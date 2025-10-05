Групповая экскурсия по Санкт-Петербургу предлагает уникальную возможность заглянуть в прошлое и увидеть, как жили петербуржцы в 19 веке.
Участники посетят самый большой жилой дом того времени, познакомятся с артефактами, такими как
Участники посетят самый большой жилой дом того времени, познакомятся с артефактами, такими как
5 причин купить эту экскурсию
- 🏙️ Увидеть крупнейший жилой дом XIX века
- 📞 Познакомиться с первой телефонной станцией
- 🧱 Исследовать дворы-колодцы и их тайны
- 🗝️ Узнать о быте дореволюционных петербуржцев
- 🔍 Рассмотреть артефакты прошлого
Что можно увидеть
- Самый большой жилой дом Петербурга
- Дворы-колодцы
- Первая телефонная станция
Описание экскурсии
Вы увидите один из самых больших и шикарных жилых домов Петербурга 19 века и его дворы-колодцы.
Познакомитесь с артефактами прошлого: уличными холодильниками, ящиками для хранения угля, дровяными сараями.
Окажетесь возле здания, где располагалась первая телефонная станция города и работали телефонные барышни.
Рассмотрите доходные дома одного из самых известных и состоятельных домовладельцев Петербурга.
И конечно, мы затронем довольно обыденную, но важную тему петербургского быта:
- Как раньше определяли размеры домов, квартир и что за хранилища находились под поверхностью некоторых дворов
- Какое отношение опарыши имели к посещению бани
- Как назывались общественные туалеты и почему зайти в туалет в любой двор считалось привычным делом
- В каких домах и условиях жили люди в дореволюционное время, сколько платили за жильё, как им удавалось обустроить свою жизнь
Возможно, для вас станет открытием картина, которая предстанет перед вашими глазами — и вы по-другому оцените современное время.
Организационные детали
- Общая продолжительность маршрута — 2 км
- Экскурсию можно посетить с детьми — главное, чтобы ребёнок был готов много ходить. Программа заинтересует детей старше 10 лет
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате, детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1400 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Школьники
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Пантелеймоновской церкви
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 128 туристов
Я Наталья, гид по Санкт-Петербургу и пригородам. Мне повезло — я живу в одном из самых красивых и прекрасных городов мира. Моя любовь к нему безусловна и не зависит ниЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 46 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Т
Татьяна
5 окт 2025
Было очень интересно!
Е
Елена
13 сен 2025
Экскурсия, которая не продала мне мифы — а показала настоящий Петербург.
Экскурсии по Санкт-Петербургу, всегда — золотые купола, императоры, балы, фонтаны и легенды, упакованные в шоколадную обёртку. Но эта экскурсия про
Экскурсии по Санкт-Петербургу, всегда — золотые купола, императоры, балы, фонтаны и легенды, упакованные в шоколадную обёртку. Но эта экскурсия про
Е
Елена
13 сен 2025
Отличная экскурсия, узнали новые факты о своем городе. 2 часа пролетели незаметно. Приятный экскурсовод, без монотонности, живо и увлекательно. Тема раскрыта хорошо
Светлана
24 авг 2025
Очень интересная экскурсия. Несмотря на то, что я сама многое знала, но были и новые факты. А уж увидеть собственными глазами некоторые артефакты эпохи это очень интересно! Объекты осмотра подобраны
О
Ольга
19 авг 2025
Очень довольна экскурсией! Тема мне интересна, готова посящать еще подобные экскурсии
А
Анфиса
4 авг 2025
Для любителей походить по городу будет интересно.
Я лично одна из таких, поэтому мне экскурсия зашла. Наталья хорошо рассказывает и показывает фотографии.
Походили по дворам, узнали про быт людей того времени, но хотелось бы добавить больше информации про каждый из слоёв. А так узнала много нового.
Советую!
Я лично одна из таких, поэтому мне экскурсия зашла. Наталья хорошо рассказывает и показывает фотографии.
Походили по дворам, узнали про быт людей того времени, но хотелось бы добавить больше информации про каждый из слоёв. А так узнала много нового.
Советую!
Юлия
4 авг 2025
Несмотря на то, что мы живём в Петербурге, мы регулярно ищем новые интересные экскурсии по нетуристическим местам, чтобы ещё лучше узнавать любимый город. Что нас поразило больше всего на прогулке
Екатерина
25 июл 2025
Каждый раз приезжая в Санкт-Петербург посещаю экскурсии, связанные с жизнью города в конце 19 - начале 20-го века. Любопытно заглянуть в сохранившиеся парадные и квартиры, узнать как жили горожане того
Виктория
7 июл 2025
Очень интересная экскурсия, почти ничего не знали, получили много фактов про город. Благодарим за такие классные эмоции. Однозначно рекомендую
Т
Татьяна
2 июл 2025
Однозначно рекомендую! Экскурсия очень понравилась, много интересной информации, удалось погрузиться в атмосферу дореволюционного Петербурга. Отличный маршрут. Было комфортно и по продолжительности, и по темпу гулять по городу. Наталья приятный гид, которая разбирается в теме, знает нюансы, всегда отвечала на все вопросы.
Наталье желаю полную бронь ее экскурсий и благодарных экскурсантов)
Наталье желаю полную бронь ее экскурсий и благодарных экскурсантов)
Н
Наталья
27 июн 2025
Экскурсия очень информативная. И совсем недорого за 2 часа плотного общения. Было бы неплохо заглянуть в парадные или подсобные помещения. Спасибо Наталье!
А
Анна
24 июн 2025
Отличная экскурсия!
М
Максим
24 июн 2025
Отличная, познавательная экскурсия по заявленной теме. Прошлись, увидели и услышали рассказы о бытовой жизни горожан. Спасибо Наталье.
Н
Наталья
20 июн 2025
Отлично прогулялась в компании интересного рассказчика. Экскурсия содержательная и обстоятельная, много фактов о разных сторонах быта. Видно, что Наталье нравится то, что она делает, рассказывает увлеченно и незанудно. По маршруту посещали разные дворы, такие непохожие друг на друга. Очень довольна. Рекомендую!
Виктория
19 июн 2025
Благодарна Наталье, что она не отменила экскурсию, так как я одна зарегистрировалась на нее. Это очень профессионально, чувствуется заинтересованность экскурсовода. Наталья прекрасный рассказчик, материал подан интересно, я узнала много нового
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Квест
до 5 чел.
Квест-экскурсия «Влюбись в Петербург, если осмелишься»: тайны города
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, разгадывая загадки и открывая неизведанные уголки города в увлекательном квесте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Живые рассказы о Петербурге: путешествие по страницам истории
Откройте для себя Санкт-Петербург через увлекательные истории и легенды, рассказанные коренным жителем
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 5 чел.
Экскурсия-квест «Назад в будущее: Петербург 1896»
Начало: Метро Адмиралтейская
Расписание: по договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
10 000 ₽ за всё до 5 чел.