Озерки и Шуваловский парк. Прогулка по живописным местам на севере Петербурга

5
1 отзыв
Татьяна Ш.
Татьяна Ш. – Гид из Санкт-Петербурга
Озерки и Шуваловский парк.

Прогулка по живописным местам на севере Петербурга
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Экскурсия

600 ₽ за человека

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Озерки и Шуваловский парк. Прогулка по живописным местам на севере Петербурга
Озерки и Шуваловский парк. Прогулка по живописным местам на севере Петербурга

Что вы увидите

  • Шуваловский дворец
  • гора Парнас
  • Суздальские Озера
Покажу окраину города, ведь интересные и красивые 🤩 места есть не только в центре Петербурга.
Насладимся прекрасной природой и пройдём по самым рельефным местам Петербурга. Поднимемся на гору Парнас, чтобы увидеть современный одноименный район. Посмотрим на разрушающиеся памятники архитектуры, соседствующие с домами миллионеров, насладимся контрастом многоэтажек и деревянных домиков.
Прогуляемся по местам, где находились злачные места Петербурга конца 19 века, где бывали Есенин и Шаляпин, а Блок написал "Незнакомку". Посмотрим на готический собор, заброшенный дворец и дом с приведениями.
Экскурсия ⛳ понравится тем, кто любит много гулять 👣, ходить в походы и смотреть на природу.
Для прогулки понадобится удобная и непромокаемая обувь в любое время. На экскурсии 🧭 будут крутые подъемы в гору и спуски.
+Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • проезд в общественном транспорте (1 билет)
  • посещение общественного туалета
Начало
🚩 Энгельса пр. 120
Место завершения
🏁 метро Парнас
Озерки и Шуваловский парк. Прогулка по живописным местам на севере Петербурга
Озерки и Шуваловский парк. Прогулка по живописным местам на севере Петербурга
Озерки и Шуваловский парк. Прогулка по живописным местам на севере Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна Ш.
Татьяна Ш.
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