19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Зовём вас погулять по тонкой грани современного Питера и Петербурга с 300-летней историей. Открыть четыре символа города — и разгадать секреты, которые хранит каждый из них. Вы пройдёте по самому длинному коридору из дворов-колодцев, побываете в музыкальном сквере, исследуете живописный ансамбль мостов и окажетесь на одной из центральных крыш Петербурга.

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Описание квеста

Квест проходит так: на каждой исторической локации вы будете разгадывать загадку, так или иначе связанную с городом (темы — архитектура, личности, события). Правильный ответ поможет вам узнать следующий пункт маршрута.

Первый элемент: дворы-колодцы — всемирно известная достопримечательность Петербурга. Да, архитекторы-креативщики оторвались в своих инженерных страстях, выстраивая столь необычные жилые решения. Вас ждёт познавательная прогулка по самому живописному ансамблю из дворов-колодцев.

Второй элемент: парки. В городе имеются знаковые парки, а также те, что связаны с историей духа и энергии города. В одном из таких вам и предстоит оказаться, чтобы услышать мелодию Петербурга.

Третий элемент: мосты. Сколько мостов вы могли бы видеть одновременно с одной точки — два, три, четыре? С нами вы увидите больше! Лучший каскад мостов откроется вашему взору после того, как вы пройдёте задание.

Четвёртый элемент: крыши. Мы — питерские коты, которые всегда тянулись к простору и независимости. Нам нравится смотреть на мир сверху вниз. Вы увидите лучшие панорамы Северной столицы и, отгадав финальную загадку, откроете Пятый элемент Питера!

Организационные детали