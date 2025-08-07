Сап-прогулка по Каменному острову

Каналы Каменного острова привлекают саперов и байдарочников благодаря отсутствию крупных лодок. Здесь прогулки доступны даже днём. Маршрут проходит по Крестовке, Большой Невке и Большому каналу, открывая виды на царские усадьбы и мосты. Участники получают всё необходимое оборудование и проходят инструктаж. Безопасность обеспечивается спасательными жилетами и опытным инструктором. Прогулка подходит для семей и компаний до 5 человек

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание водной прогулки

Мы встретимся на месте старта — прибыть нужно за полчаса до начала. Проведем обучение и инструктаж. Выдадим инвентарь: доску, весло, лиш (страховочный поводок), жилет, каску (если требуется на маршруте). И отправимся дружной компанией на незабываемую прогулку. Полное сопровождение, помощь, а также фото и видео — вам ни о чем не нужно беспокоиться, мы всё организуем.

На сап-прогулке по кольцевому маршруту вы увидите Каменноостровский театр, Елагин дворец и другие исторические памятники парковых островов.

Организационные детали

Возможно проведение индивидуальной прогулки для компании до 5 человек — 15 000 ₽

Безопасность

Спасательные жилеты выдаются каждому из участников

Перед отплытием проводится вводный инструктаж по технике безопасности

Инструктор прошёл курсы спасения на воде и первой помощи

Что взять с собой

Удобную спортивную обувь или тапочки

Штаны/шорты, не стесняющие движений

Запасную одежду на случай, если промокнете

Майку и толстовку (по погоде)

Головной убор

Вещи можно оставить в нашем автомобиле. Есть место для переодевания

Ограничения

К прогулке не допускаются участники моложе 8 лет, от 8 до 18 лет — только в сопровождении родителей

Также на прогулку мы не берём людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (входить в эти состояния во время прогулки также запрещено)

Исходя из технических характеристик сапборда, мы допускаем к участию людей с весом не более 110 кг

Поводы для корректировки маршрута/переноса прогулки

Изменения городскими властями порядка движения судов по рекам и каналам города

Проведение ремонтных работ на маршруте

Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер, волны и т. д.)

Возникновение чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни/здоровью участников

Иные независящие от нас обстоятельства

За вами остается право на участие в прогулке в другой день или замену на другой маршрут.