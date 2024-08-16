Найдено 3 тура в категории « На микроавтобусе » в Санкт-Петербурге, цены от 11 590 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году

1 чел. По популярности На автобусе На микроавтобусе 3 отзыва 3 дня Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге Экскурсионный тур «Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге» на 3 дня Начало: Санкт-Петербург «15:30 Отъезд из гостиницы на микроавтобусе» от 46 490 ₽ за человека На автобусе На микроавтобусе 2 дня Пушкинские Горы и три музея-усадьбы. Автобусный тур из Санкт-Петербурга Посетить родовое имение А.С. Пушкина и полюбоваться пейзажами, нашедшими отражение в его поэзии Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Звенигородская», у... «Тур проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, который рассчитан как на небольшие выезды, так и на длительные переезды с комфортом» 11 590 ₽ за человека На машине На катере На микроавтобусе 4 дня Ладожский круг и остров Кижи: автотур в мини-группе с выездом из Санкт-Петербурга Увидеть карельские водопады, посетить Кижский погост и ощутить атмосферу старинной деревни Начало: Г. Санкт-Петербург, метро «Проспект Просвещения», ... «Минивэн или автомобили на 3-4 пассажиров» 30 000 ₽ за человека Все туры Санкт-Петербурга Последние отзывы на туры А Алина Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге Организация на высшем уровне. Гиды внимательны, вежливы и информативны. Интересные экскурсии.

А Анастасия Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге Все прекрасно.

Ш Шикина Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге Изумительная поездка. Продумана до мелочей. К туристам во время страшного мороза гид относилась бережно, никто не замерз. Прекрасный балет и концерт классической музыки, очень по новогоднему. Обеды в ресторанах для гурманов. Большое спасибо организаторам, гиду, водителю.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На микроавтобусе»

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