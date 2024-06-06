1 чел.
По популярности
скидка
20%
Фотопрогулка
1.5 часа
Популярное предложение
Секретный Петербург: уникальная фото-прогулка с персональным гидом
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга и увековечьте воспоминания в профессиональных фотографиях
Начало: В районе метро Владимирская
Завтра в 18:30
9 июня в 10:30
64005 120₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Групповая
3 часа
Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга на экскурсии по крышам и дворам-колодцам. Узнайте интересные факты и сделайте уникальные фотографии
Начало: У метро Владимирская
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
19601 470₽ за человека
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
Доходные дома СПб: путешествие по дворам-колодцам и парадным лестницам
Откройте для себя уникальные доходные дома и дворы-колодцы Санкт-Петербурга. Узнайте их историю и насладитесь архитектурными шедеврами города
Начало: У метро Владимирская
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1000900₽ за человека
скидка
25%
Мини-группа
2.5 часа
Популярное предложение
По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
Прогулка по Петроградской стороне вдали от туристических маршрутов. Погрузитесь в атмосферу дворов-колодцев и посетите мастерскую художников
Начало: В районе метро Спортивная
Расписание: ежедневно в 13:30 и 17:00
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
1320990₽ за человека
скидка
20%
Групповая
2 часа
Популярное предложение
Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
Погрузитесь в атмосферу старого Санкт-Петербурга, посетив коммуналки, где жили купцы и интеллигенция. Уникальная экскурсия ждёт вас
Начало: ст. метро Звенигородская
Расписание: ежедневно в 13:00, 17:00 и 19:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
14801 184₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
Приватный тур: Скрытые дворы и парадные Санкт-Петербурга
Откройте для себя тайны петербургских дворов и парадных, погрузитесь в атмосферу прошлого в уютной обстановке
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Завтра в 15:00
9 июня в 11:30
от 50004 250₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Невскому проспекту
Познакомиться с достопримечательностями главной артерии Петербурга и их любопытными историями
Начало: У входа в метро «Площадь Восстания»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 2 400₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Аристократия Санкт-Петербурга: биографии, драмы, судьбы эмиграции
Увидеть особняки и доходные дома города, где творилась история
Начало: В районе метро «Чернышевская»
Завтра в 13:00
10 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Петербург Достоевского: авторская прогулка с членом Союза писателей
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга времен Достоевского, исследуя истории за страницами его произведений
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:30
11 июня в 09:00
от 5 600₽ за всё до 7 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка «Тайны Петербурга»: история и кадры
Получите уникальный опыт от прогулки по Петербургу, зафиксировав его красоту в профессиональных фотографиях
Начало: Около дома Зингера
Завтра в 15:00
9 июня в 11:00
67005 695₽ за всё до 2 чел.
Групповая
2 часа
Комбо-тур по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
Исследовать район Чернышевской снаружи и изнутри, побывать в легендарном доме и сделать топовые фото
Начало: У метро «Чернышевская»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Петроградская сторона снаружи и изнутри
Запечатлеть аутентичные виды Петербурга, заглянуть в парадные и знаменитые дворы-колодцы
Начало: В районе метро Спортивная
Завтра в 18:00
9 июня в 08:00
от 2 300₽ за всё до 8 чел.
Групповая
1.5 часа
Секретные места Васильевского Острова
Начало: На выходе из м. Василеостровская у памятника конке
Расписание: только по расписанию в календаре
Завтра в 11:00
9 июня в 10:00
от 990₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Империя братьев Нобель - сага о русских Рокфеллерах
Прогулка по промышленным кварталам Петербурга и история трех поколений семьи Нобель
Завтра в 15:00
9 июня в 18:00
от 8 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Центр Петербурга, о котором вы не знали
Прогулка для тех, кто хочет найти новые тропы в любимом городе
Начало: На Соляном переулке
Расписание: в среду в 11:00, в воскресенье в 18:30
9 июня в 18:30
12 июня в 11:00
850₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Очень петербургская экскурсия: дворы, парадные + старинная квартира
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 295₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Петербург Достоевского
Узнать город через роман «Преступление и наказание» на прогулке с краеведом
Начало: Сенная площадь
Завтра в 09:00
9 июня в 15:00
от 6 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Петербург в стиле модерн
Ритмы, моды и правила имперской столицы рубежа XIX-XX веков на авто-экскурсии
Начало: В районе метро «Пушкинская»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
В гостях: фотоэкскурсия в дворянской квартире
Увидеть парящие галереи, узнать, как устроены доходные дома, и получить на память атмосферные снимки
Начало: Выход из метро Чернышевская
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
9 300₽ за всё до 5 чел.
