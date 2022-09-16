Встреча с гидом в холле гостиницы.
11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western».
Автобусная прогулка по центру города. Вы увидите Невский проспект, Марсово поле, Дворцовую площадь.
Прогулка по Летнему саду.
Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга.
В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.
16:00 Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.
18:00 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия.
Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (500 взр., 300 шк., 400 студ., 400 пенс.)
Завтрак в отеле.
11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская».
Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I.
Гатчина – одна из пригородных императорских резиденций. Живописные пейзажи, тишина, изобилие водоемов, памятники архитектуры – всё это придает дворцово-парковому комплексу особое очарование.
И уже не кажется удивительным, что именно здесь более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским императором.
Память о нём и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру.
А вокруг него разбит первый в России романтический пейзажный парк, прогулку по которому мы совершим.
18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».
Завтрак.
Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».
12:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western».
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы.
Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.
А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка.
Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
15:00 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.
Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.
Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.
Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
16:30 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в отель.
07:00 – 07:25 Отправление автобуса.
09:00 Техническая остановка по дороге в г. Приозерск.
09:30 Крепость Корела. Внешний осмотр.
Приозерск – город-форпост. Испокон веков он находился в центре противостояния за земли между Ладогой и Балтикой.
Каменная крепость Корела – главная достопримечательность Приозерска.
10:00 Отправление в г. Сортавала. Трассовая экскурсия о Карелии.
12:00 Город Сортавала. Автобусная обзорная экскурсия и обед.
Город Сортавала расположен на берегу Ладоги, в самом центре Ладожских шхер, поэтому отсюда можно увидеть живописный ландшафт.
Вы проедете рядом с памятником Рунопевцу, который олицетворяет собирательный образ древних карельских сказителей, увидите здание национального акционерного банка – Дом Леандера.
Обед оплачивается отдельно, диапазон цен – 400-500 рублей.
13:30 Рускеальские водопады Ахвенкоски и места съемок знаменитых фильмов.
Водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки– каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами в окружении хвойного леса.
Вы сможете прогуляться по экологической тропе “Аллея сказок” с подвесными канатными мостами (оплачивается дополнительно по желанию).
14:30 Горный парк Рускеала. Экскурсия и свободное время.
Горный парк “Рускеала” – главная достопримечательность Карелии, поражающая своей красотой в любое время года.
Территория объекта обширна, а в центре находится его визитная карточка – Мраморный каньон.
Мы составили для вас чек-лист для прогулки по парку – что лучше всего посетить и попробовать:
17:20 Выезд из горного парка Рускеала на Ретро поезде.
По желанию вы можете завершить вашу экскурсию в парке отправлением на Ретро-поезде до города Сортавала, где вас уже заберет наш автобус до Санкт-Петербурга.
17:30 Выезд из горного парка Рускеала на автобусе.
18:30 Прибытие в город Сортавала. Расселение по отелям. Свободное время для ужина и отдыха.
08:00 Завтрак в отеле.
Свободное время или одна из 4-х программ на выбор:
Программы оплачиваются заранее при бронировании тура.
Подробную информацию о каждой программе можно узнать в разделе «Важно знать».
08:00 Завтрак в отеле.
08:45 Освобождение номеров. Сбор группы в автобусе.
09:30 Авторская трассовая экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти с видом на Ладожские шхеры».
10:30 Авторская экскурсия «Подъем на “Чертову гору”. Лучшие виды Карелии».
Гора Хийденвуори интересна прежде всего великолепными видами. Отсюда открывается потрясающая панорама Ладожских шхер, а в ясную погоду можно даже увидеть купола острова Валаам.
Обратите внимание: треккинг по тропе на Хийденвуори не требует специальной подготовки. Тропа достаточно пологая и комфортная для подъема и спуска, но требует наличия удобной обуви.
Подъем возможен только в теплое время года, в случае неблагоприятных погодных условий может быть отменен. Высота горы – 120 метров.
Внимание! Посещение горы Хийденвуори может быть отменено по погодным условиям. Точную информацию Вам сообщит гид в первый день вашего тура. В случае отмены, объект будет заменен на аналогичный.
12:30 Пешеходная прогулка по Национальному парку “Ладожские шхеры”.
Ладожские шхеры – это группа разбросанных по Ладожскому озеру скалистых островов.
