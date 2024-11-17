По литературному кварталу с Маяковским и другими поэтами Серебряного века (в мини-группе)

Познакомиться с петербургским периодом жизни Маяковского и увидеть знаковые места Серебряного века
Владимир Маяковский относился к поэтам Серебряного века, но всегда разительно отличался от современников. И всё же его многое с ними объединяло. С Михаилом Кузминым — непростые взаимоотношения, с Есениным — споры на грани восхищения и ненависти.

Любовные треугольники, поэтические (и не только) схватки — всё это на прогулке по литературному Петербургу начала 20 века.
По литературному кварталу с Маяковским и другими поэтами Серебряного века (в мини-группе)
По литературному кварталу с Маяковским и другими поэтами Серебряного века (в мини-группе)
По литературному кварталу с Маяковским и другими поэтами Серебряного века (в мини-группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 14:00

Описание экскурсии

Многие знают Маяковского как признанного московского — и революционного поэта. Горлан-главарь и агитатор, на берегах Невы он был совсем другим. Я раскрою вам его трепетный и романтичный характер, прочту избранные стихи. Покажу места, где он приобрёл славу поэта и писателя-драматурга, а также прожил лучшие годы в момент зарождения любви к своей музе.

◾ Разговор о петербургском периоде Маяковского мы начнём на одноимённой улице. Обсудим, зачем он приехал в Петербург, куда отправился сразу по приезду? Кто назвал его «агентом сицилийской мафии» и почему? Как быстро юноша покорил столицу?

◾ Рядом с Невским проспектом отыщем самый знаменитый подвал 1912-1915 годов, где Маяковский впервые выступал на публике. Расскажу, почему через три года по вине Маяковского этот подвал закрыли.

◾ Увидим дом, в котором жил поэт и откуда звонил своей возлюбленной со словами: «Я стреляюсь, прощай, Лилик!». Поговорим о той, кому Маяковский посвящал все свои произведения. И о пророческом сне, который она увидела почти сразу после смерти поэта.

◾ Окажемся у самого литературного дома Санкт-Петербурга, где поговорим о его жителях и его тайнах. Вспомним самые знаменитые салоны, любовные треугольники Серебряного века и муз поэтов.

◾ Сравним Маяковского с ещё одним хулиганом русской литературы, Сергеем Есениным. Выясним, что их связывало и как развивались их отношения.

Организационные детали

  • Это пешеходная прогулка без дополнительных расходов
  • Каждому участнику я выдам радиогид (систему для акустического сопровождения экскурсий)

во вторник в 14:00, в воскресенье в 11:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Маяковского
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 14:00, в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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