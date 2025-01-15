В начале 20 века русская интеллигенция заинтересовалась идеей всеединства и эроса, новой общности людей и новой церкви.
Как это уживалось в душе поэта и как влияло на личную жизнь? Какие мистические учения этому способствовали? Мы пройдём по Таврическому саду, отыщем «Храм спиритизма», раскроем секреты Башни Иванова и обсудим тайную жизнь поэтов.
Как это уживалось в душе поэта и как влияло на личную жизнь? Какие мистические учения этому способствовали? Мы пройдём по Таврическому саду, отыщем «Храм спиритизма», раскроем секреты Башни Иванова и обсудим тайную жизнь поэтов.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Тайные и культурные общества: их идеи и удивительные факты
Я занимаюсь этой темой более 17 лет — и мне есть чем поделиться. Вы узнаете:
- О любовных треугольниках Серебряного века
- Мистических и тайных обществах
- Секретах Башни Иванова
- Конфликте теософского общества с православием
- Вызове духов
- Магическом алфавите и автоматическом письме
- Неоднозначной славе Таврического сада
На планшете я покажу вам виды Таврического сада начала прошлого века, портреты героев, изображения приборов для вызова духов и многое другое.
Маршрут экскурсии
- Дом трех сестёр
- Таврический сад
- Башня В. Иванова
- «Храм спиритизма»
- Доходный дом А. С. Хренова
Кому подойдёт экскурсия
На прогулку могут прийти все желающие, наличие знаний в этой области необязательно — я расскажу доступно и понятно, а также смогу ответить на все ваши вопросы.
Организационные детали
- Это пешеходная прогулка без дополнительных расходов
- Возможно провести экскурсию для большего количества участников за доплату — 1000 руб. /чел.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от станции метро Чернышевская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 655 туристов
Меня зовут Евгений. Уже более 17 лет я изучаю влияние различных Тайных обществ на культуру. Являюсь художником-автором колоды таро. Опыт работы преподавателем позволяет мне говорить о сложном доступным языком. Экскурсии созданы на материале уникальных архивных данных, исторических обзоров, религиозных, психологических и социологических исследований. В них раскрываются особенности Тайных обществ, неразрывно связанных с историей России, развитием мысли и искусства.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Павел
15 янв 2025
Уверен, что многим покажется очень увлекательным и интересным узнать, о чем болела душа у представителей Российской интеллигенции начала 20 века. Евгений отличный рассказчик. Экскурсия проходит в прекрасной локации Санкт Петербурга в окрестности Таврического сада. Настоятельно рекомендую всем интересующимся историей, литературой и философией серебряного века.
Станислав
21 сен 2024
Всё очень понравилось. Евгений - отличный рассказчик, и сама тема экскурсии очень необычна.
Maria
27 авг 2024
Узнали много нового по теме, материал адаптирован для «обычного» слушателя, воспринимается легко, без большого количества дат, образ эпохи прорисовывается, через имена и события. Рекомендую.
И
Ирина
6 авг 2024
Отличная экскурсия, спасибо Евгению!
Рассказывал живо, показывал картинки. В тему погружён, на все каверзные вопросы отвечал без промедления)
Удалось ощутить мистически-чувственную атмосферу Серебряного века…
Рассказывал живо, показывал картинки. В тему погружён, на все каверзные вопросы отвечал без промедления)
Удалось ощутить мистически-чувственную атмосферу Серебряного века…
Наталья
20 июл 2024
Потрясающая экскурсия.
Евгений замечательный рассказчик. Очень много интересных и неожиданных фактов, подтверждённых документально.
В дополнение к уникальной информации прогулка по Таврическому саду, центру города.
Несколько раз начинался дождь, но это не испортило экскурсию, а даже наоборот, прибавило интриги.
Благодарю Евгения за эту экскурсию. Рекомендую однозначно 👍
Евгений замечательный рассказчик. Очень много интересных и неожиданных фактов, подтверждённых документально.
В дополнение к уникальной информации прогулка по Таврическому саду, центру города.
Несколько раз начинался дождь, но это не испортило экскурсию, а даже наоборот, прибавило интриги.
Благодарю Евгения за эту экскурсию. Рекомендую однозначно 👍
Ш
Шумляковская
17 июл 2024
Не с первого раза получилось попасть на данную экскурсию, но оно того стоило! Уникальная информация, которую в открытом доступе практически невозможно найти. Район города, дома и судьбы людей по своему шокируют, заставляют задуматься! Евгений вы большой молодец! Чувствуется подготовка, вклад и отдача на 100%. Вам больших успехов!!
Мария
30 июн 2024
Евгений является замечательным рассказчиком, погружающим участников экскурсии в атмосферу Серебряного века. За короткое время можно получить много уникальной информации, которую невозможно найти самостоятельно. Несмотря на сложность некоторых тем, Евгений объясняет все доступным языком и отвечает на любые вопросы. Очень благодарна за увлекательное "путешествие" в мистический мир символистов и религиозных философов.
В
Валерий
8 апр 2024
Экскурсия, думаю, не для всех, это далеко не «фастфуд». 95% содержимое будет не интересно и в этом есть собственно прелесть данной экскурсии. Традиционной слащавости обычных экскурсий тут нет. По окончании пришлось переосмысливать свое отношение к тем временам. Понравилось ещё то, что это ранняя экскурсия, можно больше успеть.
О
Ольга
31 мар 2024
Очень интересная экскурсия, узнала много неожиданных фактов, Спасибо Евгению за прекрасную экскурсию
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