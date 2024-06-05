Н Наталья Карелия в мини-группе: фьорды, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд Все понравилось. Немного напрягал экскурсовод.

С Светлана Карелия в мини-группе: фьорды, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд 23 мая ездила в Карелию в мини-группе. Поездка очень понравилась, всё было на высшем уровне. Экскурсовод Наталья очень интересно рассказывала, было интересно. Сама Карелия поразила, это действительно место силы. Всем советую поехать, не пожалеете.

Е Екатерина Карелия в мини-группе: фьорды, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд Спасибо Александру и Сергею за замечательную экскурсию! В прошлом году была на экскурсии у Антона, в этом году привезла семью и снова не пожалела. Было очень круто! Спасибо!

М Марина В Карелию на день из Петербурга - в мини-группе Отличная насыщенная поездка!

П Полина В Карелию на день из Петербурга - в мини-группе Цена - качество, за весь объем экскурсии отданных денег не жалко, экскурсовод Любовь показала где что прикупить, дополнительно заехали в Дом Берга за бальзамами, то есть команда отзывчивая на любые просьбы.

А Анастасия В Карелию на день из Петербурга - в мини-группе Очень познавательный тур. Гид Станислав просто восторг. Всё доходчиво, с шутками и легко воспринимается) Локации здорово подобраны, ознакомительная поездка, заставляющая рассматривать Карелию для полноценного отдыха! Спасибо!

Г Губайдуллина Карельские выходные: Рускеала и Сортавала за 2 дня читать дальше Всегда готова помочь, если возникает непредвиденная ситуация. Маршрут тоже интересный и насыщенный. Спасибо за чудесные выходные. Брала тур как раз на свой день рождение. Вернулись уставшие, но счастливые и довольные. Гид Надежда - это просто супер человек, с огромным кладезом знаний и интересных историй. Рассказывает все очень понятно и доступно.

И Ирина Прогулка на конях по неизведанной и заброшенной Карелии читать дальше Небольшой пикник на берегу с котиками. Многое узнали о людях и культуре Карелии. Лошади были добряками, хорошо откормлены! Поездка до СПб прошла с песнями в машине) Анастасия прекрасный организатор и интересный человек с богатым опытом путешествий. Экскурсия продумана до мелочей. Все было очень уютно и весело.

Ю Юрий Из Петербурга - на Ладожские шхеры: с рыбалкой и ухой Прекрасный гид Анастасия, отличный маршрут, море впечатлений,. Всё продумано и комфортно, однозначно рекомендую!