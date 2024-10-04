Вас ждёт знакомство с самыми известными памятниками и архитектурными ансамблями Северной столицы, поездка в Царское село с экскурсией в Екатерининский дворец, а также прогулки по улочкам самого европейского города России.
Программа тура по дням
Приезд. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Эрмитаж
Прибытие в Санкт-Петербург.
Самостоятельный трансфер в гостиницу.
Встреча с гидом в холле базовой гостиницы.
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»).
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Гранд отель «Эмеральд»).
11:00-13:00 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург», во время которой вы увидите город строгим и торжественным – под стать столице великой империи, которым он и являлся в течение трёх веков.
13:00-14:00 Экскурсия в Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира, пройдя по залам которого вы словно перелистаете страницы всей истории мирового искусства, а также побываете в Зимнем дворце – бывшей резиденции российских монархов.
14:30 На выбор: Трансфер от музея по базовым гостиницам или свободное время в Эрмитаже и центре города без трансфера.
Внимание: время программы зависит от времени посещение Эрмитажа, по пятницам рабочие часы 11:00-20:00.
Экскурсия в Царское село и Екатерининский дворец
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле базовой гостиницы.
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Гранд отель «Эмеральд»).
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»).
10:30-12:00 Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов» с экскурсией по Екатерининскому дворцу со знаменитой Янтарной комнатой.
Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.
Центром ансамбля является Екатерининский дворец – выдающийся памятник эпохи барокко, в котором к трёхсотлетию Петербурга была воссоздана уникальная Янтарная комната: все её стены украшены «дарами солнца».
Рядом с дворцом раскинулся живописный парк, состоящий из регулярной и пейзажных частей.
14:00 Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.
14:00 Дополнительно:
Автобусная экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца и выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (при наборе группе от 20 чел: 1250 руб. взр., 850 руб. шк. , 1200 руб. ст., пенс.).
16:00 (18:30) Трансфер по базовым гостиницам (зависит от набора группы на доп. экскурсии).
Свободный день
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
Обзорная экскурсия по Кронштадту. Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Программа «Усадебный крендель»
Завтрак в гостинице.
Самостоятельный выезд из гостиницы с вещами.
09:30 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале г. Санкт-Петербург.
Переезд в Кронштадт.
Обзорная экскурсия по Кронштадту.
Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.
Переезд в Выборг. Трассовая экскурсия, рассказывающая об исторических событиях и природе Карельского перешейка. Прибытие в Выборг.
13:00 Обед в кафе (за доп. плату 950 руб., оплачивается заранее).
14:00 Переезд в Выборг.
Трассовая экскурсия.
16:00 Пешеходная экскурсия по центру Выборга —наш экскурсовод расскажет об истории города, его легендах и тайнах. Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши.
Экскурсия по Замковому острову, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок — символ города.
18:30 Участие в программе «Усадебный крендель», проходящей в музее кренделя. Вас встретит бюргер – богатый шведский горожанин – и угостит знаменитым выборгским кренделем.
Вас ждут перевоплощения в героев средневекового Выборга и дегустация глёга.
После программы вы можете посетить саму усадьбу, где можно приобрести сувениры, сфотографироваться с куклами хозяев Каретника, ведьмой Лоухи.
19:30 Размещение.
Свободное время.
Рекомендуемые кафе для ужина: «Чемпион», «Средневековая таверна», «Эспиля», «У Борхарда», панорамный ресторан «Вкус».
Парк Монрепо. Мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя. Библиотека Алвара Аалто. Отъезд
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
- 09:20 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Дружба».
- 09:30 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Выборг».
10:00 Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо, название которого в переводе с французского означает «мой покой», «мой отдых», «моё отдохновение».
Редкой красоты скальный пейзажный парк Монрепо XVIII-XIX веков расположен на землях бывшего частного поместья, владельцами которого на протяжении 150 лет были бароны Николаи, служившие России на поприще просвещения и дипломатии.
Парк на плановой реконструкции, но все равно мы не могли обойти вниманием уникальное творение ландшафтных дизайнеров XVIII-XX вв.
12:00 Мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя.
Вы узнаете о его истории, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления. Мы попробуем аутентичный рецепт средневекового кренделя.
15:00 Обед в кафе (за доп. плату 950 руб., оплачивается заранее).
16:00 Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто.
Вы сможете открыть для себя удивительную архитектуру функционализма, посетив единственную в России библиотеку, построенную по проекту выдающегося финского архитектора Алвара Аалто. Это здание построено именно для размещения в нем библиотеки, с учетом всех процессов, происходящих в книжном доме.
17:00 Свободное время в Старом городе для покупки сувениров.
18:00 Возвращение в Санкт-Петербург.
Прибытие на Московский вокзал ориентировочно в 21:00.
Рекомендуем приобретать билеты на ночные поезда или бронировать дополнительную ночь в Санкт-Петербурге.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга на выбор.
