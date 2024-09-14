5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Петербурга в Комарово: обитель муз и гениев
Отправиться в дачный посёлок на берегу Финского залива и услышать истории его знаменитых жителей
Начало: По договорённости
18 сен в 14:00
19 сен в 10:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По страницам истории: Васильевский остров
Исследуйте литературное наследие Васильевского острова, вдохновляющее путешествие по миру классической русской литературы
Начало: У станции «Василеостровская»
24 сен в 11:00
27 сен в 11:00
7 788₽ за всё до 2 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Бродский. От изгнания до признания
Увидеть Петербург глазами одного из самых дерзких поэтов 20 века
Начало: На Литейном проспекте
Завтра в 13:30
18 сен в 08:30
5 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия14 сентября 2024Отлично! Очень позитивная экскурсия. Знания Ивана материала и его подача просто велликолепны.
- ММария30 августа 2024Отлично пообщались! Иван замечательно читает стихи
- ИИнна28 августа 2024Очень понравилась авторская экскурсия Вани - поэта и ценителя поэзии. Великолепная память, поразил знанием большого количества стихов, и не только Бродского. Много интересных фактов. Увлекательная подача материала. Увлеченность темой и знакомство с новыми именами и стихами. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Серебряный век»
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