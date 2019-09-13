19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта экскурсия для нетривиальных творческих людей, не признающих формальностей, уставших от исторических фактов и плановых экскурсий и любящих полнейшую импровизацию. Гид Олег обеспечит вам это сполна. Сначала вы потратите полчаса вашей экскурсии, чтобы заехать за Олегом. Потом он будет при вас договариваться с субподрядчиками пока вы едете в несоразмерно большом микроавтобусе и не знать как выглядит крыша на которую вас поведут. Все будет сумбурно-импровизировано.



Гид спросит вас заранее сможете ли вы подняться на 5 этаж без лифта, но случайно окажется, что подниматься вам вообще-то не нужно, на самом деле вам нужна обувь с противоскользящими шипами, чтобы случайно не соскользнуть с крыши многоэтажного дома. В дополнение гид сделает фото ваших испуганных личиков на крыше дома, но никогда их не пришлёт.



Если вы любите креатив, идеи как можно отделать трущобы, а также личное общение с бомжами, это тоже обеспечено данной экскурсией.



Гид расскажет вам о своей страсти к ресторанному и кулинарному делу Петербурга, но остановитесь вы в абсолютно тривиальном непримечательном кафе.



Я как могла иронично показала насколько я недовольна экскурсией - зря выброшенные деньги.

Размах на рубль - удар на копейку!