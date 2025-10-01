Добро пожаловать в блистательный Петербург Серебряного века! Эта программа отличается от классических маршрутов по теме — мы пройдём по малоизвестным адресам, где жили и творили поэты.
Я расскажу вам, какие отношения были у Блока с женой, за что расстреляли Гумилёва и кого сильнее всего любил Есенин. И конечно, прочту стихи выдающихся авторов — наших героев.
Я расскажу вам, какие отношения были у Блока с женой, за что расстреляли Гумилёва и кого сильнее всего любил Есенин. И конечно, прочту стихи выдающихся авторов — наших героев.
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Дом литераторов. Место, где выступали и обедали знаменитые писатели и поэты начала 20 века
- Издательство журнала «Новый путь». Издатели журнала Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус были влиятельной парой в культурной жизни города
- Дом Маяковского. Поговорим о петербургском периоде классика
- Дом Мурузи — самый литературный адрес Петербурга. Здесь жил Иосиф Бродский и преподавал поэзию Николай Гумилёв
- Театр на Моховой. На сцене театра выступали Есенин, Блок, Мандельштам и другие
- Сад Фонтанного дома. Завершим экскурсию в очень атмосферном месте. В этом доме долгие годы жила одна из главных поэтов Серебряного века — Анна Ахматова
Вы узнаете:
- Какие отношения были у Александра Блока и его жены
- За что расстреляли Николая Гумилёва
- О главной любви Сергея Есенина
- Кому Владимир Маяковский посвящал свои стихи
- Каких авторов печатали в «Новом пути»
И многое другое!
Организационные детали
Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 14 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 201 туриста
Меня зовут Полина, я коренная петербурженка. Очень люблю свой город и хочу поделиться этой любовью с вами. Немного обо мне: закончила институт культуры по специальности «Искусствовед», отучилась на курсах гидов и неоднократно побеждала на конкурсах чтецов стихотворений. Я решила объединить экскурсии и стихи, потому что это позволяет раскрыть душу Северной столицы, вдохновиться и проникнуться ее красотой.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
1 окт 2025
Прекрасно провели время, в соответствии с ожиданиями, экскурсия лёгкая и увлекательная. Спасибо нашему Гиду. Всё точно и пунктуально.
В
Василий
21 авг 2025
Очень приятная девушка, было здорово пройтись, послушать стихи, посмотреть где жили кумиры былых времен.
Е
Елена
14 авг 2025
Большая благодарность Полине за экскурсию! Очень интересно, познавательно и увлекательно. Глубокое знание материала создают неповторимое впечатление!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Мини-группа
до 10 чел.
Великие женщины Петербурга
Авторская экскурсия по местам легендарных поэтесс, актрис, дворянок, жён и матерей (в мини-группе)
Начало: В районе станций метро "Владимирская" и "Достоевск...
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
11 ноя в 16:00
1650 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Гуляем с Пушкиным по Петербургу
Погрузитесь в атмосферу Петербурга времён Пушкина. Узнайте, где жил поэт, и послушайте истории о его жизни и друзьях
Начало: На ул. Пестеля
Завтра в 10:00
11 ноя в 11:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Литературный Санкт-Петербург: Маяковский и эпоха
Откройте для себя романтический и бунтарский Петербург Маяковского, пройдитесь по местам его триумфов и любви
Начало: На улице Маяковского
Завтра в 13:00
11 ноя в 11:00
от 4900 ₽ за всё до 5 чел.