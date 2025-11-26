Разговор начнется с рассказа об Академии художеств и о том, как возникло Товарищество передвижных художественных выставок. Вы сможете полюбоваться на яркие образы Перова, среди которых — «Охотники на привале» и «Трапеза». В залах представлены варианты работ Саврасова «Грачи прилетели» и Поленова «Московский дворик» вы сможете сравнить их с грандиозными полотнами «Фрина на празднике Посейдона» Семирадского и «Христос и грешница» того же Поленова. В залах Репина вы удивитесь, когда узнаете, что этот хитрец умудрялся выставляться и с академистами, и с передвижниками, и он был не один такой! Отдельно гид расскажет о картинах Сурикова, начинавшего как "академист", но предавшего постулаты Академии после первого государственного заказа. А ещё Вы пройдете через залы Верещагина, Ге, Шишкина и Васнецова — и в них вы тоже услышите много интересного. Важная информация:

Дополнительные расходы — билеты в музей (нужно купить заранее для всех участников, в том числе и для гида): взрослый — 700 ₽, льготный — 500 ₽, дети до 14 лет — 200 ₽ • Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 5. Доплата — 1000 ₽ за каждого дополнительного гостя.