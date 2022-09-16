Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказке

Что можно успеть за неделю

5
3 отзыва
Что можно успеть за неделю? Прогуляться по Летнему саду и насладиться экспозициями Эрмитажа, сфотографировать убранство самых известных дворцов Санкт-Петербурга и познакомиться с роскошной жизнью членов императорской фамилии.

Мы дадим вам возможность влюбиться не только в центр Санкт-Петербурга, но и в его знаменитый пригород — Гатчину, перезагрузиться с помощью дивной карельской природы, покататься на ретропоезде, побывать на православном острове Валаам и это далеко не все! Подарите себе самую насыщенную и наполненную незабываемыми впечатления неделю в году. После такого путешествия вдохновение и легкость останутся с вами надолго!
Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказке
Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказке
Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказке
Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказке
Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказке
Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказке
Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказке
Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказке
Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказке
Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказке
Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказке
Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказке
Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказке
Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказке
Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказке
Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказке
Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказке
Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказке
Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказке
Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказке
Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказке
Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказке
Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказке
Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказке
Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказке
Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказке
Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказке
Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказке
Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказке
Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказке
Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказке
Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказке
Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказке
Ближайшие даты:
23
сен
30
сен
7
окт

Что вас ожидает 🤩

Эрмитаж
Эрмитаж
Один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей
Гатчина
Гатчина
Посетим Гатчинский дворец, в котором жим Павел I и окружающий его первый в России романтический пейзажный парк
Водопады Ахвенкоски
Водопады Ахвенкоски
Увидим каскад водопадов в хвойном лесу. Эти места послужили природными декорациями для известного фильма «А зори здесь тихие…»
Горный парк Рускеала
Горный парк Рускеала
Посетим главную достопримечательность Карелии, поражающую своей красотой с ее визитной карточкой — Мраморным каньоном
Удивительный Валаам
Удивительный Валаам
При желании посетим все местные достопримечательности — центральную усадьбу, Знаменскую часовню, Петропавловскую церковь и другие
Ладожские шхеры
Ладожские шхеры
При желании полюбуемся на красивейшие пейзажи Ладожского озера с разбросанными по его глади скалистыми островами
Залив Кирьявалахти
Залив Кирьявалахти
Посетите самое красивое место Приладожья – «Пестрый залив», любимое место художников
Царское село
Царское село
Увидим Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининский парк
Добудем полудрагоценный камень гранат
Добудем полудрагоценный камень гранат
При желании посетим места добычи и отколем себе кусочек на память о щедрой Карелии!

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Летний сад. Эрмитаж

Встреча с гидом в холле гостиницы.

11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western».

Автобусная прогулка по центру города. Вы увидите Невский проспект, Марсово поле, Дворцовую площадь.

Прогулка по Летнему саду.

Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга.

В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.

16:00 Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.

18:00 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия.
Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (500 взр., 300 шк., 400 студ., 400 пенс.)

Встреча группы. Летний сад. ЭрмитажВстреча группы. Летний сад. ЭрмитажВстреча группы. Летний сад. ЭрмитажВстреча группы. Летний сад. Эрмитаж
2 день

Гатчина: Гатчинский дворец

Завтрак в отеле.

11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская».

Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I.

Гатчина – одна из пригородных императорских резиденций. Живописные пейзажи, тишина, изобилие водоемов, памятники архитектуры – всё это придает дворцово-парковому комплексу особое очарование.

И уже не кажется удивительным, что именно здесь более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским императором.

Память о нём и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру.

А вокруг него разбит первый в России романтический пейзажный парк, прогулку по которому мы совершим.

18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».

Гатчина: Гатчинский дворецГатчина: Гатчинский дворецГатчина: Гатчинский дворецГатчина: Гатчинский дворец
3 день

Экскурсия «Дворцы Петербурга» - Музей Фаберже

Завтрак.

Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».

12:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western».

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы.

Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.

А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка.

Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

15:00 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.

Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.

Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.

Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

16:30 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в отель.

4 день

Санкт-Петербург - Приозерск (крепость Корела) - Сортавала - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - поездка на Ретро поезде (по желанию) - Размещение в отеле

07:00 – 07:25 Отправление автобуса.

09:00 Техническая остановка по дороге в г. Приозерск.

09:30 Крепость Корела. Внешний осмотр.

Приозерск – город-форпост. Испокон веков он находился в центре противостояния за земли между Ладогой и Балтикой.

Каменная крепость Корела – главная достопримечательность Приозерска.

10:00 Отправление в г. Сортавала. Трассовая экскурсия о Карелии.

12:00 Город Сортавала. Автобусная обзорная экскурсия и обед.

Город Сортавала расположен на берегу Ладоги, в самом центре Ладожских шхер, поэтому отсюда можно увидеть живописный ландшафт.

Вы проедете рядом с памятником Рунопевцу, который олицетворяет собирательный образ древних карельских сказителей, увидите здание национального акционерного банка – Дом Леандера.

Обед оплачивается отдельно, диапазон цен – 400-500 рублей.

13:30 Рускеальские водопады Ахвенкоски и места съемок знаменитых фильмов.

Водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки– каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами в окружении хвойного леса.

Вы сможете прогуляться по экологической тропе “Аллея сказок” с подвесными канатными мостами (оплачивается дополнительно по желанию).

14:30 Горный парк Рускеала. Экскурсия и свободное время.

Горный парк “Рускеала” – главная достопримечательность Карелии, поражающая своей красотой в любое время года.

Территория объекта обширна, а в центре находится его визитная карточка – Мраморный каньон.

Мы составили для вас чек-лист для прогулки по парку – что лучше всего посетить и попробовать:

  • Красивые места вокруг Мраморного Каньона: если отклониться от основного экскурсионного маршрута, то перед Вами предстанут: Монферраново озеро, Итальянский карьер и сад камней, Светлое озеро с «дикими» тропинками, заброшенный мраморный завод, мраморные утёсы, обзорные площадки, гроты и штольни;
  • Тайные тропы земли Калевала: здесь вы познакомитесь с добрыми сказочными героями и их соперниками, попробуете поймать коня Хийси с помощью веревки, и все это на фоне карельского пейзажа с обзорной площадкой на озеро Светлое;
  • Водная прогулка по Мраморному озеру: Каньон выглядит еще более эффектно, если увидеть его во время прогулки по воде;
  • Активные развлечения: круглый год в парке работает троллейная трасса, которая является самой длинной на Северо-Западе (400 м.).
  • Экскурсия «Подземный космос» по пещерам “Рускеалы”: в течение часа под присмотром гида вас проведут по расчищенным штольням, покажут мраморные пещеры, колонный зал и подземное озеро.

17:20 Выезд из горного парка Рускеала на Ретро поезде.

По желанию вы можете завершить вашу экскурсию в парке отправлением на Ретро-поезде до города Сортавала, где вас уже заберет наш автобус до Санкт-Петербурга.

17:30 Выезд из горного парка Рускеала на автобусе.

18:30 Прибытие в город Сортавала. Расселение по отелям. Свободное время для ужина и отдыха.

Санкт-Петербург - Приозерск (крепость Корела) - Сортавала - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - поездка на Ретро поезде (по желанию) - Размещение в отелеСанкт-Петербург - Приозерск (крепость Корела) - Сортавала - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - поездка на Ретро поезде (по желанию) - Размещение в отелеСанкт-Петербург - Приозерск (крепость Корела) - Сортавала - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - поездка на Ретро поезде (по желанию) - Размещение в отелеСанкт-Петербург - Приозерск (крепость Корела) - Сортавала - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - поездка на Ретро поезде (по желанию) - Размещение в отеле
5 день

Свободное время или экскурсия на выбор

08:00 Завтрак в отеле.