Тысячелетия назад гигантский ледник прошел через эти земли, “выдавив” на поверхность неровные осколки суши.
Позже вода затопила территорию, оставив доступными только самые высокие скалы.
Внимание! Обязательно наличие удобной обуви.
14:00 Возвращение в Сортавала. Обед.
Обед приобретается за дополнительную плату. Диапазон цен – 400-500 рублей.
15:00 Обзорная экскурсия по городу Сортавала. Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми».
Город Сортавала расположен на берегу Ладоги, в самом центре Ладожских шхер, поэтому отсюда можно увидеть живописный ландшафт.
Вы проедете рядом с памятником Рунопевцу, который олицетворяет собирательный образ древних карельских сказителей, увидите здание национального акционерного банка – Дом Леандера.
А в рамках авторской экскурсии Вы посетите городской парк Ваккосалми, где увидите:
16:00 Посещение Минерального центра карельского шунгита.
В центре вы познакомитесь с загадочным минералом шунгитом и его свойствами, оздоровитесь и зарядитесь энергией в шунгитовой комнате, поучаствуете в дегустации карельского травяного чая.
17:00 Свободное время в городе.
18:00 Сбор группы. Отправление автобуса в Санкт-Петербург.
Самостоятельное заселение в гостиницу.
ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отеля «Best Western», встречаются с гидом в холле гостиницы «Октябрьская».
Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов».
Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.
Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.
19:00 Возвращение в город к станции метро «Звенигородская».
Окончание программы.
ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг.
Тур предполагает размещение в гостинице г. Сортавала (2 ночи). Стоимость зависит от размещения:
|½ DBL
|SGL
|DBL+1 (Доп. место)
|Комфорт Октябрьская, Best Western (Спб) + Сортавала, Сеурахуоне, Ладога, Golden Rose (Карелия)
|44250
|61250
|42150
|Премиум Октябрьская, Best Western (Спб) + Пийпун Пиха, Каунис, Ласточкино Гнездо (Карелия)
|45950
|65950
|43850
Отели категории «Комфорт» в г. Сортавала. Во всех номерах отеля установлены шкафы или тумбы для хранения одежды, есть телевизор с плоским экраном. Каждое утро в отелях сервируют завтрак.
Отели категории «Премиум» в г. Сортавала. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.
Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания».
К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.
Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.
Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00.
Стойка регистрации гостиницы "Октябрьская" работает круглосуточно и без выходных. На 1-м этаже гостиницы находится стойка консьержа, который поможет гостям заказать трансфер и билеты на экскурсии.
Менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля расположен Московский вокзал.
Best Western Plus Centre Hotel расположен в историческом сердце Санкт-Петербурга, в центре деловой, культурной и развлекательной жизни Северной Столицы.
Отель находится на пересечении Невского и Лиговского проспектов, на площади Восстания, напротив Московского вокзала.
Best Western Plus Centre Hotel - это современный отель с сервисом европейского уровня, предлагающий своим гостям комфортное проживание в сочетании с оригинальностью и функциональностью номерного фонда, безопасностью и максимальным удобством как для проведения деловых встреч, так и отдыха в кругу семьи и друзей.
Документы:
Вещи в дорогу для основной программы:
Для дополнительных программ:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:
|Дети до 7
|900 руб.
|Школьники
|600 руб.
|Студенты
|450 руб.
|Туристы старше 60 лет
|450 руб.
|Ветераны ВОВ, Блокандники, Инвалиды I
|900 руб.
Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».
Программа №1. Экспедиция к лесным водопадам с посещением места добычи полудрагоценного камня граната (оплачивается дополнительно):
INFO В рамках экспедиции к древним водопадам часть пути (общей протяженностью около 3 км в обе стороны) необходимо пройти пешком по грунтованной лесной дороге.
При высокой влажности и после дождя на дороге может быть скользко и грязно. Для Вашего комфорта настоятельно рекомендуем иметь непромокаемую или сменную одежду и обувь.
08:45 Сбор на экскурсию от Вашего отеля.
09:00 Отправление из Сортавала. Трассовая экскурсия.
Посещение ГЭС в Ляскеля.
Это одна из старейших ГЭС в России, построенная на реке Янисйоки для обеспечения электричеством когда-то работавшей тут бумажной фабрики.
