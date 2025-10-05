Групповая экскурсия по Санкт-Петербургу предлагает уникальную возможность заглянуть в прошлое и увидеть, как жили петербуржцы в 19 веке.Участники посетят самый большой жилой дом того времени, познакомятся с артефактами, такими как

уличные холодильники и дровяные сараи, и узнают о первых телефонных станциях. Экскурсия также расскажет о быте и условиях жизни в дореволюционное время, включая общественные туалеты и особенности проживания в доходных домах. Это увлекательное путешествие в прошлое, которое поможет лучше понять современность

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Ваш гид в Санкт-Петербурге

Наталья Ваш гид в Санкт-Петербурге

Время начала: 11:00, 14:00, 15:00

Описание экскурсии

Вы увидите один из самых больших и шикарных жилых домов Петербурга 19 века и его дворы-колодцы.

Познакомитесь с артефактами прошлого: уличными холодильниками, ящиками для хранения угля, дровяными сараями.

Окажетесь возле здания, где располагалась первая телефонная станция города и работали телефонные барышни.

Рассмотрите доходные дома одного из самых известных и состоятельных домовладельцев Петербурга.

И конечно, мы затронем довольно обыденную, но важную тему петербургского быта:

Как раньше определяли размеры домов, квартир и что за хранилища находились под поверхностью некоторых дворов

Какое отношение опарыши имели к посещению бани

Как назывались общественные туалеты и почему зайти в туалет в любой двор считалось привычным делом

В каких домах и условиях жили люди в дореволюционное время, сколько платили за жильё, как им удавалось обустроить свою жизнь

Возможно, для вас станет открытием картина, которая предстанет перед вашими глазами — и вы по-другому оцените современное время.

Организационные детали