Свободное время или одна из 4-х программ на выбор:

  • экспедиция к лесным водопадам с посещением места добычи полудрагоценного камня граната (оплачивается дополнительно);
  • Ладожские шхеры на скоростном катере (оплачивается отдельно);
  • Валаам. Экскурсия «Новый Иерусалим»;
  • экскурсия на Валаам на катере с посещением ладожских шхер.

Программы оплачиваются заранее при бронировании тура.
Подробную информацию о каждой программе можно узнать в разделе «Важно знать».

Свободное время или экскурсия на выборСвободное время или экскурсия на выборСвободное время или экскурсия на выборСвободное время или экскурсия на выбор
6 день

Сортавала - залив Кирьявалахти - сезонные достопримечательности

08:00 Завтрак в отеле.

08:45 Освобождение номеров. Сбор группы в автобусе.

09:30 Авторская трассовая экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти с видом на Ладожские шхеры».

10:30 Авторская экскурсия «Подъем на “Чертову гору”. Лучшие виды Карелии».

Гора Хийденвуори интересна прежде всего великолепными видами. Отсюда открывается потрясающая панорама Ладожских шхер, а в ясную погоду можно даже увидеть купола острова Валаам.

Обратите внимание: треккинг по тропе на Хийденвуори не требует специальной подготовки. Тропа достаточно пологая и комфортная для подъема и спуска, но требует наличия удобной обуви.
Подъем возможен только в теплое время года, в случае неблагоприятных погодных условий может быть отменен. Высота горы – 120 метров.
Внимание! Посещение горы Хийденвуори может быть отменено по погодным условиям. Точную информацию Вам сообщит гид в первый день вашего тура. В случае отмены, объект будет заменен на аналогичный.

12:30 Пешеходная прогулка по Национальному парку “Ладожские шхеры”.

Ладожские шхеры – это группа разбросанных по Ладожскому озеру скалистых островов.

Тысячелетия назад гигантский ледник прошел через эти земли, “выдавив” на поверхность неровные осколки суши.

Позже вода затопила территорию, оставив доступными только самые высокие скалы.

Внимание! Обязательно наличие удобной обуви.

14:00 Возвращение в Сортавала. Обед.

Обед приобретается за дополнительную плату. Диапазон цен – 400-500 рублей.

15:00 Обзорная экскурсия по городу Сортавала. Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми».

Город Сортавала расположен на берегу Ладоги, в самом центре Ладожских шхер, поэтому отсюда можно увидеть живописный ландшафт.

Вы проедете рядом с памятником Рунопевцу, который олицетворяет собирательный образ древних карельских сказителей, увидите здание национального акционерного банка – Дом Леандера.

А в рамках авторской экскурсии Вы посетите городской парк Ваккосалми, где увидите:

  • знаменитое “Певчее поле” – площадку для проведения концертов, знаменитую своей великолепной “акустической системой”, созданной природой;
  • смотровую площадку с панорамным видом на окрестности и на акваторию Ладожского озера, которую вы можете посетить по желанию.

16:00 Посещение Минерального центра карельского шунгита.

В центре вы познакомитесь с загадочным минералом шунгитом и его свойствами, оздоровитесь и зарядитесь энергией в шунгитовой комнате, поучаствуете в дегустации карельского травяного чая.

17:00 Свободное время в городе.

18:00 Сбор группы. Отправление автобуса в Санкт-Петербург.

Самостоятельное заселение в гостиницу.

ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг

Сортавала - залив Кирьявалахти - сезонные достопримечательностиСортавала - залив Кирьявалахти - сезонные достопримечательностиСортавала - залив Кирьявалахти - сезонные достопримечательностиСортавала - залив Кирьявалахти - сезонные достопримечательности
7 день

Царское село. Отъезд

11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отеля «Best Western», встречаются с гидом в холле гостиницы «Октябрьская».

Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов».

Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.

Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.

19:00 Возвращение в город к станции метро «Звенигородская».

Окончание программы.

ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг.

Царское село. ОтъездЦарское село. ОтъездЦарское село. ОтъездЦарское село. Отъезд

Проживание

Тур предполагает размещение в гостинице г. Сортавала (2 ночи). Стоимость зависит от размещения:

½ DBLSGLDBL+1 (Доп. место)
Комфорт Октябрьская, Best Western (Спб) + Сортавала, Сеурахуоне, Ладога, Golden Rose (Карелия)442506125042150
Премиум Октябрьская, Best Western (Спб) + Пийпун Пиха, Каунис, Ласточкино Гнездо (Карелия)459506595043850

Варианты проживания

Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога"

2 ночи

Отели категории «Комфорт» в г. Сортавала. Во всех номерах отеля установлены шкафы или тумбы для хранения одежды, есть телевизор с плоским экраном. Каждое утро в отелях сервируют завтрак.

Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога"Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога"Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога"

Отели "Пийпун Пиха", "Каунис", "Ласточкино Гнездо"

2 ночи

Отели категории «Премиум» в г. Сортавала. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.

Отели "Пийпун Пиха", "Каунис", "Ласточкино Гнездо"Отели "Пийпун Пиха", "Каунис", "Ласточкино Гнездо"

Гостиница «Октябрьская» 4*

4 ночи

Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания».

К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.

Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.

Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00.

Стойка регистрации гостиницы "Октябрьская" работает круглосуточно и без выходных. На 1-м этаже гостиницы находится стойка консьержа, который поможет гостям заказать трансфер и билеты на экскурсии.

Менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля расположен Московский вокзал.

Гостиница «Октябрьская» 4*Гостиница «Октябрьская» 4*Гостиница «Октябрьская» 4*Гостиница «Октябрьская» 4*Гостиница «Октябрьская» 4*Гостиница «Октябрьская» 4*

Отель «Best Western Plus Center Hotel» 4*

4 ночи

Best Western Plus Centre Hotel расположен в историческом сердце Санкт-Петербурга, в центре деловой, культурной и развлекательной жизни Северной Столицы.

Отель находится на пересечении Невского и Лиговского проспектов, на площади Восстания, напротив Московского вокзала.

Best Western Plus Centre Hotel - это современный отель с сервисом европейского уровня, предлагающий своим гостям комфортное проживание в сочетании с оригинальностью и функциональностью номерного фонда, безопасностью и максимальным удобством как для проведения деловых встреч, так и отдыха в кругу семьи и друзей.

