Экскурсии по доходным домам Санкт-Петербурга

Найдено 93 экскурсии в категории «Доходные дома» в Санкт-Петербурге, цены от 600 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Секретный Петербург: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1.5 часа
282 отзыва
Популярное предложение
Секретный Петербург: уникальная фото-прогулка с персональным гидом
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга и увековечьте воспоминания в профессиональных фотографиях
Начало: В районе метро Владимирская
Завтра в 18:30
9 июня в 10:30
64005 120 за всё до 4 чел.
Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
🚶 Пешая
скидка
25%
Групповая
3 часа
174 отзыва
Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга на экскурсии по крышам и дворам-колодцам. Узнайте интересные факты и сделайте уникальные фотографии
Начало: У метро Владимирская
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
19601 470 за человека
Доходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницы
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
1196 отзывов
Доходные дома СПб: путешествие по дворам-колодцам и парадным лестницам
Откройте для себя уникальные доходные дома и дворы-колодцы Санкт-Петербурга. Узнайте их историю и насладитесь архитектурными шедеврами города
Начало: У метро Владимирская
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1000900 за человека
По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
🚶 Пешая
скидка
25%
Мини-группа
2.5 часа
506 отзывов
Популярное предложение
По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
Прогулка по Петроградской стороне вдали от туристических маршрутов. Погрузитесь в атмосферу дворов-колодцев и посетите мастерскую художников
Начало: В районе метро Спортивная
Расписание: ежедневно в 13:30 и 17:00
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
1320990 за человека
Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
387 отзывов
Популярное предложение
Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
Погрузитесь в атмосферу старого Санкт-Петербурга, посетив коммуналки, где жили купцы и интеллигенция. Уникальная экскурсия ждёт вас
Начало: ст. метро Звенигородская
Расписание: ежедневно в 13:00, 17:00 и 19:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
14801 184 за человека
Приватный тур в ускользающий мир Петербургских дворов и парадных
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
136 отзывов
Приватный тур: Скрытые дворы и парадные Санкт-Петербурга
Откройте для себя тайны петербургских дворов и парадных, погрузитесь в атмосферу прошлого в уютной обстановке
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Завтра в 15:00
9 июня в 11:30
от 50004 250 за всё до 10 чел.
Прогулка по Невскому проспекту
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
145 отзывов
Прогулка по Невскому проспекту
Познакомиться с достопримечательностями главной артерии Петербурга и их любопытными историями
Начало: У входа в метро «Площадь Восстания»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 2 400 за всё до 8 чел.
Аристократия Санкт-Петербурга: биографии, драмы, судьбы эмиграции
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Аристократия Санкт-Петербурга: биографии, драмы, судьбы эмиграции
Увидеть особняки и доходные дома города, где творилась история
Начало: В районе метро «Чернышевская»
Завтра в 13:00
10 июня в 10:00
5 500 за всё до 10 чел.
Петербург Достоевского: авторская прогулка с членом Союза писателей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
50 отзывов
Петербург Достоевского: авторская прогулка с членом Союза писателей
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга времен Достоевского, исследуя истории за страницами его произведений
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:30
11 июня в 09:00
от 5 600 за всё до 7 чел.
Фотопрогулка «Главные и тайные места Петербурга»
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1.5 часа
49 отзывов
Фотопрогулка «Тайны Петербурга»: история и кадры
Получите уникальный опыт от прогулки по Петербургу, зафиксировав его красоту в профессиональных фотографиях
Начало: Около дома Зингера
Завтра в 15:00
9 июня в 11:00
67005 695 за всё до 2 чел.
Комбо-тур по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
19 отзывов
Комбо-тур по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
Исследовать район Чернышевской снаружи и изнутри, побывать в легендарном доме и сделать топовые фото
Начало: У метро «Чернышевская»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 000 за человека
Петроградская сторона снаружи и изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
246 отзывов
Петроградская сторона снаружи и изнутри
Запечатлеть аутентичные виды Петербурга, заглянуть в парадные и знаменитые дворы-колодцы
Начало: В районе метро Спортивная
Завтра в 18:00
9 июня в 08:00
от 2 300 за всё до 8 чел.
Секретные места Васильевского Острова
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
2249 отзывов
Секретные места Васильевского Острова
Начало: На выходе из м. Василеостровская у памятника конке
Расписание: только по расписанию в календаре
Завтра в 11:00
9 июня в 10:00
от 990 за человека
Империя братьев Нобель - сага о русских Рокфеллерах
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
109 отзывов
Империя братьев Нобель - сага о русских Рокфеллерах
Прогулка по промышленным кварталам Петербурга и история трех поколений семьи Нобель
Завтра в 15:00
9 июня в 18:00
от 8 000 за всё до 10 чел.