скидка
20%
Групповая
2 часа
Лабиринты Петроградки: дворы-колодцы и доходные дома
Начало: СТ.М. Петроградская
Расписание: см. календарь
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 1106885₽ за человека
скидка
20%
Групповая
2 часа
Путешествие по скрытым уголкам Петербурга: дворы и парадные
Погрузитесь в мир петербургских дворов и парадных с экскурсией, раскрывающей тайны старинных особняков
Начало: Загородный проспект, д. 2, рядом м. Владимирская
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1106885₽ за человека
Групповая
2 часа
Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
Начало: Угол дома Звенигородская ул.,1 на перекрестке с За
Расписание: по расписанию
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1 250₽ за человека
скидка
20%
Групповая
2 часа
Самые необычные квартиры Петербурга
Начало: СТ.М. «Звенигородская»
Расписание: ПН-ЧТ: 13:00. пт-вс: 13:00, 17:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
13501 080₽ за человека
скидка
30%
Групповая
1.5 часа
Театрализованная прогулка по Петербургу с гоголевским Носом
Исследовать исторический центр в веселом и познавательном формате
Начало: У Михайловского замка
23 июня в 12:00
15001 050₽ за человека
скидка
15%
Групповая
2 часа
Необычные дворы Санкт-Петербурга. От Невского до Кирочной
Начало: Невский просп., д. 110
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1100935₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Очарование непарадного Петербурга (с посещением Николо-Богоявленского собора)
Открыть город за Фонтанкой и истории, которые остаются «за кадром», на авторской групповой экскурсии
Начало: В районе метро Гостиный двор
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 14:30
22 июня в 14:30
5 июля в 14:30
1 690₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия-квиз по дворам и парадным Питера
Ловим дух города, смотрим на его закулисную жизнь и веселимся
Начало: Метро Владимирская, у памятника Ф.М. Достоевскому
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Архитектурная прогулка по Петербургу
По-новому взглянуть на облик города и разобраться в переплетении его стилей, эпох и историй
Начало: метро Маяковская
Завтра в 17:00
10 июня в 14:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Необычные дворы и парадные Петербурга на приватной прогулке
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Расписание: В любое время
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
от 7 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Обратная сторона Петербурга
Узнать все самое интересное о непарадном Петербурге на автомобильной экскурсии
Начало: В центре города по согласованию
Завтра в 13:00
11 июня в 12:00
58005 220₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Литературный Санкт-Петербург: Гоголь и Достоевский
Погрузитесь в атмосферу XIX века, исследуя исторические места, связанные с жизнью и творчеством великих русских писателей
Начало: В районе СТ.М. «Сенная площадь»
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
2 600₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
По следам Родиона Раскольникова из романа Ф.М. Достоевского
Начало: Московский пр, дом 1, около фонтана на площади
Расписание: 10:00,12:00,14:00,16:30, 18:30
9 июня в 18:30
10 июня в 10:00
от 800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по петербургскому Монмартру
Перенестись в эпоху Серебряного века и прикоснуться к историям и судьбам художников «Мира искусства»
Начало: Театральная пл, у памятника Н.А. Римскому-Корсаков...
