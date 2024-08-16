Туры на микроавтобусе в Санкт-Петербурге с гидом по низким ценам

Найдено 3 тура в категории «На микроавтобусе» в Санкт-Петербурге, цены от 11 590 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге
На автобусе
На микроавтобусе
3 отзыва
3 дня
Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге
Экскурсионный тур «Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге» на 3 дня
Начало: Санкт-Петербург
«15:30 Отъезд из гостиницы на микроавтобусе»
3 янв в 10:00
от 46 490 за человека
Пушкинские Горы и три музея-усадьбы. Автобусный тур из Санкт-Петербурга
На автобусе
На микроавтобусе
2 дня
Пушкинские Горы и три музея-усадьбы. Автобусный тур из Санкт-Петербурга
Посетить родовое имение А.С. Пушкина и полюбоваться пейзажами, нашедшими отражение в его поэзии
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Звенигородская», у...
«Тур проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, который рассчитан как на небольшие выезды, так и на длительные переезды с комфортом»
11 590 за человека
Ладожский круг и остров Кижи: автотур в мини-группе с выездом из Санкт-Петербурга
На машине
На катере
На микроавтобусе
4 дня
Ладожский круг и остров Кижи: автотур в мини-группе с выездом из Санкт-Петербурга
Увидеть карельские водопады, посетить Кижский погост и ощутить атмосферу старинной деревни
Начало: Г. Санкт-Петербург, метро «Проспект Просвещения», ...
«Минивэн или автомобили на 3-4 пассажиров»
Завтра в 18:00
31 окт в 18:00
30 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алина
    16 августа 2024
    Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге
    Организация на высшем уровне. Гиды внимательны, вежливы и информативны. Интересные экскурсии.
  • А
    Анастасия
    16 августа 2024
    Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге
    Все прекрасно.
    Все прекрасноВсе прекрасноВсе прекрасноВсе прекрасноВсе прекрасноВсе прекрасноВсе прекрасно
  • Ш
    Шикина
    11 января 2024
    Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге
    Изумительная поездка. Продумана до мелочей. К туристам во время страшного мороза гид относилась бережно, никто не замерз. Прекрасный балет и концерт классической музыки, очень по новогоднему. Обеды в ресторанах для гурманов. Большое спасибо организаторам, гиду, водителю.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На микроавтобусе»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге
  2. Пушкинские Горы и три музея-усадьбы. Автобусный тур из Санкт-Петербурга
  3. Ладожский круг и остров Кижи: автотур в мини-группе с выездом из Санкт-Петербурга
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Рускеала
  2. Петергоф
  3. Музей Фаберже
  4. Эрмитаж
  5. Царское село
  6. Исаакиевский собор
  7. Петропавловская крепость
  8. Петропавловский собор
  9. Ладожское озеро
  10. Набережная
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в октябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 тура от 11 590 до 46 490. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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