Отель «Best Western Plus Center Hotel» 4*Отель «Best Western Plus Center Hotel» 4*Отель «Best Western Plus Center Hotel» 4*Отель «Best Western Plus Center Hotel» 4*Отель «Best Western Plus Center Hotel» 4*Отель «Best Western Plus Center Hotel» 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Проживание в отеле выбранной категории в регионе города Сортавала (2 ночи), в г. Санкт-Петербург (4 ночи)
  • Завтраки в отеле (кроме категории “Стандарт”)
  • Сопровождение одного из лучших гидов на протяжении тура
  • Осмотр средневековой крепости Корела (внешний осмотр)
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Увеличенное свободное время в парке
  • Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
  • Посещение минерального центра шунгита с дегустацией карельского чая
  • Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов
  • Экскурсия по Летнему саду
  • Входные билеты в Эрмитаж
  • Экскурсия по Эрмитажу
  • Экскурсия в Гатчину
  • Входные билеты в Гатчинский дворец
  • Экскурсия по Гатчинскому дворцу
  • Экскурсия “Дворцы Петербурга”
  • Входные билеты в музей Фаберже
  • Экскурсия по музею Фаберже
  • Экскурсия в Пушкин
  • Входные билеты в Екатерининский дворец
  • Экскурсия по Екатерининскому дворцу
  • Входные билеты в горный парк Рускеала
  • Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом
  • Входные билеты в музей под открытым небом Северная Фиваида
  • Входные билеты на территории национального парка "Ладожские шхеры"
  • Авторская экскурсия «Подъем на Чертову гору. Лучшие виды Карелии» (включено с 1.06 по 31.08)
  • Ввторская экскурсия "Скалистый берег Кирьявалахти"
  • Ввторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми»
  • Обзорная экскурсия по Сортавала
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно.
  • Экскурсия на о. Валаам (возможна отмена по погодным условиям): 4550 р. /взр., 2225 р. /дети до 12 лет, бесплатно – дети до 6 лет. Цена для туров с отправлением на Валаам ПО СУББОТАМ в период с 1.06 по 31.08.2022, а также для туров с отправлением на Валаам 12.06.2022: 5100 р. /взр., 2550 р. /дети до 12 лет, дети до 6 лет – бесплатно
  • Экскурсия к древним водопадам (возможна отмена по погодным условиям): 1 900 р. /взр., 1400 ребенок до 9 лет включительно
  • Экскурсия по Ладожским шхерам на катере: 1900 р. /чел
  • Экскурсия на о. Валаам и ладожские шхеры на катере: 5750 р. /взр., 5250 р. /дети до 12 лет (включительно).
  • Комплексные обеды в туре: диапазон цен 400 – 500 р. /чел.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет – 350 руб. /чел. дети до 7 лет – бесплатнодети от 7 до 14 лет – 300 руб. /чел. лица, имеющие регистрацию в РК – 250 руб. /чел. студенты (очн.) – 300 руб. /чел. пенсионеры – 300 руб. /чел.
  • Полный билет – 350 руб. /чел.
  • Дети до 7 лет – бесплатно
  • Дети от 7 до 14 лет – 300 руб. /чел.
  • Лица, имеющие регистрацию в РК – 250 руб. /чел.
  • Студенты (очн.) – 300 руб. /чел.
  • Пенсионеры – 300 руб. /чел.
  • Активные развлечения в горном парке Рускеала: по ценам парка
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  • Оригинал российского паспорта;
  • для граждан других стран: иностранный паспорт, миграционная карта;
  • свидетельство о рождении для детей до 14 лет;
  • медицинский полис.

Вещи в дорогу для основной программы:

  • наличные деньги, так как на объектах маршрута могут отсутствовать терминалы оплаты или интернет;
  • удобная обувь на плоской нескользящей подошве. Рекомендуем взять запасную сменную обувь;
  • так как погода в Карелии переменчива, желательно иметь при себе дождевик или зонт;
  • к вечеру и во время поездки по воде может быть прохладно, рекомендуем взять теплую одежду по сезону;
  • репелленты (средства от насекомых);
  • солнцезащитные средства;
  • необходимые медикаменты;
  • страховка от невыезда. На случай, если у вас не получится поехать в тур. Страховку можно оформить у менеджера.

Для дополнительных программ:

  • При посещении монастырей соблюдаются правила: отсутствие головных уборов у мужчин, наличие платков и юбок у женщин, не разрешается открытая одежда: шорты, майки, короткие юбки и т. п.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли какие-то скидки на тур?

Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:

Дети до 7900 руб.
Школьники600 руб.
Студенты450 руб.
Туристы старше 60 лет450 руб.
Ветераны ВОВ, Блокандники, Инвалиды I900 руб.

Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».

Какие дополнительные программы отдыха можно выбрать на 5-й день тура?

Программа №1. Экспедиция к лесным водопадам с посещением места добычи полудрагоценного камня граната (оплачивается дополнительно):

INFO В рамках экспедиции к древним водопадам часть пути (общей протяженностью около 3 км в обе стороны) необходимо пройти пешком по грунтованной лесной дороге.
При высокой влажности и после дождя на дороге может быть скользко и грязно. Для Вашего комфорта настоятельно рекомендуем иметь непромокаемую или сменную одежду и обувь.

