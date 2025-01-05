Где в Санкт-Петербурге традиционно было принято отдыхать? Конечно на островах! Приглашаю на неспешную прогулку по Каменному острову! Каменный остров неслучайно называют Петербургской «Рублевкой». Здесь старинные императорские и великокняжеские дачи соседствуют с современными президентскими резиденциями и частными владениями известных личностей. Я расскажу Вам истории людей, семейных тайн и загадок, которые хранят особняки Каменного острова. На Каменном острове жили император и кондитер, меценаты и мошенники, русская княгиня Кугушева, купец Елисеев и ученый Бехтерев. А после революции здесь появились первые дачи партийной номенклатуры, получившие кодовые наименования. Каменный остров — это уникальный заповедник загородных дач. Здесь Вы увидите:

первое в России здание в стиле модерн, • особняк, напоминающий по стилю французский дворец Людовика ХVI, • «пряничный» домик и «дом бабы Яги», • уникальный деревянный театр, который простоял уже почти 200 лет и сейчас продолжает работать, • шикарный особняк, в который на балы съезжался весь великосветский Петербург. Неслучайно, его хозяйка была хранительницей всех тайн петербургского общества. Кроме того, Каменный Остров — это декорация ко многим нашим любимым фильмам. В одном из его особняков разместился Клуб самоубийц фильма «Приключений принца Флоризеля». Каменный остров сыграл роль Лондона в знаменитом сериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Здесь в английском коттедже создатели фильма «поселили» прекрасную Ирэн Адлер. По дорожкам острова бегали Холмс и Ватсон с собачкой Тори. И даже любимая многими песня «Первым делом самолеты…» впервые прозвучала именно на Каменном острове во время съёмок фильма «Небесный тихоход». Эта экскурсия будет интересна не только гостям Петербурга, но и коренным жителям города.