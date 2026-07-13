19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы пройдёте по самому длинному коридору из дворов-колодцев, побываете в музыкальном сквере, исследуете живописный ансамбль мостов и окажетесь на одной из центральных крыш Петербурга.
Описание квеста
Квест проходит так: на каждой исторической локации вы будете разгадывать загадку, так или иначе связанную с городом (темы — архитектура, личности, события). Правильный ответ поможет вам узнать следующий пункт маршрута.
Первый элемент: дворы-колодцы — всемирно известная достопримечательность Петербурга. Да, архитекторы-креативщики оторвались в своих инженерных страстях, выстраивая столь необычные жилые решения. Вас ждёт познавательная прогулка по самому живописному ансамблю из дворов-колодцев.
Второй элемент: парки. В городе имеются знаковые парки, а также те, что связаны с историей духа и энергии города. В одном из таких вам и предстоит оказаться, чтобы услышать мелодию Петербурга.
Третий элемент: мосты. Сколько мостов вы могли бы видеть одновременно с одной точки — два, три, четыре? С нами вы увидите больше! Лучший каскад мостов откроется вашему взору после того, как вы пройдёте задание.
Четвёртый элемент: крыши. Мы — питерские коты, которые всегда тянулись к простору и независимости. Нам нравится смотреть на мир сверху вниз. Вы увидите лучшие панорамы Северной столицы и, отгадав финальную загадку, откроете Пятый элемент Питера!
Организационные детали
- Передвигаемся между локациями на микроавтобусе бизнес-класса
- Квест проходит при любых погодных условиях, в любой день недели, но обязательно до 19:00
- Квест проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Экскурсия Нетривиальный Петербург от Олега - это лучшее, что вообще могло быть! Сама программа
Сказать, что нам понравилось, это значит ничего не сказать 🔥
Замечательные гиды Олег и Анна с первой же минуты запали нам
А вот увидеть другую сторону медали, почувствовать