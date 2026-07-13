19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Нетривиальный Петербург: квест по крышам, дворам, мостам и паркам

Собрать четыре элемента города воедино, чтобы открыть его Пятый элемент
Зовём вас погулять по тонкой грани современного Питера и Петербурга с 300-летней историей. Открыть четыре символа города — и разгадать секреты, которые хранит каждый из них.

Вы пройдёте по самому длинному коридору из дворов-колодцев, побываете в музыкальном сквере, исследуете живописный ансамбль мостов и окажетесь на одной из центральных крыш Петербурга.
4.7
39 отзывов
Нетривиальный Петербург: квест по крышам, дворам, мостам и паркам
Нетривиальный Петербург: квест по крышам, дворам, мостам и паркам
Нетривиальный Петербург: квест по крышам, дворам, мостам и паркам

Описание квеста

Квест проходит так: на каждой исторической локации вы будете разгадывать загадку, так или иначе связанную с городом (темы — архитектура, личности, события). Правильный ответ поможет вам узнать следующий пункт маршрута.

Первый элемент: дворы-колодцы — всемирно известная достопримечательность Петербурга. Да, архитекторы-креативщики оторвались в своих инженерных страстях, выстраивая столь необычные жилые решения. Вас ждёт познавательная прогулка по самому живописному ансамблю из дворов-колодцев.

Второй элемент: парки. В городе имеются знаковые парки, а также те, что связаны с историей духа и энергии города. В одном из таких вам и предстоит оказаться, чтобы услышать мелодию Петербурга.

Третий элемент: мосты. Сколько мостов вы могли бы видеть одновременно с одной точки — два, три, четыре? С нами вы увидите больше! Лучший каскад мостов откроется вашему взору после того, как вы пройдёте задание.

Четвёртый элемент: крыши. Мы — питерские коты, которые всегда тянулись к простору и независимости. Нам нравится смотреть на мир сверху вниз. Вы увидите лучшие панорамы Северной столицы и, отгадав финальную загадку, откроете Пятый элемент Питера!

Организационные детали

  • Передвигаемся между локациями на микроавтобусе бизнес-класса
  • Квест проходит при любых погодных условиях, в любой день недели, но обязательно до 19:00
  • Квест проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1675 туристов
Здравствуйте, меня зовут Олег. Я и моя команда гидов организуем экскурсии в Петербурге и Москве. Мы адепты Его Высочества чувства вкуса! Поэтому основной контент всех наших экскурсий — это история досуга и увеселительного времяпровождения в этих двух городах и как они формировались на планете! «Да прибудет с нами кураж и благость во веки веков!» (Д. Керуак).

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
4
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О
Были в Питере несчетное количество раз, но Олег перевернул все наши представления об этом городе, мы словно впервые его увидели и заново влюбились) Неповторимо, атмосферно, завораживающе, показал такие места в
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самом сердце города, рассказал так нетревиально и захватывающе, и нас втянул в эту жизнь с помощью очень тонких, интересных, тематических мастерских вопросов-квестов. Впервые мы увидели и попробовали на вкус (интрига!!!) настоящий Питер, а не шаблонный туристический! Это настоящий эксклюзив со шлейфом непредсказуемости и набором тонких приятных сюрпризов! Обязательно вернемся (надеюсь не раз) к Олегу за новыми впечатлениями и локациями!

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М
Вывозила 30 подростков в Питер и искала интересную экскурсию для детей, чтоб познакомить с этим прекрасным городом.
Экскурсия Нетривиальный Петербург от Олега - это лучшее, что вообще могло быть! Сама программа
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безупречна, подача информации очень интересная, с прекрасным чувством юмора, с шикарными заданиями для детей. Были включены и дети и взрослые (даже те, кто в Питере уже 10 раз). Я еще точно вернусь в Питер и с радостью пройду все экскурсии с Олегом и его компанией. Спасибо огромное!!! Вы лучшие!

