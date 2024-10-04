1 день

Приезд. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Эрмитаж

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельный трансфер в гостиницу.

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы.

10:00 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»).

10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Гранд отель «Эмеральд»).

11:00-13:00 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург», во время которой вы увидите город строгим и торжественным – под стать столице великой империи, которым он и являлся в течение трёх веков.

13:00-14:00 Экскурсия в Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира, пройдя по залам которого вы словно перелистаете страницы всей истории мирового искусства, а также побываете в Зимнем дворце – бывшей резиденции российских монархов.

14:30 На выбор: Трансфер от музея по базовым гостиницам или свободное время в Эрмитаже и центре города без трансфера.

Внимание: время программы зависит от времени посещение Эрмитажа, по пятницам рабочие часы 11:00-20:00.