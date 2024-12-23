читать дальше ее рассказы о городе, его истории. Нам Ольга Юрьевна очень понравилась своими профессиональными знаниями, любовью к городу, своим чутким вниманием к нам. Она легко разрешала вопросы, которые возникали у туристов, помогала, подсказывала. С ее помощью мы посетили и другие экскурсии, которые не были в нашей программе. Ольга Юрьевна - профессионал с большой буквы! Огромная благодарность нашему гиду!

Нашим гидом была Тукеева Ольга Юрьевна, нам очень повезло, что она все эти незабываемые дни была с нами. Очень интересны