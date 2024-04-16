1 день

Экскурсия в Торжке, мастер-класс и обед у Дарьи Пожарской

06:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

Автобус с табличкой на лобовом стекле "Волшебство Рождества".

07:00 Отъезд в Торжок по трассе М 11.

Старинный город Торжок — это уютный уголок Тверской области, сохранивший атмосферу провинции дореволюционного времени.

Городок прославился одним из древнейших монастырей и пожарскими котлетами, которые воспевал в своих стихах Александр Сергеевич Пушкин.

На обзорной экскурсии мы познакомимся с главными достопримечательностями Торжка.

Вышивка золочеными нитями — древнейший вид русского народного искусства.

По народным преданиям, в Торжке золотошвейное дело зародилось еще в XII веке.

Немного городов в мире могут похвастаться тем, что они являются родиной именного гастрономического бренда, которое приобрело всемирную известность.

Небольшой русский городок Торжок, расположенный в Тверской области, славен не только тем, что это один из древнейших и красивейших городов России, но и тем, что именно здесь, в гостинице Пожарских, в первой половине XIX века придумали рецепт котлет, которые получили название пожарских.

Кафе «Лира» выбрало для своих гостей оригинальный рецепт 1853 года, который напечатал в «Альманахе гастрономов» профессиональный повар Игнат Радецкий.

Это единственный рецепт, который был опубликован при жизни Дарьи Пожарской.

Именно она готовила для постояльцев свое коронное блюдо.

Обед у Дарьи Пожарской в ресторане города.

Ценитель хорошей кухни Александр Сергеевич Пушкин рекомендовал своему другу Соболевскому попробовать в Торжке жареных котлет в гостинице Пожарских.

Вас ожидает мастер-класс по приготовлению пожарских котлет.

Хлебом солью да квасом Вас встретит гостеприимная хозяйка Дарья Пожарская.

Поведает она о своих знатных гостях, которые заезжали в гостиницу, откроет секрет приготовления именных котлет, хранившийся в тайне почти 200 лет.

Перед вами развернется целое кулинарное действие, обнажающее весь процесс приготовления знаменитого блюда, после чего вас ждёт вкусный обед!

После обеда по скоростной трассе М11 выезжаем в Санкт-Петербург.

Прибытие в Петербург.

Размещение в отеле Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya Hotel & Congress Center 4*.

Свободное время.