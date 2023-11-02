Путь революционера. Экскурсия-погружение

Пройти по горячим точкам Октябрьского переворота и прочувствовать мятежный дух Петербурга

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Ответы на вопросы
Почему революция в России произошла гораздо позже, чем в Европе, а у декабристов в начале 19 века ничего не получилось? Как у нас появился рабочий класс и каким образом он установил собственную «диктатуру»? Где ещё, как не в Петербурге, где происходили ключевые события Октября, искать ответы на эти вопросы? Мы пройдём по местам, где вершилась революция, и погрузимся в историю.
Путь революционера. Экскурсия-погружение
Путь революционера. Экскурсия-погружение
Путь революционера. Экскурсия-погружение
Путь революционера. Экскурсия-погружение
Путь революционера. Экскурсия-погружение
Путь революционера. Экскурсия-погружение
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

По следам революционеров

  • Мы пройдём по Сенатской площади, где случилось первое антиправительственное восстание, изучим планы декабристов, почитаем революционные стихи о власти
  • Следующая важная точка маршрута — Казанская площадь, где прошла первая политическая демонстрация
  • Далее переместимся к одной из самых трагичных построек Петербурга — храму Спас на Крови, где обсудим, кто и зачем устроил покушение на жизнь Александра II
  • Кульминацией прогулки станет Дворцовая площадь, где решилась судьба не только Петрограда, но и всей России

Иммерсивный формат

«Путь революционера» — это не просто экскурсия, это цельное погружение в эпоху, в ходе которого вы узнаете, как на самом деле звучал голос Ленина, какие стихи писал Пушкин о Николае I и каков же ответ на актуальнейший вопрос «Что делать?».

Кому подойдёт эта экскурсия

Взрослым и школьникам от 15 лет. Знание истории для участия совершенно необязательно. Важнее — желание узнавать и постигать, а также прогуляться по городу. Если с последним возникают проблемы (например, из-за погоды), напишите мне об этом для изменения маршрута.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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