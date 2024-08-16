3 дня
Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге
Экскурсионный тур «Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге» на 3 дня
Начало: Санкт-Петербург
«15:30 Отъезд из гостиницы на микроавтобусе»
3 янв в 10:00
от 46 490₽ за человека
2 дня
Пушкинские Горы и три музея-усадьбы. Автобусный тур из Санкт-Петербурга
Посетить родовое имение А.С. Пушкина и полюбоваться пейзажами, нашедшими отражение в его поэзии
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Звенигородская», у...
«Тур проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, который рассчитан как на небольшие выезды, так и на длительные переезды с комфортом»
11 590₽ за человека
4 дня
Ладожский круг и остров Кижи: автотур в мини-группе с выездом из Санкт-Петербурга
Увидеть карельские водопады, посетить Кижский погост и ощутить атмосферу старинной деревни
Начало: Г. Санкт-Петербург, метро «Проспект Просвещения», ...
«Минивэн или автомобили на 3-4 пассажиров»
Завтра в 18:00
31 окт в 18:00
30 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлина16 августа 2024Предчувствие Рождества в Санкт-ПетербургеОрганизация на высшем уровне. Гиды внимательны, вежливы и информативны. Интересные экскурсии.
- ААнастасия16 августа 2024Предчувствие Рождества в Санкт-ПетербургеВсе прекрасно.
- ШШикина11 января 2024Предчувствие Рождества в Санкт-ПетербургеИзумительная поездка. Продумана до мелочей. К туристам во время страшного мороза гид относилась бережно, никто не замерз. Прекрасный балет и концерт классической музыки, очень по новогоднему. Обеды в ресторанах для гурманов. Большое спасибо организаторам, гиду, водителю.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На микроавтобусе»
Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в октябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 тура от 11 590 до 46 490. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Наш сайт предлагает вам заказать туры на микроавтобусе в Санкт-Петербурге с профессиональным гидом по низким ценам. Гиды предоставят вам максимум полезной информации о достопримечательностях Санкт-Петербурга и помогут вам в полноценном путешествии в 2024 году!