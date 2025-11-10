Столыпин был величайшим государственным деятелем. Мы много знаем о его работе на благо Отечества, но очень мало о жизни.
Давайте проследим его биографию от студенческой скамьи до трагической гибели и при желании прогуляемся по петербургским адресам великого реформатора.
Описание водной прогулки
С Петербургом Столыпина связывают студенческие годы и последний этап его жизни, когда он совмещал два высших поста империи. На лекции в ресторане вы узнаете:
- о трагической истории его любви
- о судьбе его близких
- о том, можно ли ставить точку в деле его убийства
- об антиподе Столыпина из числа великих писателей
После по вашему желанию пройдём практически по всем его адресам: увидим здание, где он жил студентом, заведение, где он служил главой МВД и премьер-министром, а закончим у дома, который Петр Аркадьевич приобрёл за несколько месяцев до смерти.
Организационные детали
- Чей включён в стоимость программы
Ответы на вопросы
Алексей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 335 туристов
Живу в Петербурге с рождения. Давно увлекаюсь историей. Первое, возможно, причина, а второе, соответственно, следствие… Окончив в 2021 году Школу гидов Льва Лурье, начал писать и проводить исторические экскурсии.
