янв
Описание тура
Приглашаем окунуться в атмосферу аристократического Петербурга!
Вы посетите знаменательное событие в культурной жизни Петербурга – выставку “Великий Карл. К 225-летию со дня рождения Брюллова” в Русском музее, побываете в особняке Елисеевых на концерте «В_СВЕЧАХ», совершите экскурсию в Стрельну с посещением Константиновского дворца и дегустацией в винных погребах.
А также Вас ждет погружение в историю, масса впечатлений, светский раут, иммерсивный спектакль, угощение, сюрпризы и прогулки по любимым улицам, окутанным сказочным флером волшебства и различных чудесных историй.
Программа тура по дням
Дворцы Петербурга. Великая классика. Концерт «#В-СВЕЧАХ: Шедевры классики в Особняке Елисеевых. Новый год и Рождество»
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).
С 13 до 15:00 в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».
Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура.
Размещение в гостинице с 15:00.
15:30 Отъезд из гостиницы на микроавтобусе.
Сегодняшний день мы назовем «Дворцы Петербурга. Великая классика».
Вас будут окружать только дворцовые интерьеры, погружая в атмосферу роскоши и величия.
Золотые орнаменты на стенах, изысканная лепнина, мраморные колонны и лестницы создают ощущение, будто вы стали частью величественного спектакля.
16:00 Посещение Русского музея, экскурсия по грандиозной выставке «Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К. П. Брюллова».
Масштабная ретроспектива Карла Брюллова в Русском музее – вероятно, главное событие в культурной жизни Петербурга в 2024 года!
На выставке представлены около 160 полотен, более двухсот акварелей и рисунков.
Конечно же здесь есть хрестоматийные работы, известные нам со школьной скамьи –"Итальянское утро","Всадница","Портрет А. К. Толстого", есть и сенсация – относительно недавно атрибутированная картина «Христос во гробе» – образ для домовой церкви графа Н. В. Адлерберга.
Жемчужина Русского музея – грандиозное полотно «Последний день Помпеи» (1833), буквально сияющая после реставрации, многочисленные портреты князей, художников и поэтов, актеров и актрис, религиозные сюжеты, семейные идиллии.
Перед вами предстанет весь творческий путь "Великого Карла", позволяющий проследить восхождение художника от "Помпеи" до его собственной Голгофы – росписи храмов, в частности, плафона главного купола Исаакиевского собора, работая над которым в одиночку, художник подорвал здоровье и уже более не оправился.
18:15 Ужин в ресторане.
20:00 Концерт «#В_СВЕЧАХ: Шедевры классики в Особняке Елисеевых. Новый год и Рождество».
Билеты категории А (3-5 ряд партера).
Цикл событий #В_СВЕЧАХ превращает самые красивые и необычные залы Петербурга в уютные концертные площадки, наполняя пространство залов теплым светом тысячи свечей, что создает неповторимую атмосферу и идеальный фон для музицирования.
Особняк знаменитой династии Елисеевых находится в самом центре Санкт-Петербурга, на углу Невского проспекта и набережной реки Мойки.
Вышедшие из крестьянской среды купцы и банкиры Елисеевы прославились не только как успешные дельцы, но и как меценаты, любители и покровители искусств.
В этот вечер один из самых роскошных дворцовых залов Петербурга наполнится звуками вечной, популярной классической музыки таких композиторов, как П. И. Чайковский, А. Вивальди, Ж. Массне, С. В. Рахманинов и др.
Дресс-код: коктейль.
22:00 Возвращение в гостиницу.
Место окончания программы: гостиница Продолжительность программы: ~6,5 часов (окончание в ~22:00).
Константиновский дворец, дегустация. Иммерсивная игра «Мистерии. Театральный прием во дворце Юсуповых»
Завтрак «шведский стол» в гостинице 10:00.
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Отъезд из гостиницы на микроавтобусе.
Экскурсия в Стрельну с посещением Константиновского дворца и дегустацией в винных погребах.
Вы когда-нибудь были в гостях у Президента? Нет? Тогда Вам обязательно нужно посетить Константиновский дворец в Стрельне на южном берегу Финского залива.
Поймать своё отражение в одном из бесчисленных зеркал парадных залов дворца, полюбоваться просторами Финского залива из дворцовых окон… В действующей Константиновкой резиденции все лица – «первые»!
И счастливые!
Ведь Вас ждёт дегустация лучших токайских и российских вин в личных президентских погребах.
С XVIII века в обширных погребах Большого Константиновского дворца хранились венгерские, бургундские, испанские и рейнские вина.
Традиция возродилась вместе с дворцом, когда в 2003 году премьер-министр Венгрии подарил Санкт-Петербургу коллекцию вин из региона «Токай».