08:45 Сбор на экскурсию от Вашего отеля.

09:00 Отправление из Сортавала. Трассовая экскурсия.

Посещение ГЭС в Ляскеля.

Это одна из старейших ГЭС в России, построенная на реке Янисйоки для обеспечения электричеством когда-то работавшей тут бумажной фабрики.

Особенно примечательными считаются 2 вещи:

первая – это то, что ГЭС Ляскела в данный момент полностью автоматизирована и работает без постоянного персонала;

вторая – гремящий водопад, на котором стоит гидроэлектростанция. Сверху вам откроется интересный вид на волнующиеся потоки воды!

Остановка у Импилахтинское железной дороги.

Этот участок железной дороги также появилась благодаря бумажной фабрике в Ляскеля – чтобы удобнее было вывозить материалы.

Местами, чтобы проложить колею под рельсы, приходилось вгрызаться в карельский камень.

Так появился небольшой, но очень красивый “каньон”.

Посмотреть на него вы сможете с высоты моста – это одно из самых “фотогеничных” мест в окрестностях Сортавалы.

Еще одна диковинка – сохранившаяся в действии электрожезловая система и семафоры.

Система простая и надежная – если вынул жезл из устройства и отдал машинисту, значит, перегон закрыт для других поездов.

А если повезет, то вы сможете увидеть проходящий по железной дороге поезд!

Посещение Кительского месторождения полудрагоценного камня граната.

Остановка у руин финской церкви.

Пройдем вглубь вековых лесов к руинам церкви во имя Пророка Илии и Архангела Михаила, а также к могилам священников Алексея и Михаила Шепелевских.

Храм был разрушен в 1940-м году – находился на линии фронта и оказался в зоне артобстрела.

Посещение водопада Койриноя II (Верхний).

Койриноя-2 (или Верхний Койриноя) расположен на месте разрушенной плотины финской ГЭС.

Водопад похож на горку – шумная вода скатывается со скалы быстрым равномерным потоком.

Над плотиной – самодельный мост, с которого открывается интересный вид на водопад сверху и на реку ниже по течению.

Посещение водопада Койриноя I (Нижний).

Водопад Койриноя 1 достигает около 5 метров и известен своей живописностью.

Водопад образован рекой, проходящей сквозь узкий желоб в скале и красиво ниспадающей по четырем ступеням, самая высокая из которых – нижняя – достигает 4-х метров.

А внизу у водопада можно увидеть фрагменты Митрофановского олово-медеплавильного завода – в 19 веке это было единственное в своем роде предприятие в европейской части России.

Кстати, весной, когда Койриноя 2 особенно полноводен, к нему съезжаются любители каякинга, чтобы попробовать свои силы!

Посещение водопадов Белые мосты (Юканкоски).

“Братья-падуны”, как их называют местные жители, были бы единым целым, если бы не остров посреди реки, который делит течение надвое.

В результате образовались 2 водопада – 18-метровый и 11-метровый.

Они такие мощные, что даже суровой зимой не замерзают полностью, а дышат и сопротивляются морозу под ледяным панцирем, пробиваясь наружу.

14:00 Возвращение в Сортавала.

Ваша экскурсия по Южной Карелии окончится в Сортавале. Наш автобус привезет Вас в центр города.

Программа 2. Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере (дополнительно по желанию)

15:00 Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере.

Если при покупке тура вы приобрели дополнительную услугу прогулок по Ладожскому озеру и шхерам на катере, то в 15:00 судно будет ждать вас на причале г. Сортавала.

На комфортабельном катере вы проплывете вдоль гряды «карельских фьордов» и увидите церковь Николая Чудотворца, дачу Густава Винтера и узнаете историю этих построек.

