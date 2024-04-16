Волшебство Рождества от Санкт-Петербурга до Выборга

Групповой тур в Санкт-Петербурге
5
3 отзыва
Прекрасное настроение, подарки, встречи, путешествия, улыбки, счастье, любовь – все то, что характеризует по-настоящему волшебный праздник – Рождество! Это удивительное время, когда сердце наполняется ожиданием чуда, и это чудо происходит за четыре дня в нашем путешествии по старинным замкам, дворцам и усадьбам, народным преданиям, древнейшим видам русского народного искусства и мастер-классам.
Волшебство Рождества от Санкт-Петербурга до Выборга
Волшебство Рождества от Санкт-Петербурга до Выборга
Волшебство Рождества от Санкт-Петербурга до Выборга
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает:

Царское село
Царское село
Красивейший парк с уникальным архитектурным ансамблем, созданный великими скульпторами XVIII–XX веков
Вкусные мастер-классы
Вкусные мастер-классы
Вас ожидают мастер-классы по приготовлению пожарских котлет и по выпечке настоящего выборгского кренделя
Архитектура Санкт-Петербурга
Архитектура Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург пропитан атмосферой дворцовой роскоши, обилием замков, искусством и невероятной архитектурой, которые мы сможем ощутить на экскурсиях
Зимний Выборг
Зимний Выборг
Увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши, средневековый Выборгский замок – символ города
«Рождество в усадьбе»
«Рождество в усадьбе»
Вас ждет интерактивная программа в усадьбе «Рождество в усадьбе», которую проведет веселый Йоулу Пукки - финский Дед Мороз

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия в Торжке, мастер-класс и обед у Дарьи Пожарской

06:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

Автобус с табличкой на лобовом стекле "Волшебство Рождества".

07:00 Отъезд в Торжок по трассе М 11.

Старинный город Торжок — это уютный уголок Тверской области, сохранивший атмосферу провинции дореволюционного времени.

Городок прославился одним из древнейших монастырей и пожарскими котлетами, которые воспевал в своих стихах Александр Сергеевич Пушкин.

На обзорной экскурсии мы познакомимся с главными достопримечательностями Торжка.

Вышивка золочеными нитями — древнейший вид русского народного искусства.

По народным преданиям, в Торжке золотошвейное дело зародилось еще в XII веке.

Немного городов в мире могут похвастаться тем, что они являются родиной именного гастрономического бренда, которое приобрело всемирную известность.

Небольшой русский городок Торжок, расположенный в Тверской области, славен не только тем, что это один из древнейших и красивейших городов России, но и тем, что именно здесь, в гостинице Пожарских, в первой половине XIX века придумали рецепт котлет, которые получили название пожарских.

Кафе «Лира» выбрало для своих гостей оригинальный рецепт 1853 года, который напечатал в «Альманахе гастрономов» профессиональный повар Игнат Радецкий.

Это единственный рецепт, который был опубликован при жизни Дарьи Пожарской.

Именно она готовила для постояльцев свое коронное блюдо.

Обед у Дарьи Пожарской в ресторане города.

Ценитель хорошей кухни Александр Сергеевич Пушкин рекомендовал своему другу Соболевскому попробовать в Торжке жареных котлет в гостинице Пожарских.

Вас ожидает мастер-класс по приготовлению пожарских котлет.

Хлебом солью да квасом Вас встретит гостеприимная хозяйка Дарья Пожарская.

Поведает она о своих знатных гостях, которые заезжали в гостиницу, откроет секрет приготовления именных котлет, хранившийся в тайне почти 200 лет.

Перед вами развернется целое кулинарное действие, обнажающее весь процесс приготовления знаменитого блюда, после чего вас ждёт вкусный обед!

После обеда по скоростной трассе М11 выезжаем в Санкт-Петербург.

Прибытие в Петербург.

Размещение в отеле Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya Hotel & Congress Center 4*.

Свободное время.

Экскурсия в Торжке, мастер-класс и обед у Дарьи ПожарскойЭкскурсия в Торжке, мастер-класс и обед у Дарьи ПожарскойЭкскурсия в Торжке, мастер-класс и обед у Дарьи ПожарскойЭкскурсия в Торжке, мастер-класс и обед у Дарьи Пожарской
2 день

Дворцы Петербурга и их владельцы «, Меншиковский дворец, » Русская Финляндия

Завтрак в отеле "шведский стол".

Выезд из отеля с вещами.

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

Иногда кажется, что все здания в Петербурге – это дворцы.

Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.

