19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Формат экскурсии подразумевает квест-прохождение. На каждой исторической точке, чтобы узнать следующий пункт маршрута, вы будете разгадывать загадку, так или иначе связанную с городом (архитектура, личности, события).
1-й элемент «Дворы-колодцы». Всемирно известная достопримечательность Петербурга! Да, архитекторы-креативщики оторвались в своих инженерных страстях, выстраивая столь необычные жилые решения. Вас ждет познавательная прогулка по самому живописному ансамблю из дворов-колодцев.
2-й элемент «Парки». В каждом городе имеются свои знаковые парки. А так же есть парки, связанные с историей духа и энергии города. В одном из таких вам и предстоит оказаться, чтобы почувствовать мелодию Петербурга.
3-й элемент «Мосты». Сколько мостов вы могли бы видеть одновременно с одной точки — два, три, четыре? С нами вы увидите больше. Лучший каскад мостов города откроется вашему взору после того, как вы пройдете задание.
4-й элемент «Крыши». Мы — питерские коты, которые всегда тянулись к простору и независимости. Нам нравится смотреть на мир сверху вниз. На питерских крышах вас поглотит жажда больших открытий и путешествий, знакомств с интересными людьми и романтики! Вы увидите лучшие панорамы северной столицы и, отгадав финальную загадку, откроете Пятый элемент Питера!
Организационные детали
В стоимость входит трансфер на комфортабельном микроавтобусе бизнес-класса (3-4 часа).
Минимальное количество участников: 2.
Экскурсия может проходить при любых погодных условиях, в любой день недели, но обязательно до 19.00.
Продолжительность: от 3 до 3,5 часов.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуйте, меня зовут Олег Федоров и я истинный амбассадор своего города! «Вкусный и Нетривиальный Петербург», таким слоганом город представлен в моих экскурсиях. В силу опыта и определенного чувства вкуса имею понимание о любом направлении досуга в Северной столице! Экскурсии. Развлечения. Места. Заведения. Сервис. Частные события. Всеми этими знаниями и ресурсами я готов с радостью поделиться с вами, друзья. «Да прибудет с нами кураж и хороший вкус во веки веков!» (Д.Керуак)
Очень и очень замечательная экскурсия.
Не тривиальный подход и к маршруту и его подаче.
Очень рекомендуем
Отдельное спасибо Водителю Александру
Наталья
Татьяна
30 июля 2019
Я с детьми, 16 и 13 лет, не первый раз приезжаю в Питер, многое, что смотрели. Поэтому, я хотела, чтобы нам всем было интересно и нетривиально, , решила забронировать эту экскурсию. мы, остались не просто довольны, это восторг!!!!!👌👌👌👏👏👏👍👍👍💣💣🔥🔥🔥 И этим всё сказано!!!! Поэтому, благодарим, от всей души, Олега, за море превосходных впечатлений и эмоций!!! Удачи, всех благ!!!! Надеемся и ждём новых экскурсий !!!!
Elena
29 января 2019
Эта экскурсия для нетривиальных творческих людей, не признающих формальностей, уставших от исторических фактов и плановых экскурсий и любящих полнейшую импровизацию. Гид Олег обеспечит вам это сполна. Сначала вы потратите полчаса вашей экскурсии, чтобы заехать за Олегом. Потом он будет при вас договариваться с субподрядчиками пока вы едете в несоразмерно большом микроавтобусе и не знать как выглядит крыша на которую вас поведут. Все будет сумбурно-импровизировано.
Гид спросит вас заранее сможете ли вы подняться на 5 этаж без лифта, но случайно окажется, что подниматься вам вообще-то не нужно, на самом деле вам нужна обувь с противоскользящими шипами, чтобы случайно не соскользнуть с крыши многоэтажного дома. В дополнение гид сделает фото ваших испуганных личиков на крыше дома, но никогда их не пришлёт.
Если вы любите креатив, идеи как можно отделать трущобы, а также личное общение с бомжами, это тоже обеспечено данной экскурсией.
Гид расскажет вам о своей страсти к ресторанному и кулинарному делу Петербурга, но остановитесь вы в абсолютно тривиальном непримечательном кафе.
Я как могла иронично показала насколько я недовольна экскурсией - зря выброшенные деньги.
Размах на рубль - удар на копейку!
Наталья
19 ноября 2018
Спасибо. Очень остались довольны. Непринужденно, интересно и нетривиально.
