Почему революция в России произошла гораздо позже, чем в Европе, а у декабристов в начале 19 века ничего не получилось? Как у нас появился рабочий класс и каким образом он установил собственную «диктатуру»? Где ещё, как не в Петербурге, где происходили ключевые события Октября, искать ответы на эти вопросы? Мы пройдём по местам, где вершилась революция, и погрузимся в историю.

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Описание

Что вас ожидает

По следам революционеров

Мы пройдём по Сенатской площади , где случилось первое антиправительственное восстание, изучим планы декабристов, почитаем революционные стихи о власти

, где случилось первое антиправительственное восстание, изучим планы декабристов, почитаем революционные стихи о власти Следующая важная точка маршрута — Казанская площадь , где прошла первая политическая демонстрация

, где прошла первая политическая демонстрация Далее переместимся к одной из самых трагичных построек Петербурга — храму Спас на Крови , где обсудим, кто и зачем устроил покушение на жизнь Александра II

, где обсудим, кто и зачем устроил покушение на жизнь Александра II Кульминацией прогулки станет Дворцовая площадь, где решилась судьба не только Петрограда, но и всей России

Иммерсивный формат

«Путь революционера» — это не просто экскурсия, это цельное погружение в эпоху, в ходе которого вы узнаете, как на самом деле звучал голос Ленина, какие стихи писал Пушкин о Николае I и каков же ответ на актуальнейший вопрос «Что делать?».

Кому подойдёт эта экскурсия

Взрослым и школьникам от 15 лет. Знание истории для участия совершенно необязательно. Важнее — желание узнавать и постигать, а также прогуляться по городу. Если с последним возникают проблемы (например, из-за погоды), напишите мне об этом для изменения маршрута.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.