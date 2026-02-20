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В гости к северным оленям + прогулка по Шуваловскому парку

Отдохнуть от городской суеты в живописных малоизвестных местах и пообщаться с животными
Петербург прекрасен тем, что его можно бесконечно исследовать.

На этот раз я предлагаю познакомиться с его северной частью, куда редко добираются туристы (да и сами петербуржцы).

Мы отправимся в Шуваловский парк с вековыми елями, прудами, деревянной архитектурой и неоготическим собором. Затем переместимся в заповедник северных оленей неподалёку. И это ещё не всё!
5
11 отзывов
В гости к северным оленям + прогулка по Шуваловскому парку
В гости к северным оленям + прогулка по Шуваловскому парку
В гости к северным оленям + прогулка по Шуваловскому парку

Описание экскурсии

Шуваловский парк

Сделаем первую остановку в посёлке Парголово, бывшем имении графов Шуваловых. Здесь находится таинственный парк, о котором знают далеко не все жители Северной столицы. Там мы:

  • Погуляем по холмистым берегам прудов между вековыми елями
  • Поднимемся на гору Парнас
  • Полюбуемся старинными деревянными домами и церковью 19 века Святых Апостолов Петра и Павла, выполненную в неоготическом стиле
  • Узнаем, где находится «Чухонская Швейцария», при чём здесь Наполеон, почему пустует склеп Адольфа и кто такой этот Адольф

Будут и сюрпризы: чудом сохранившийся дореволюционный вокзал; очень необычное кафе, наполненное старинными предметами быта; блоковская скамейка и многое другое.

В гости к северным оленям (1 час)

Дальше нас будет ждать недолгая дорога до заповедника, где живут северные олени, лошади, а также ненецкие оленегонные лайки. Условия содержания животных максимально приближены к реальным условиям их обитания.

Хозяева заповедника проведут для нас экскурсию с подробным рассказом обо всех обитателях. Мы сможем покормить их с рук, покатать детей на санях в оленьей упряжке, выпить чашечку горячего чая с финским печеньем в чуме (корм для животных и чаепитие входят в стоимость).

Уделка

Если экскурсия выпадет на субботу или воскресенье, то закончить её мы можем на блошином рынке, на знаменитой Уделке. Это рынок с крытыми и открытыми зонами, где есть всё от старинной мебели до предметов советской эпохи.

Организационные детали

  • Начало экскурсии на севере города. По договорённости это могут быть станции метро: Площадь Мужества, Озерки, Удельная.
  • Поездка проходит на комфортабельном кроссовере BMW X5 с панорамной крышей
  • Продолжительность экскурсии 4–5 часов в зависимости от дорожной ситуации
  • По запросу и за дополнительную стоимость могу провести эту экскурсию для большего кол-ва людей. Пишите, обсудим.

*Дополнительно оплачивается:

  • Билеты в заповедник (бронируются заранее!): взрослые от 14 лет — 2000 ₽, дети до 14 лет — 500 ₽, дети до 3 лет — бесплатно
  • Катание в санях (по желанию, только дети) — 500 ₽/15 мин.
  • Катание ребёнка на пони — 500 ₽, взрослого на лошади — 1000 ₽

Экскурсия может быть проведена и без посещения заповедника оленей и, соответственно, без дополнительных расходов. Маршрут в этом случае будет такой:

  • Парголово
  • Коломяги
  • Шуваловский парк
  • Суздальские озёра
  • Деревня художников
  • Блошиный рынок на Удельной

