«Петербург Достоевского» с посещением музея-квартиры Ф.М. Достоевского

«Петербург Достоевского» с посещением музея-квартиры Ф

«Петербург Достоевского» с посещением музея-квартиры Ф.М. Достоевского
«Петербург Достоевского» с посещением музея-квартиры Ф.М. Достоевского
«Петербург Достоевского» с посещением музея-квартиры Ф.М. Достоевского
«Петербург Достоевского» с посещением музея-квартиры Ф.М. Достоевского
Ближайшие даты:
8
окт
15
окт

Что вас ожидает 🤩

  • Владимирский Собор
  • Кокушкин мост
  • Дом старухи процентщицы
  • Дом Раскольникова
  • Столярный переулок
  • Никольский Собор
  • Михайловский замок
  • Здание гауптвахты
  • Семеновский плац
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Описание

«Есть такие петербургские жители, которые не выходили из своего квартала лет по десяти и более, «…» которые не были ни в Эрмитаже, ни в Ботаническом саду, ни в музее, ни на одной выставке…». Это замечание Фёдора Михайловича, сделанное им однажды в «Петербургской летописи» явно не про нас с Вами, раз уж мы встречаемся на экскурсионной странице нашего сайта.
Едва ли во всей мировой литературе Вы сможете отыскать схожий феномен, когда Писатель и его творческое Пространство были бы в такой же степени зависимы друг от друга и совершенно невозможны один без другого. Но когда он возник? Петербург Достоевского. И где стоит искать его начало? На бывшем Царскосельском, ныне Московском проспекте 22, в гостинице «Неаполь», где юные москвичи братья Федя и Миша Достоевские ждали зачисления в Главное инженерное училище? В самом мрачном и таинственном Михайловском замке, где Достоевский проучился шесть лет и откуда вышел полевым инженером-подпоручиком?
Наша автобусная экскурсия даст отличную возможность наиболее полно и подробно открыть для себя Город великого писателя. Мы проедем по тем самым местам, и сделаем остановки там, где посреди «александровской эпохи» Достоевский оставил жить своих героев: «Униженные и оскорблённые», «Идиот», «Бедные люди» услышат Ваши шаги в своих дворах-колодцах, на улочках и набережных, которыми когда-то бродили сами…
Знаменитый роман «Преступление и наказание» оживёт и перестанет быть просто книгой. По адресу: Гражданская улица, 19 Вы увидите дом Раскольникова, узнаете, зачем Писатель «поселил» своего главного героя именно здесь, что Раскольников мог видеть из окошка своей каморки, и почему сам Достоевский всегда старался селиться в угловых домах, и что обязательно должен был видеть из своих окон. Начинайте считать шаги: точно ли их было именно 730 отсюда и до дома старухи-процентщицы на Средней Подъяческой 15? Мы с Вами поднимемся по то той самой лестнице, помните этаж?
Мы обязательно остановимся в Семенцах и выйдем на бывший полковой плац, где приговорённый к расстрелу молодой писатель перенёс «десять ужасных, безмерно страшных минут ожидания смерти». На углу Казначейской и Столярного узнаем историю знакомства Достоевского с его второй женой и то, как жилось Писателю, снимавшему квартиры в доходных домах Петербурга. Наша экскурсия это – реальные адреса, не «бумажный», а живой Город, и живые люди, с их страстями, страхами, отчаянием, Любовью. Знаем, проверено: Вы не скоро придёте в себя. Если придёте на нашу экскурсию, пока этот фантастический Город, насыщенный существующими и вымышленными историями не исчез, не «искурился паром к темно-синему небу…» Экскурсия включает в себя посещение музея-квартиры великого писателя.

Экскурсионные остановки:

Сенная площадь,

•Владимирский проспект:

Пионерская площадь (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).

по воскресеньям в 11:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги экскурсовода
  • Входной билет с экскурсией в музее
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиговский пр. , 10 / 118, гостиница «Октябрьская»
Завершение: Музей-квартира Ф.М. Достоевского Кузнечный ПЕР.Д. 5
Когда и сколько длится?
Когда: по воскресеньям в 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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