Особенно примечательными считаются 2 вещи:
первая – это то, что ГЭС Ляскела в данный момент полностью автоматизирована и работает без постоянного персонала;
вторая – гремящий водопад, на котором стоит гидроэлектростанция. Сверху вам откроется интересный вид на волнующиеся потоки воды!
Остановка у Импилахтинское железной дороги.
Этот участок железной дороги также появилась благодаря бумажной фабрике в Ляскеля – чтобы удобнее было вывозить материалы.
Местами, чтобы проложить колею под рельсы, приходилось вгрызаться в карельский камень.
Так появился небольшой, но очень красивый “каньон”.
Посмотреть на него вы сможете с высоты моста – это одно из самых “фотогеничных” мест в окрестностях Сортавалы.
Еще одна диковинка – сохранившаяся в действии электрожезловая система и семафоры.
Система простая и надежная – если вынул жезл из устройства и отдал машинисту, значит, перегон закрыт для других поездов.
А если повезет, то вы сможете увидеть проходящий по железной дороге поезд!
Посещение Кительского месторождения полудрагоценного камня граната.
Остановка у руин финской церкви.
Пройдем вглубь вековых лесов к руинам церкви во имя Пророка Илии и Архангела Михаила, а также к могилам священников Алексея и Михаила Шепелевских.
Храм был разрушен в 1940-м году – находился на линии фронта и оказался в зоне артобстрела.
Посещение водопада Койриноя II (Верхний).
Койриноя-2 (или Верхний Койриноя) расположен на месте разрушенной плотины финской ГЭС.
Водопад похож на горку – шумная вода скатывается со скалы быстрым равномерным потоком.
Над плотиной – самодельный мост, с которого открывается интересный вид на водопад сверху и на реку ниже по течению.
Посещение водопада Койриноя I (Нижний).
Водопад Койриноя 1 достигает около 5 метров и известен своей живописностью.
Водопад образован рекой, проходящей сквозь узкий желоб в скале и красиво ниспадающей по четырем ступеням, самая высокая из которых – нижняя – достигает 4-х метров.
А внизу у водопада можно увидеть фрагменты Митрофановского олово-медеплавильного завода – в 19 веке это было единственное в своем роде предприятие в европейской части России.
Кстати, весной, когда Койриноя 2 особенно полноводен, к нему съезжаются любители каякинга, чтобы попробовать свои силы!
Посещение водопадов Белые мосты (Юканкоски).
“Братья-падуны”, как их называют местные жители, были бы единым целым, если бы не остров посреди реки, который делит течение надвое.
В результате образовались 2 водопада – 18-метровый и 11-метровый.
Они такие мощные, что даже суровой зимой не замерзают полностью, а дышат и сопротивляются морозу под ледяным панцирем, пробиваясь наружу.
14:00 Возвращение в Сортавала.
Ваша экскурсия по Южной Карелии окончится в Сортавале. Наш автобус привезет Вас в центр города.
Программа 2. Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере (дополнительно по желанию)
15:00 Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере.
Если при покупке тура вы приобрели дополнительную услугу прогулок по Ладожскому озеру и шхерам на катере, то в 15:00 судно будет ждать вас на причале г. Сортавала.
На комфортабельном катере вы проплывете вдоль гряды «карельских фьордов» и увидите церковь Николая Чудотворца, дачу Густава Винтера и узнаете историю этих построек.
Увидите фантастические природные красоты Ладоги:
17:00 Свободное время в городе.
Программа 3. Экскурсия на скоростном теплоходе на о. Валаам (оплачивается дополнительно по желанию).
09:00 Отправление на остров Валаам на “Метеоре”.
Внимание! В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) рейс может быть отменен. Если паломническая служба сообщила об отмене заранее, мы предложим вам другие даты тура. Если погодные условия ухудшились в день поездки, мы вернем стоимость транспортного, экскурсионного обслуживания и питания на о. Валаам.
10:00 Прибытие на Валаам и обзорная экскурсия – 2 часа.
Ваше знакомство с этим местом начинается с причала Монастырской бухты.
С этой части открывается необыкновенный вид на Спасо-Преображенский собор, расположенный на самой высокой точке острова.
Через гору Фавор, возвышенность у бухты, поднимаемся к многовековому монастырскому саду.
