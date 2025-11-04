Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Откройте подлинный Петербург на экскурсии по Петроградской стороне — колыбели города, где сохранилась атмосфера старого Петербурга и каждый переулок хранит свои тайны. 5 1 отзыв

Групповая экскурсия
Длитель­ность 2 часа
Размер группы 1-15 человек
Как проходит Пешком
40% Скидка на заказ 1500 выгода 600 ₽ 900 ₽ за человека

Описание экскурсии Другой Петербург: потаенные уголки Петроградки Приглашаем вас на захватывающую экскурсию, которая позволит вам заглянуть за кулисы великолепного парадного Петербурга и открыть для себя истинную душу Петроградской стороны – острова, с которого начинался наш город! Мы оставим позади туристические тропы и отправимся в путешествие по укромным уголкам, где время словно застыло, а каждый камень хранит свои секреты.

Место начала и завершения? Метро Петроградская
Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.