Экскурсия «Путь революционера» предлагает уникальное погружение в историю России.Участники пройдут по Сенатской площади, где произошло первое антиправительственное восстание, и посетят Казанскую площадь, известную первой политической демонстрацией. В ходе маршрута будет

обсуждаться покушение на Александра II у храма Спас на Крови. Завершится прогулка на Дворцовой площади, где решалась судьба страны. Подходит для взрослых и школьников от 15 лет, знание истории не требуется, важнее желание узнать новое

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения этой экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода в Санкт-Петербурге наиболее комфортна для пеших прогулок. В эти месяцы вы сможете насладиться приятным климатом и минимальной загруженностью туристов. В октябре и ноябре погода становится более прохладной, но это добавляет атмосферности историческим местам. Зимой, с декабря по февраль, прогулки могут быть затруднены из-за снега и холода, но они все равно возможны для тех, кто не боится морозов. Весной, в марте и апреле, погода начинает улучшаться, и экскурсия снова становится более комфортной.

Сейчас август — это идеальное время.