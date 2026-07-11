Какими только событиями не наполнена история Северной столицы! Героическими, трагическими, мистическими и кровавыми политическими.
Вместе мы попробуем разобраться, почему в разные эпохи в городе происходило столько жестоких преступлений, при каких обстоятельствах они совершались и кто становился их жертвами.
Вместе мы попробуем разобраться, почему в разные эпохи в городе происходило столько жестоких преступлений, при каких обстоятельствах они совершались и кто становился их жертвами.
Описание экскурсии
Я расскажу о самых громких убийствах в истории Петербурга и предложу вам точку зрения, отличную от школьных учебников — увы, они не всегда являются достоверными источниками информации.
Главные точки маршрута
- Гостиница «Англетер», где произошли события, связанные с Есениным
- Юсуповский дворец на набережной Мойки, где был убит Григорий Распутин
- Храм Спас на Крови, построенный на месте гибели Александра II
- Михайловский замок, где завершилась жизнь Павла I
- Сенатская площадь, на которой растерзали генерал-губернатора Милорадовича
- Аптекарский остров, где состоялось покушение на Столыпина
В чем необычность моих экскурсий? В эксклюзивности информации, которую вы нигде не получите, и в частичной реконструкции событий!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Nissan Almera. По желанию программу можно провести на винтажном автомобиле Jaguar XJ Vanden Plas Long за дополнительную плату
- Экскурсия не привязана к погодным условиям
- Я заберу вас в Петербурге в любом из этих мест: Садовая 20, Витебский вокзал, улица Правды, Московский вокзал, гостиница Астория, Казанский собор
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 3542 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Сергей, я коренной петербуржец. Моя жизнь много лет связана с телевидением — я работал генеральным продюсером РЕН-ТВ Петербург, активно участвовал в культурной и политической жизни города, а
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 379 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Восторг! Были на экскурсии втроем. Очень понравился формат: Сергей возит на машине (у нас был Ягуар 😊), поэтому удается увидеть много мест и спокойно обсудить все вопросы по ходу маршрута.
Главное,
Главное,
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Сергей очень доступно и интересно доносит материал. Много фактов, которых ранее мы не знали, и не узнали бы, ввиду отсутствия в открытых источниках.
Маршрут с остановками. От Сергея получили рекомендации по другим экскурсиям и вкусным местам Петербурга (два уже посетили, на 100 из 100).
Маршрут с остановками. От Сергея получили рекомендации по другим экскурсиям и вкусным местам Петербурга (два уже посетили, на 100 из 100).
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Н
Сергей - интересный экскурсовод!
Рассказал нам много интересных фактов и историй из жизни известных людей. Показал места преступлений, даже с частичной рекунструкцией)
Нас забрали в заранее оговоренном месте.
Погода в городе переменчивая, поэтому удобно, что экскурсия с автомобилем.
Рассказал нам много интересных фактов и историй из жизни известных людей. Показал места преступлений, даже с частичной рекунструкцией)
Нас забрали в заранее оговоренном месте.
Погода в городе переменчивая, поэтому удобно, что экскурсия с автомобилем.
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Е
Огромное спасибо за содержательную экскурсию и доброе отношение. Очень приятно встретить человека по-настоящему увлеченного историей и историческими личностями! Давно хотела побывать в местах, о которых только читала. Благодаря Вам гештальт закрыт.
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С
Прекрасная экскурсия.
Сергей отлично знает не только материал, но и город.
Узнали много чего интересного и увидели много разных мест.
Отдельное спасибо сергею за внимание к нашему комфорту!
Сергей отлично знает не только материал, но и город.
Узнали много чего интересного и увидели много разных мест.
Отдельное спасибо сергею за внимание к нашему комфорту!
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К
Очень атмосферная экскурсия, особенно если выбрать на автомобиле Ягуар, Сергей очень подробно раскрыл заявленную тематику, а также добавил в маршрут еще одну интересующую нас тему.
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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