1 чел.
По популярности
Групповая
13 часов
Карелия: фьорды, водопады, Рускеала в мини-группе с ретро-поездом
Откройте для себя красоту Карелии в уютной группе до 18 человек. Фьорды, водопады, Рускеала и путешествие на ретро-поезде ждут вас
Начало: На площади Искусств
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
5 900₽ за человека
скидка
10%
Групповая
13 часов
В Карелию на день из Петербурга - в мини-группе
Путешествие по Южной Карелии: крепость Корела, водопады, ладожские шхеры, горный парк Рускеала и традиционная карельская кухня
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
55004 950₽ за человека
Групповая
13 часов
Карельские выходные: Рускеала и Сортавала за 2 дня
Сосчитать водопады Карелии, увидеть Ладожские шхеры и открыть историю Северной Фиваиды (в группе)
Начало: У метро Площадь Восстания
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
13 100₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Прогулка на конях по неизведанной и заброшенной Карелии
Конная прогулка по карельскому лесу, заброшенные финские кирхи и «Город ангелов» в Яккиме
Начало: У станции метро «Василеостровская»
26 июня в 08:30
4 июля в 08:30
11 000₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Петербурга - на Ладожские шхеры: с рыбалкой и ухой
Отправиться в заповедные места Карелии, пройти на катере меж островов и побывать у заброшенной кирхи
Начало: У метро «Василеостровская»
26 июня в 08:00
4 июля в 08:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Все понравилось. Немного напрягал экскурсовод.
- ССветлана31 мая 202423 мая ездила в Карелию в мини-группе. Поездка очень понравилась, всё было на высшем уровне. Экскурсовод Наталья очень интересно рассказывала, было интересно. Сама Карелия поразила, это действительно место силы. Всем советую поехать, не пожалеете.
- ЕЕкатерина29 мая 2024Спасибо Александру и Сергею за замечательную экскурсию! В прошлом году была на экскурсии у Антона, в этом году привезла семью и снова не пожалела. Было очень круто! Спасибо!
- ММарина27 мая 2024Отличная насыщенная поездка!
- ППолина26 мая 2024Цена - качество, за весь объем экскурсии отданных денег не жалко, экскурсовод Любовь показала где что прикупить, дополнительно заехали в Дом Берга за бальзамами, то есть команда отзывчивая на любые просьбы.
- ААнастасия26 мая 2024Очень познавательный тур. Гид Станислав просто восторг. Всё доходчиво, с шутками и легко воспринимается) Локации здорово подобраны, ознакомительная поездка, заставляющая рассматривать Карелию для полноценного отдыха! Спасибо!
- ГГубайдуллина13 мая 2024Гид Надежда - это просто супер человек, с огромным кладезом знаний и интересных историй. Рассказывает все очень понятно и доступно.
- ИИрина9 ноября 2023Анастасия прекрасный организатор и интересный человек с богатым опытом путешествий. Экскурсия продумана до мелочей. Все было очень уютно и весело.
- ЮЮрий30 августа 2023Прекрасный гид Анастасия, отличный маршрут, море впечатлений,. Всё продумано и комфортно, однозначно рекомендую!
- ЕЕлена12 августа 2023С большой теплотой и благодарностью нашему экскурсоводу Анастасии! Мы зарядились энергией и позитивными эмоциями. Узнали все интересующие нас вопросы по Карелии. Всю дорогу чувствовали заботу и внимание Анастасии. Спасибо огромнейшее!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Ладожские шхеры»
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