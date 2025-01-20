Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге. Эксклюзив

Экскурсионный тур «Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге. Эксклюзив» на 3 дня
5
3 отзыва
Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге. Эксклюзив
Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге. Эксклюзив
Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге. Эксклюзив
Ближайшие даты:
2
янв
Время начала: 10:00

Описание тура

Приглашаем окунуться в атмосферу аристократического Петербурга!

Вы посетите знаменательное событие в культурной жизни Петербурга – выставку “Великий Карл. К 225-летию со дня рождения Брюллова” в Русском музее, побываете в особняке Елисеевых на концерте «В_СВЕЧАХ», совершите экскурсию в Стрельну с посещением Константиновского дворца и дегустацией в винных погребах.

А также Вас ждет погружение в историю, масса впечатлений, светский раут, иммерсивный спектакль, угощение, сюрпризы и прогулки по любимым улицам, окутанным сказочным флером волшебства и различных чудесных историй.

Программа тура по дням

1 день

Дворцы Петербурга. Великая классика. Концерт «#В-СВЕЧАХ: Шедевры классики в Особняке Елисеевых. Новый год и Рождество»

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).

С 13 до 15:00 в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».

Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура.

Размещение в гостинице с 15:00.

15:30 Отъезд из гостиницы на микроавтобусе.

Сегодняшний день мы назовем «Дворцы Петербурга. Великая классика».

Вас будут окружать только дворцовые интерьеры, погружая в атмосферу роскоши и величия.

Золотые орнаменты на стенах, изысканная лепнина, мраморные колонны и лестницы создают ощущение, будто вы стали частью величественного спектакля.

16:00 Посещение Русского музея, экскурсия по грандиозной выставке «Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К. П. Брюллова».

Масштабная ретроспектива Карла Брюллова в Русском музее – вероятно, главное событие в культурной жизни Петербурга в 2024 года!

На выставке представлены около 160 полотен, более двухсот акварелей и рисунков.

Конечно же здесь есть хрестоматийные работы, известные нам со школьной скамьи –"Итальянское утро","Всадница","Портрет А. К. Толстого", есть и сенсация – относительно недавно атрибутированная картина «Христос во гробе» – образ для домовой церкви графа Н. В. Адлерберга.

Жемчужина Русского музея – грандиозное полотно «Последний день Помпеи» (1833), буквально сияющая после реставрации, многочисленные портреты князей, художников и поэтов, актеров и актрис, религиозные сюжеты, семейные идиллии.

Перед вами предстанет весь творческий путь "Великого Карла", позволяющий проследить восхождение художника от "Помпеи" до его собственной Голгофы – росписи храмов, в частности, плафона главного купола Исаакиевского собора, работая над которым в одиночку, художник подорвал здоровье и уже более не оправился.

18:15 Ужин в ресторане.

20:00 Концерт «#В_СВЕЧАХ: Шедевры классики в Особняке Елисеевых. Новый год и Рождество».

Билеты категории А (3-5 ряд партера).

Цикл событий #В_СВЕЧАХ превращает самые красивые и необычные залы Петербурга в уютные концертные площадки, наполняя пространство залов теплым светом тысячи свечей, что создает неповторимую атмосферу и идеальный фон для музицирования.

Особняк знаменитой династии Елисеевых находится в самом центре Санкт-Петербурга, на углу Невского проспекта и набережной реки Мойки.

Вышедшие из крестьянской среды купцы и банкиры Елисеевы прославились не только как успешные дельцы, но и как меценаты, любители и покровители искусств.

В этот вечер один из самых роскошных дворцовых залов Петербурга наполнится звуками вечной, популярной классической музыки таких композиторов, как П. И. Чайковский, А. Вивальди, Ж. Массне, С. В. Рахманинов и др.

Дресс-код: коктейль.

22:00 Возвращение в гостиницу.

Место окончания программы: гостиница Продолжительность программы: ~6,5 часов (окончание в ~22:00).

Дворцы Петербурга. Великая классика. Концерт «#В-СВЕЧАХ: Шедевры классики в Особняке Елисеевых. Новый год и Рождество»Дворцы Петербурга. Великая классика. Концерт «#В-СВЕЧАХ: Шедевры классики в Особняке Елисеевых. Новый год и Рождество»Дворцы Петербурга. Великая классика. Концерт «#В-СВЕЧАХ: Шедевры классики в Особняке Елисеевых. Новый год и Рождество»Дворцы Петербурга. Великая классика. Концерт «#В-СВЕЧАХ: Шедевры классики в Особняке Елисеевых. Новый год и Рождество»Дворцы Петербурга. Великая классика. Концерт «#В-СВЕЧАХ: Шедевры классики в Особняке Елисеевых. Новый год и Рождество»Дворцы Петербурга. Великая классика. Концерт «#В-СВЕЧАХ: Шедевры классики в Особняке Елисеевых. Новый год и Рождество»Дворцы Петербурга. Великая классика. Концерт «#В-СВЕЧАХ: Шедевры классики в Особняке Елисеевых. Новый год и Рождество»
2 день

Константиновский дворец, дегустация. Иммерсивная игра «Мистерии. Театральный прием во дворце Юсуповых»

Завтрак «шведский стол» в гостинице 10:00.

