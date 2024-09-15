По «кварталу писателей» с Маяковским и другими деятелями Серебряного века

Прогулка по петербургским адресам Серебряного века через откровенный разговор об одном из самых значимых представителей этого времени — Владимире Маяковском. Поговорим, как жили легенды русской поэзии под грозными небесами колыбели трёх русских революций.
5
1 отзыв
По «кварталу писателей» с Маяковским и другими деятелями Серебряного века
По «кварталу писателей» с Маяковским и другими деятелями Серебряного века
По «кварталу писателей» с Маяковским и другими деятелями Серебряного века
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Становление поэта

Для Маяковского Петербург стал городом его юности, местом, где начался его путь как поэта-новатора. Здесь он впервые встретил Ленина, публично прочитал свои стихи и встретил свою большую и сложную любовь — Лилю Юрьевну Брик.

Места, оставившие след в сердце

Мы посетим адреса, где жил Маяковский, куда он приходил в гости, и откуда звонил Лиле, произнося слова: «Я стреляюсь. Прощай, Лилик». Эти места хранят в себе дух его творчества и переживаний.

Литература в массы!

Какие литературные салоны существовали в то время в Петербурге? Мы поговорим о частных салонах и обязательно вспомним о литературно-артистических кабаре, которые были центрами культурной жизни.

Прогулка по Петербургу

Мы пройдем великолепными проходными дворами и посетим уютное заведение, где сможем почувствовать атмосферу поэзии. На протяжении всей прогулки мы будем читать стихи таких мастеров, как Ахматова, Маяковский, Есенин и других.

Вторник, четверг, воскресенье с 11-15

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Памятник-бюст В.В. Маяковскому
  • Места жительства В.В. Маяковского и места, которые он посещал в Санкт-Петербурге
  • Проходные дворы Санкт-Петербурга
  • Заведение с атмосферой поэзии
Что включено
  • Услуги гида
  • Радио-гид
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Маяковского, 28
Завершение: Пантелеймоновский мост
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, воскресенье с 11-15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
15 сен 2024
От экскурсии в восторге, очень увлекательная и познавательная прогулка.
Экскурсовод Вера невероятно интересно рассказывает о жизни Маяковского в Петербурге, о его знакомствах с другими поэтами эпохи декаданса, а также о богемном Петербурге того времени.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Петербург Достоевского с членом Союза писателей
Пешая
178 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 22 чел.
Петербург Достоевского с членом Союза писателей
Начало: СТ.М. Спасская (на Сенной площади), на выходе
Расписание: По договоренности с гидом. Возможно и в другую дату/время. Пишите.
Сегодня в 13:00
Завтра в 17:00
от 5 250 за всё до 4 чел.
Мистика четвёртого измерения в культуре Серебряного века
Пешая
скидка
10%
15 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Мистика четвёртого измерения: путешествие в Серебряный век
Погрузитесь в эпоху Серебряного века, открывая тайны мистики и влияние на культуру Петрограда
Начало: В районе Учебного театра «На Моховой»
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
67006 030 за всё до 5 чел.
Серебряный век в Петербурге: декаданс, пожар, богема
Пешая
25 отзывов
2.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Серебряный век в Петербурге: декаданс, пожар, богема
Погружение в мир Серебряного века, где оживают герои Маяковского, Есенина и других. Прогулка по атмосферным местам Петербурга, наполненная историей и трагедиями
Начало: У метро Чернышевская
Расписание: в четверг в 11:00, в субботу в 15:00
7 дек в 15:00
12 дек в 11:00
1 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХорошоТам