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Неизведанные острова Северной столицы: Петровский и Канонерский

Познакомьтесь с нетипичными местами Санкт-Петербурга. Откройте для себя Петровский и Канонерский острова с их уникальной историей и современностью
Экскурсия предлагает посетить Петровский и Канонерский острова, которые остаются вне внимания большинства туристов.

На Петровском острове можно увидеть современную элитную недвижимость, знаменитый мост Бетанкура и крупнейший скейт-парк. Канонерский остров удивит футуристическими видами и интересной историей. Узнайте, почему его называют «Канары» и что скрывается за его криминальным прошлым. Прогулка обещает быть насыщенной и познавательной
5
16 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Уникальные виды с моста Бетанкура
  • 🏢 История и современность Петровского острова
  • 🏄‍♂️ Самый большой скейт-парк города
  • 🚢 Вид на морской порт и суда
  • 🏚️ Тайны заброшенных домов Канонерского острова

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии на Петровский и Канонерский острова - летние месяцы июнь, июль и август. В это время в Санкт-Петербурге устанавливается комфортная погода, что позволяет насладиться прогулками на свежем воздухе и видами на Неву. Весной и в начале осени, в мае и сентябре, также можно получить удовольствие от экскурсии, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. В остальные месяцы года экскурсия возможна, но следует учитывать короткий световой день и холодный климат, что может ограничить комфорт пребывания на открытых площадках.
Сейчас август — это идеальное время.
Неизведанные острова Северной столицы: Петровский и Канонерский
Неизведанные острова Северной столицы: Петровский и Канонерский
Неизведанные острова Северной столицы: Петровский и Канонерский

Что можно увидеть

  • Мост Бетанкура
  • Скейт-парк
  • Канатная фабрика им. Гота
  • Пивоваренный завод
  • Судостроительное предприятие «Алмаз»

Описание экскурсии

Петровский остров: фабрики, скейт-парк и мост Бетанкура

Когда-то на Петровском острове располагались дачи вельмож, сейчас здесь строят современную элитную недвижимость. Вы подниметесь на знаменитый вантовый мост Бетанкура, полюбуетесь видами на Неву и Васильевский остров. Оцените самый большой в городе скейт-парк и увидите действующую канатную фабрику им. Гота. А также услышите об одном из крупнейших пивоваренных заводов Петербурга 20 века и судостроительном предприятии «Алмаз».

Канонерский остров: футуристические виды и темное прошлое

Канонерский остров — крайне нетипичное место города. Вы узнаете, почему жители называют его «Канары» и чем объяснить отсутствие здесь названий улиц и тротуаров. Услышите о развитии расположенного рядом морского порта и, если повезет, полюбуетесь проплывающими мимо судами. Однако есть и «непарадная» сторона острова: вы осмотрите снаружи заброшенные дома с заколоченными ставнями, а я расскажу о криминальном прошлом района.

Организационные детали

Экскурсия рассчитана на путешественников старше 14 лет.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У м. Спортивная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1028 туристов
Меня зовут Валерия, я аккредитованный гид по Санкт-Петербургу. Люблю создавать авторские экскурсии с продуманным небанальным маршрутом и логичным познавательным содержанием. При этом мне интересен не только парадный город, но и его окраины. С радостью раскрою для вас Северную столицу с разных сторон!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
1
3
2
1
И
Супер! Экскурсия из категории "непарадный Петербург", мы такие любим. Очень необычно и интересно. Валерии огромное спасибо!
Супер! Экскурсия из категории "непарадный Петербург", мы такие любим. Очень необычно и интересно. Валерии огромное спасибо!
Супер! Экскурсия из категории "непарадный Петербург", мы такие любим. Очень необычно и интересно. Валерии огромное спасибо!
Супер! Экскурсия из категории "непарадный Петербург", мы такие любим. Очень необычно и интересно. Валерии огромное спасибо!
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Елена
Экскурсия по Петровскому и Канонерскому островам нам понравилась! Это возможность увидеть город с новой, непарадной стороны. Организация была на высоте. Контраст между индустриальной романтикой Канонерки и уединенной атмосферой Петровского острова оставляет сильное впечатление. Находка для тех, кто хочет сбежать от банальных туристических маршрутов и сделать уникальные фотографии. Искренне рекомендую!
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И
Большое спасибо Валерии за интересную и необычную экскурсию! Во время поездки мы увидели новые, нетуристические места Петербурга – невероятные изгибы мостов Бетанкура и ЗСД; промышленные предприятия с многолетней историей и новые элитные жилые комплексы. Узнали много интересного об истории удаленных уголков Питера, где редко бывают туристы. Валерия очень интересно преподносит материал. Рекомендую посетить эту экскурсию!
Большое спасибо Валерии за интересную и необычную экскурсию! Во время поездки мы увидели новые, нетуристические места
Большое спасибо Валерии за интересную и необычную экскурсию! Во время поездки мы увидели новые, нетуристические места
Большое спасибо Валерии за интересную и необычную экскурсию! Во время поездки мы увидели новые, нетуристические места
Большое спасибо Валерии за интересную и необычную экскурсию! Во время поездки мы увидели новые, нетуристические места
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Ольга
Спасибо большое Валерии за экскурсию!
Все прошло на одном дыхании, 2 часа пролетели незаметно и познавательно! Я сама из СПб, но увидела новые места и открыла для себя новую интересную информацию!
Однозначно рекомендую эту необычную экскурсию!
Спасибо большое Валерии за экскурсию!
Спасибо большое Валерии за экскурсию!
Спасибо большое Валерии за экскурсию!
Спасибо большое Валерии за экскурсию!
Спасибо большое Валерии за экскурсию!
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Е
Побывала в малоизвестных, но не менее интересных местах Санкт-Петербурга. Виды необычные, однозначно стоит посетить) Спасибо Валерии за рассказ и атмосферу ✨
Побывала в малоизвестных, но не менее интересных местах Санкт-Петербурга. Виды необычные, однозначно стоит посетить) Спасибо Валерии
Побывала в малоизвестных, но не менее интересных местах Санкт-Петербурга. Виды необычные, однозначно стоит посетить) Спасибо Валерии
Побывала в малоизвестных, но не менее интересных местах Санкт-Петербурга. Виды необычные, однозначно стоит посетить) Спасибо Валерии
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о
экскурсия охватывает малоизвестные места Санкт-Петербурга; причем эти места (острова) постоянно меняются развиваются; всем рекомендую
экскурсия охватывает малоизвестные места Санкт-Петербурга; причем эти места (острова) постоянно меняются развиваются; всем рекомендую
экскурсия охватывает малоизвестные места Санкт-Петербурга; причем эти места (острова) постоянно меняются развиваются; всем рекомендую
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