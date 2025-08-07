Мои заказы

Сап-прогулка по Каменному острову

Каналы Каменного острова - идеальное место для саперов. Здесь можно насладиться спокойствием и увидеть царские усадьбы и мосты с воды
Каналы Каменного острова привлекают саперов и байдарочников благодаря отсутствию крупных лодок. Здесь прогулки доступны даже днём.

Маршрут проходит по Крестовке, Большой Невке и Большому каналу, открывая виды на царские усадьбы и мосты. Участники получают всё необходимое оборудование и проходят инструктаж. Безопасность обеспечивается спасательными жилетами и опытным инструктором. Прогулка подходит для семей и компаний до 5 человек
5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Спокойные каналы без крупных лодок
  • 🏰 Виды на царские усадьбы и мосты
  • 🛶 Полное сопровождение и помощь
  • 📸 Фото и видео включены
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей и компаний
Ближайшие даты:
15
апр16
апр17
апр18
апр19
апр20
апр21
апр
Время начала: 13:00, 16:00

Что можно увидеть

  • Каменноостровский театр
  • Елагин дворец

Описание водной прогулки

Мы встретимся на месте старта — прибыть нужно за полчаса до начала. Проведем обучение и инструктаж. Выдадим инвентарь: доску, весло, лиш (страховочный поводок), жилет, каску (если требуется на маршруте). И отправимся дружной компанией на незабываемую прогулку. Полное сопровождение, помощь, а также фото и видео — вам ни о чем не нужно беспокоиться, мы всё организуем.

На сап-прогулке по кольцевому маршруту вы увидите Каменноостровский театр, Елагин дворец и другие исторические памятники парковых островов.

Организационные детали

Возможно проведение индивидуальной прогулки для компании до 5 человек — 15 000 ₽

Безопасность

  • Спасательные жилеты выдаются каждому из участников
  • Перед отплытием проводится вводный инструктаж по технике безопасности
  • Инструктор прошёл курсы спасения на воде и первой помощи

Что взять с собой

  • Удобную спортивную обувь или тапочки
  • Штаны/шорты, не стесняющие движений
  • Запасную одежду на случай, если промокнете
  • Майку и толстовку (по погоде)
  • Головной убор
  • Вещи можно оставить в нашем автомобиле. Есть место для переодевания

Ограничения

  • К прогулке не допускаются участники моложе 8 лет, от 8 до 18 лет — только в сопровождении родителей
  • Также на прогулку мы не берём людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (входить в эти состояния во время прогулки также запрещено)
  • Исходя из технических характеристик сапборда, мы допускаем к участию людей с весом не более 110 кг

Поводы для корректировки маршрута/переноса прогулки

  • Изменения городскими властями порядка движения судов по рекам и каналам города
  • Проведение ремонтных работ на маршруте
  • Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер, волны и т. д.)
  • Возникновение чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни/здоровью участников
  • Иные независящие от нас обстоятельства

За вами остается право на участие в прогулке в другой день или замену на другой маршрут.

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2500 ₽
Дети до 10 лет на доске с родителями1000 ₽
Индивидуально до 5 чел.15 000 ₽
Билет со своим sup board2000 ₽
Руслан
Руслан — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 297 туристов
Привет! Меня зовут Руслан. Организовываю сап-прогулки в Петербурге и области. Дарю впечатления моим участникам не первый год и стараюсь для каждого. Многие возвращаются снова, и я каждому благодарен! В своих
прогулках использую качественное оборудование от топовых производителей. Все маршруты проходят по безопасным водоёмам. Предоставлю всё необходимое для прогулки и гарантирую безопасность (кораблей нет во время сплава). Прохожу курсы спасения и оказания первой помощи раз в три года. Фото моих сертификатов есть в моём профиле. Жду на новые маршруты и открытия! До встречи на SUPе!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
1
3
2
1

