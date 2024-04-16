янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия в Торжке, мастер-класс и обед у Дарьи Пожарской
06:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
Автобус с табличкой на лобовом стекле "Волшебство Рождества".
07:00 Отъезд в Торжок по трассе М 11.
Старинный город Торжок — это уютный уголок Тверской области, сохранивший атмосферу провинции дореволюционного времени.
Городок прославился одним из древнейших монастырей и пожарскими котлетами, которые воспевал в своих стихах Александр Сергеевич Пушкин.
На обзорной экскурсии мы познакомимся с главными достопримечательностями Торжка.
Вышивка золочеными нитями — древнейший вид русского народного искусства.
По народным преданиям, в Торжке золотошвейное дело зародилось еще в XII веке.
Немного городов в мире могут похвастаться тем, что они являются родиной именного гастрономического бренда, которое приобрело всемирную известность.
Небольшой русский городок Торжок, расположенный в Тверской области, славен не только тем, что это один из древнейших и красивейших городов России, но и тем, что именно здесь, в гостинице Пожарских, в первой половине XIX века придумали рецепт котлет, которые получили название пожарских.
Кафе «Лира» выбрало для своих гостей оригинальный рецепт 1853 года, который напечатал в «Альманахе гастрономов» профессиональный повар Игнат Радецкий.
Это единственный рецепт, который был опубликован при жизни Дарьи Пожарской.
Именно она готовила для постояльцев свое коронное блюдо.
Обед у Дарьи Пожарской в ресторане города.
Ценитель хорошей кухни Александр Сергеевич Пушкин рекомендовал своему другу Соболевскому попробовать в Торжке жареных котлет в гостинице Пожарских.
Вас ожидает мастер-класс по приготовлению пожарских котлет.
Хлебом солью да квасом Вас встретит гостеприимная хозяйка Дарья Пожарская.
Поведает она о своих знатных гостях, которые заезжали в гостиницу, откроет секрет приготовления именных котлет, хранившийся в тайне почти 200 лет.
Перед вами развернется целое кулинарное действие, обнажающее весь процесс приготовления знаменитого блюда, после чего вас ждёт вкусный обед!
После обеда по скоростной трассе М11 выезжаем в Санкт-Петербург.
Прибытие в Петербург.
Размещение в отеле Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya Hotel & Congress Center 4*.
Свободное время.
Дворцы Петербурга и их владельцы «, Меншиковский дворец, » Русская Финляндия
Завтрак в отеле "шведский стол".
Выезд из отеля с вещами.
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
Иногда кажется, что все здания в Петербурге – это дворцы.
Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.
А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, балов, музыки, уютного сада или парка.
Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
Экскурсия в Меншиковский дворец.
Дворец Меншикова в Санкт-Петербурге сегодня является филиалом Эрмитажа и одним из тех музеев, которые не перестают удивлять публику.
Сама фигура владельца огромного дома — первого губернатора города, соратника Петра I и адмирала русского флота — до сих пор вызывает массу споров.
Сходятся историки в одном — Александр Данилович был неординарным аристократом и полководцем, а дворцовые залы лучше всего расскажут о его яркой жизни.
Обед в кафе.
Переезд в Выборг.
Путевая экскурсия «Русская Финляндия».
Размещение в отеле "Дружба" 3* (г. Выборг).
Свободное время.
Мастер-класс, Замковый остров, интерактив в усадьбе
Завтрак в отеле "шведский стол".
Выезд из отеля с вещами.
Рождественский мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя.
Вы узнаете о его истории, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления.
Мы попробуем аутентичный рецепт.
Пешеходная экскурсия по центру Выборга — наш экскурсовод расскажет об истории города, его легендах и тайнах.
Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши.
Экскурсия по Замковому острову, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок — символ города.
Обед в кафе.
Интерактивная программа «РОЖДЕСТВО В УСАДЬБЕ» (проводит веселый Йоулу Пукки - финский Дед Мороз).
Программа включает в себя:
- рассказ о традициях встречи Рождества в скандинавских странах;
- рассказ истории Усадьбы бюргера, двух соседних монастырей, о символах Выборга – колдунье Лоухи, коте Тотти, монахахфранцисканцах и доминиканцах;
- дегустацию знаменитого Выборгского кренделя и глега – скандинавского горячего напитка на ягодах со специями и пряностями;
- средневековый театр - перевоплощения в героев средневекового Выборга (финские оленеводы, гномики, рыцарь, монах, финские горожанки, шведский король);
- веселые гадания (вытаскивают шутливые гадалочки – кто кем был в средневековом Выборге).
Переезд в Санкт-Петербург.
