Фигуры масштаба Столыпина возникают в истории не случайно. Но как понять этот смысл, если его реформы завершились ничем? Прогуливаясь по его адресам, давайте попробуем ответить на этот вопрос!

Описание экскурсии

Последний реформатор С Петербургом Столыпина связывают студенческие годы и последний этап его жизни, когда он совмещал два высших поста империи. Прогуливаясь по его адресам, мы вспомним трагическую историю его любви, узнаем о судьбе его близких и проследим обстоятельства его убийства.