Фотографии от путешественников

Сап-прогулка по Каменному острову (Vyacheslav)Сап-прогулка по Каменному острову (Vyacheslav)Сап-прогулка по Каменному острову (Мария)Сап-прогулка по Каменному острову (Мария)Сап-прогулка по Каменному острову (Мария)Сап-прогулка по Каменному острову (Мария)Сап-прогулка по Каменному острову (Анастасия)Сап-прогулка по Каменному острову (София)Сап-прогулка по Каменному острову (Виктория)Сап-прогулка по Каменному острову (Марина)Сап-прогулка по Каменному острову (Марина)Сап-прогулка по Каменному острову (Елена)Сап-прогулка по Каменному острову (Екатерина)Сап-прогулка по Каменному острову (Екатерина)Сап-прогулка по Каменному острову (Екатерина)Сап-прогулка по Каменному острову (Наталья)Сап-прогулка по Каменному острову (Наталья)Сап-прогулка по Каменному острову (Наталья)Сап-прогулка по Каменному острову (Наталья)Сап-прогулка по Каменному острову (Наталья)Сап-прогулка по Каменному острову (Наталья)Сап-прогулка по Каменному острову (Наталья)Сап-прогулка по Каменному острову (Александра)Сап-прогулка по Каменному острову (Александра)
Е
Елена
7 авг 2025
Замечательная прогулка на сапе по Каменному острову, спокойная вода, красивые пейзажи. Спасибо Руслану за сопровождение и замечательные фотографии на память!!!!
Vyacheslav
Vyacheslav
2 авг 2025
Все супер 👍
Живописная прогулка на сапах плюс классные фоточки)
Все супер 👍Все супер 👍
Мария
Мария
2 авг 2025
Были на прогулке по Каменному острову. Незабываемые впечатления! Спасибо большое Руслану за красивый маршрут, понятные объяснения и красивые фотографии 🥰 Хоть и были впервые, удалось даже встать на сап и насладиться легким ветерком и прогулкой стоя☺️
Были на прогулке по Каменному острову. Незабываемые впечатления! Спасибо большое Руслану за красивый маршрут, понятные объясненияБыли на прогулке по Каменному острову. Незабываемые впечатления! Спасибо большое Руслану за красивый маршрут, понятные объясненияБыли на прогулке по Каменному острову. Незабываемые впечатления! Спасибо большое Руслану за красивый маршрут, понятные объясненияБыли на прогулке по Каменному острову. Незабываемые впечатления! Спасибо большое Руслану за красивый маршрут, понятные объяснения
А
Анастасия
28 июл 2025
Советую
Советую
С
София
18 июл 2025
Руслан не смог выехать с нами на прогулку, но оперативно нашел другого инструктора - Филиппа. Прогулка состоялась, все супер!
Руслан не смог выехать с нами на прогулку, но оперативно нашел другого инструктора - Филиппа. Прогулка состоялась, все супер!
В
Виктория
6 июл 2025
Мне понравилось все! Инструктор супер!
Мне понравилось все! Инструктор супер!
У
Ульяна
9 сен 2024
Все понравилось! Брали маршрут по каменному острову. Руслан быстро нас сориентировал, предоставил палатку для переодевания, в его машине мы оставили личные вещи, а нам он выдал все необходимое снаряжение и
непромокаемый чехол для телефона.
Помог забраться на доски и дал время чтобы встать на ноги:) Также Руслан помогал каждому лично на протяжении всего маршрута, и всех снимал на камеру, фотки понравились)
Из минусов: придумайте что-то с туалетом на острове, его сильно не хватало 🙈

Руслан
Руслан
Ответ организатора:
Повлиять на городскую среду я не могу, возить с собой туалет тоже. Хотелось бы видеть отзывы за мою деятельность, труд.
А
Андрей
31 июл 2024
Все было супер!
Вера
Вера
27 июл 2024
Плавали на сапах первый раз, инструктор Руслан все понятно объяснил, по ходу так же давал советы и фотографировал. Сапы в отличном состоянии. Спасибо за отличную прогулку и эмоции!
М
Марина
21 июл 2024
Катались с Русланом на сапах, все понравилось ☺️ попали под крутой летний ливень, даже это не испортило настроение, а добавило положительных эмоций 😀 а ещё круто, что Руслан фотографирует на протяжении всей поездки 📷
Руслан, спасибо! ✨
Катались с Русланом на сапах, все понравилось ☺️ попали под крутой летний ливень, даже это неКатались с Русланом на сапах, все понравилось ☺️ попали под крутой летний ливень, даже это не
Е
Елена
27 июн 2024
Сегодня посетили индивидуальную прогулку с Русланом по Каменному острову для троих. Руслан провел инструктаж для новичков из нашей группы (включая ребёнка 8 лет и маму-пенсионера). Исходя из наших пожеланий и
нашей компании новичков маршрут был скорректирован на максимально простой. Хотела поблагодарить Руслана за отличную организацию, его спокойствие, за фотографии, в целом за чудесную прогулку. Ребёнок в восторге (несмотря на то, что несколько раз окунулся в воду), мама тоже изъявила желание вновь прогуляться на сапах. Руслан, с вами было очень комфортно, спасибо, что помогли сделать эту прогулку именно такой, приятной и спокойной. Обязательно вернёмся вновь в следующем сезоне!

Сегодня посетили индивидуальную прогулку с Русланом по Каменному острову для троих. Руслан провел инструктаж для новичков
Евгений
Евгений
15 апр 2024
Руслан - отличный инструктор и приятный собеседник. Прекрасно разнообразили выходные в Питере. Остались довольны и взрослые, и дети. Однозначно рекомендую!
М
Мария
18 авг 2023
Все супер
Екатерина
Екатерина
12 авг 2023
Моя лучшая прогулка на сапе! Очень тихо, спокойно, умиротворяет. Руслан подробно объяснил что нужно и не нужно делать — подойдет даже новичку. И погода была супер 🙂
А еще Руслан нас фоткал в красивых местах! Рекомендую, короче говоря.
Моя лучшая прогулка на сапе! Очень тихо, спокойно, умиротворяет. Руслан подробно объяснил что нужно и неМоя лучшая прогулка на сапе! Очень тихо, спокойно, умиротворяет. Руслан подробно объяснил что нужно и неМоя лучшая прогулка на сапе! Очень тихо, спокойно, умиротворяет. Руслан подробно объяснил что нужно и не
Н
Наталья
5 июл 2023
Отличная прогулка
Хорошая организация. Все точно как договаривались.
Ребенок оторвалась по полной,танцевала прыгала и скакала особо нравилось падать с доски. .
рекомендую 5++
Отличная прогулкаОтличная прогулкаОтличная прогулкаОтличная прогулкаОтличная прогулкаОтличная прогулкаОтличная прогулка

