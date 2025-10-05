Мои заказы

Бытовая жизнь без прикрас: где и как жили петербуржцы

Откройте для себя повседневную жизнь петербуржцев 19 века. Исследуйте дворы-колодцы, артефакты прошлого и тайны доходных домов в центре города
Групповая экскурсия по Санкт-Петербургу предлагает уникальную возможность заглянуть в прошлое и увидеть, как жили петербуржцы в 19 веке.

Участники посетят самый большой жилой дом того времени, познакомятся с артефактами, такими как
читать дальше

уличные холодильники и дровяные сараи, и узнают о первых телефонных станциях.

Экскурсия также расскажет о быте и условиях жизни в дореволюционное время, включая общественные туалеты и особенности проживания в доходных домах. Это увлекательное путешествие в прошлое, которое поможет лучше понять современность

4.9
46 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏙️ Увидеть крупнейший жилой дом XIX века
  • 📞 Познакомиться с первой телефонной станцией
  • 🧱 Исследовать дворы-колодцы и их тайны
  • 🗝️ Узнать о быте дореволюционных петербуржцев
  • 🔍 Рассмотреть артефакты прошлого
Бытовая жизнь без прикрас: где и как жили петербуржцы© Наталья
Бытовая жизнь без прикрас: где и как жили петербуржцы© Наталья
Бытовая жизнь без прикрас: где и как жили петербуржцы© Наталья
Время начала: 11:00, 14:00, 15:00

Что можно увидеть

  • Самый большой жилой дом Петербурга
  • Дворы-колодцы
  • Первая телефонная станция

Описание экскурсии

Вы увидите один из самых больших и шикарных жилых домов Петербурга 19 века и его дворы-колодцы.

Познакомитесь с артефактами прошлого: уличными холодильниками, ящиками для хранения угля, дровяными сараями.

Окажетесь возле здания, где располагалась первая телефонная станция города и работали телефонные барышни.

Рассмотрите доходные дома одного из самых известных и состоятельных домовладельцев Петербурга.

И конечно, мы затронем довольно обыденную, но важную тему петербургского быта:

  • Как раньше определяли размеры домов, квартир и что за хранилища находились под поверхностью некоторых дворов
  • Какое отношение опарыши имели к посещению бани
  • Как назывались общественные туалеты и почему зайти в туалет в любой двор считалось привычным делом
  • В каких домах и условиях жили люди в дореволюционное время, сколько платили за жильё, как им удавалось обустроить свою жизнь

Возможно, для вас станет открытием картина, которая предстанет перед вашими глазами — и вы по-другому оцените современное время.

Организационные детали

  • Общая продолжительность маршрута — 2 км
  • Экскурсию можно посетить с детьми — главное, чтобы ребёнок был готов много ходить. Программа заинтересует детей старше 10 лет
  • Экскурсию можно провести в индивидуальном формате, детали уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1400 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Школьники1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Пантелеймоновской церкви
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 128 туристов
Я Наталья, гид по Санкт-Петербургу и пригородам. Мне повезло — я живу в одном из самых красивых и прекрасных городов мира. Моя любовь к нему безусловна и не зависит ни
читать дальше

от какой погоды. Он не перестаёт удивлять меня и открывать новые страницы своей богатой истории. А я с удовольствием покажу Петербург вам и поделюсь своими знаниями о нём. Надеюсь, что частичка моей любви и восхищения передастся и вам!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 46 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
43
4
2
3
1
2
1

Фотографии от путешественников

Бытовая жизнь без прикрас: где и как жили петербуржцы (Татьяна)Бытовая жизнь без прикрас: где и как жили петербуржцы (Елена)Бытовая жизнь без прикрас: где и как жили петербуржцы (Юлия)Бытовая жизнь без прикрас: где и как жили петербуржцы (Юлия)Бытовая жизнь без прикрас: где и как жили петербуржцы (Юлия)Бытовая жизнь без прикрас: где и как жили петербуржцы (Юлия)Бытовая жизнь без прикрас: где и как жили петербуржцы (Татьяна)Бытовая жизнь без прикрас: где и как жили петербуржцы (Татьяна)Бытовая жизнь без прикрас: где и как жили петербуржцы (Татьяна)Бытовая жизнь без прикрас: где и как жили петербуржцы (Татьяна)Бытовая жизнь без прикрас: где и как жили петербуржцы (Татьяна)Бытовая жизнь без прикрас: где и как жили петербуржцы (Анна)Бытовая жизнь без прикрас: где и как жили петербуржцы (Анна)Бытовая жизнь без прикрас: где и как жили петербуржцы (Анна)Бытовая жизнь без прикрас: где и как жили петербуржцы (Максим)Бытовая жизнь без прикрас: где и как жили петербуржцы (Максим)Бытовая жизнь без прикрас: где и как жили петербуржцы (Максим)Бытовая жизнь без прикрас: где и как жили петербуржцы (Максим)Бытовая жизнь без прикрас: где и как жили петербуржцы (Максим)Бытовая жизнь без прикрас: где и как жили петербуржцы (Екатерина)Бытовая жизнь без прикрас: где и как жили петербуржцы (Екатерина)Бытовая жизнь без прикрас: где и как жили петербуржцы (Екатерина)Бытовая жизнь без прикрас: где и как жили петербуржцы (Екатерина)Бытовая жизнь без прикрас: где и как жили петербуржцы (Екатерина)Бытовая жизнь без прикрас: где и как жили петербуржцы (Екатерина)Бытовая жизнь без прикрас: где и как жили петербуржцы (Екатерина)Бытовая жизнь без прикрас: где и как жили петербуржцы (Екатерина)Бытовая жизнь без прикрас: где и как жили петербуржцы (Екатерина)Бытовая жизнь без прикрас: где и как жили петербуржцы (Сергей)Бытовая жизнь без прикрас: где и как жили петербуржцы (Сергей)
Т
Татьяна
5 окт 2025
Было очень интересно!
Было очень интересно!
Е
Елена
13 сен 2025
Экскурсия, которая не продала мне мифы — а показала настоящий Петербург.

