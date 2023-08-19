Прикоснуться к тайнам самых загадочных преступлений в истории города на авторской экскурсии
Какими только событиями ни наполнена история Северной столицы! Героическими, трагическими, мистическими и кровавыми политическими.
Вместе мы попробуем разобраться, почему в разные эпохи в городе происходило столько жестоких преступлений, при каких обстоятельствах они совершались и кто становился их жертвами.
Вместе мы попробуем разобраться, почему в разные эпохи в городе происходило столько жестоких преступлений, при каких обстоятельствах они совершались и кто становился их жертвами.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Я расскажу о самых громких убийствах в истории Петербурга и предложу вам точку зрения, отличную от школьных учебников — увы, они не всегда являются достоверными источниками информации.
Главные точки маршрута
- Гостиница «Англетер», где покончил с собой Есенин
- Юсуповский дворец на набережной Мойки, где был убит Григорий Распутин
- Храм Спас на Крови, построенный на месте гибели Александра II
- Михайловский замок, где завершилась жизнь Павла I
- Сенатская площадь, на которой растерзали генерал-губернатора Милорадовича
- Аптекарский остров, где состоялось покушение на Столыпина
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Volkswagen Golf
- Мы будем делать остановки в местах политических убийств
- Это программа 14+
- Возможно проведение экскурсии в ночное время. Подробности уточняйте в переписке с гидом.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 95 туристов
Всем привет! Меня зовут Сергей, я коренной петербуржец. Моя жизнь много лет связана с телевидением — я работал генеральным продюсером РЕН-ТВ Петербург, активно участвовал в культурной и политической жизни города, а также по роду работы общался лично со многими героями 90-х годов. Мне 52 года, с детства я увлекаюсь историей, но не по шаблонам, навязанным нам обществом и школьными учебниками. Я веду авторские экскурсии, например, по бандитскому Петербургу (но, конечно же, не по книге). Буду рад открыть для вас город с неожиданной стороны!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
19 авг 2023
Только что завершилась наша экскурсия с Сергеем, которая проходила по событийным местам Санкт-Петербурга, таким как гостиница Англетер, Юсуповский дворец, Михайловский замок и многим другим. Очень удобно, Сергей забрал нас из отеля на машине и мы отправились в загадочное путешествие истории Петербурга. Сергей знает много архивных фактов, чего вы не узнаете от музейных экскурсоводов, и рассказывает настолько захватывающе, что 4 часа экскурсии пролетели незаметно.
Сергей, спасибо за такую приятную компанию, вы очень обаятельный!
Сергей, спасибо за такую приятную компанию, вы очень обаятельный!
В
Виктория
17 авг 2023
Крутая экскурсия для тех, кто хотя бы чуть-чуть знаком с историей! Очень понравилось)
Е
Елизавета
14 авг 2023
Необычная и интересная экскурсия, Сергей - замечательный гид) рекомендую!
Евгения
8 авг 2023
Экскурсия очень понравилась
! Сергей всесторонне развитый человек, умеющий прекрасно подать информацию! Экскурсия прошла на одном дыхании. Слушали его на протяжении 3 часов с открытым ртом 😮! Большое спасибо!
! Сергей всесторонне развитый человек, умеющий прекрасно подать информацию! Экскурсия прошла на одном дыхании. Слушали его на протяжении 3 часов с открытым ртом 😮! Большое спасибо!
О
Олег
7 авг 2023
Все хорошо!!!!
О
Олеся
25 июля 2023
Отличная экскурсия. Гид пунктуальный и отзывчивый.
Inozemtsev
23 июля 2023
Сергей интересный рассказчик и знаток С. Петербурга. Время с ним пролетело незаметно, экскурсия словно проводит вас через хронологическую шкалу от царских времен до наших дней, проезжая по ключевым местам трагических поворотов в нашей истории. В этой экскурсии вы не увидите интерьеров и убранств ни одного дворца и здания, они все останутся в вашем воображении, но вы начнете смотреть новыми глазами на многие улицы и дома Питера, даже если они вам были знакомы, представляя как разворачивались события тех времен тогда, словно они происходят у вас на глазах сейчас. И все это в контексте тех исторических реалий, о которых Сергей много рассказывает и погружает вас в них, пока вы переезжаете от одного места к другому.
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