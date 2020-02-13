54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

За что Сталин насмешливо называл Ахматову «нашей монахиней» и почему Александр Блок избегал интимных отношений с собственной женой? Я расскажу о хулиганских выходках Владимира Маяковского в «Бродячей собаке»; о том, как два гениальных поэта — Николай Гумилев и Максимилиан Волошин — чуть не убили друг друга на дуэли; какие напитки предпочитал безудержный гуляка Есенин и что привело его к трагическому самоубийству в «Англетере». Впрочем, самоубийству ли?

Мы посетим места, которые были свидетелями страстных встреч и любовных треугольников: арт-подвал «Бродячую собаку», театральный кабачок «Привал комедиантов», памятники Сергею Есенину и Анне Ахматовой, знаменитую Башню Вячеслава Иванова и другие достопримечательности.

Вспомним стихи великих поэтов и погрузимся в атмосферу утонченного декаданса тех лет.