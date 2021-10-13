Что вас ожидает

Анфилада парадных залов

Как и для большинства гостей, Эрмитаж начнется для вас с белоснежной Иорданской лестницы. Мы немного поговорим о барокко, любимом стиле императрицы Елизаветы Петровны, и попадем в парадные залы.

В Фельдмаршальском и Галерее 1812 года вы увидите многочисленные портреты.

Малый Тронный зал очарует камерностью, а в Большом Тронном вы рассмотрите паркет из 16 ценных пород дерева и вазы русских мастеров.

Посетим Гербовый зал, где проходили встречи на высшем уровне, и Павильонный зал — здесь невозможно оторваться от мозаик и механических часов «Павлин».

Кроме того, я покажу вам Фонтан слез, Висячий сад, созданный в 18 веке на крышах бывших императорских конюшен, и даже Дворцовую церковь.

Искусство как машина времени

Часть экскурсии, посвященную шедеврам Эрмитажа, мы начнем с Италии, с полотен старых мастеров — Тициана, Да Винчи, Боттичелли. Затем посетим лоджии Рафаэля — место, о котором Екатерина Великая сказала «чем больше на них смотришь, тем больше хочется их видеть». Полюбуемся единственной хранящейся в России скульптурой Микеланджело, прикоснемся к искусству Испании и Голландии. Зайдем и в Археологические комнаты с древними экспонатами из Рима, Греции, Египта. Каждая картина или скульптура погрузит вас в свою эпоху: из моих рассказов вы узнаете о сюжетах шедевров, об их творцах и стилях.

Организационные детали