Вывозила 30 подростков в Питер и искала интересную экскурсию для детей, чтоб познакомить с этим прекрасным городом.
Вывозила 30 подростков в Питер и искала интересную экскурсию для детей, чтоб познакомить с этим прекрасным городом.
Вывозила 30 подростков в Питер и искала интересную экскурсию для детей, чтоб познакомить с этим прекрасным городом.
Вывозила 30 подростков в Питер и искала интересную экскурсию для детей, чтоб познакомить с этим прекрасным городом.
Вывозила 30 подростков в Питер и искала интересную экскурсию для детей, чтоб познакомить с этим прекрасным городом.
Вывозила 30 подростков в Питер и искала интересную экскурсию для детей, чтоб познакомить с этим прекрасным городом.
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Е
24 ноября были группой (танцевальный коллектив) на экскурсии -квест «Нетривиальный Петербург»
Сказать, что нам понравилось, это значит ничего не сказать 🔥

Замечательные гиды Олег и Анна с первой же минуты запали нам
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в сердечко ❤️ Интересные рассказы про Петербург, такого точно не будет на обычной экскурсии (дворы, колодцы) и самое главное супер задания, которые дети и мы взрослые выполняли с удовольствием 👍

Квест превзошел свои ожидания ✨ А самое главное ребята сопровождали нас от самого отеля до вокзала (с которого мы уехали домой с отличными впечатлениями)

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Елена
Спасибо Олегу за интересную прогулку) окунулись в жизнь города, почувствовали его дух и атмосферу)
Спасибо Олегу за интересную прогулку) окунулись в жизнь города, почувствовали его дух и атмосферу)
Спасибо Олегу за интересную прогулку) окунулись в жизнь города, почувствовали его дух и атмосферу)
Спасибо Олегу за интересную прогулку) окунулись в жизнь города, почувствовали его дух и атмосферу)
Спасибо Олегу за интересную прогулку) окунулись в жизнь города, почувствовали его дух и атмосферу)
Спасибо Олегу за интересную прогулку) окунулись в жизнь города, почувствовали его дух и атмосферу)
Спасибо Олегу за интересную прогулку) окунулись в жизнь города, почувствовали его дух и атмосферу)
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М
Прогулка с "Питерским котом"… Мы выбрали экскурсию "Нетривиальный Петербург", так как "парадный", фасадный Санкт-Петербург можно и нужно узнавать самостоятельно, неспешно прогуливаясь по историческому центру.
А вот увидеть другую сторону медали, почувствовать
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город таким, каким видят его коренные местные жители, можно только в компании человека, который влюблён в Питер, в его атмосферу, прохладный воздух и низкое, чаще суровое, небо.
Мы увидели необычные дворы и уютные скверы. Обратили внимание на удивительные архитектурные украшения обычных жилых домов. Поломали голову над интеллектуальными вопросами. Отведали самый вкусный кофе)) И, конечно, получили свою дозу адреналина и восторга от "восхождения" на секретную крышу с юными дерзкими руферами.
Было здорово) И пускай наша прогулка прошла не в формате квеста, но я посоветую Вам ничего не планировать в данном случае заранее, а просто забронировать экскурсию и довериться Олегу. Он погрузит Вас в свою атмосферу и каждый момент Вам будет интересно, а что же дальше… Мы остались довольны. Хотя компания у нас была разносторонняя)
В качестве бонуса получили проникновенное чтение красивых стихотворений в процессе прогулки и советы, где поужинать и как провести вечер в Питере.
Хочется вернуться поскорее… Олегу пожелаю успешных творческих поисков новых направлений и мартшрутов)))

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Вадим
Это было захватывающее приключение! Устав от парадного Петербурга и в поисках необычных впечатлений, свой выбор экскурсии мы остановили на "Нетривиальном Петербурге", выбрав Олега. Компания была разновозрастная(самому маленькому экскурсанту 9 лет,
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самому пожилому за 60), но все от мала до велика остались довольны. Мы исследовали прекрасные парадные и дворы, взирали на город с самых живописных крыш, решали остроумные загадки нашего гида и в довершение лакомились оригинальными яствами в уютных кафе. Организация маршрута и трансфера была на высоте, время рассчитано по минутам. Олег как гид заслуживает отдельной похвалы: прекрасно эрудирован, умеет найти подход к каждому и расположить к себе, а как читает стихи… В конце нам так не хотелось расставаться, что мы продлили экскурсию. Наша рекомендация: выбирая Олега Вы сможете взглянуть на Петербург с новой стороны и заново влюбиться в этот Город! А мы в свою очередь уверены, что теперь мы будем чаще встречаться.

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