Центр Петербурга, о котором вы не знали
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
59 отзывов
Центр Петербурга, о котором вы не знали
Прогулка для тех, кто хочет найти новые тропы в любимом городе
Начало: На Соляном переулке
Расписание: в среду в 11:00, в воскресенье в 18:30
9 июня в 18:30
12 июня в 11:00
850 за человека
Очень петербургская экскурсия: дворы, парадные + старинная квартира
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
805 отзывов
Очень петербургская экскурсия: дворы, парадные + старинная квартира
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 295 за человека
Петербург Достоевского
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
89 отзывов
Петербург Достоевского
Узнать город через роман «Преступление и наказание» на прогулке с краеведом
Начало: Сенная площадь
Завтра в 09:00
9 июня в 15:00
от 6 700 за всё до 10 чел.
Петербург в стиле модерн
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Петербург в стиле модерн
Ритмы, моды и правила имперской столицы рубежа XIX-XX веков на авто-экскурсии
Начало: В районе метро «Пушкинская»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.
В гостях: фотоэкскурсия в дворянской квартире
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
24 отзыва
В гостях: фотоэкскурсия в дворянской квартире
Увидеть парящие галереи, узнать, как устроены доходные дома, и получить на память атмосферные снимки
Начало: Выход из метро Чернышевская
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
9 300 за всё до 5 чел.
Лабиринты Петроградки: дворы-колодцы и доходные дома
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
1095 отзывов
Лабиринты Петроградки: дворы-колодцы и доходные дома
Начало: СТ.М. Петроградская
Расписание: см. календарь
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 1106885 за человека
Ускользающий мир петербургских дворов и парадных
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
4051 отзыв
Путешествие по скрытым уголкам Петербурга: дворы и парадные
Погрузитесь в мир петербургских дворов и парадных с экскурсией, раскрывающей тайны старинных особняков
Начало: Загородный проспект, д. 2, рядом м. Владимирская
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1106885 за человека
Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
254 отзыва
Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
Начало: Угол дома Звенигородская ул.,1 на перекрестке с За
Расписание: по расписанию
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1 250 за человека
Самые необычные квартиры Петербурга
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
1154 отзыва
Самые необычные квартиры Петербурга
Начало: СТ.М. «Звенигородская»
Расписание: ПН-ЧТ: 13:00. пт-вс: 13:00, 17:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
13501 080 за человека
Театрализованная прогулка по Петербургу с гоголевским Носом
🚶 Пешая
скидка
30%
Групповая
1.5 часа
22 отзыва
Театрализованная прогулка по Петербургу с гоголевским Носом
Исследовать исторический центр в веселом и познавательном формате
Начало: У Михайловского замка
23 июня в 12:00
15001 050 за человека
Необычные дворы Санкт-Петербурга. От Невского до Кирочной
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
2 часа
694 отзыва
Необычные дворы Санкт-Петербурга. От Невского до Кирочной
Начало: Невский просп., д. 110
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1100935 за человека
Очарование непарадного Петербурга (с посещением Николо-Богоявленского собора)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
23 отзыва
Очарование непарадного Петербурга (с посещением Николо-Богоявленского собора)
Открыть город за Фонтанкой и истории, которые остаются «за кадром», на авторской групповой экскурсии
Начало: В районе метро Гостиный двор
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 14:30
22 июня в 14:30
5 июля в 14:30
1 690 за человека
Экскурсия-квиз по дворам и парадным Питера
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
54 отзыва
Экскурсия-квиз по дворам и парадным Питера
Ловим дух города, смотрим на его закулисную жизнь и веселимся
Начало: Метро Владимирская, у памятника Ф.М. Достоевскому
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 000 за всё до 10 чел.
Архитектурная прогулка по Петербургу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
97 отзывов
Архитектурная прогулка по Петербургу
По-новому взглянуть на облик города и разобраться в переплетении его стилей, эпох и историй
Начало: метро Маяковская
Завтра в 17:00
10 июня в 14:00
5 000 за всё до 4 чел.
Необычные дворы и парадные Петербурга на приватной прогулке
Индивидуальная
2 часа
76 отзывов
Необычные дворы и парадные Петербурга на приватной прогулке
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Расписание: В любое время
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
от 7 500 за всё до 4 чел.
Обратная сторона Петербурга
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
359 отзывов
Обратная сторона Петербурга
Узнать все самое интересное о непарадном Петербурге на автомобильной экскурсии
Начало: В центре города по согласованию
Завтра в 13:00
11 июня в 12:00
58005 220 за всё до 4 чел.
Гоголь и Достоевский в городе на Неве
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
72 отзыва
Литературный Санкт-Петербург: Гоголь и Достоевский
Погрузитесь в атмосферу XIX века, исследуя исторические места, связанные с жизнью и творчеством великих русских писателей
Начало: В районе СТ.М. «Сенная площадь»
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
2 600 за всё до 5 чел.
