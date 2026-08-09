Петербургский модерн: прогулка вокруг Невского проспекта
Понять архитектурную эволюцию исторического центра, взглянув на него глазами горожан начала 20 века
Мы привыкли видеть Невский проспект и его окрестности в классической архитектуре.
Возможно, многие будут удивлены, узнав, как ядро города развивалось в середине 19 и особенно в начале 20 века. А между тем, именно эпоха модерна довершила создание центра, оставив нам десятки зданий.
И именно здесь модерн представляет максимальное разнообразие типов построек: и жилых, и общественных.
Описание экскурсии
Модерн как градообразующий стиль
Нередко появлению того или иного памятника архитектуры предшествовала сложная строительная история участка, осознание изменчивой роли отдельного дома в городском ансамбле. Поэтому и модерн здесь выступает не как образ отдельных зданий, а как градообразующий стиль, позволяющий лучше понять архитектурную эволюцию центра Петербурга, взглянув на него глазами горожан начала 20 века.
Модерн на Невском проспекте
В Петербурге находится множество зданий в стиле модерн, и выбрать из них самые-самые не так-то просто. Но не отчаивайтесь, мы прогуляемся по самому сердцу города и рассмотрим лучшие образцы. Посетим магазин Карла Фаберже, универмаг у Красного моста и доходный дом страхового общества «Россия», который сейчас называют музеем печей.
Вы узнаете:
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Как рядовая постройка 19 века получила новое «модное лицо» в начале 20 века
Какое сооружение в Петербурге является «младшим братом» знаменитого дома Зингера
Что связывает самого известного русского ювелира и центр связи, как Фаберже охранял драгоценности в своих мастерских и какой необычный подарок ему преподнёс его друг — сахарозаводчик Л. И. Кёниг
Что такое ретирадник, и будете очень удивлены, узнав, что в Петербурге даже общественные туалеты строились в стиле модерн…
Кому подойдёт экскурсия
Прогулка будет особенно интересна тем, кто уже познакомился с основными достопримечательностями Петербурга и хочет открыть для себя нечто новое. И, конечно, всем тем, кто просто влюблён в наш город!
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты в доходный дом страхового общества «Россия» (Музей «Росфото») — 850 руб. с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 4 часа 40 минут
Провела экскурсии для 648 туристов
Меня зовут Марина. Я и моя семья живём в самом прекрасном и загадочном городе мира — Санкт-Петербурге. Это не просто уникальный город! Петербург — это душа России: прекрасная и необъятная, читать дальшеуменьшить
восторженная и чарующая, трогательная и загадочная. Петербург покоряет сердце раз и навсегда. Я не только люблю Петербург, но и знаю много интересных и захватывающих историй об этом городе, о его жителях, о местах, о событиях. С радостью поделюсь своей любовью к нашему городу и своими знаниями о нём со всеми желающими.
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