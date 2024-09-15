Прогулка по петербургским адресам Серебряного века через откровенный разговор об одном из самых значимых представителей этого времени — Владимире Маяковском. Поговорим, как жили легенды русской поэзии под грозными небесами колыбели трёх русских революций.

Описание экскурсии

Становление поэта

Для Маяковского Петербург стал городом его юности, местом, где начался его путь как поэта-новатора. Здесь он впервые встретил Ленина, публично прочитал свои стихи и встретил свою большую и сложную любовь — Лилю Юрьевну Брик.

Места, оставившие след в сердце

Мы посетим адреса, где жил Маяковский, куда он приходил в гости, и откуда звонил Лиле, произнося слова: «Я стреляюсь. Прощай, Лилик». Эти места хранят в себе дух его творчества и переживаний.

Литература в массы!

Какие литературные салоны существовали в то время в Петербурге? Мы поговорим о частных салонах и обязательно вспомним о литературно-артистических кабаре, которые были центрами культурной жизни.

Прогулка по Петербургу

Мы пройдем великолепными проходными дворами и посетим уютное заведение, где сможем почувствовать атмосферу поэзии. На протяжении всей прогулки мы будем читать стихи таких мастеров, как Ахматова, Маяковский, Есенин и других.