Увидите фантастические природные красоты Ладоги:

  • Остров Хавус и его высокий обрыв, названный «Ястребиной скалой»,
  • Остров Каарнетсаари,
  • «Падающую скалу»,
  • а также сделаете высадку на необитаемом острове Хонкасало.
    Самую высокую его вершину называли «Крышей Ладоги» и с нее вы сможете окинуть взглядом всю невероятную панораму вокруг.
    А после из чащи изумрудного леса выглянет домик Путина, хрустальный мост и беседка, в которой наш президент иногда отдыхает.

17:00 Свободное время в городе.

Программа 3. Экскурсия на скоростном теплоходе на о. Валаам (оплачивается дополнительно по желанию).

09:00 Отправление на остров Валаам на “Метеоре”.

Внимание! В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) рейс может быть отменен. Если паломническая служба сообщила об отмене заранее, мы предложим вам другие даты тура. Если погодные условия ухудшились в день поездки, мы вернем стоимость транспортного, экскурсионного обслуживания и питания на о. Валаам.

10:00 Прибытие на Валаам и обзорная экскурсия – 2 часа.

Ваше знакомство с этим местом начинается с причала Монастырской бухты.

С этой части открывается необыкновенный вид на Спасо-Преображенский собор, расположенный на самой высокой точке острова.

Через гору Фавор, возвышенность у бухты, поднимаемся к многовековому монастырскому саду.

А у Святых врат мы окажемся, пройдя Часовню иконы Божией Матери «Знамение».

Так мы попадем в монастырское каре, к жилым келейным корпусам.

К впечатлениям от первой части прогулки добавится и восхищение от старейшей на острове Успенской церкви и монастыря, основателями которого считаются Чудотворцы – преподобные Сергий и Герман Валаамские, их мощи и сейчас находятся в обители.

У вас будет возможность посетить концерт певчих Валаамского монастыря и проникнуться одухотворенной красотой древней традиции знаменного церковного пения.

Концерты проходят по выходным, праздникам и не только.

А в летние месяцы проводятся фестивали, когда певчие съезжаются с разных уголков страны и даже мира.

12:30 Обеденное время в трапезной (обед входит в цену услуги).

13:30 Заключительная часть экскурсии по Валааму продолжительностью 2 часа.

В ходе прогулки мы увидим панораму, открывающуюся с Никоновской бухты на Ладожское озеро.

Мы проследуем по местности, хранящей в себе названия Святых мест Иерусалима – река Иордан, гора Сион, Гефсимания, Елеонская гора.

Наконец, пред нашим взором предстанет Воскресенский скит, из-за красного кирпича его называют Красным.

Внутреннее убранство храма носит в себе прообраз Храма Гроба Господня в Иерусалиме.

В процессе экскурсии, которая проводится паломнический службой, Вы узнаете о жизни обители, истории и создании скитов, а также увидите церковь Успения Пресвятой богородицы.

16:00 Возвращение в Сортавала. Свободное время.

Программа 4. Экскурсия на катере на Валаам + прогулка по Ладожским шхерам (оплачивается по желанию в момент бронирования тура).

08:30 Сбор группы на причале.

09:00 Отправление на Валаам на катере.

Дорога по Ладожскому озеру занимает около часа.

В это время гид расскажет вам историю древнего Ладожского озера и интересные факты о здешних местах.

10:00 Прибытие в Центральную усадьбу. Пешеходная экскурсия в Центральную усадьбу Спасо-Преображенского Валаамского монастыря

Наш катер причалит в удивительной красоты месте – Монастырской бухте, которая находится в глубине острова и выглядит завораживающе, особенно величественным отсюда выглядит монастырь, расположенный на высокой скале.

Далее в сопровождении нашего гида вы отправитесь к подножию горы Фавор, подняться на которую можно по широкой гранитной лестнице 19 века.