А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, балов, музыки, уютного сада или парка.

Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

Экскурсия в Меншиковский дворец.

Дворец Меншикова в Санкт-Петербурге сегодня является филиалом Эрмитажа и одним из тех музеев, которые не перестают удивлять публику.

Сама фигура владельца огромного дома — первого губернатора города, соратника Петра I и адмирала русского флота — до сих пор вызывает массу споров.

Сходятся историки в одном — Александр Данилович был неординарным аристократом и полководцем, а дворцовые залы лучше всего расскажут о его яркой жизни.

Обед в кафе.

Переезд в Выборг.

Путевая экскурсия «Русская Финляндия».

Размещение в отеле "Дружба" 3* (г. Выборг).

Свободное время.

Дворцы Петербурга и их владельцы «, Меншиковский дворец, » Русская ФинляндияДворцы Петербурга и их владельцы «, Меншиковский дворец, » Русская ФинляндияДворцы Петербурга и их владельцы «, Меншиковский дворец, » Русская ФинляндияДворцы Петербурга и их владельцы «, Меншиковский дворец, » Русская Финляндия
3 день

Мастер-класс, Замковый остров, интерактив в усадьбе

Завтрак в отеле "шведский стол".

Выезд из отеля с вещами.

Рождественский мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя.

Вы узнаете о его истории, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления.

Мы попробуем аутентичный рецепт.

Пешеходная экскурсия по центру Выборга — наш экскурсовод расскажет об истории города, его легендах и тайнах.

Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши.

Экскурсия по Замковому острову, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок — символ города.

Обед в кафе.

Интерактивная программа «РОЖДЕСТВО В УСАДЬБЕ» (проводит веселый Йоулу Пукки - финский Дед Мороз).

Программа включает в себя:

  • рассказ о традициях встречи Рождества в скандинавских странах;
  • рассказ истории Усадьбы бюргера, двух соседних монастырей, о символах Выборга – колдунье Лоухи, коте Тотти, монахахфранцисканцах и доминиканцах;
  • дегустацию знаменитого Выборгского кренделя и глега – скандинавского горячего напитка на ягодах со специями и пряностями;
  • средневековый театр - перевоплощения в героев средневекового Выборга (финские оленеводы, гномики, рыцарь, монах, финские горожанки, шведский король);
  • веселые гадания (вытаскивают шутливые гадалочки – кто кем был в средневековом Выборге).

Переезд в Санкт-Петербург.

Размещение в отеле Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya Hotel & Congress Center 4*

Мастер-класс, Замковый остров, интерактив в усадьбеМастер-класс, Замковый остров, интерактив в усадьбеМастер-класс, Замковый остров, интерактив в усадьбеМастер-класс, Замковый остров, интерактив в усадьбеМастер-класс, Замковый остров, интерактив в усадьбеМастер-класс, Замковый остров, интерактив в усадьбе
4 день

Александровский дворец. Отъезд

Завтрак в отеле "шведский стол".

Выезд из отеля с вещами.

Выезд в Царское село (г. Пушкин).

Экскурсия в Александровский дворец.

В северной части живописного Александровского парка стоит великолепное здание с двухвековой историей — Новый Царскосельский (впоследствии — Александровский) дворец.

Он был заложен в 1792 году по распоряжению Екатерины II и строился к бракосочетанию ее любимого внука, великого князя Александра Павловича (будущего императора Александра I) с великой княжной Елизаветой Алексеевной.

Архитектурный проект Александровского дворца принадлежит знаменитому итальянскому архитектору Д. Кваренги.

С 1904 года Александровский дворец стал постоянной резиденцией императора Николая II, который родился здесь в 1868 году и относился к Царскому Селу с особой теплотой.

Здесь прошли последние 13 лет царствования российского императора; отсюда утром 1 августа 1917 года императорская семья была отправлена в ссылку в Тобольск.

В начале XX века в Александровском дворце происходили едва ли не все важные события, связанные с русской государственной жизнью: приемы послов и иностранных деятелей, празднование юбилеев — 300-летия Дома Романовых и 200-летия Царского Села.

В сентябре 2015 года Александровский дворец-музей был закрыт для посетителей на время проведения реставрационных работ.

И вот теперь гости дворца могут увидеть Приёмную, Рабочий кабинет, Мавританскую, Камердинерскую и Парадный кабинет (половина императора Николая II), Свитскую, Спальню, Сиреневый кабинет, Палисандровую и Кленовую гостиную (половина императрицы Александры Фёдоровны), а также Угловую гостиную и помещения Библиотек. В остальных помещениях дворца реставрация ещё продолжается.