Стоимость экскурсии будет снижена. Напишите мне о своём желании.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2184 туристов
Приветствую вас. Я Мария. Мне посчастливилось родиться и жить в Петербурге, впитывая с пелёнок его волшебную атмосферу. Мой круг интересов огромен. Закончила юрфак, люблю искусство и архитектуру, занимаюсь спортом, постоянно
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учусь и развиваюсь. Посетила более 32 стран. Получаю истинное удовольствие, исследуя окружающий мир. Знаю массу любопытных мест, скрытых от посторонних глаз: арт-пространства, кластеры, проходные дворы, парадные, видовые рестораны и террасы, секретные бары. Обещаю, что со мной вам будет весело, душевно и красиво!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
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Дарья
Познавательно, подробно, знающий и комфортный гид. Единственное, что могу предложить. это чуть четче обозначать время, для каждой локации: сколько находимся, когда должны покинуть, что можем не успеть, если не выедем вовремя, и заложить чуть больше времени на обед, т к в парке очень интересный ресторан, оттуда невозможно уйти быстро, это отдельная достопримечательность!
Познавательно, подробно, знающий и комфортный гид. Единственное, что могу предложить. это чуть четче обозначать время, для
Познавательно, подробно, знающий и комфортный гид. Единственное, что могу предложить. это чуть четче обозначать время, для
Познавательно, подробно, знающий и комфортный гид. Единственное, что могу предложить. это чуть четче обозначать время, для
Познавательно, подробно, знающий и комфортный гид. Единственное, что могу предложить. это чуть четче обозначать время, для
Познавательно, подробно, знающий и комфортный гид. Единственное, что могу предложить. это чуть четче обозначать время, для
Познавательно, подробно, знающий и комфортный гид. Единственное, что могу предложить. это чуть четче обозначать время, для
Познавательно, подробно, знающий и комфортный гид. Единственное, что могу предложить. это чуть четче обозначать время, для
Познавательно, подробно, знающий и комфортный гид. Единственное, что могу предложить. это чуть четче обозначать время, для+2
Познавательно, подробно, знающий и комфортный гид. Единственное, что могу предложить. это чуть четче обозначать время, для
Познавательно, подробно, знающий и комфортный гид. Единственное, что могу предложить. это чуть четче обозначать время, для
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В
Прекрасно организованная экскурсия с учетом зимнего времени года. Есть возможность и померзнуть и погреться))) Много интересной и нескучной информации. Дети (14 и 8 лет), сказали, что экскурсия им понравилась, а Мария-классная))) Однозначно рекомендую!!!
Прекрасно организованная экскурсия с учетом зимнего времени года. Есть возможность и померзнуть и погреться))) Много интересной
Прекрасно организованная экскурсия с учетом зимнего времени года. Есть возможность и померзнуть и погреться))) Много интересной
Прекрасно организованная экскурсия с учетом зимнего времени года. Есть возможность и померзнуть и погреться))) Много интересной
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О
Не знали, чем удивить ребенка на День рождения и подарили эту поезку. Очень повезло с погодой - был мороз, снег, солнце… Получилась настоящая новогодняя сказка))) Эмоций положительных куча, ребенок счастлив, а Мария - просто волшебница) Мария, спасибо за чудесный день!
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Ермакова
Мы попали в сказку! из грязного,слякотного города вырваться к ультрамариновому небу,яркому солнцу,россыпи бриллиантовых снежинок…. это просто чудо! бархатные носы северных оленей,мохнатые лайки,строгие ели…. Очень,очень понравилось! Мария -контактная,приятная,с грамотной,хорошо поставленной речью,отлично владеющая темой экскурсии. Автомобиль комфортный,по пути заехали в очень атмосферное кафе,которое само достойно отдельных экскурсий! в общем,всячески рекомендую!
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Э
Это был чудесный день, который запомнится мне на долгие годы - по-настоящему снежная дорога и лес, заповедник с оленями, покоряющими сердце, погода - все было похоже на сказку.

Парк тоже интересный,
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но думаю, его посещение интереснее летом, зимой все-таки слишком холодно, озера не видны, и полностью насладиться прогулкой не удалось, но мне это было понятно заранее и совпало с ожиданиями.

Мария - очень приятный человек и интересный рассказчик, ее знания по теме экскурсии действительно объемны, это не прогулка с пару фактами, это действительно исторический экскурс.

Передвижение осуществляется в очень комфортном автомобиле, подогрев в котором спасал после прогулок.

Кафе, в котором происходит остановка с интересным интерьером и вкусной едой, чек средний.

Экскурсия всем хороша, могу ее рекомендовать, впечатление от экскурсовода и поездки такие положительные, что не хочется искать минусы, но чтобы быть объективной отмечу:

- посещение заповедника оплачивается отдельно и имеет не условную стоимость (1500р со взрослого), а без него - не то, и вместе со стоимостью экскурсии выходит достаточно весомо. Каждый в праве оценивать свое время и труд как ему кажется верным, и никаких сожалений о потраченных средствах я по итогу не имею, но в среднем, по моему опыту, схожие экскурсии стоят процентов на 30-40 дешевле.

- ненецкие лайки действительно в заповеднике есть, но я почему-то ожидала что их будет штук 8-10, и можно будет оказаться среди мехового сборища, но к нам вышла одна лайка, а всего взрослых особей там две)

Это был чудесный день, который запомнится мне на долгие годы - по-настоящему снежная дорога и лес,
Это был чудесный день, который запомнится мне на долгие годы - по-настоящему снежная дорога и лес,
Это был чудесный день, который запомнится мне на долгие годы - по-настоящему снежная дорога и лес,
Это был чудесный день, который запомнится мне на долгие годы - по-настоящему снежная дорога и лес,
Это был чудесный день, который запомнится мне на долгие годы - по-настоящему снежная дорога и лес,
Это был чудесный день, который запомнится мне на долгие годы - по-настоящему снежная дорога и лес,
Это был чудесный день, который запомнится мне на долгие годы - по-настоящему снежная дорога и лес,
Это был чудесный день, который запомнится мне на долгие годы - по-настоящему снежная дорога и лес,+2
Это был чудесный день, который запомнится мне на долгие годы - по-настоящему снежная дорога и лес,
Это был чудесный день, который запомнится мне на долгие годы - по-настоящему снежная дорога и лес,
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Светлана
Замечательная экскурсия! Получили массу положительных эмоций и взрослые, и дети. Особенно впечатлил сказочный лес и милые олени. Рассказы в чуме были интересными и увлекательными. Рекомендую👌
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