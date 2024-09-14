Серебряный век – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Серебряный век» в Санкт-Петербурге, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Из Петербурга в Комарово: обитель муз и гениев
На машине
3 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Петербурга в Комарово: обитель муз и гениев
Отправиться в дачный посёлок на берегу Финского залива и услышать истории его знаменитых жителей
Начало: По договорённости
18 сен в 14:00
19 сен в 10:00
15 000 за всё до 4 чел.
Литературные тропы Васильевского острова
Пешая
6 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По страницам истории: Васильевский остров
Исследуйте литературное наследие Васильевского острова, вдохновляющее путешествие по миру классической русской литературы
Начало: У станции «Василеостровская»
24 сен в 11:00
27 сен в 11:00
7 788 за всё до 2 чел.
Бродский. От изгнания до признания
Пешая
8 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Бродский. От изгнания до признания
Увидеть Петербург глазами одного из самых дерзких поэтов 20 века
Начало: На Литейном проспекте
Завтра в 13:30
18 сен в 08:30
5 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    14 сентября 2024
    Бродский. От изгнания до признания
    Отлично! Очень позитивная экскурсия. Знания Ивана материала и его подача просто велликолепны.
  • М
    Мария
    30 августа 2024
    Бродский. От изгнания до признания
    Отлично пообщались! Иван замечательно читает стихи
  • И
    Инна
    28 августа 2024
    Бродский. От изгнания до признания
    Очень понравилась авторская экскурсия Вани - поэта и ценителя поэзии. Великолепная память, поразил знанием большого количества стихов, и не только Бродского. Много интересных фактов. Увлекательная подача материала. Увлеченность темой и знакомство с новыми именами и стихами. Спасибо!
    Очень понравилась авторская экскурсия Вани - поэта и ценителя поэзии. Великолепная память, поразил знанием большого количества

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Серебряный век»

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  1. Из Петербурга в Комарово: обитель муз и гениев
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  3. Бродский. От изгнания до признания
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Дворцовая площадь
  4. Невский проспект
  5. Эрмитаж
  6. Петропавловская крепость
  7. Исаакиевский собор
  8. Финский Залив
  9. Петергоф
  10. Медный всадник
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в сентябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Серебряный век" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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