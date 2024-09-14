Отлично! Очень позитивная экскурсия. Знания Ивана материала и его подача просто велликолепны.

И Инна

Очень понравилась авторская экскурсия Вани - поэта и ценителя поэзии. Великолепная память, поразил знанием большого количества стихов, и не только Бродского. Много интересных фактов. Увлекательная подача материала. Увлеченность темой и знакомство с новыми именами и стихами. Спасибо!