Экскурсионный пакет без проживания (таких туристов гид будет ждать в холле гостиницы «Москва» или «Октябрьская» - указывать при бронировании): 13150 руб.
Стоимость тура на 1 человека в рублях:
Отели в Санкт-Петербурге, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий + базовый отель «Дружба» в Выборге:
Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). В 16 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-11:00 + 100% тарифа, 11:00-15:00 + 50% тарифа (без завтрака).
|Достоевский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Дружба 3* (Выборг), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями + Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный + Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями + Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный Взрослый + Одноместный Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями + Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) + Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Двухместный с раздельными кроватями + Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) + Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|Стандартный + Улучшенный
|Супериор. + Стандартный
|Супериор. + Улучшенный
|03.01.25
|22550
|29400
|23000
|30350
|23450
|24100
|23900
|24400
|32300
Невский Берег 122 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 122. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Отель расположился в уютном здании старинной постройки, вблизи от крупнейшей транспортной развязки города – Московского ж/д вокзала. Неподалеку функционирует Эрмитаж, Аничкин мост, торговые центры и множество развлекательных заведений. В 4 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд До 06:00 – 100%, Ранний Заезд с 06:00 – 50%, в ранний заезд включен завтрак.
|Невский берег (122) 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Дружба 3* (Выборг), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями + Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный + Одноместный
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) + Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный + Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями + Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) + Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|Комфорт + Улучшенный
|Комфорт + Стандартный
|03.01.25
|25700
|35850
|26500
|41600
|28250
|26200
|40650
Невский берег 93 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес:Невский просп., 93. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, микроволновая печь, кухонная плита, сейф, отопление. в 5 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская».Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд. с 07:00 + 50% Ранний Заезд до 07:00 + 100%.
|Невский берег (93) 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Дружба 3* (Выборг), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями + Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|03.01.25
|25700
|35850
Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» 4* / Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр. 29. Отель расположен в исторической части Санкт-Петербурга рядом со станцией метро «Площадь Восстания», Невский проспект и БКЗ «Октябрьский», в 4 мин. ходьбы от Московского вокзала и ТРЦ «Галерея», в3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:14:00 +100% тарифа.
|Порт Комфорт Лиговский 29 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Дружба 3* (Выборг), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями + Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) + Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный + Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями + Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) + Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный + Одноместный
|Стандарт (быв. Смарт) + Стандартный
|Стандарт (быв. Смарт) + Улучшенный
|03.01.25
|26150
|24850
|35850
|26600
|25150
|36800
Скидка детям до 14 лет (0-13): 1500 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 400 руб.
Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 300 руб.
Варианты проживания
Отель «Арт Нуво Палас» 4
Отель «Арт Нуво Палас» находится в Санкт-Петербурге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Изысканный Арт отель категории 4 звезды с уникальным дизайном, прекрасный выбор для ценителей европейского уровня комфорта и внимательного отношения персонала, а также для всех влюблённых в атмосферу Петербурга. Расстояние до выставочного комплекса «Ленэкспо» составляет 2,2 км, а до здания Адмиралтейства 2,9 км. Отель расположен в Василеостровском районе, в 3 км от Исаакиевского собора.
В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В некоторых номерах гостиницы «Арт Нуво Палас» есть балкон с видом на город. По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
Отель «Cosmos Прибалтийская» 4
Из отеля «Cosmos Прибалтийская» открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.
В номерах гостиницы «Прибалтийская» установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Гостям предоставляется бесплатная вода в бутылках. В ванных комнатах имеется фен. В номерах повышенной комфортности также есть халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол». В круглосуточном лаундж-баре можно заказать легкие закуски и напитки. Кроме того, в гостинице работает сувенирный магазин и предоставляются услуги консьержа.
Апарт-отель Yard Residence 4
Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км).
В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.
Отель «Москва» 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
Отель «Ривер Палас» 4
Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа.
Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
«Россия» 3
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Cort Inn 4
Гостиница Cort Inn расположена в городе Санкт-Петербург в 2,8 км от центра.
Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, чайник, сейф, отопление. Вы можете выбрать на Яндекс Путешествиях любой из 273 доступных сейчас номеров. Уборка — каждый день.
В гостинице есть ресторан, тренажёрный зал, конференц-зал.
У каждого гостя будет доступ в интернет, вы сможете выложить фотографии, отправить файл или позвонить родным по видео.
Планируйте поездку так, чтобы точно заселиться в гостиницу. Заезд здесь начинается с 14:00, выехать нужно до 12:00. Даже если вы прибудете поздно ночью, вас встретят на круглосуточной стойке регистрации и помогут с размещением. Лифт внутри есть. Для людей с особенностями здоровья доступны необходимые удобства.
Если вы на машине, можете оставить её на парковке. Если вы добираетесь своим ходом, воспользуйтесь услугой трансфера.
