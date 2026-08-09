Мы привыкли видеть Невский проспект и его окрестности в классической архитектуре. Возможно, многие будут удивлены, узнав, как ядро города развивалось в середине 19 и особенно в начале 20 века. А между тем, именно эпоха модерна довершила создание центра, оставив нам десятки зданий. И именно здесь модерн представляет максимальное разнообразие типов построек: и жилых, и общественных.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Модерн как градообразующий стиль

Нередко появлению того или иного памятника архитектуры предшествовала сложная строительная история участка, осознание изменчивой роли отдельного дома в городском ансамбле. Поэтому и модерн здесь выступает не как образ отдельных зданий, а как градообразующий стиль, позволяющий лучше понять архитектурную эволюцию центра Петербурга, взглянув на него глазами горожан начала 20 века.

Модерн на Невском проспекте

В Петербурге находится множество зданий в стиле модерн, и выбрать из них самые-самые не так-то просто. Но не отчаивайтесь, мы прогуляемся по самому сердцу города и рассмотрим лучшие образцы. Посетим магазин Карла Фаберже, универмаг у Красного моста и доходный дом страхового общества «Россия», который сейчас называют музеем печей.

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Что такое ретирадник, и будете очень удивлены, узнав, что в Петербурге даже общественные туалеты строились в стиле модерн…

Кому подойдёт экскурсия

Прогулка будет особенно интересна тем, кто уже познакомился с основными достопримечательностями Петербурга и хочет открыть для себя нечто новое. И, конечно, всем тем, кто просто влюблён в наш город!

Организационные детали