в сердце Петербурга и раскрыть город с новой стороны
Казанский собор — «симфония из камня»
Индивидуальная экскурсия
5
6
1 300
за 1-7 чел.
Казанский собор — «симфония из камня»
Посетить один из самых известных храмов страны и расшифровать его символы
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
🇷🇺