Покажу окраину города, ведь интересные и красивые 🤩 места есть не только в центре Петербурга.

Насладимся прекрасной природой и пройдём по самым рельефным местам Петербурга. Поднимемся на гору Парнас, чтобы увидеть современный одноименный район. Посмотрим на разрушающиеся памятники архитектуры, соседствующие с домами миллионеров, насладимся контрастом многоэтажек и деревянных домиков.

Прогуляемся по местам, где находились злачные места Петербурга конца 19 века, где бывали Есенин и Шаляпин, а Блок написал "Незнакомку". Посмотрим на готический собор, заброшенный дворец и дом с приведениями.

Экскурсия ⛳ понравится тем, кто любит много гулять 👣, ходить в походы и смотреть на природу.

Для прогулки понадобится удобная и непромокаемая обувь в любое время. На экскурсии 🧭 будут крутые подъемы в гору и спуски.