В 19 веке центром художественной жизни Петербурга была Академия художеств, проповедовавшая принципы академизма. Но в 19 веке она стала утрачивать своё влияние.
Гид раскроет вам секреты популярности этого направления, его особенности и покажет самые главные шедевры.
Разговор начнется с рассказа об Академии художеств и о том, как возникло Товарищество передвижных художественных выставок. Вы сможете полюбоваться на яркие образы Перова, среди которых — «Охотники на привале» и «Трапеза». В залах представлены варианты работ Саврасова «Грачи прилетели» и Поленова «Московский дворик» вы сможете сравнить их с грандиозными полотнами «Фрина на празднике Посейдона» Семирадского и «Христос и грешница» того же Поленова. В залах Репина вы удивитесь, когда узнаете, что этот хитрец умудрялся выставляться и с академистами, и с передвижниками, и он был не один такой! Отдельно гид расскажет о картинах Сурикова, начинавшего как "академист", но предавшего постулаты Академии после первого государственного заказа. А ещё Вы пройдете через залы Верещагина, Ге, Шишкина и Васнецова — и в них вы тоже услышите много интересного. Важная информация:
- Услуги гида
- Входные билеты в Михайловский дворец (в том числе и на гида):/nвзрослые - 700 руб, льготные - 500 руб, дети до 14 лет - 200 руб
Начало: У Михайловского дворца. Точное место встречи вы узнаете после внесения предоплаты
Завершение: Гардероб Русского музея. При желании вы можете самостоятельно продолжить осмотр экспозиции
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Дополнительные расходы - билеты в музей (нужно купить заранее для всех участников, в том числе и для гида):
- Взрослый - 700 ₽, льготный - 500 ₽, дети до 14 лет - 200 ₽
- Экскурсию можно провести для большего количества человек - до 5. Доплата - 1000 ₽ за каждого дополнительного гостя
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