Размещение в отеле Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya Hotel & Congress Center 4*
Александровский дворец. Отъезд
Завтрак в отеле "шведский стол".
Выезд из отеля с вещами.
Выезд в Царское село (г. Пушкин).
Экскурсия в Александровский дворец.
В северной части живописного Александровского парка стоит великолепное здание с двухвековой историей — Новый Царскосельский (впоследствии — Александровский) дворец.
Он был заложен в 1792 году по распоряжению Екатерины II и строился к бракосочетанию ее любимого внука, великого князя Александра Павловича (будущего императора Александра I) с великой княжной Елизаветой Алексеевной.
Архитектурный проект Александровского дворца принадлежит знаменитому итальянскому архитектору Д. Кваренги.
С 1904 года Александровский дворец стал постоянной резиденцией императора Николая II, который родился здесь в 1868 году и относился к Царскому Селу с особой теплотой.
Здесь прошли последние 13 лет царствования российского императора; отсюда утром 1 августа 1917 года императорская семья была отправлена в ссылку в Тобольск.
В начале XX века в Александровском дворце происходили едва ли не все важные события, связанные с русской государственной жизнью: приемы послов и иностранных деятелей, празднование юбилеев — 300-летия Дома Романовых и 200-летия Царского Села.
В сентябре 2015 года Александровский дворец-музей был закрыт для посетителей на время проведения реставрационных работ.
И вот теперь гости дворца могут увидеть Приёмную, Рабочий кабинет, Мавританскую, Камердинерскую и Парадный кабинет (половина императора Николая II), Свитскую, Спальню, Сиреневый кабинет, Палисандровую и Кленовую гостиную (половина императрицы Александры Фёдоровны), а также Угловую гостиную и помещения Библиотек. В остальных помещениях дворца реставрация ещё продолжается.
14:00 Обед в кафе.
15:00 Отъезд в Москву по трассе М11.
Ориентировочное время возвращения в Москву 23.30 - 24.00 к ст. м. ВДНХ
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в руб:
|Даты заездов
|Двухместный
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|03.01.24 - 06.01.24
|25 500
|25 350
|29 400
По данному туру возможно подселение «по запросу».
Варианты проживания
Отель Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya (Cosmos) Hotel & amp; Congress Center 4
Из отеля «Park Inn by Radisson (Cosmos)Прибалтийская» открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив.
К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.
В номерах гостиницы «Прибалтийская» установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами.
В ванных комнатах имеется фен.
В номерах повышенной комфортности также есть халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол». В круглосуточном лаундж-баре можно заказать легкие закуски и напитки. Кроме того, в гостинице работает сувенирный магазин и предоставляются услуги консьержа.
Отель Дружба 3
Отель расположен в центральной части города на живописном берегу залива, из окон открывается потрясающий панорамный вид на город и многие исторические достопримечательности.
К услугам гостей: сауна с бассейном, 2 ресторана, банкетный зал, лобби бар.
Бесплатный WI-FI на всей территории отеля.
Все удобства в номере.
Рестораны «Зеленая аллея» и «Балтик парк» предлагают разнообразные блюда русской и европейской кухни, можно сделать заказ в номер или заказать столик и поужинать в сопровождении живого оркестра.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях Парк Инн Прибалтийская 4* в Петербурге и Дружба 3* в Выборге
- Питание (3 завтрака, 4 обеда)
- Ежедневное транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
- Входные билеты и экскурсионное обслуживание во всех музеях
- Ежедневное сопровождение аккредитованного экскурсовода
- Услуги сопровождающего по маршруту
- Трансфер Москва - Санкт-Петербург - Выборг - Москва
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в г. Москва и обратно
- Питание, не включенное в программу (ужины,1 завтрак)
- Экскурсии и услуги, не включенные в программу тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Предоставляются ли на тур скидки?
Предоставляется скидка на ребёнка до 16 лет - 600 руб.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли в стоимость тура проезд до Санкт-Петербурга?
Да, стоимость указана с учетом автобусного переезда из Москвы в Выборг и обратно, проживания, завтраков, экскурсионного и транспортного обслуживания по Санкт-Петербургу.
Могу ли я приобрести дополнительные экскурсии?
Опционально после окончания основной экскурсии Вы можете отправиться на дополнительные экскурсии, предложенные в программе. Они не являются обязательными и приобретаются на месте у гида за доплату.
Какие рекомендуемые кафе для ужина?
- ресторан «Медведь»,
- ресторан «Камелот»;
- ресторан «Средневековая таверна»;
- ресторан «Русский двор»;
- ресторан «Божоле»;
- кафе «Сова»;
- панорамный ресторан гостиницы «Виктория».