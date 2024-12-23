3 дня
Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге
Экскурсионный тур «Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге» на 3 дня
Начало: Санкт-Петербург
«Ведь Вас ждёт дегустация лучших токайских и российских вин в личных президентских погребах»
2 янв в 10:00
от 46 490₽ за человека
3 дня
Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге. Эксклюзив
Экскурсионный тур «Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге. Эксклюзив» на 3 дня
Начало: Санкт-Петербург
«Ведь Вас ждёт дегустация лучших токайских и российских вин в личных президентских погребах»
2 янв в 10:00
от 48 570₽ за человека
3 дня
Гастрономический VIP-тур для искушённых: дегустации, искусство и парадный Петербург
Побаловать себя в лучших ресторанах города, познакомиться со звёздными шефами и посмотреть живопись
Начало: Санкт-Петербург, Манежный переулок, 2, 19:30
«Насладитесь вкусом авангардных блюд и утончёнными нотками терруарных вин, способных удивить даже самых искушённых»
6 янв в 14:00
7 янв в 14:00
165 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена23 декабря 2024Очень хорошо организован тур. Заселение, встреча с экскурсоводом, все прошло без заминок и спокойно. Спасибо большое!
- ААлександр18 декабря 2024Организация тура на пять. Размещение согласно заявки, автобусы комфортабельные и по графику, без задержек. Гиды вежливые, грамотные и знающие свое дело.
- ММария18 декабря 2024Нашим гидом была Тукеева Ольга Юрьевна, нам очень повезло, что она все эти незабываемые дни была с нами. Очень интересны
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Винные туры»
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