Описание экскурсии Приглашаем вас на увлекательное путешествие по главной сокровищнице Санкт-Петербурга — величественному Эрмитажу. Этот грандиозный музейный комплекс объединяет пять исторических зданий, соединенных галереями и переходами, и предлагает к осмотру более 300 роскошно оформленных залов. Нас ждет прогулка по блистательной парадной анфиладе Зимнего дворца, где каждый интерьер рассказывает о могуществе Российской империи. Мы восхитимся знаменитыми часами «Павлин» — механическим чудом XVIII века в Павильонном зале Малого Эрмитажа. Далее нас ожидает погружение в мир западноевропейского искусства. Экскурсия раскроет не только историю искусства, но и архитектурные особенности комплекса, императорские церемонии и тайны создания одной из величайших коллекций мира. Важная информация: Время начала проведения экскурсии зависит от времени купленных входных билетов.

