Приглашаем вас на экскурсию по Каменному острову — традиционному месту отдыха в Санкт-Петербурге.
Вы узнаете о знаменитых людях, которые жили здесь, и о семейных тайнах, связанных с особняками этого острова.
Вы узнаете о знаменитых людях, которые жили здесь, и о семейных тайнах, связанных с особняками этого острова.
Описание экскурсии
Где в Санкт-Петербурге традиционно было принято отдыхать? Конечно на островах! Приглашаю на неспешную прогулку по Каменному острову! Каменный остров неслучайно называют Петербургской «Рублевкой». Здесь старинные императорские и великокняжеские дачи соседствуют с современными президентскими резиденциями и частными владениями известных личностей. Я расскажу Вам истории людей, семейных тайн и загадок, которые хранят особняки Каменного острова. На Каменном острове жили император и кондитер, меценаты и мошенники, русская княгиня Кугушева, купец Елисеев и ученый Бехтерев. А после революции здесь появились первые дачи партийной номенклатуры, получившие кодовые наименования. Каменный остров — это уникальный заповедник загородных дач. Здесь Вы увидите:
первое в России здание в стиле модерн, • особняк, напоминающий по стилю французский дворец Людовика ХVI, • «пряничный» домик и «дом бабы Яги», • уникальный деревянный театр, который простоял уже почти 200 лет и сейчас продолжает работать, • шикарный особняк, в который на балы съезжался весь великосветский Петербург. Неслучайно, его хозяйка была хранительницей всех тайн петербургского общества. Кроме того, Каменный Остров — это декорация ко многим нашим любимым фильмам. В одном из его особняков разместился Клуб самоубийц фильма «Приключений принца Флоризеля». Каменный остров сыграл роль Лондона в знаменитом сериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Здесь в английском коттедже создатели фильма «поселили» прекрасную Ирэн Адлер. По дорожкам острова бегали Холмс и Ватсон с собачкой Тори. И даже любимая многими песня «Первым делом самолеты…» впервые прозвучала именно на Каменном острове во время съёмок фильма «Небесный тихоход». Эта экскурсия будет интересна не только гостям Петербурга, но и коренным жителям города.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. Черная речка (выход из вестибюля)
Завершение: Каменный остров, Большая аллея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Прикоснулись к истории Каменного острова, проследили как история переплетается с современностью. Понравилось преподнесение Татьяной исторических фактов, живо и образно. Всем советую, останетесь под впечатлением от погружения в историю этого прекрасного уголка города
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