Расписание: любой день, любое время

от 1106 885 ₽ за человека

за всё до 5 чел.

от 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

за всё до 15 чел.

10 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚗 На машине 🚌 На автобусе

Индивидуальная

3 часа 3 отзыва

По Святыням Петербурга на комфортном автомобиле Начало: Невский проспект, 35. Ст. метро Гостиный двор

Расписание: При брони уточните пожалуйста время свободное у меня, так как желающих много…