Ваш дальнейший маршрут пройдет мимо Знаменской часовни к Святым вратам обители, уникальность которых заключается в надвратной Петропавловской церкви, к которой некогда примыкали кельи в которых останавливались члены царской семьи Романовых.

Архитектурным центром на острове является монастырское каре, которое начало формироваться еще в 18 веке.

Здесь также вы увидите уникальную Успенскую трапезную церковь – старейшую на Валааме и ряд других не менее интересных достопримечательностей о которых вам обязательно расскажет наш гид.

Главная достопримечательность нашей экскурсии – посещение действующего храма монастыря – Спасо-Преображенского собора, где расположены мощи святых основателей обители.

13:00 Отправление на водную прогулку по Ладожским шхерам.

14:00 Ладожские шхеры.

Вы прокатитесь на скоростном катере вдоль изрезанных берегов Ладоги, которые и называются шхерами.

Ладожские шхеры очень похожи на неприступные холодные фьорды и,непременно, оставят только лучшие впечатления!

15:00 Прибытие. Свободное время.

Как осуществляется трансфер?

В первый день тура Вы прибываете и самостоятельно добираетесь до отеля.

В четвертый день тура:

06:30 Подача автобуса от м. пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: гостиница "Октябрьская", парковка вдоль тротуара от книжного магазина "Буквоед" до конца здания.

07:00 Отправление автобуса от пл. Восстания.

07:25 Подача автобуса к м. Озерки.
Место посадки: СПб, м. Озерки, Выборгское шоссе, остановка общественного транспорта.
Ориентир: супермаркет "Окей".

По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.

По дополнительным программам за отдельную плату:

  • экскурсия к к лесным водопадам: трансфер забирает туристов от отеля;
  • экскурсии на о. Валаам и Ладожские шхеры – туристы самостоятельно добираются до точки сбора;
  • если из Рускеала Вы решили отправиться на ретро-поезде, то совершаете эту поездку самостоятельно, а в 19.00 Вас встретит туристический автобус на вокзале г. Сортавала.
    В высокий сезон билеты на «Ретропоезд» желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро раскупают.
    Билеты на ретро-поезд не включены в стоимость тура и приобретаются по желанию в кассах/на сайте РЖД до начала тура.

В шестой день тура:

18:00 Сбор группы. Отправление автобуса в Санкт-Петербург.
Место посадки: ул. Суворова, д. 1.
Ориентир: рыбный магазин “Акуловка”.

20:30 Техническая остановка.

Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург:

23:00 – м. Площадь Восстания.

При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
16 сен 2022
Тур очень понравился! Я довольна! Всё продумано до мелочей. Отношение гидов и персонала внимательное и заботливое. Спасибо большое
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
М
9 сен 2022
Большое спасибо организаторам! Четкая и профессиональная работа. Нареканий нет
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)
А
7 сен 2022
К организатору тура претензий никаких нет. Всё чётко, всё вовремя, никаких накладок, никаких задержек, всё в обозначенное время. Информирование происходит по СМС. Когда отменили сплав по Шуе из-за погодных условий, накануне прислали СМС и потом ещё позвонили. Так что организация была на высоте.
Единственным странным моментом был тот, что рекомендованный организатором приезд в Петрозаводск - поездом, который приходит на вокзал в 7:50 утра. А трансфер на базу в 12:00. Непонятно почему так и что делать эти 4 часа в городе туристам с вещами (а в моём случае был ещё и проливной дождь), когда даже магазины ещё не работают. Из кафе только КФС был открыт. Поскольку я приехал один, а не в составе группы, то за мной приехал индивидуальный водитель. Он сказал мне, что мог приехать гораздо раньше и сразу отвезти меня на базу, где я спокойно мог ждать заселения до 12 часов. Погулять или посидеть в ресторане или в беседке.
Организаторам надо отрегулировать встречу и трансфер, чтобы туристам было удобнее.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Андрей!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По данному замечанию, передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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