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Отъезд из гостиницы на микроавтобусе.

Экскурсия в Стрельну с посещением Константиновского дворца и дегустацией в винных погребах.

Вы когда-нибудь были в гостях у Президента? Нет? Тогда Вам обязательно нужно посетить Константиновский дворец в Стрельне на южном берегу Финского залива.

Поймать своё отражение в одном из бесчисленных зеркал парадных залов дворца, полюбоваться просторами Финского залива из дворцовых окон… В действующей Константиновкой резиденции все лица – «первые»!

И счастливые!

Ведь Вас ждёт дегустация лучших токайских и российских вин в личных президентских погребах.

С XVIII века в обширных погребах Большого Константиновского дворца хранились венгерские, бургундские, испанские и рейнские вина.

Традиция возродилась вместе с дворцом, когда в 2003 году премьер-министр Венгрии подарил Санкт-Петербургу коллекцию вин из региона «Токай».

На экскурсии по винным погребам Вы узнаете историю винопития в России, попробуйте то самое десертное вино, которое так любили русские государи, а опытный сомелье посвятит Вас в секреты виноделия, удачных урожаев и сортовых букетов элитных напитков.

15:20 Обед в ресторане.

16:50 Возвращение в гостиницу.

Свободное время в отеле для подготовки к вечернему мероприятию.

19:15 Выезд из отеля.

Трансфер в Юсуповский дворец 20:00.

Иммерсивная игра "Мистерии. Театральный прием во дворце Юсуповых".

Продолжительность мероприятия: 2,5 часа без антракта.

Дресс-код: коктейль.

Юсуповский дворец совместно с театром "Мастерская" представляют свой уникальный проект!

Спектакль «Мистерии. Театральный прием во дворце Юсуповых» перенесет вас на много лет назад.

Представители четырёх разных поколений князей Юсуповых войдут вместе с вами в дворцовые залы и поведают четыре разные истории.

Музыка зазвучит в бальном зале и Музыкальной гостиной, легенды из истории рода оживут в кабинете князя и покоях молодых, трагические сцены гибели молодого князя разыграются в театре.

А еще бал и танцы, шампанское и угощение!

И все это только для вас – зрителей и участников театрального приема во дворце Юсуповых.

Вас ждет погружение в историю, масса впечатлений, светский раут, иммерсивный спектакль, угощение, сюрпризы, а главное – незабываемый и неповторимый вечер!

23:00 Возвращение в гостиницу.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~13 часов (окончание в ~23:00).

Константиновский дворец, дегустация. Иммерсивная игра «Мистерии. Театральный прием во дворце Юсуповых»Константиновский дворец, дегустация. Иммерсивная игра «Мистерии. Театральный прием во дворце Юсуповых»Константиновский дворец, дегустация. Иммерсивная игра «Мистерии. Театральный прием во дворце Юсуповых»Константиновский дворец, дегустация. Иммерсивная игра «Мистерии. Театральный прием во дворце Юсуповых»Константиновский дворец, дегустация. Иммерсивная игра «Мистерии. Театральный прием во дворце Юсуповых»Константиновский дворец, дегустация. Иммерсивная игра «Мистерии. Театральный прием во дворце Юсуповых»Константиновский дворец, дегустация. Иммерсивная игра «Мистерии. Театральный прием во дворце Юсуповых»Константиновский дворец, дегустация. Иммерсивная игра «Мистерии. Театральный прием во дворце Юсуповых»Константиновский дворец, дегустация. Иммерсивная игра «Мистерии. Театральный прием во дворце Юсуповых»Константиновский дворец, дегустация. Иммерсивная игра «Мистерии. Театральный прием во дворце Юсуповых»Константиновский дворец, дегустация. Иммерсивная игра «Мистерии. Театральный прием во дворце Юсуповых»
3 день

Автобусная экскурсия по праздничному городу. Музей Фаберже. Завершение тура

Завтрак «шведский стол» в гостинице.

Освобождение номеров, свои вещи вы можете оставить в камере хранения отеля.

10:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Отъезд из гостиницы на комфортабельном микроавтобусе.

Обзорная экскурсия по городу «Предчувствие Рождества» Новый год и Рождество – самые любимые праздники в году.

Они окутаны сказочным флером волшебства и различных чудесных историй.

Именно таким, чуточку волшебным, Вы и увидите Санкт-Петербург этим зимним предрождественским утром.

