По «кварталу писателей» с Маяковским и другими деятелями Серебряного века
Прогулка по петербургским адресам Серебряного века через откровенный разговор об одном из самых значимых представителей этого времени — Владимире Маяковском. Поговорим, как жили легенды русской поэзии под грозными небесами колыбели трёх русских революций.
Для Маяковского Петербург стал городом его юности, местом, где начался его путь как поэта-новатора. Здесь он впервые встретил Ленина, публично прочитал свои стихи и встретил свою большую и сложную любовь — Лилю Юрьевну Брик.
Места, оставившие след в сердце
Мы посетим адреса, где жил Маяковский, куда он приходил в гости, и откуда звонил Лиле, произнося слова: «Я стреляюсь. Прощай, Лилик». Эти места хранят в себе дух его творчества и переживаний.
Литература в массы!
Какие литературные салоны существовали в то время в Петербурге? Мы поговорим о частных салонах и обязательно вспомним о литературно-артистических кабаре, которые были центрами культурной жизни.
Прогулка по Петербургу
Мы пройдем великолепными проходными дворами и посетим уютное заведение, где сможем почувствовать атмосферу поэзии. На протяжении всей прогулки мы будем читать стихи таких мастеров, как Ахматова, Маяковский, Есенин и других.
Места жительства В.В. Маяковского и места, которые он посещал в Санкт-Петербурге
Проходные дворы Санкт-Петербурга
Заведение с атмосферой поэзии
Что включено
Услуги гида
Радио-гид
Что не входит в цену
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Маяковского, 28
Завершение: Пантелеймоновский мост
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, воскресенье с 11-15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
15 сен 2024
От экскурсии в восторге, очень увлекательная и познавательная прогулка. Экскурсовод Вера невероятно интересно рассказывает о жизни Маяковского в Петербурге, о его знакомствах с другими поэтами эпохи декаданса, а также о богемном Петербурге того времени.