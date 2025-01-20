1 день

Дворцы Петербурга. Великая классика. Концерт «#В-СВЕЧАХ: Шедевры классики в Особняке Елисеевых. Новый год и Рождество»

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).

С 13 до 15:00 в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».

Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура.

Размещение в гостинице с 15:00.

15:30 Отъезд из гостиницы на микроавтобусе.

Сегодняшний день мы назовем «Дворцы Петербурга. Великая классика».

Вас будут окружать только дворцовые интерьеры, погружая в атмосферу роскоши и величия.

Золотые орнаменты на стенах, изысканная лепнина, мраморные колонны и лестницы создают ощущение, будто вы стали частью величественного спектакля.

16:00 Посещение Русского музея, экскурсия по грандиозной выставке «Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К. П. Брюллова».

Масштабная ретроспектива Карла Брюллова в Русском музее – вероятно, главное событие в культурной жизни Петербурга в 2024 года!

На выставке представлены около 160 полотен, более двухсот акварелей и рисунков.

Конечно же здесь есть хрестоматийные работы, известные нам со школьной скамьи –"Итальянское утро","Всадница","Портрет А. К. Толстого", есть и сенсация – относительно недавно атрибутированная картина «Христос во гробе» – образ для домовой церкви графа Н. В. Адлерберга.

Жемчужина Русского музея – грандиозное полотно «Последний день Помпеи» (1833), буквально сияющая после реставрации, многочисленные портреты князей, художников и поэтов, актеров и актрис, религиозные сюжеты, семейные идиллии.

Перед вами предстанет весь творческий путь "Великого Карла", позволяющий проследить восхождение художника от "Помпеи" до его собственной Голгофы – росписи храмов, в частности, плафона главного купола Исаакиевского собора, работая над которым в одиночку, художник подорвал здоровье и уже более не оправился.

18:15 Ужин в ресторане.

20:00 Концерт «#В_СВЕЧАХ: Шедевры классики в Особняке Елисеевых. Новый год и Рождество».

Билеты категории А (3-5 ряд партера).

Цикл событий #В_СВЕЧАХ превращает самые красивые и необычные залы Петербурга в уютные концертные площадки, наполняя пространство залов теплым светом тысячи свечей, что создает неповторимую атмосферу и идеальный фон для музицирования.

Особняк знаменитой династии Елисеевых находится в самом центре Санкт-Петербурга, на углу Невского проспекта и набережной реки Мойки.

Вышедшие из крестьянской среды купцы и банкиры Елисеевы прославились не только как успешные дельцы, но и как меценаты, любители и покровители искусств.

В этот вечер один из самых роскошных дворцовых залов Петербурга наполнится звуками вечной, популярной классической музыки таких композиторов, как П. И. Чайковский, А. Вивальди, Ж. Массне, С. В. Рахманинов и др.

Дресс-код: коктейль.

22:00 Возвращение в гостиницу.

Место окончания программы: гостиница Продолжительность программы: ~6,5 часов (окончание в ~22:00).