Экскурсии по Санкт-Петербургу, всегда — золотые купола, императоры, балы, фонтаны и легенды, упакованные в шоколадную обёртку. Но эта экскурсия про
читать дальше

жизнь петербуржцев в конце XIX века— оставила меня в полном молчании.

Гид Наталья не упоминала ни одного «царя», но рассказала как жили и обустраивали свой быт Петербуржцы, без прикрас.

Если вы хотите увидеть Санкт-Петербург — никак музей, то рекомендую экскурсию с Натальей.

Е
Елена
13 сен 2025
Отличная экскурсия, узнали новые факты о своем городе. 2 часа пролетели незаметно. Приятный экскурсовод, без монотонности, живо и увлекательно. Тема раскрыта хорошо
Отличная экскурсия, узнали новые факты о своем городе. 2 часа пролетели незаметно. Приятный экскурсовод, без монотонности,
Светлана
Светлана
24 авг 2025
Очень интересная экскурсия. Несмотря на то, что я сама многое знала, но были и новые факты. А уж увидеть собственными глазами некоторые артефакты эпохи это очень интересно! Объекты осмотра подобраны
читать дальше

прекрасно. Но добавлю не большие комментарии. Я была с ребенком 9 лет и экскурсовод вообще никак с ним не пыталась взаимодействовать. Да, экскурсия не заявлена как детская, но все же указано, что с детьми посетить можно. Но ребенку было скучно. Если есть возможность стоит добавить хотя бы пару вопросов или игровых моментов для детей. Все таки тема очень к этому располагает, детей заинтересовать будет не сложно. И второй моменты было бы идеально заглянуть хотя бы в одну парадную. Не знаю на сколько это осуществимо на данном маршруте, но это точно создаст ощущение всестороннего изучения темы.

О
Ольга
19 авг 2025
Очень довольна экскурсией! Тема мне интересна, готова посящать еще подобные экскурсии
А
Анфиса
4 авг 2025
Для любителей походить по городу будет интересно.
Я лично одна из таких, поэтому мне экскурсия зашла. Наталья хорошо рассказывает и показывает фотографии.
Походили по дворам, узнали про быт людей того времени, но хотелось бы добавить больше информации про каждый из слоёв. А так узнала много нового.

Советую!
Юлия
Юлия
4 авг 2025
Несмотря на то, что мы живём в Петербурге, мы регулярно ищем новые интересные экскурсии по нетуристическим местам, чтобы ещё лучше узнавать любимый город. Что нас поразило больше всего на прогулке
читать дальше

с Натальей - так это большое количество следов почти двухвекового прошлого, которое все ещё реально найти, если знать, куда смотреть и что искать. Работа проделана огромная! Больше двух часов экскурсии пролетели незаметно, Наталья увлекательно рассказывает истории, дополняет их фото и документами, отвечает на вопросы и делает все, чтобы слушать было комфортно (мы гуляли в жаркий день, и Наталья делала остановки в тени или на набережной). Мы получили огромное удовольствие, поэтому ждём новых экскурсий этого гида.

