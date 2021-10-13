Интерьеры, стили и художники на экскурсии по парадным залам и в мир искусства

5
1 отзыв
Эта экскурсия по Эрмитажу классическая — в лучшем смысле этого слова.

Ее первая часть посвящена впечатляющим парадным залам, а вторая шедеврам мирового искусства.

За пару часов вы перенесетесь в разные столетия, «прочитаете» сюжеты картин, разберетесь в стилях, поймете логику музея и просто насладитесь новым и прекрасным.
Эрмитаж. Знакомство
Эрмитаж. Знакомство
Эрмитаж. Знакомство
Эрмитаж. Знакомство
Эрмитаж. Знакомство
Эрмитаж. Знакомство
Эрмитаж. Знакомство
Эрмитаж. Знакомство
Эрмитаж. Знакомство
Эрмитаж. Знакомство
Эрмитаж. Знакомство

Что вас ожидает

Анфилада парадных залов

Как и для большинства гостей, Эрмитаж начнется для вас с белоснежной Иорданской лестницы. Мы немного поговорим о барокко, любимом стиле императрицы Елизаветы Петровны, и попадем в парадные залы.

  • В Фельдмаршальском и Галерее 1812 года вы увидите многочисленные портреты.
  • Малый Тронный зал очарует камерностью, а в Большом Тронном вы рассмотрите паркет из 16 ценных пород дерева и вазы русских мастеров.
  • Посетим Гербовый зал, где проходили встречи на высшем уровне, и Павильонный зал — здесь невозможно оторваться от мозаик и механических часов «Павлин».
  • Кроме того, я покажу вам Фонтан слез, Висячий сад, созданный в 18 веке на крышах бывших императорских конюшен, и даже Дворцовую церковь.

Искусство как машина времени

Часть экскурсии, посвященную шедеврам Эрмитажа, мы начнем с Италии, с полотен старых мастеров — Тициана, Да Винчи, Боттичелли. Затем посетим лоджии Рафаэля — место, о котором Екатерина Великая сказала «чем больше на них смотришь, тем больше хочется их видеть». Полюбуемся единственной хранящейся в России скульптурой Микеланджело, прикоснемся к искусству Испании и Голландии. Зайдем и в Археологические комнаты с древними экспонатами из Рима, Греции, Египта. Каждая картина или скульптура погрузит вас в свою эпоху: из моих рассказов вы узнаете о сюжетах шедевров, об их творцах и стилях.

Организационные детали

  • Билеты в Эрмитаж оплачиваются дополнительно (в том числе для гида) — 500 руб. с человека, детям до 7 лет бесплатно. Билеты вам нужно купить заранее онлайн (я могу помочь с этим).
  • Экскурсию можно корректировать по вашим пожеланиям: например, если вы уже бывали в Эрмитаже, то сделать акцент на интерьерах, архитектурных стилях и т. д.
  • По запросу экскурсию можно провести на английском языке

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Елена
Елена
Здравствуйте, мои будущие Гости! Я очень люблю Петербург и хочу показать вам этот прекрасный город с разных сторон! Здесь я окончила Университет в 2007 г., потом были курсы гидов-переводчиков, аккредитация и все возможные лицензии, был прослушан курс лекций «Гид по Европе». Для меня работа гидом — это бесконечное самообразование и расширение кругозора в самых разных областях.
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1 реальный отзыв

Чингис
13 окт 2021
Всем привет! Огромное спасибо Елене за экскурсию, это было просто ВАУ! Время пролетело не заметно, Елена очень интересно и не скучно рассказывает о экспонатах, комнатах, картинах и ты прямо чувствуешь как умнеешь) Обязательно буду советовать Елену своим друзьям и буду рад если она проведёт ещё одну экскурсию уже для моих родителей.

Однозначно Елена the Best! С уважением из Алма-Аты

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