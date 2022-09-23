«Есть такие петербургские жители, которые не выходили из своего квартала лет по десяти и более, «…» которые не были ни в Эрмитаже, ни в Ботаническом саду, ни в музее, ни на одной выставке…». Это замечание Фёдора Михайловича, сделанное им однажды в «Петербургской летописи» явно не про нас с Вами, раз уж мы встречаемся на экскурсионной странице нашего сайта.

Едва ли во всей мировой литературе Вы сможете отыскать схожий феномен, когда Писатель и его творческое Пространство были бы в такой же степени зависимы друг от друга и совершенно невозможны один без другого. Но когда он возник? Петербург Достоевского. И где стоит искать его начало? На бывшем Царскосельском, ныне Московском проспекте 22, в гостинице «Неаполь», где юные москвичи братья Федя и Миша Достоевские ждали зачисления в Главное инженерное училище? В самом мрачном и таинственном Михайловском замке, где Достоевский проучился шесть лет и откуда вышел полевым инженером-подпоручиком?

Наша автобусная экскурсия даст отличную возможность наиболее полно и подробно открыть для себя Город великого писателя. Мы проедем по тем самым местам, и сделаем остановки там, где посреди «александровской эпохи» Достоевский оставил жить своих героев: «Униженные и оскорблённые», «Идиот», «Бедные люди» услышат Ваши шаги в своих дворах-колодцах, на улочках и набережных, которыми когда-то бродили сами…

Знаменитый роман «Преступление и наказание» оживёт и перестанет быть просто книгой. По адресу: Гражданская улица, 19 Вы увидите дом Раскольникова, узнаете, зачем Писатель «поселил» своего главного героя именно здесь, что Раскольников мог видеть из окошка своей каморки, и почему сам Достоевский всегда старался селиться в угловых домах, и что обязательно должен был видеть из своих окон. Начинайте считать шаги: точно ли их было именно 730 отсюда и до дома старухи-процентщицы на Средней Подъяческой 15? Мы с Вами поднимемся по то той самой лестнице, помните этаж?

Мы обязательно остановимся в Семенцах и выйдем на бывший полковой плац, где приговорённый к расстрелу молодой писатель перенёс «десять ужасных, безмерно страшных минут ожидания смерти». На углу Казначейской и Столярного узнаем историю знакомства Достоевского с его второй женой и то, как жилось Писателю, снимавшему квартиры в доходных домах Петербурга. Наша экскурсия это – реальные адреса, не «бумажный», а живой Город, и живые люди, с их страстями, страхами, отчаянием, Любовью. Знаем, проверено: Вы не скоро придёте в себя. Если придёте на нашу экскурсию, пока этот фантастический Город, насыщенный существующими и вымышленными историями не исчез, не «искурился паром к темно-синему небу…» Экскурсия включает в себя посещение музея-квартиры великого писателя.

Экскурсионные остановки:

Сенная площадь,

•Владимирский проспект:

Пионерская площадь (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).