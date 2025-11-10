Столыпин был величайшим государственным деятелем. Мы много знаем о его работе на благо Отечества, но очень мало о жизни. Давайте проследим его биографию от студенческой скамьи до трагической гибели и при желании прогуляемся по петербургским адресам великого реформатора.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание водной прогулки

С Петербургом Столыпина связывают студенческие годы и последний этап его жизни, когда он совмещал два высших поста империи. На лекции в ресторане вы узнаете:

о трагической истории его любви

о судьбе его близких

о том, можно ли ставить точку в деле его убийства

об антиподе Столыпина из числа великих писателей

После по вашему желанию пройдём практически по всем его адресам: увидим здание, где он жил студентом, заведение, где он служил главой МВД и премьер-министром, а закончим у дома, который Петр Аркадьевич приобрёл за несколько месяцев до смерти.

Организационные детали