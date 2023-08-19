Сергей интересный рассказчик и знаток С. Петербурга. Время с ним пролетело незаметно, экскурсия словно проводит вас через хронологическую шкалу от царских времен до наших дней, проезжая по ключевым местам трагических поворотов в нашей истории. В этой экскурсии вы не увидите интерьеров и убранств ни одного дворца и здания, они все останутся в вашем воображении, но вы начнете смотреть новыми глазами на многие улицы и дома Питера, даже если они вам были знакомы, представляя как разворачивались события тех времен тогда, словно они происходят у вас на глазах сейчас. И все это в контексте тех исторических реалий, о которых Сергей много рассказывает и погружает вас в них, пока вы переезжаете от одного места к другому.