По следам Родиона Раскольникова из романа Ф.М. Достоевского
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
73 отзыва
По следам Родиона Раскольникова из романа Ф.М. Достоевского
Начало: Московский пр, дом 1, около фонтана на площади
Расписание: 10:00,12:00,14:00,16:30, 18:30
9 июня в 18:30
10 июня в 10:00
от 800 за человека
Прогулка по петербургскому Монмартру
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
52 отзыва
Прогулка по петербургскому Монмартру
Перенестись в эпоху Серебряного века и прикоснуться к историям и судьбам художников «Мира искусства»
Начало: Театральная пл, у памятника Н.А. Римскому-Корсаков...
Завтра в 15:00
9 июня в 18:00
от 8 000 за всё до 10 чел.
Петербург - отдельный мир
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
160 отзывов
Петербург - отдельный мир: путешествие по страницам истории
Исследуйте Санкт-Петербург в уникальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
26 июня в 20:30
28 июня в 08:00
12 000 за всё до 5 чел.
Проходные дворы Петербурга: Васильевский остров - город в городе
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
2 часа
94 отзыва
Проходные дворы Петербурга: Васильевский остров - город в городе
Начало: 7-я линия Васильевского острова, 44-А
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1100990 за человека
Район двойников и другие тайны Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
49 отзывов
Район двойников и другие тайны Петербурга
Захватывающая прогулка по мистическим местам города, скрытым у всех на виду
Начало: На Конюшенной площади
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
8 000 за всё до 5 чел.
Чернышевская: доходные дома, дворы, парадные
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
265 отзывов
Чернышевская: доходные дома, дворы, парадные
Начало: Литейный проспект, 17-19
Расписание: Согласно расписанию
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
890 за человека
Дом Бака: чаепитие в старинной квартире в группе до 17 человек
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
20 отзывов
Дом Бака: чаепитие в старинной квартире в группе до 17 человек
Не просто увидеть архитектурную достопримечательность Петербурга, но и побывать внутри
Начало: У метро «Чернышевская»
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
2 200 за человека
Питерский лайфстайл: по старинным парадным и дворам-колодцам
🚶 Пешая
скидка
30%
Групповая
1.5 часа
13 отзывов
Питерский лайфстайл: по старинным парадным и дворам-колодцам
Открыть тайную сторону города и его яркие контрасты на групповой экскурсии-викторине
Начало: Около станции метро Владимирская
Расписание: ежедневно в 15:00 и 19:00
Завтра в 15:00
9 июня в 14:30
950665 за человека
Дворы и доходные дома Петроградской стороны
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
4 отзыва
Дворы и доходные дома Петроградской стороны
Групповая экскурсия по известным домам, их парадным и дворам, где снимались популярные сериалы
Начало: Возле метро «Петроградская»
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:30 и 17:30
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 080 за человека
Ускользающий мир петербургских дворов и парадных
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
1075 отзывов
Тайны петербургских дворов и парадных
Исследуйте скрытые уголки Петербурга, открывая тайны старинных дворов и парадных с экспертом городской истории
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:30, 16:30 и 17:30
Завтра в 11:00
9 июня в 10:00
993795 за человека
«Сердце не камень». Кариатиды Петроградской стороны
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
«Сердце не камень». Кариатиды Петроградской стороны
Прогуляться по нетуристическим местам в центре Петербурга, рассматривая лепной декор
Начало: На Каменноостровском проспекте
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 299 за человека
Тайная жизнь дворов и доходных домов Петербурга
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
23 отзыва
Экскурсия по дворам и доходным домам Петербурга: тайны, истории и архитектура
Исследуйте скрытые уголки Санкт-Петербурга, посещая роскошные парадные, дворы-колодцы и пряничный дом. Узнайте удивительные истории и факты
Начало: У метро «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 19:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 000 за человека
Секреты Петербурга: побывать в доходных домах и в старинной квартире
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
468 отзывов
Секреты Петербурга: история в каждом кирпиче
Погрузитесь в атмосферу старого Петербурга, открыв для себя истории доходных домов и уникальных интерьеров
Начало: Недалеко от м. Владимирская
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:30 и 17:30
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
13501 080 за человека
Мистика четвёртого измерения в культуре Серебряного века
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Мистика четвёртого измерения: путешествие в Серебряный век
Погрузитесь в эпоху Серебряного века, открывая тайны мистики и влияние на культуру Петрограда
Начало: В районе Учебного театра «На Моховой»
9 июня в 12:30
10 июня в 11:30
68005 440 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Доходные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Секретный Петербург: прогулка с фотографом
  2. Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
  3. Доходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницы
  4. По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
  5. Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Доходные дома" можно забронировать 93 экскурсии от 600 до 15 300 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 18068 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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