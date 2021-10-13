Что вас ожидает
Анфилада парадных залов
Как и для большинства гостей, Эрмитаж начнется для вас с белоснежной Иорданской лестницы. Мы немного поговорим о барокко, любимом стиле императрицы Елизаветы Петровны, и попадем в парадные залы.
- В Фельдмаршальском и Галерее 1812 года вы увидите многочисленные портреты.
- Малый Тронный зал очарует камерностью, а в Большом Тронном вы рассмотрите паркет из 16 ценных пород дерева и вазы русских мастеров.
- Посетим Гербовый зал, где проходили встречи на высшем уровне, и Павильонный зал — здесь невозможно оторваться от мозаик и механических часов «Павлин».
- Кроме того, я покажу вам Фонтан слез, Висячий сад, созданный в 18 веке на крышах бывших императорских конюшен, и даже Дворцовую церковь.
Искусство как машина времени
Часть экскурсии, посвященную шедеврам Эрмитажа, мы начнем с Италии, с полотен старых мастеров — Тициана, Да Винчи, Боттичелли. Затем посетим лоджии Рафаэля — место, о котором Екатерина Великая сказала «чем больше на них смотришь, тем больше хочется их видеть». Полюбуемся единственной хранящейся в России скульптурой Микеланджело, прикоснемся к искусству Испании и Голландии. Зайдем и в Археологические комнаты с древними экспонатами из Рима, Греции, Египта. Каждая картина или скульптура погрузит вас в свою эпоху: из моих рассказов вы узнаете о сюжетах шедевров, об их творцах и стилях.
Организационные детали
- Билеты в Эрмитаж оплачиваются дополнительно (в том числе для гида) — 500 руб. с человека, детям до 7 лет бесплатно. Билеты вам нужно купить заранее онлайн (я могу помочь с этим).
- Экскурсию можно корректировать по вашим пожеланиям: например, если вы уже бывали в Эрмитаже, то сделать акцент на интерьерах, архитектурных стилях и т. д.
- По запросу экскурсию можно провести на английском языке