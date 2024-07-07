Фигуры масштаба Столыпина возникают в истории не случайно.
Но как понять этот смысл, если его реформы завершились ничем? Прогуливаясь по его адресам, давайте попробуем ответить на этот вопрос!
Но как понять этот смысл, если его реформы завершились ничем? Прогуливаясь по его адресам, давайте попробуем ответить на этот вопрос!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Последний реформатор С Петербургом Столыпина связывают студенческие годы и последний этап его жизни, когда он совмещал два высших поста империи. Прогуливаясь по его адресам, мы вспомним трагическую историю его любви, узнаем о судьбе его близких и проследим обстоятельства его убийства.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом, где жил студент Столыпин
- Здание третьего отделения
- Дом, который Столыпин купил за несколько месяцев до своей смерти
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Невский проспект, 39
Завершение: Гагаринская ул., д. 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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