На экскурсии по винным погребам Вы узнаете историю винопития в России, попробуйте то самое десертное вино, которое так любили русские государи, а опытный сомелье посвятит Вас в секреты виноделия, удачных урожаев и сортовых букетов элитных напитков.
15:20 Обед в ресторане.
16:50 Возвращение в гостиницу.
Свободное время в отеле для подготовки к вечернему мероприятию.
19:15 Выезд из отеля.
Трансфер в Юсуповский дворец 20:00.
Иммерсивная игра "Мистерии. Театральный прием во дворце Юсуповых".
Продолжительность мероприятия: 2,5 часа без антракта.
Дресс-код: коктейль.
Юсуповский дворец совместно с театром "Мастерская" представляют свой уникальный проект!
Спектакль «Мистерии. Театральный прием во дворце Юсуповых» перенесет вас на много лет назад.
Представители четырёх разных поколений князей Юсуповых войдут вместе с вами в дворцовые залы и поведают четыре разные истории.
Музыка зазвучит в бальном зале и Музыкальной гостиной, легенды из истории рода оживут в кабинете князя и покоях молодых, трагические сцены гибели молодого князя разыграются в театре.
А еще бал и танцы, шампанское и угощение!
И все это только для вас – зрителей и участников театрального приема во дворце Юсуповых.
Вас ждет погружение в историю, масса впечатлений, светский раут, иммерсивный спектакль, угощение, сюрпризы, а главное – незабываемый и неповторимый вечер!
23:00 Возвращение в гостиницу.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~13 часов (окончание в ~23:00).
Автобусная экскурсия по праздничному городу. Музей Фаберже. Завершение тура
Завтрак «шведский стол» в гостинице.
Освобождение номеров, свои вещи вы можете оставить в камере хранения отеля.
10:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Отъезд из гостиницы на комфортабельном микроавтобусе.
Обзорная экскурсия по городу «Предчувствие Рождества» Новый год и Рождество – самые любимые праздники в году.
Они окутаны сказочным флером волшебства и различных чудесных историй.
Именно таким, чуточку волшебным, Вы и увидите Санкт-Петербург этим зимним предрождественским утром.
Вы проедете по нарядному Невскому проспекту и сделаете остановку у самой красивой елки в городе на Дворцовой площади.
После автобусной части экскурсии мы отправимся в гости к легенде ювелирного искусства – Карлу Фаберже, без украшений которого 120 лет назад не обходился, наверное, ни один высокий светский праздник.
Тематическая экскурсия "Империя Карла Фаберже: история успеха придворного ювелира".
Вы узнаете удивительную историю жизни и творчества выдающегося русского ювелира Карла Фаберже, познакомитесь с особенностями работы его фирмы, раскроете тайны главных ювелирных техник и, конечно же, увидите уникальное собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже.
Чаепитие с фирменным десертом «Яйцо Фаберже» в кафе Музея Яйцо покрыто тонким слоем белого шоколада.
Лёгким движением руки разбиваем скорлупу и вуаля: перед нами имитация белка из нежного крем-брюле, а сам «желток» – сочетание манго и маракуйи.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~4 часа (окончание в ~14:30).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
На тур действует скидка 7%, цены ниже указаны без скидки.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:
|Гостиница
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Рэдиссон Соня Отель****
|стандартный
|48 570
|48 570
|-
|-
|56 460
|улучшенный
|49 280
|49 280
|48 570
|48 570
|57 870
Варианты проживания
Дизайнерский бутик-отель «Radisson SonyaHotel, St. Petersburg»
Дизайнерский бутик-отель «Radisson SonyaHotel, St. Petersburg» расположился в самом сердце Северной Пальмиры. Гостям предоставляется интернет на всей территории отеля, чайный и кофейный наборы. Допускается размещение домашних животных. Номерной фонд состоит из 173 номеров. Стильный интерьер разработан по мотивам известного романа Достоевского «Преступление и наказание». Все номера оснащены сплит-системой, удобной кроватью, телевизором, оборудована отдельная ванная комната с набором гигиеническим принадлежностей и полотенец. На территории отеля открыт ресторан с обширным меню в стиле фьюжн и бар. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- 2 завтрака в отеле, 1 обед, 1 ужин
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Билет на иммерсивный спектакль
- Билет на концерт (партер 3-5 ряд)
- Микроавтобус бизнес-класса по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
- Встреча и проводы на ж/д вокзале или аэропорту
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Может ли измениться программа тура?
Какой транспорт в туре?
Транспорт представляется накануне тура, но он всегда хорошего качества. Рассадка свободная.