Елена
15 ноября 2018
огромное спасибо Олегу за отличное проведенное время в прекрасном городе. Очень тактичный, знающий, профессионально грамотный экскурсовод. Места, где мы были нельзя описать словами.... Впрочем, я и не буду раскрывать все тайны. Рекомендую Олега, как замечательного гида. И обязательно еще пойдем вместе с ним на прогулку.
Юлия
24 октября 2018
Отличная нетривиальная экскурсия! Олегу отдельное спасибо за настроение, веселье и легкость! Нам с супругом очень понравилось! Тот случай, когда ты просто кайфуешь, отдыхаешь и веселишься до 4 утра)))
Питерские крыши и чтение стихов заслуживают особого внимания! Рассказала всем друзьям, считаю всем кто будет в Питере надо побывать на экскурсиях Олега) В следующий приезд обязательно возьмем гастрономическую)))
Юлия
26 июля 2018
«Нетривиальный Петербург»- это экскурсия стала подарком для 16 -летней девочки и ее мамы. Обе в восторге: необычно, небанально, увлекательно. Питер, который вам не покажут на общих экскурсиях. Здорово! Браво!
Вероника
16 июля 2018
Олег, несомненно, яркий человек, увлеченный рассказчик, тонкий и чувствительный, быть в компании с ним интересно и душевно. Будьте готовы искать необычное во дворах, на крышах, в парках, мимо которых бы прошли бы мимо, не обратив внимания на мелочи и детали, которые оказываются чрезвычайно важными и захватывающими.
Елена
1 мая 2018
Отличная экскурсия для тех, кто устал от музеев. Вроде, и культурная программа, а вроде, и просто прогулка с хорошим знакомым.) Олег очень харизматичный человек и прекрасный собеседник! Интересный маршрут, занимательный рассказ, плюс лёгкий налёт хулиганства-вот залог приятного времяпрепровождения;) Спасибо, Олег! Однозначно рекомендую экскурсию, как бонус к официальной программе посещения Питера.
Елена
18 февраля 2018
Огромное спасибо Олегу за прекрасную прогулку по Питеру! Было познавательно, интересно и детям, и взрослым, а восхождение на крышу просто незабываемо! Олег прекрасно читает стихи,увлеченно рассказывает о любимом городе без сухих цифр и фактов, мы увидели иной Петербург, действительно нетривиальный! А подборка интерактивных заданий выше всяких похвал! Уже выбираем следующий интересный маршрут с Олегом и с нетерпением будем ждать встречи!
Продегустировать вкусные напитки с необычной подачей и приготовить свой
Приглашаю вас в веселый тур по лучшим барам города, в которых вам предложат вкусные коктейли с оригинальной подачей, расскажут интересные истории и помогут самостоятельно приготовить коктейль за барной стойкой.
Уникальный тур по заведениям «для своих» с эксклюзивными коктейлями и общительными владельцами
Я приглашаю вас в уникальный тур по барам Петербурга с концепцией «speakeasy» («говори тише»). Вас ждут элегантные заведения «для своих» — такие места себя не афишируют (вход через туалетную кабинку, через дворы, через подвалы жилых домов), но являются эталоном коктейльного направления. В них вы сможете не только попробовать потрясающие напитки, но и пообщаться с владельцами и персоналом и узнать, как воплощались в жизнь эти необычные идеи.
Прекрасные виды, новые вкусы, потрясающая атмосфера и увлекательные истории
В течение четырех часов вы побываете на лучших террасах города, откроете для себя совершенно новые гастрономические и алкогольные вкусы, либо насладитесь проверенными, а также прокатитесь по городу и услышите увлекательные истории возникновения ресторанного предпринимательства Петербурга.
Проникнуться соседством советского быта и помпезной архитектуры в квартирах эпохи уплотнения
Ленинградские коммуналки — отдельный культурный феномен, с которым стоит познакомиться всем исследователям Петербурга. Вы проникнете в коммунальную квартиру с дореволюционной планировкой, сохранившимися деталями интерьера и лепниной, узнаете об особенностях эпохи уплотнения и, конечно, услышите истории местных старожилов.
Вечерняя автобусная экскурсия по мистическому Петербургу
За трёхсотлетнюю биографию наш город «собрал» множество таинственных загадок и загадочных тайн. Самые яркие из таких сюжетов ждут на вечерней экскурсии: вы узнаете секрет сфинксов, украшавших вход во дворец фараона, вспомните императора Павла I, противоречивые истории о Распутине и жутковатые диковинки Кунсткамеры. В итоге за 2,5 часа Петербург откроется вам с новой, истинно странной, стороны.
Раскрыть тайну масонства и научиться читать масонские символы на индивидуальной экскурсии
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