Что вас ожидает

Петровский остров: фабрики, скейт-парк и мост Бетанкура

Когда-то на Петровском острове располагались дачи вельмож, сейчас здесь строят современную элитную недвижимость. Вы подниметесь на знаменитый вантовый мост Бетанкура, полюбуетесь видами на Неву и Васильевский остров. Оцените самый большой в городе скейт-парк и увидите действующую канатную фабрику им. Гота. А также услышите об одном из крупнейших пивоваренных заводов Петербурга 20 века и судостроительном предприятии «Алмаз».

Канонерский остров: футуристические виды и темное прошлое

Канонерский остров — крайне нетипичное место города. Вы узнаете, почему жители называют его «Канары» и чем объяснить отсутствие здесь названий улиц и тротуаров. Услышите о развитии расположенного рядом морского порта и, если повезет, полюбуетесь проплывающими мимо судами. Однако есть и «непарадная» сторона острова: я покажу заброшенные дома с заколоченными ставнями и расскажу о криминальном прошлом района.

Организационные детали

Экскурсия рассчитана на путешественников старше 14 лет.