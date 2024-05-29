1 чел.
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Фотопрогулка
1 час
Популярное предложение
Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
Начало: Думская ул., Д.1. Портик Перинной линии
Расписание: любой день, любое время
Завтра в 22:00
9 июня в 11:00
3 000₽ за человека
скидка
20%
Групповая
2 часа
Лабиринты Петроградки: дворы-колодцы и доходные дома
Начало: СТ.М. Петроградская
Расписание: см. календарь
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 1106885₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Многоликая Петроградская сторона
Начало: Выход из ст. метро «Горьковская»
10 июня в 13:00
12 июня в 11:00
от 3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка-экскурсия по Петроградской: от Роскоши до Андеграунда
Начало: Метро Петроградская
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Святыням Петербурга на комфортном автомобиле
Начало: Невский проспект, 35. Ст. метро Гостиный двор
Расписание: При брони уточните пожалуйста время свободное у меня, так как желающих много…
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
8 600₽ за всё до 4 чел.
Билеты
2 часа
Cокровище острова. Экскурсия по Петропавловской крепости с поиском клада
Начало: Перед Иоанновским мостом (со стороны города)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Горький. Буревестник революции
Начало: Иоанновский мост, Петроградская сторона
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена29 мая 2024Экскурсию проводил гид Денис. Потрясающая эрудиция, речь и харизма. Много интересных фактов. Доступ ко многим закрытым парадным. Советую всем и каждому
- ТТатьяна29 мая 2024Выражаю огромную благодарность вашей компании в особенности Григорию за прекрасную прогулку! Было великолепно!!! Ночной Петербург прекрасен особенно в начинающие белые ночи! Виды не передаваемые, улыбка до сих пор не сходит с лица) Спасибо большое! Рекомендую всем любителям мотопрогулки!
- AANNA29 мая 2024Поездка - огонь!! Впечатлений море! Спасибо 🙌 Один минус - часа мало!)))
- ЛЛилия28 мая 2024Иван - это находка для меня!!! Всем рекомендую!!! Знаток своего дела! Приехала в Питер первый раз, сразу созвонились с Иваном,
- ННаталья27 мая 2024Добрый день, всё очень понравилось, экскурсовод Иван был "на высоте"!!!)) Легко, с юмором прошли 2 часа. Незабываемые впечатления и много интересной информации!!!
- ННаталья7 мая 2024Были на экскурсии "Многоликая Петроградская сторона" с Лилией. Экскурсия очень познавательная, много интересного и нового узнали об истории, архитектуре, людях прежних
- ДДарья30 апреля 2024Сегодня вечер, завершающий наше путешествие в Санкт-Петербург. Для наших детей (5 и 8 лет) это было первым знакомством с нашим
- ФФилиппов12 марта 2024Вежливый молодой мужчина. Знает историю храмов.
- ССергей8 января 2024Обзорная по Петербургу на авто или нескучные рассказы от местного гидаХочу поблагодарить Светлану, прекрасного экскурсовода и хорошего человека!!!!! Были на обзорной экскурсии по Санкт-Петербургу, понравилось хорошее знание исторических фактов, профессиональная проработка маршрута, серьёзный подход к делу. Чувствуется, что Светлана очень любит Питер!!!!!!
- ООльга22 сентября 2023Очень понравилась экскурсия! Прекрасное равновесие в рассказе между историями людей, страны и архитектурными особенностями зданий! Очень благодарна Лилии!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Петроградская сторона»
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