14:00 Обед в кафе.

15:00 Отъезд в Москву по трассе М11.

Ориентировочное время возвращения в Москву 23.30 - 24.00 к ст. м. ВДНХ

Александровский дворец. ОтъездАлександровский дворец. ОтъездАлександровский дворец. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в руб:

Даты заездовДвухместныйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
03.01.24 - 06.01.24 25 50025 35029 400

По данному туру возможно подселение «по запросу».

Варианты проживания

Отель Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya (Cosmos) Hotel & amp; Congress Center 4

2 ночи

Из отеля «Park Inn by Radisson (Cosmos)Прибалтийская» открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив.

К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.

В номерах гостиницы «Прибалтийская» установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами.

В ванных комнатах имеется фен.

В номерах повышенной комфортности также есть халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол». В круглосуточном лаундж-баре можно заказать легкие закуски и напитки. Кроме того, в гостинице работает сувенирный магазин и предоставляются услуги консьержа.

Отель Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya (Cosmos) Hotel & amp; Congress Center 4Отель Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya (Cosmos) Hotel & amp; Congress Center 4Отель Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya (Cosmos) Hotel & amp; Congress Center 4Отель Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya (Cosmos) Hotel & amp; Congress Center 4Отель Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya (Cosmos) Hotel & amp; Congress Center 4Отель Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya (Cosmos) Hotel & amp; Congress Center 4

Отель Дружба 3

1 ночь

Отель расположен в центральной части города на живописном берегу залива, из окон открывается потрясающий панорамный вид на город и многие исторические достопримечательности.

К услугам гостей: сауна с бассейном, 2 ресторана, банкетный зал, лобби бар.

Бесплатный WI-FI на всей территории отеля.

Все удобства в номере.

Рестораны «Зеленая аллея» и «Балтик парк» предлагают разнообразные блюда русской и европейской кухни, можно сделать заказ в номер или заказать столик и поужинать в сопровождении живого оркестра.

Отель Дружба 3Отель Дружба 3Отель Дружба 3Отель Дружба 3Отель Дружба 3

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях Парк Инн Прибалтийская 4* в Петербурге и Дружба 3* в Выборге
  • Питание (3 завтрака, 4 обеда)
  • Ежедневное транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
  • Входные билеты и экскурсионное обслуживание во всех музеях
  • Ежедневное сопровождение аккредитованного экскурсовода
  • Услуги сопровождающего по маршруту
  • Трансфер Москва - Санкт-Петербург - Выборг - Москва
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в г. Москва и обратно
  • Питание, не включенное в программу (ужины,1 завтрак)
  • Экскурсии и услуги, не включенные в программу тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва, метро ВДНХ
Предоставляются ли на тур скидки?

Предоставляется скидка на ребёнка до 16 лет - 600 руб.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли в стоимость тура проезд до Санкт-Петербурга?

Да, стоимость указана с учетом автобусного переезда из Москвы в Выборг и обратно, проживания, завтраков, экскурсионного и транспортного обслуживания по Санкт-Петербургу.

Могу ли я приобрести дополнительные экскурсии?

Опционально после окончания основной экскурсии Вы можете отправиться на дополнительные экскурсии, предложенные в программе. Они не являются обязательными и приобретаются на месте у гида за доплату.

Какие рекомендуемые кафе для ужина?
  • ресторан «Медведь»,
  • ресторан «Камелот»;
  • ресторан «Средневековая таверна»;
  • ресторан «Русский двор»;
  • ресторан «Божоле»;
  • кафе «Сова»;
  • панорамный ресторан гостиницы «Виктория».
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
16 апр 2024
Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
С
28 мар 2024
Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый
З
27 мар 2024
По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Можно с детьмиЦарское селоПопулярные местаВсе туры3-дневные туры4-дневные турыЗимниеНовогодние 2024Новогодние туры 2024На автобусе

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Увидеть основные достопримечательности, узнать о тайнах Романовых и прогуляться в Петергофе
Санкт-Петербург, холл отеля «Катарина Гранд Палас»...
6 мая
13 мая
27 мая
3 июня
28 840 за человека
Сияние северной зимы в Санкт-Петербурге
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Сияние северной зимы в Санкт-Петербурге
Россия, Санкт-Петербург
31 дек
от 8 200 за человека
В сердце Санкт-Петербурга
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
В сердце Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
3 янв
от 13 800 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга
All Airlines
ХорошоТам