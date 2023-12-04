Проследовать маршрутами, раскрывающими жизненный путь незаурядного политика
Столыпин был величайшим государственным деятелем. Октябрьская революция могла бы и не случиться, если бы его не убили. Но зачастую о его жизни рассказывают либо вскользь, либо искажённо. Я проведу вас по петербургским адресам великого реформатора.
Мы проследим его биографию от назначения на должность министра внутренних дел и до трагической гибели и отдадим должное его талантам.
Мы проследим его биографию от назначения на должность министра внутренних дел и до трагической гибели и отдадим должное его талантам.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
С Петербургом Столыпина связывают студенческие годы и последний этап его жизни, когда он совмещал два высших поста империи. Мы пройдём практически по всем его адресам: увидим здание, где он жил студентом, заведение, где он служил главой МВД и премьер-министром, а закончим у дома, который Петр Аркадьевич приобрел за несколько месяцев до смерти. На экскурсии вы узнаете:
- о трагической истории его любви
- о судьбе его близких
- о том, можно ли ставить точку в деле его убийства
- об антиподе Столыпина из числа великих писателей
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Невском проспекте
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 23 туристов
Живу в Петербурге с рождения. Давно увлекаюсь историей. Первое, возможно, причина, а второе, соответственно, следствие… Закончив в 2021 году школу гидов Льва Лурье, начал писать и проводить исторические экскурсии. В Петербурге всё к этому располагает, ведь на его улицах, площадях и набережных писалась не только история России, но и мировая история. Мне интересно показывать людям эти знаковые места, погружать в события, детально описывая то, что там происходило, и вместе размышлять над их причинами и последствиями.
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