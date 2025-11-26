Познакомитесь с главным музейным комплексом Санкт-Петербурга — Эрмитажем, состоящим из пяти исторических зданий и более 300 залов.
Вы пройдете по парадным залам Зимнего дворца, увидите знаменитые часы «Павлин» и шедевры западноевропейской живописи.
Вы пройдете по парадным залам Зимнего дворца, увидите знаменитые часы «Павлин» и шедевры западноевропейской живописи.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииПриглашаем вас на увлекательное путешествие по главной сокровищнице Санкт-Петербурга — величественному Эрмитажу. Этот грандиозный музейный комплекс объединяет пять исторических зданий, соединенных галереями и переходами, и предлагает к осмотру более 300 роскошно оформленных залов. Нас ждет прогулка по блистательной парадной анфиладе Зимнего дворца, где каждый интерьер рассказывает о могуществе Российской империи. Мы восхитимся знаменитыми часами «Павлин» — механическим чудом XVIII века в Павильонном зале Малого Эрмитажа. Далее нас ожидает погружение в мир западноевропейского искусства. Экскурсия раскроет не только историю искусства, но и архитектурные особенности комплекса, императорские церемонии и тайны создания одной из величайших коллекций мира. Важная информация: Время начала проведения экскурсии зависит от времени купленных входных билетов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворцовая площадь
- Зимний дворец
- Малый Эрмитаж
- Новый Эрмитаж
- Фойе Эрмитажного театра
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая площадь
Завершение: Дорцовая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Время начала проведения экскурсии зависит от времени купленных входных билетов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 4 чел.
На страже Эрмитажа: экскурсия по Рыцарскому залу
Знакомство с доблестными рыцарями и легендами Средневековья для детей и родителей
Начало: В Рыцарском зале Эрмитажа
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:30
6600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Парадные залы Эрмитажа для детей от 7 лет и их родителей
Расшифровать символы на стенах, раскрыть секрет генеральского портрета и узнать, что такое гризайль
Начало: На Дворцовой площади
28 ноя в 11:00
29 ноя в 11:30
6900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Залы Эрмитажа
Оценить интерьеры петербургского музея и узнать историю их создания
Начало: На Дворцовой площади
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:00
2500 ₽ за человека