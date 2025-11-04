Мои заказы

Петроградская сторона: за кулисами парадного Петербурга

Петроградская сторона
Откройте подлинный Петербург на экскурсии по Петроградской стороне — колыбели города, где сохранилась атмосфера старого Петербурга и каждый переулок хранит свои тайны.
Описание экскурсии

Другой Петербург: потаенные уголки Петроградки Приглашаем вас на захватывающую экскурсию, которая позволит вам заглянуть за кулисы великолепного парадного Петербурга и открыть для себя истинную душу Петроградской стороны – острова, с которого начинался наш город! Мы оставим позади туристические тропы и отправимся в путешествие по укромным уголкам, где время словно застыло, а каждый камень хранит свои секреты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Метро Петроградская
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Елена
4 ноя 2025
Интересная экскурсия, за что большая благодарность гиду Трофиму! Многие интересные факты были озвучены, достойный рассказ о происхождении Петроградской стороны. Нам понравилось очень!

