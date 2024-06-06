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но зато вы не услышите истории и легенды, связанные с этими местами. Ребята экскурсоводы отвечали на вопросы, о многом осведомлены. Было очень интересно, даже подросток 13 лет с удовольствием смотрел и слушал, а потом мы все вместе обсуждали, пройденный маршрут. Великолепные парадные, неповторимые дворы-колодцы и атмосфера Питера. Чтобы ребятам стать еще лучше, скажу для опыта, что немного утомил организационный момент в начале. Если возможно, то я бы посоветовала ребятам приходить чуть заранее и эти моменты с оплатой, бронью, номерами телефонов решать по мере наполнения группы. А в остальном всё отлично! Очень рекомендую! В следующий раз буду целенаправленно смотреть, что ещё можно посмотреть с этими ребятами.