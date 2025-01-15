В начале 20 века русская интеллигенция заинтересовалась идеей всеединства и эроса, новой общности людей и новой церкви. Как это уживалось в душе поэта и как влияло на личную жизнь? Какие мистические учения этому способствовали? Мы пройдём по Таврическому саду, отыщем «Храм спиритизма», раскроем секреты Башни Иванова и обсудим тайную жизнь поэтов.

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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Тайные и культурные общества: их идеи и удивительные факты

Я занимаюсь этой темой более 17 лет — и мне есть чем поделиться. Вы узнаете:

О любовных треугольниках Серебряного века

Мистических и тайных обществах

Секретах Башни Иванова

Конфликте теософского общества с православием

Вызове духов

Магическом алфавите и автоматическом письме

Неоднозначной славе Таврического сада

На планшете я покажу вам виды Таврического сада начала прошлого века, портреты героев, изображения приборов для вызова духов и многое другое.

Маршрут экскурсии

Дом трех сестёр

Таврический сад

Башня В. Иванова

«Храм спиритизма»

Доходный дом А. С. Хренова

Кому подойдёт экскурсия

На прогулку могут прийти все желающие, наличие знаний в этой области необязательно — я расскажу доступно и понятно, а также смогу ответить на все ваши вопросы.

Организационные детали