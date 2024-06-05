Экскурсии на Ладожские шхеры

Найдено 5 экскурсий в категории «Ладожские шхеры» в Санкт-Петербурге, цены от 4 950 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Карелия в мини-группе: фьорды, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
330 отзывов
Карелия: фьорды, водопады, Рускеала в мини-группе с ретро-поездом
Откройте для себя красоту Карелии в уютной группе до 18 человек. Фьорды, водопады, Рускеала и путешествие на ретро-поезде ждут вас
Начало: На площади Искусств
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
5 900 за человека
В Карелию на день из Петербурга - в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
13 часов
114 отзывов
В Карелию на день из Петербурга - в мини-группе
Путешествие по Южной Карелии: крепость Корела, водопады, ладожские шхеры, горный парк Рускеала и традиционная карельская кухня
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
55004 950 за человека
Карельские выходные: Рускеала и Сортавала за 2 дня
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
15 отзывов
Карельские выходные: Рускеала и Сортавала за 2 дня
Сосчитать водопады Карелии, увидеть Ладожские шхеры и открыть историю Северной Фиваиды (в группе)
Начало: У метро Площадь Восстания
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
13 100 за человека
Прогулка на конях по неизведанной и заброшенной Карелии
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Прогулка на конях по неизведанной и заброшенной Карелии
Конная прогулка по карельскому лесу, заброшенные финские кирхи и «Город ангелов» в Яккиме
Начало: У станции метро «Василеостровская»
26 июня в 08:30
4 июля в 08:30
11 000 за человека
Из Петербурга - на Ладожские шхеры: с рыбалкой и ухой
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Петербурга - на Ладожские шхеры: с рыбалкой и ухой
Отправиться в заповедные места Карелии, пройти на катере меж островов и побывать у заброшенной кирхи
Начало: У метро «Василеостровская»
26 июня в 08:00
4 июля в 08:00
30 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Карелия в мини-группе: фьорды, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд
    Все понравилось. Немного напрягал экскурсовод.
  • С
    Светлана
    31 мая 2024
    Карелия в мини-группе: фьорды, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд
    23 мая ездила в Карелию в мини-группе. Поездка очень понравилась, всё было на высшем уровне. Экскурсовод Наталья очень интересно рассказывала, было интересно. Сама Карелия поразила, это действительно место силы. Всем советую поехать, не пожалеете.
    23 мая ездила в Карелию в мини-группе. Поездка очень понравилась, всё было на высшем уровне. Экскурсовод
  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Карелия в мини-группе: фьорды, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд
    Спасибо Александру и Сергею за замечательную экскурсию! В прошлом году была на экскурсии у Антона, в этом году привезла семью и снова не пожалела. Было очень круто! Спасибо!
  • М
    Марина
    27 мая 2024
    В Карелию на день из Петербурга - в мини-группе
    Отличная насыщенная поездка!
  • П
    Полина
    26 мая 2024
    В Карелию на день из Петербурга - в мини-группе
    Цена - качество, за весь объем экскурсии отданных денег не жалко, экскурсовод Любовь показала где что прикупить, дополнительно заехали в Дом Берга за бальзамами, то есть команда отзывчивая на любые просьбы.
  • А
    Анастасия
    26 мая 2024
    В Карелию на день из Петербурга - в мини-группе
    Очень познавательный тур. Гид Станислав просто восторг. Всё доходчиво, с шутками и легко воспринимается) Локации здорово подобраны, ознакомительная поездка, заставляющая рассматривать Карелию для полноценного отдыха! Спасибо!
  • Г
    Губайдуллина
    13 мая 2024
    Карельские выходные: Рускеала и Сортавала за 2 дня
    Гид Надежда - это просто супер человек, с огромным кладезом знаний и интересных историй. Рассказывает все очень понятно и доступно.
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    Всегда готова помочь, если возникает непредвиденная ситуация. Маршрут тоже интересный и насыщенный. Спасибо за чудесные выходные. Брала тур как раз на свой день рождение. Вернулись уставшие, но счастливые и довольные.

  • И
    Ирина
    9 ноября 2023
    Прогулка на конях по неизведанной и заброшенной Карелии
    Анастасия прекрасный организатор и интересный человек с богатым опытом путешествий. Экскурсия продумана до мелочей. Все было очень уютно и весело.
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    Небольшой пикник на берегу с котиками. Многое узнали о людях и культуре Карелии. Лошади были добряками, хорошо откормлены! Поездка до СПб прошла с песнями в машине)

    Анастасия прекрасный организатор и интересный человек с богатым опытом путешествий. Экскурсия продумана до мелочей. Все было
  • Ю
    Юрий
    30 августа 2023
    Из Петербурга - на Ладожские шхеры: с рыбалкой и ухой
    Прекрасный гид Анастасия, отличный маршрут, море впечатлений,. Всё продумано и комфортно, однозначно рекомендую!
  • Е
    Елена
    12 августа 2023
    Прогулка на конях по неизведанной и заброшенной Карелии
    С большой теплотой и благодарностью нашему экскурсоводу Анастасии! Мы зарядились энергией и позитивными эмоциями. Узнали все интересующие нас вопросы по Карелии. Всю дорогу чувствовали заботу и внимание Анастасии. Спасибо огромнейшее!
    С большой теплотой и благодарностью нашему экскурсоводу Анастасии! Мы зарядились энергией и позитивными эмоциями. Узнали все

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Ладожские шхеры»

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  3. Карельские выходные: Рускеала и Сортавала за 2 дня
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