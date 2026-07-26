Неизведанные острова Северной столицы: Петровский и Канонерский
Познакомьтесь с нетипичными местами Санкт-Петербурга. Откройте для себя Петровский и Канонерский острова с их уникальной историей и современностью
Экскурсия предлагает посетить Петровский и Канонерский острова, которые остаются вне внимания большинства туристов.
На Петровском острове можно увидеть современную элитную недвижимость, знаменитый мост Бетанкура и крупнейший скейт-парк. Канонерский остров удивит футуристическими видами и интересной историей. Узнайте, почему его называют «Канары» и что скрывается за его криминальным прошлым. Прогулка обещает быть насыщенной и познавательной
Лучшее время для экскурсии на Петровский и Канонерский острова - летние месяцы июнь, июль и август. В это время в Санкт-Петербурге устанавливается комфортная погода, что позволяет насладиться прогулками на свежем воздухе и видами на Неву. Весной и в начале осени, в мае и сентябре, также можно получить удовольствие от экскурсии, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. В остальные месяцы года экскурсия возможна, но следует учитывать короткий световой день и холодный климат, что может ограничить комфорт пребывания на открытых площадках.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Мост Бетанкура
Скейт-парк
Канатная фабрика им. Гота
Пивоваренный завод
Судостроительное предприятие «Алмаз»
Описание экскурсии
Петровский остров: фабрики, скейт-парк и мост Бетанкура
Когда-то на Петровском острове располагались дачи вельмож, сейчас здесь строят современную элитную недвижимость. Вы подниметесь на знаменитый вантовый мост Бетанкура, полюбуетесь видами на Неву и Васильевский остров. Оцените самый большой в городе скейт-парк и увидите действующую канатную фабрику им. Гота. А также услышите об одном из крупнейших пивоваренных заводов Петербурга 20 века и судостроительном предприятии «Алмаз».
Канонерский остров: футуристические виды и темное прошлое
Канонерский остров — крайне нетипичное место города. Вы узнаете, почему жители называют его «Канары» и чем объяснить отсутствие здесь названий улиц и тротуаров. Услышите о развитии расположенного рядом морского порта и, если повезет, полюбуетесь проплывающими мимо судами. Однако есть и «непарадная» сторона острова: вы осмотрите снаружи заброшенные дома с заколоченными ставнями, а я расскажу о криминальном прошлом района.
Организационные детали
Экскурсия рассчитана на путешественников старше 14 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У м. Спортивная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1028 туристов
Меня зовут Валерия, я аккредитованный гид по Санкт-Петербургу. Люблю создавать авторские экскурсии с продуманным небанальным маршрутом и логичным познавательным содержанием. При этом мне интересен не только парадный город, но и его окраины. С радостью раскрою для вас Северную столицу с разных сторон!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Супер! Экскурсия из категории "непарадный Петербург", мы такие любим. Очень необычно и интересно. Валерии огромное спасибо!
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Елена
Экскурсия по Петровскому и Канонерскому островам нам понравилась! Это возможность увидеть город с новой, непарадной стороны. Организация была на высоте. Контраст между индустриальной романтикой Канонерки и уединенной атмосферой Петровского острова оставляет сильное впечатление. Находка для тех, кто хочет сбежать от банальных туристических маршрутов и сделать уникальные фотографии. Искренне рекомендую!
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И
Инна
Большое спасибо Валерии за интересную и необычную экскурсию! Во время поездки мы увидели новые, нетуристические места Петербурга – невероятные изгибы мостов Бетанкура и ЗСД; промышленные предприятия с многолетней историей и новые элитные жилые комплексы. Узнали много интересного об истории удаленных уголков Питера, где редко бывают туристы. Валерия очень интересно преподносит материал. Рекомендую посетить эту экскурсию!
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Ольга
Спасибо большое Валерии за экскурсию! Все прошло на одном дыхании, 2 часа пролетели незаметно и познавательно! Я сама из СПб, но увидела новые места и открыла для себя новую интересную информацию! Однозначно рекомендую эту необычную экскурсию!
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Е
Евгения
Побывала в малоизвестных, но не менее интересных местах Санкт-Петербурга. Виды необычные, однозначно стоит посетить) Спасибо Валерии за рассказ и атмосферу ✨
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ольга
экскурсия охватывает малоизвестные места Санкт-Петербурга; причем эти места (острова) постоянно меняются развиваются; всем рекомендую
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