Завтра в 15:00
9 июня в 18:00
от 8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Петербург - отдельный мир: путешествие по страницам истории
Исследуйте Санкт-Петербург в уникальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
26 июня в 20:30
28 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Групповая
2 часа
Проходные дворы Петербурга: Васильевский остров - город в городе
Начало: 7-я линия Васильевского острова, 44-А
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1100990₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Район двойников и другие тайны Петербурга
Захватывающая прогулка по мистическим местам города, скрытым у всех на виду
Начало: На Конюшенной площади
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Чернышевская: доходные дома, дворы, парадные
Начало: Литейный проспект, 17-19
Расписание: Согласно расписанию
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
890₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Дом Бака: чаепитие в старинной квартире в группе до 17 человек
Не просто увидеть архитектурную достопримечательность Петербурга, но и побывать внутри
Начало: У метро «Чернышевская»
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
2 200₽ за человека
скидка
30%
Групповая
1.5 часа
Питерский лайфстайл: по старинным парадным и дворам-колодцам
Открыть тайную сторону города и его яркие контрасты на групповой экскурсии-викторине
Начало: Около станции метро Владимирская
Расписание: ежедневно в 15:00 и 19:00
Завтра в 15:00
9 июня в 14:30
950665₽ за человека
Групповая
2 часа
Дворы и доходные дома Петроградской стороны
Групповая экскурсия по известным домам, их парадным и дворам, где снимались популярные сериалы
Начало: Возле метро «Петроградская»
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:30 и 17:30
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 080₽ за человека
скидка
20%
Групповая
2 часа
Тайны петербургских дворов и парадных
Исследуйте скрытые уголки Петербурга, открывая тайны старинных дворов и парадных с экспертом городской истории
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:30, 16:30 и 17:30
Завтра в 11:00
9 июня в 10:00
993795₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
«Сердце не камень». Кариатиды Петроградской стороны
Прогуляться по нетуристическим местам в центре Петербурга, рассматривая лепной декор
Начало: На Каменноостровском проспекте
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 299₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Экскурсия по дворам и доходным домам Петербурга: тайны, истории и архитектура
Исследуйте скрытые уголки Санкт-Петербурга, посещая роскошные парадные, дворы-колодцы и пряничный дом. Узнайте удивительные истории и факты
Начало: У метро «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 19:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 000₽ за человека
скидка
20%
Групповая
2 часа
Секреты Петербурга: история в каждом кирпиче
Погрузитесь в атмосферу старого Петербурга, открыв для себя истории доходных домов и уникальных интерьеров
Начало: Недалеко от м. Владимирская
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:30 и 17:30
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
13501 080₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Мистика четвёртого измерения: путешествие в Серебряный век
Погрузитесь в эпоху Серебряного века, открывая тайны мистики и влияние на культуру Петрограда
Начало: В районе Учебного театра «На Моховой»
9 июня в 12:30
10 июня в 11:30
68005 440₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария6 июня 2024Экскурсовод Кирилл провёл великолепную прогулку по парадным и дворам колодцам, рассказывал очень интересно. Рекомендую!
- ВВиктор6 июня 2024Экскурсия пошла замечательно, рекомендую экскурсовода Феликса, рассказывает все очень интересно и подробно, с хорошим чувством юмора, можете идти смело, не пожалеете!!!
- ССветлана6 июня 2024Отличная экскурсия и Экскурсовод! Спасибо!
- ААлена6 июня 2024Вернулись из Питера и с теплотой вспоминаем экскурсию с Кристиной и Кириллом. Конечно, это возможно увидеть и в самостоятельном походе,
- ААлександр6 июня 2024Питер, прекрасен. Экскурсия прекрасная, экскурсовод Марина прекрасна. Спасибо!
- ААлександра5 июня 2024Благодарим Дмитрия за подробную и интересную экскурсию! Узнали много нового про любимый город)
- ННаталья5 июня 2024Увлекательная экскурсия, которая однозначно подойдет любителям необычных маршрутов. Впечатляющие дома с интересной историей, атмосферные питерские дворы. Рекомендую!
- ННаталья5 июня 2024Все понравилось
- ММаксим5 июня 2024Было бы не плохо попасть действительно в действующую коммуналку, а не только в комнату к Сергею Довлатову
- ЕЕкатерина5 июня 2024Гуляли по городу с Ильей. Нам очень понравилась ненапряжная прогулка с интересными рассказами. Ждём еще красивых фоточек на память об этих Питерских каникулах
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Доходные дома»
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