А у Святых врат мы окажемся, пройдя Часовню иконы Божией Матери «Знамение».
Так мы попадем в монастырское каре, к жилым келейным корпусам.
К впечатлениям от первой части прогулки добавится и восхищение от старейшей на острове Успенской церкви и монастыря, основателями которого считаются Чудотворцы – преподобные Сергий и Герман Валаамские, их мощи и сейчас находятся в обители.
У вас будет возможность посетить концерт певчих Валаамского монастыря и проникнуться одухотворенной красотой древней традиции знаменного церковного пения.
Концерты проходят по выходным, праздникам и не только.
А в летние месяцы проводятся фестивали, когда певчие съезжаются с разных уголков страны и даже мира.
12:30 Обеденное время в трапезной (обед входит в цену услуги).
13:30 Заключительная часть экскурсии по Валааму продолжительностью 2 часа.
В ходе прогулки мы увидим панораму, открывающуюся с Никоновской бухты на Ладожское озеро.
Мы проследуем по местности, хранящей в себе названия Святых мест Иерусалима – река Иордан, гора Сион, Гефсимания, Елеонская гора.
Наконец, пред нашим взором предстанет Воскресенский скит, из-за красного кирпича его называют Красным.
Внутреннее убранство храма носит в себе прообраз Храма Гроба Господня в Иерусалиме.
В процессе экскурсии, которая проводится паломнический службой, Вы узнаете о жизни обители, истории и создании скитов, а также увидите церковь Успения Пресвятой богородицы.
16:00 Возвращение в Сортавала. Свободное время.
Программа 4. Экскурсия на катере на Валаам + прогулка по Ладожским шхерам (оплачивается по желанию в момент бронирования тура).
08:30 Сбор группы на причале.
09:00 Отправление на Валаам на катере.
Дорога по Ладожскому озеру занимает около часа.
В это время гид расскажет вам историю древнего Ладожского озера и интересные факты о здешних местах.
10:00 Прибытие в Центральную усадьбу. Пешеходная экскурсия в Центральную усадьбу Спасо-Преображенского Валаамского монастыря
Наш катер причалит в удивительной красоты месте – Монастырской бухте, которая находится в глубине острова и выглядит завораживающе, особенно величественным отсюда выглядит монастырь, расположенный на высокой скале.
Далее в сопровождении нашего гида вы отправитесь к подножию горы Фавор, подняться на которую можно по широкой гранитной лестнице 19 века.
Ваш дальнейший маршрут пройдет мимо Знаменской часовни к Святым вратам обители, уникальность которых заключается в надвратной Петропавловской церкви, к которой некогда примыкали кельи в которых останавливались члены царской семьи Романовых.
Архитектурным центром на острове является монастырское каре, которое начало формироваться еще в 18 веке.
Здесь также вы увидите уникальную Успенскую трапезную церковь – старейшую на Валааме и ряд других не менее интересных достопримечательностей о которых вам обязательно расскажет наш гид.
Главная достопримечательность нашей экскурсии – посещение действующего храма монастыря – Спасо-Преображенского собора, где расположены мощи святых основателей обители.
13:00 Отправление на водную прогулку по Ладожским шхерам.
14:00 Ладожские шхеры.
Вы прокатитесь на скоростном катере вдоль изрезанных берегов Ладоги, которые и называются шхерами.
Ладожские шхеры очень похожи на неприступные холодные фьорды и,непременно, оставят только лучшие впечатления!
15:00 Прибытие. Свободное время.
В первый день тура Вы прибываете и самостоятельно добираетесь до отеля.
В четвертый день тура:
06:30 Подача автобуса от м. пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: гостиница "Октябрьская", парковка вдоль тротуара от книжного магазина "Буквоед" до конца здания.
07:00 Отправление автобуса от пл. Восстания.
07:25 Подача автобуса к м. Озерки.
Место посадки: СПб, м. Озерки, Выборгское шоссе, остановка общественного транспорта.
Ориентир: супермаркет "Окей".
По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.
По дополнительным программам за отдельную плату:
В шестой день тура:
18:00 Сбор группы. Отправление автобуса в Санкт-Петербург.
Место посадки: ул. Суворова, д. 1.
Ориентир: рыбный магазин “Акуловка”.
20:30 Техническая остановка.
Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург:
23:00 – м. Площадь Восстания.
При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!