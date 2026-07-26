Экскурсия предлагает посетить Петровский и Канонерский острова, которые остаются вне внимания большинства туристов.



На Петровском острове можно увидеть современную элитную недвижимость, знаменитый мост Бетанкура и крупнейший скейт-парк. Канонерский остров удивит футуристическими видами и интересной историей. Узнайте, почему его называют «Канары» и что скрывается за его криминальным прошлым. Прогулка обещает быть насыщенной и познавательной

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии на Петровский и Канонерский острова - летние месяцы июнь, июль и август. В это время в Санкт-Петербурге устанавливается комфортная погода, что позволяет насладиться прогулками на свежем воздухе и видами на Неву. Весной и в начале осени, в мае и сентябре, также можно получить удовольствие от экскурсии, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. В остальные месяцы года экскурсия возможна, но следует учитывать короткий световой день и холодный климат, что может ограничить комфорт пребывания на открытых площадках.

Сейчас август — это идеальное время.