Вы проедете по нарядному Невскому проспекту и сделаете остановку у самой красивой елки в городе на Дворцовой площади.

После автобусной части экскурсии мы отправимся в гости к легенде ювелирного искусства – Карлу Фаберже, без украшений которого 120 лет назад не обходился, наверное, ни один высокий светский праздник.

Тематическая экскурсия "Империя Карла Фаберже: история успеха придворного ювелира".

Вы узнаете удивительную историю жизни и творчества выдающегося русского ювелира Карла Фаберже, познакомитесь с особенностями работы его фирмы, раскроете тайны главных ювелирных техник и, конечно же, увидите уникальное собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже.

Чаепитие с фирменным десертом «Яйцо Фаберже» в кафе Музея Яйцо покрыто тонким слоем белого шоколада.

Лёгким движением руки разбиваем скорлупу и вуаля: перед нами имитация белка из нежного крем-брюле, а сам «желток» – сочетание манго и маракуйи.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~4 часа (окончание в ~14:30).

Автобусная экскурсия по праздничному городу. Музей Фаберже. Завершение тураАвтобусная экскурсия по праздничному городу. Музей Фаберже. Завершение тураАвтобусная экскурсия по праздничному городу. Музей Фаберже. Завершение тураАвтобусная экскурсия по праздничному городу. Музей Фаберже. Завершение тураАвтобусная экскурсия по праздничному городу. Музей Фаберже. Завершение тураАвтобусная экскурсия по праздничному городу. Музей Фаберже. Завершение тураАвтобусная экскурсия по праздничному городу. Музей Фаберже. Завершение тураАвтобусная экскурсия по праздничному городу. Музей Фаберже. Завершение тураАвтобусная экскурсия по праздничному городу. Музей Фаберже. Завершение тураАвтобусная экскурсия по праздничному городу. Музей Фаберже. Завершение тураАвтобусная экскурсия по праздничному городу. Музей Фаберже. Завершение тураАвтобусная экскурсия по праздничному городу. Музей Фаберже. Завершение тураАвтобусная экскурсия по праздничному городу. Музей Фаберже. Завершение тураАвтобусная экскурсия по праздничному городу. Музей Фаберже. Завершение тура

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

На тур действует скидка 7%, цены ниже указаны без скидки.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:

ГостиницаКатегория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
Рэдиссон Соня Отель****стандартный48 57048 570--56 460
улучшенный49 28049 28048 57048 57057 870

Варианты проживания

Дизайнерский бутик-отель «Radisson SonyaHotel, St. Petersburg»

2 ночи

Дизайнерский бутик-отель «Radisson SonyaHotel, St. Petersburg» расположился в самом сердце Северной Пальмиры. Гостям предоставляется интернет на всей территории отеля, чайный и кофейный наборы. Допускается размещение домашних животных. Номерной фонд состоит из 173 номеров. Стильный интерьер разработан по мотивам известного романа Достоевского «Преступление и наказание». Все номера оснащены сплит-системой, удобной кроватью, телевизором, оборудована отдельная ванная комната с набором гигиеническим принадлежностей и полотенец. На территории отеля открыт ресторан с обширным меню в стиле фьюжн и бар. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.

Дизайнерский бутик-отель «Radisson SonyaHotel, St. Petersburg»Дизайнерский бутик-отель «Radisson SonyaHotel, St. Petersburg»Дизайнерский бутик-отель «Radisson SonyaHotel, St. Petersburg»Дизайнерский бутик-отель «Radisson SonyaHotel, St. Petersburg»Дизайнерский бутик-отель «Radisson SonyaHotel, St. Petersburg»Дизайнерский бутик-отель «Radisson SonyaHotel, St. Petersburg»Дизайнерский бутик-отель «Radisson SonyaHotel, St. Petersburg»Дизайнерский бутик-отель «Radisson SonyaHotel, St. Petersburg»Дизайнерский бутик-отель «Radisson SonyaHotel, St. Petersburg»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле
  • 2 завтрака в отеле, 1 обед, 1 ужин
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Билет на иммерсивный спектакль
  • Билет на концерт (партер 3-5 ряд)
  • Микроавтобус бизнес-класса по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
  • Встреча и проводы на ж/д вокзале или аэропорту
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Какой транспорт в туре?

Транспорт представляется накануне тура, но он всегда хорошего качества. Рассадка свободная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
20 янв 2025
Программа тура включает мероприятия, которые проходили в великолепных особняках города, то что мы увидели было организовано и проведено на высшем уровне. Проживание и питание не вызывало нареканий, дополнительно еду не покупали на время проведения тура. Спасибо!
Л
11 янв 2025
Программа тура интересная, организация прекрасная! Ольга, спасибо!
Д
16 апр 2025
Очень понравился тур в Санкт-Петербург, гостиница замечательная, экскурсовод Всеволод Евгеньевич интересно и подробно все рассказывал.

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