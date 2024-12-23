Винные туры в Санкт-Петербурге

Найдено 3 тура в категории «Винные туры» в Санкт-Петербурге, цены от 46 490 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге
На автобусе
На микроавтобусе
3 отзыва
3 дня
Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге
Экскурсионный тур «Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге» на 3 дня
Начало: Санкт-Петербург
«Ведь Вас ждёт дегустация лучших токайских и российских вин в личных президентских погребах»
2 янв в 10:00
от 46 490 за человека
Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге. Эксклюзив
На автобусе
На микроавтобусе
3 отзыва
3 дня
Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге. Эксклюзив
Экскурсионный тур «Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге. Эксклюзив» на 3 дня
Начало: Санкт-Петербург
«Ведь Вас ждёт дегустация лучших токайских и российских вин в личных президентских погребах»
2 янв в 10:00
от 48 570 за человека
Гастрономический VIP-тур для искушённых: дегустации, искусство и парадный Петербург
На машине
3 дня
Гастрономический VIP-тур для искушённых: дегустации, искусство и парадный Петербург
Побаловать себя в лучших ресторанах города, познакомиться со звёздными шефами и посмотреть живопись
Начало: Санкт-Петербург, Манежный переулок, 2, 19:30
«Насладитесь вкусом авангардных блюд и утончёнными нотками терруарных вин, способных удивить даже самых искушённых»
6 янв в 14:00
7 янв в 14:00
165 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    23 декабря 2024
    Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге. Эксклюзив
    Очень хорошо организован тур. Заселение, встреча с экскурсоводом, все прошло без заминок и спокойно. Спасибо большое!
  • А
    Александр
    18 декабря 2024
    Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге. Эксклюзив
    Организация тура на пять. Размещение согласно заявки, автобусы комфортабельные и по графику, без задержек. Гиды вежливые, грамотные и знающие свое дело.
  • М
    Мария
    18 декабря 2024
    Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге. Эксклюзив
    Нашим гидом была Тукеева Ольга Юрьевна, нам очень повезло, что она все эти незабываемые дни была с нами. Очень интересны
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    ее рассказы о городе, его истории. Нам Ольга Юрьевна очень понравилась своими профессиональными знаниями, любовью к городу, своим чутким вниманием к нам. Она легко разрешала вопросы, которые возникали у туристов, помогала, подсказывала. С ее помощью мы посетили и другие экскурсии, которые не были в нашей программе. Ольга Юрьевна - профессионал с большой буквы! Огромная благодарность нашему гиду!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Винные туры»

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В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
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  4. Петергоф
  5. Рускеала
  6. Исаакиевский собор
  7. Петропавловская крепость
  8. Дворцовая площадь
  9. Екатерининский дворец
  10. Петропавловский собор
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в январе 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Винные туры" можно забронировать 3 тура от 46 490 до 165 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте тур в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Винные туры», 6 ⭐ отзывов, цены от 46490₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март