Несмотря на то, что мы живём в Петербурге, мы регулярно ищем новые интересные экскурсии по нетуристическимНесмотря на то, что мы живём в Петербурге, мы регулярно ищем новые интересные экскурсии по нетуристическимНесмотря на то, что мы живём в Петербурге, мы регулярно ищем новые интересные экскурсии по нетуристическимНесмотря на то, что мы живём в Петербурге, мы регулярно ищем новые интересные экскурсии по нетуристическим
Екатерина
Екатерина
25 июл 2025
Каждый раз приезжая в Санкт-Петербург посещаю экскурсии, связанные с жизнью города в конце 19 - начале 20-го века. Любопытно заглянуть в сохранившиеся парадные и квартиры, узнать как жили горожане того
читать дальше

времени.
Наталья на своей экскурсии открыла для меня дворы доходных домов. Почему город так быстро разросся, как арендовали жилье и обустраивали быт в то время. Интересные подробности, которые не устаешь находить.
Наталья, спасибо за увлекательную прогулку и ответы на вопросы ☺️

Виктория
Виктория
7 июл 2025
Очень интересная экскурсия, почти ничего не знали, получили много фактов про город. Благодарим за такие классные эмоции. Однозначно рекомендую
Т
Татьяна
2 июл 2025
Однозначно рекомендую! Экскурсия очень понравилась, много интересной информации, удалось погрузиться в атмосферу дореволюционного Петербурга. Отличный маршрут. Было комфортно и по продолжительности, и по темпу гулять по городу. Наталья приятный гид, которая разбирается в теме, знает нюансы, всегда отвечала на все вопросы.
Наталье желаю полную бронь ее экскурсий и благодарных экскурсантов)
Однозначно рекомендую! Экскурсия очень понравилась, много интересной информации, удалось погрузиться в атмосферу дореволюционного Петербурга. Отличный маршрут.Однозначно рекомендую! Экскурсия очень понравилась, много интересной информации, удалось погрузиться в атмосферу дореволюционного Петербурга. Отличный маршрут.Однозначно рекомендую! Экскурсия очень понравилась, много интересной информации, удалось погрузиться в атмосферу дореволюционного Петербурга. Отличный маршрут.Однозначно рекомендую! Экскурсия очень понравилась, много интересной информации, удалось погрузиться в атмосферу дореволюционного Петербурга. Отличный маршрут.Однозначно рекомендую! Экскурсия очень понравилась, много интересной информации, удалось погрузиться в атмосферу дореволюционного Петербурга. Отличный маршрут.
Н
Наталья
27 июн 2025
Экскурсия очень информативная. И совсем недорого за 2 часа плотного общения. Было бы неплохо заглянуть в парадные или подсобные помещения. Спасибо Наталье!
А
Анна
24 июн 2025
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!
М
Максим
24 июн 2025
Отличная, познавательная экскурсия по заявленной теме. Прошлись, увидели и услышали рассказы о бытовой жизни горожан. Спасибо Наталье.
Отличная, познавательная экскурсия по заявленной теме. Прошлись, увидели и услышали рассказы о бытовой жизни горожан. Спасибо Наталье.Отличная, познавательная экскурсия по заявленной теме. Прошлись, увидели и услышали рассказы о бытовой жизни горожан. Спасибо Наталье.Отличная, познавательная экскурсия по заявленной теме. Прошлись, увидели и услышали рассказы о бытовой жизни горожан. Спасибо Наталье.Отличная, познавательная экскурсия по заявленной теме. Прошлись, увидели и услышали рассказы о бытовой жизни горожан. Спасибо Наталье.Отличная, познавательная экскурсия по заявленной теме. Прошлись, увидели и услышали рассказы о бытовой жизни горожан. Спасибо Наталье.
Н
Наталья
20 июн 2025
Отлично прогулялась в компании интересного рассказчика. Экскурсия содержательная и обстоятельная, много фактов о разных сторонах быта. Видно, что Наталье нравится то, что она делает, рассказывает увлеченно и незанудно. По маршруту посещали разные дворы, такие непохожие друг на друга. Очень довольна. Рекомендую!
Виктория
Виктория
19 июн 2025
Благодарна Наталье, что она не отменила экскурсию, так как я одна зарегистрировалась на нее. Это очень профессионально, чувствуется заинтересованность экскурсовода. Наталья прекрасный рассказчик, материал подан интересно, я узнала много нового
читать дальше

из жизни петербуржцев. Хотелось бы информационную часть разнообразить курьезными или веселыми случаями того времени, ведь бытовая жизнь включает в себя и где ели, и как отдыхали, где одевались петербуржцы! Спасибо Наталье за познавательное времяпрепровождение, с удовольствием схожу с ней еще на экскурсию

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Квест «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
Пешая
4 часа
1338 отзывов
Квест
до 5 чел.
Квест-экскурсия «Влюбись в Петербург, если осмелишься»: тайны города
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, разгадывая загадки и открывая неизведанные уголки города в увлекательном квесте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Живые рассказы о Петербурге - на минивэне с панорамной крышей
На машине
На микроавтобусе
2.5 часа
156 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Живые рассказы о Петербурге: путешествие по страницам истории
Откройте для себя Санкт-Петербург через увлекательные истории и легенды, рассказанные коренным жителем
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия-квест «Назад в будущее: Петербург 1896»
Пешая
2 часа
2 отзыва
Квест
до 5 чел.
Экскурсия-квест «Назад в будущее: Петербург 1896»
Начало: Метро Адмиралтейская
Расписание: по договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге