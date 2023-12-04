Последний реформатор: Петербург Столыпина

Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

Проследовать маршрутами, раскрывающими жизненный путь незаурядного политика

Столыпин был величайшим государственным деятелем. Октябрьская революция могла бы и не случиться, если бы его не убили. Но зачастую о его жизни рассказывают либо вскользь, либо искажённо. Я проведу вас по петербургским адресам великого реформатора.

Мы проследим его биографию от назначения на должность министра внутренних дел и до трагической гибели и отдадим должное его талантам.
Последний реформатор: Петербург Столыпина
Последний реформатор: Петербург Столыпина
Последний реформатор: Петербург Столыпина
Последний реформатор: Петербург Столыпина
Последний реформатор: Петербург Столыпина
Последний реформатор: Петербург Столыпина
Последний реформатор: Петербург Столыпина
Последний реформатор: Петербург Столыпина
Последний реформатор: Петербург Столыпина
Последний реформатор: Петербург Столыпина
Последний реформатор: Петербург Столыпина
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

С Петербургом Столыпина связывают студенческие годы и последний этап его жизни, когда он совмещал два высших поста империи. Мы пройдём практически по всем его адресам: увидим здание, где он жил студентом, заведение, где он служил главой МВД и премьер-министром, а закончим у дома, который Петр Аркадьевич приобрел за несколько месяцев до смерти. На экскурсии вы узнаете:

  • о трагической истории его любви
  • о судьбе его близких
  • о том, можно ли ставить точку в деле его убийства
  • об антиподе Столыпина из числа великих писателей

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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