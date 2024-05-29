Петроградская сторона – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 7 экскурсий в категории «Петроградская сторона» в Санкт-Петербурге, цены от 885 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
🏍 На мотоцикле
Фотопрогулка
1 час
226 отзывов
Популярное предложение
Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
Начало: Думская ул., Д.1. Портик Перинной линии
Расписание: любой день, любое время
Завтра в 22:00
9 июня в 11:00
3 000 за человека
Лабиринты Петроградки: дворы-колодцы и доходные дома
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
1095 отзывов
Лабиринты Петроградки: дворы-колодцы и доходные дома
Начало: СТ.М. Петроградская
Расписание: см. календарь
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 1106885 за человека
Многоликая Петроградская сторона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Многоликая Петроградская сторона
Начало: Выход из ст. метро «Горьковская»
10 июня в 13:00
12 июня в 11:00
от 3 500 за всё до 5 чел.
Прогулка-экскурсия по Петроградской: от Роскоши до Андеграунда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Прогулка-экскурсия по Петроградской: от Роскоши до Андеграунда
Начало: Метро Петроградская
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
10 000 за всё до 15 чел.
По Святыням Петербурга на комфортном автомобиле
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
По Святыням Петербурга на комфортном автомобиле
Начало: Невский проспект, 35. Ст. метро Гостиный двор
Расписание: При брони уточните пожалуйста время свободное у меня, так как желающих много…
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
8 600 за всё до 4 чел.
Cокровище острова. Экскурсия по Петропавловской крепости с поиском клада
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
1 отзыв
Cокровище острова. Экскурсия по Петропавловской крепости с поиском клада
Начало: Перед Иоанновским мостом (со стороны города)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Горький. Буревестник революции
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Горький. Буревестник революции
Начало: Иоанновский мост, Петроградская сторона
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    29 мая 2024
    Лабиринты Петроградки: дворы-колодцы и доходные дома
    Экскурсию проводил гид Денис. Потрясающая эрудиция, речь и харизма. Много интересных фактов. Доступ ко многим закрытым парадным. Советую всем и каждому
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
    Выражаю огромную благодарность вашей компании в особенности Григорию за прекрасную прогулку! Было великолепно!!! Ночной Петербург прекрасен особенно в начинающие белые ночи! Виды не передаваемые, улыбка до сих пор не сходит с лица) Спасибо большое! Рекомендую всем любителям мотопрогулки!
  • A
    ANNA
    29 мая 2024
    Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
    Поездка - огонь!! Впечатлений море! Спасибо 🙌 Один минус - часа мало!)))
  • Л
    Лилия
    28 мая 2024
    По Святыням Петербурга на комфортном автомобиле
    Иван - это находка для меня!!! Всем рекомендую!!! Знаток своего дела! Приехала в Питер первый раз, сразу созвонились с Иваном,
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    он составил план наших экскурсии. Было очень интересно, увлекательно, не передать словами!!! Друзья, не раздумывайте, звоните, не пожалеете!!! Ивану, в свою очередь, желаю удачи и успехов в работе!!!

  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Лабиринты Петроградки: дворы-колодцы и доходные дома
    Добрый день, всё очень понравилось, экскурсовод Иван был "на высоте"!!!)) Легко, с юмором прошли 2 часа. Незабываемые впечатления и много интересной информации!!!
  • Н
    Наталья
    7 мая 2024
    Многоликая Петроградская сторона
    Были на экскурсии "Многоликая Петроградская сторона" с Лилией. Экскурсия очень познавательная, много интересного и нового узнали об истории, архитектуре, людях прежних
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    эпох. Были только своей компанией, поэтому было максимально комфортно. Всё, о чем Лилия рассказывала, слышно и видно было. Спасибо Лилии! По возможности снова воспользуемся услугами Лилии!

  • Д
    Дарья
    30 апреля 2024
    Cокровище острова. Экскурсия по Петропавловской крепости с поиском клада
    Сегодня вечер, завершающий наше путешествие в Санкт-Петербург. Для наших детей (5 и 8 лет) это было первым знакомством с нашим
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    любимым городом. И с грустью мы все готовимся уезжать. Теперь Санкт-Петербург наша общая, семейная любовь. И всё сложилось в этой поездке. И сказочной для него основой была замечательная экскурсовод Дарья, которая сопровождала нас два дня. Два дня экскурсий-в Петропавловской крепости и в Эрмитаже. Все было легко, познавательно и душевно! И именно благодаря таким мероприятиям, таким чудесным гидам, получается с самого начала прививать интерес к истории и красоте! С наилучшими пожеланиям! Дарья, Фёдор, Дима и Вера.

  • Ф
    Филиппов
    12 марта 2024
    По Святыням Петербурга на комфортном автомобиле
    Вежливый молодой мужчина. Знает историю храмов.
  • С
    Сергей
    8 января 2024
    Обзорная по Петербургу на авто или нескучные рассказы от местного гида
    Хочу поблагодарить Светлану, прекрасного экскурсовода и хорошего человека!!!!! Были на обзорной экскурсии по Санкт-Петербургу, понравилось хорошее знание исторических фактов, профессиональная проработка маршрута, серьёзный подход к делу. Чувствуется, что Светлана очень любит Питер!!!!!!
  • О
    Ольга
    22 сентября 2023
    Многоликая Петроградская сторона
    Очень понравилась экскурсия! Прекрасное равновесие в рассказе между историями людей, страны и архитектурными особенностями зданий! Очень благодарна Лилии!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Петроградская сторона»

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