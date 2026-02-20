На этот раз я предлагаю познакомиться с его северной частью, куда редко добираются туристы (да и сами петербуржцы).
Мы отправимся в Шуваловский парк с вековыми елями, прудами, деревянной архитектурой и неоготическим собором. Затем переместимся в заповедник северных оленей неподалёку. И это ещё не всё!
Описание экскурсии
Шуваловский парк
Сделаем первую остановку в посёлке Парголово, бывшем имении графов Шуваловых. Здесь находится таинственный парк, о котором знают далеко не все жители Северной столицы. Там мы:
- Погуляем по холмистым берегам прудов между вековыми елями
- Поднимемся на гору Парнас
- Полюбуемся старинными деревянными домами и церковью 19 века Святых Апостолов Петра и Павла, выполненную в неоготическом стиле
- Узнаем, где находится «Чухонская Швейцария», при чём здесь Наполеон, почему пустует склеп Адольфа и кто такой этот Адольф
Будут и сюрпризы: чудом сохранившийся дореволюционный вокзал; очень необычное кафе, наполненное старинными предметами быта; блоковская скамейка и многое другое.
В гости к северным оленям (1 час)
Дальше нас будет ждать недолгая дорога до заповедника, где живут северные олени, лошади, а также ненецкие оленегонные лайки. Условия содержания животных максимально приближены к реальным условиям их обитания.
Хозяева заповедника проведут для нас экскурсию с подробным рассказом обо всех обитателях. Мы сможем покормить их с рук, покатать детей на санях в оленьей упряжке, выпить чашечку горячего чая с финским печеньем в чуме (корм для животных и чаепитие входят в стоимость).
Уделка
Если экскурсия выпадет на субботу или воскресенье, то закончить её мы можем на блошином рынке, на знаменитой Уделке. Это рынок с крытыми и открытыми зонами, где есть всё от старинной мебели до предметов советской эпохи.
Организационные детали
- Начало экскурсии на севере города. По договорённости это могут быть станции метро: Площадь Мужества, Озерки, Удельная.
- Поездка проходит на комфортабельном кроссовере BMW X5 с панорамной крышей
- Продолжительность экскурсии 4–5 часов в зависимости от дорожной ситуации
- По запросу и за дополнительную стоимость могу провести эту экскурсию для большего кол-ва людей. Пишите, обсудим.
*Дополнительно оплачивается:
- Билеты в заповедник (бронируются заранее!): взрослые от 14 лет — 2000 ₽, дети до 14 лет — 500 ₽, дети до 3 лет — бесплатно
- Катание в санях (по желанию, только дети) — 500 ₽/15 мин.
- Катание ребёнка на пони — 500 ₽, взрослого на лошади — 1000 ₽
Экскурсия может быть проведена и без посещения заповедника оленей и, соответственно, без дополнительных расходов. Маршрут в этом случае будет такой:
- Парголово
- Коломяги
- Шуваловский парк
- Суздальские озёра
- Деревня художников
- Блошиный рынок на Удельной
Стоимость экскурсии будет снижена. Напишите мне о своём желании.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
Парк тоже интересный,