Самое важное в Санкт-Петербурге за 5 дней

Увидеть главные достопримечательности, узнать о тайнах Романовых и прогуляться в Петергофе

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О гиде
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Ответы на вопросы
Путешествие сочетает в себе автобусные, пешие экскурсии и посещение главных музеев Санкт-Петербурга. Вы побываете в Петропавловской крепости, с которой и началась история города. Прогуляетесь в столице фонтанов и в «Царском селе», где находится Екатерининский дворец.

Увидите Янтарную комнату, панораму стрелки Васильевского острова, величественные соборы и каналы Петербурга. Посетите Эрмитаж и музей Фаберже, хранящий творения лучших мастеров дореволюционной России.
Самое важное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Самое важное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Самое важное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Самое важное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Самое важное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Самое важное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Самое важное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Самое важное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Самое важное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Самое важное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Самое важное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Самое важное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Самое важное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Самое важное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Самое важное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Путешествие для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.

Полная оплата гиду напрямую за 14 дней до заезда.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, холл отеля «Катарина Гранд Палас» 4*, с 09:00 до 13:00
Завершение: Санкт-Петербург, музей Фаберже, 13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Летние
Выездные
Петергоф
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Водные развлечения
Петропавловская крепость
Екатерининский дворец
Дворцы, замки и особняки
Царское село
Эрмитаж
Музеи
Янтарная комната
Музей Фаберже
Многодневные туры
5-дневные туры
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