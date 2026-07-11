Какими только событиями не наполнена история Северной столицы! Героическими, трагическими, мистическими и кровавыми политическими. Вместе мы попробуем разобраться, почему в разные эпохи в городе происходило столько жестоких преступлений, при каких обстоятельствах они совершались и кто становился их жертвами.

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Описание экскурсии

Я расскажу о самых громких убийствах в истории Петербурга и предложу вам точку зрения, отличную от школьных учебников — увы, они не всегда являются достоверными источниками информации.

Главные точки маршрута

Гостиница «Англетер», где произошли события, связанные с Есениным

Юсуповский дворец на набережной Мойки, где был убит Григорий Распутин

Храм Спас на Крови, построенный на месте гибели Александра II

Михайловский замок, где завершилась жизнь Павла I

Сенатская площадь, на которой растерзали генерал-губернатора Милорадовича

Аптекарский остров, где состоялось покушение на Столыпина

В чем необычность моих экскурсий? В эксклюзивности информации, которую вы нигде не получите, и в частичной реконструкции событий!

Организационные детали