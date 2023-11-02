Пройти по горячим точкам Октябрьского переворота и прочувствовать мятежный дух Петербурга
Почему революция в России произошла гораздо позже, чем в Европе, а у декабристов в начале 19 века ничего не получилось? Как у нас появился рабочий класс и каким образом он установил собственную «диктатуру»? Где ещё, как не в Петербурге, где происходили ключевые события Октября, искать ответы на эти вопросы? Мы пройдём по местам, где вершилась революция, и погрузимся в историю.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
По следам революционеров
- Мы пройдём по Сенатской площади, где случилось первое антиправительственное восстание, изучим планы декабристов, почитаем революционные стихи о власти
- Следующая важная точка маршрута — Казанская площадь, где прошла первая политическая демонстрация
- Далее переместимся к одной из самых трагичных построек Петербурга — храму Спас на Крови, где обсудим, кто и зачем устроил покушение на жизнь Александра II
- Кульминацией прогулки станет Дворцовая площадь, где решилась судьба не только Петрограда, но и всей России
Иммерсивный формат
«Путь революционера» — это не просто экскурсия, это цельное погружение в эпоху, в ходе которого вы узнаете, как на самом деле звучал голос Ленина, какие стихи писал Пушкин о Николае I и каков же ответ на актуальнейший вопрос «Что делать?».
Кому подойдёт эта экскурсия
Взрослым и школьникам от 15 лет. Знание истории для участия совершенно необязательно. Важнее — желание узнавать и постигать, а также прогуляться по городу. Если с последним возникают проблемы (например, из-за погоды), напишите мне об этом для изменения маршрута.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро Адмиралтейская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Санкт-Петербурге
Приветствую! Меня зовут Любовь. Я получила педагогическое образование с историческим уклоном. Моя миссия — влюблять в историю и архитектуру, делать ваше знакомство с городом ещё приятнее. Тайны, загадки, легенды самых знаменитых зданий, улиц и совсем, казалось бы, неприметных местечек — то, что мы можем разгадать вместе. Моя задача — рассказать нескучно, простым языком, чтобы после прогулки у вас остались только самые яркие и тёплые впечатления.
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