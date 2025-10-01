Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Добро пожаловать в блистательный Петербург Серебряного века! Эта программа отличается от классических маршрутов по теме — мы пройдём по малоизвестным адресам, где жили и творили поэты.



Я расскажу вам, какие отношения были у Блока с женой, за что расстреляли Гумилёва и кого сильнее всего любил Есенин. И конечно, прочту стихи выдающихся авторов — наших героев.