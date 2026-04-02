Экскурсия «Путь революционера» предлагает уникальное погружение в историю России.
Участники пройдут по Сенатской площади, где произошло первое антиправительственное восстание, и посетят Казанскую площадь, известную первой политической демонстрацией. В ходе маршрута будет
Участники пройдут по Сенатской площади, где произошло первое антиправительственное восстание, и посетят Казанскую площадь, известную первой политической демонстрацией. В ходе маршрута будет
6 причин купить эту экскурсию
- 📜 Погружение в историю
- 🏛️ Посещение знаковых мест
- 🗣️ Узнать голос Ленина
- 📚 Интересные факты о декабристах
- 🎭 Иммерсивный формат
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения этой экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода в Санкт-Петербурге наиболее комфортна для пеших прогулок. В эти месяцы вы сможете насладиться приятным климатом и минимальной загруженностью туристов. В октябре и ноябре погода становится более прохладной, но это добавляет атмосферности историческим местам. Зимой, с декабря по февраль, прогулки могут быть затруднены из-за снега и холода, но они все равно возможны для тех, кто не боится морозов. Весной, в марте и апреле, погода начинает улучшаться, и экскурсия снова становится более комфортной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Сенатская площадь
- Казанская площадь
- Храм Спас на Крови
- Дворцовая площадь
Описание экскурсии
По следам революционеров
- Мы пройдём по Сенатской площади, где случилось первое антиправительственное восстание, изучим планы декабристов, почитаем революционные стихи о власти
- Следующая важная точка маршрута — Казанская площадь, где прошла первая политическая демонстрация
- Далее переместимся к одной из самых трагичных построек Петербурга — храму Спас на Крови, где обсудим, кто и зачем устроил покушение на жизнь Александра II
- Кульминацией прогулки станет Дворцовая площадь, где решилась судьба не только Петрограда, но и всей России
Иммерсивный формат
«Путь революционера» — это не просто экскурсия, это цельное погружение в эпоху, в ходе которого вы узнаете, как на самом деле звучал голос Ленина, какие стихи писал Пушкин о Николае I и каков же ответ на актуальнейший вопрос «Что делать?».
Кому подойдёт эта экскурсия
Взрослым и школьникам от 15 лет. Знание истории для участия совершенно необязательно. Важнее — желание узнавать и постигать, а также прогуляться по городу. Если с последним возникают проблемы (например, из-за погоды), напишите мне об этом для изменения маршрута.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 110 туристов
Приветствую! Меня зовут Любовь. Я получила педагогическое образование с историческим уклоном. Моя миссия — влюблять в историю и архитектуру, делать ваше знакомство с городом ещё приятнее. Тайны, загадки, легенды самых
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Любовь -отличный рассказчик, своими энтузиазмом и энергией заряжала нас всю экскурсию. Смогла просто и понятно рассказать о сложном этапе истории нашей страны. В ходе экскурсии увидели много знаковых мест и узнали много нового. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Хочется премного поблагодарить Любовь за классную,энергичную и очень интересную экскурсию! Подача истории 100 из 10. Даже зная широкими мазками историю - не пожалеете, узнаете много нового! Фоткать было некогда (настолько
Вам был полезен этот отзыв?
Любовь провела интереснейшую и насыщенную экскурсию. Посетили всё и даже больше, за что хочется поблагодарить отдельно;) также хочется отметить нетривиальную подачу материала и открытость к диалогу. однозначно рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Пострясающая, очень интересная экскурсия! Любовь невероятно интересно и увлекательно рассказывает, объясняет, как говорится, раскладывает по полочкам!) Действительно знающий специалист, на все мои вопросы я получала ответы в доступном формате. Я в полном восторге, редко встречаю таких профессионалов! Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
V
Замечательный гид. Любовь увлекательно и содержательно излагает материал. Советую к посещению.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Очень интересная экскурсия. Любовь замечательный экскурсовод, очень приятная девушка. Описание исторических событий захватывало и увлекало. Отдельная благодарность за то, что пошла нам на встречу и провела экскурсию в 22ч. Подростки 15 и 16 лет с интересом слушали, несмотря на усталость и позднее время.
Рекомендую экскурсию и экскурсовода!
Рекомендую экскурсию и экскурсовода!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Путь революционера. Экскурсия-погружение»
Квест
до 6 чел.
Квест «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
Сыграть в игру, исследовать изнанку города и перейти с Петербургом «на ты»
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
от 4500 ₽ за всё до 6 чел.
-
20%
Групповая
Загадочный Петербург
Автобусная экскурсия по таинственным местам города
Начало: На площади Островского
Расписание: в четверг в 11:00, 13:30 и 16:00
Завтра в 13:15
15 авг в 13:15
1560 ₽
1950 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 15 чел.
Мятежные площади. От Елизаветы до Ельцина
Погрузитесь в атмосферу ключевых событий Петербурга, исследуя мятежные площади с экспертом по истории
Начало: На Иссакиевской площади
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от 3610 ₽
3800 ₽ за всё до 15 чел.
Групповая
до 15 чел.
Дворы, парадные и крыша - дух истинного Петербурга
Петербург раскрывает свои тайны: дворы-колодцы, парадные и крыши. За 2,5 часа вы увидите город с новой стороны и сделаете потрясающие снимки
Начало: Недалеко от станции метро «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
16 авг в 16:00
2000 ₽ за человека
от 4750 ₽ за экскурсию