К вашим услугам: химчистка, прачечная, обслуживание номеров, консьерж-сервис, камера хранения, ускоренная регистрация заезда/отъезда.
Достоевский 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Порт Комфорт Лиговский 29 4
Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.
Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.
Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.
Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.
Невский берег 122
Трехзвездочный отель «Невский берег 122» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.
Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.
На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.
Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.
Невский Берег 93
В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.
К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.
В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.
Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по-домашнему теплым.
Отель Cronwell Inn Стремянная
Cronwell Inn Стремянная - это первый отель Галереи отелей Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Также отель является первым в России сертифицированным эко-отелем.
В интерьерах отеля подчеркнут колорит былого Петербурга, но в тоже время номера соответствуют всем международным требованиям. Для удобства гостей номера оснащены финскими кроватями с ортопедическими матрасами, также есть фен, кондиционер, сейф, холодильник и чайник.
Каждое утро в ресторане "Фаворит" для гостей сервируется завтрак "шведский стол", с 17.00 до 18.00 проходит английское чаепитие "Five o’clock" с фирменной выпечкой.
Для проведения деловых мероприятий в отеле есть просторный конференц-зал, переговорная комната и чайная комната "Стаффорд", оснащенные всей необходимой аппаратурой и удобной мебелью.
Отель "Кронвелл Инн Стремянная" расположен в самом центре Санкт-Петербурга, на известной улице Стремянной, в историческом здании, которое было полностью реконструировано по проекту гостиницы.
Спа-отель Kravt Nevsky Hotel
Спа-отель «Кравт Невский» находится в центре Санкт-Петербурга, недалеко от Невского проспекта. К услугам гостей СПА, организация экскурсий, прачечная. Припарковать машину можно на парковке во дворе отеля при наличии мест или на платном городском паркинге.
Отель предлагает своим гостям просторные номера различных категорий, оснащенных необходимой мебелью и техникой для проживания и отдыха. В собственной ванной комнате установлен современный набор сантехники, предлагаются средства личной гигиены, набор полотенец и фен.
При отеле работает ресторан, где по утрам сервируется завтрак в формате «шведский стол», а так же по отдельному меню.
Для проведения деловых встреч и прочих мероприятий, в отеле имеется конференц-зал на 25 мест, оснащенный качественным оборудованием.
В шаговой доступности располагаются главные достопримечательности: Эрмитаж, Дворцовая площадь, Мариинский театр, Кунсткамера, Русский музей и т. д. Недалеко станция метро «Площадь Александра Невского». Расстояние до аэропорта Пулково - 14,1 км, до Московского ж/д вокзала - 1,2 км.
Гранд Отель Эмеральд 5
Гранд Отель «Эмеральд» открылся в 2003 году в Центральном районе Санкт-Петербурга и с тех пор не перестает радовать постояльцев. Недалеко от гранд отеля находится «Некрасовский сад».
Разместить гостей предлагается в номерах, разных по уровню комфорта и ценовому сегменту. Категории оборудованы телевизором, мини-баром и кондиционером. В каждом номере присутствует совмещенный санузел со средствами индивидуальной гигиены.
На территории гранд отеля располагается ресторан, кафе и лобби-бар, где представлен большой выбор блюд по меню.
Для деловых встреч и семинаров предусмотрен специально оснащенный конференц-зал.
Расположился гранд отель в пешей доступности от «Невского проспекта» и «Таврического сада». За дополнительную плату и по предварительной записи включено пользование всем банным комплексом: бассейн, русская баня, турецкий хаммам, зона отдыха, банкетная зона. Расстояние до «Московского» железнодорожного вокзала - 0,9 км, до аэропорта «Пулково-1» - 16,3 км.
Дружба 3* (Выборг)
Комфортабельный гостиничный комплекс «Дружба» расположен в центральной части Выборга, на живописном побережье залива.
Отдыхающим предлагаются современные категории номеров с видом на город, оборудованные, прежде всего, кроватью и мебелью, новой техникой и собственной ванной комнатой с гигиеническими принадлежностями.
На территории имеется ресторан, где по желанию можно вкусно и сытно пообедать, попробовав разнообразные блюда и напитки.
Для деловых людей доступен конференц-зал, оснащенный необходимым оборудованием для мероприятий и презентаций.
Место отдыха имеет удобное положение, так как находится вблизи транспортной развязки и железнодорожного вокзала. Аэропорт Пулково-1 удален на расстоянии 179 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в Санкт-Петербурге и Выборге (при выборе тарифа с проживанием)
- Завтраки после ночлега (при выборе тарифа с проживанием)
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Обеды, ужины + завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Обеды в Выборге: 1 обед 950 руб., оплачивается заранее
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Дополнительные экскурсии по желанию
- Индивидуальный трансфер (бронируется заранее)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Предоставляются ли на тур скидки?
Скидка детям до 14 лет (0-13): 1500 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 400 руб.
Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 300 руб.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие расчетные часы в гостинице?
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00 (15:00).