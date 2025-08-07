Сап-прогулка по Каменному острову

Каналы Каменного острова привлекают саперов и байдарочников благодаря отсутствию крупных лодок. Здесь прогулки доступны даже днём.
Маршрут проходит по Крестовке, Большой Невке и Большому каналу, открывая виды на царские усадьбы и мосты. Участники получают всё необходимое оборудование и проходят инструктаж. Безопасность обеспечивается спасательными жилетами и опытным инструктором. Прогулка подходит для семей и компаний до 5 человек
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Спокойные каналы без крупных лодок
- 🏰 Виды на царские усадьбы и мосты
- 🛶 Полное сопровождение и помощь
- 📸 Фото и видео включены
- 👨👩👧👦 Подходит для семей и компаний
Что можно увидеть
- Каменноостровский театр
- Елагин дворец
Описание водной прогулки
Мы встретимся на месте старта — прибыть нужно за полчаса до начала. Проведем обучение и инструктаж. Выдадим инвентарь: доску, весло, лиш (страховочный поводок), жилет, каску (если требуется на маршруте). И отправимся дружной компанией на незабываемую прогулку. Полное сопровождение, помощь, а также фото и видео — вам ни о чем не нужно беспокоиться, мы всё организуем.
На сап-прогулке по кольцевому маршруту вы увидите Каменноостровский театр, Елагин дворец и другие исторические памятники парковых островов.
Организационные детали
Возможно проведение индивидуальной прогулки для компании до 5 человек — 15 000 ₽
Безопасность
- Спасательные жилеты выдаются каждому из участников
- Перед отплытием проводится вводный инструктаж по технике безопасности
- Инструктор прошёл курсы спасения на воде и первой помощи
Что взять с собой
- Удобную спортивную обувь или тапочки
- Штаны/шорты, не стесняющие движений
- Запасную одежду на случай, если промокнете
- Майку и толстовку (по погоде)
- Головной убор
- Вещи можно оставить в нашем автомобиле. Есть место для переодевания
Ограничения
- К прогулке не допускаются участники моложе 8 лет, от 8 до 18 лет — только в сопровождении родителей
- Также на прогулку мы не берём людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (входить в эти состояния во время прогулки также запрещено)
- Исходя из технических характеристик сапборда, мы допускаем к участию людей с весом не более 110 кг
Поводы для корректировки маршрута/переноса прогулки
- Изменения городскими властями порядка движения судов по рекам и каналам города
- Проведение ремонтных работ на маршруте
- Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер, волны и т. д.)
- Возникновение чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни/здоровью участников
- Иные независящие от нас обстоятельства
За вами остается право на участие в прогулке в другой день или замену на другой маршрут.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2500 ₽
|Дети до 10 лет на доске с родителями
|1000 ₽
|Индивидуально до 5 чел.
|15 000 ₽
|Билет со своим sup board
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Каменном острове
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 297 туристов
Привет! Меня зовут Руслан. Организовываю сап-прогулки в Петербурге и области. Дарю впечатления моим участникам не первый год и стараюсь для каждого. Многие возвращаются снова, и я каждому благодарен! В своихЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Е
Елена
7 авг 2025
Замечательная прогулка на сапе по Каменному острову, спокойная вода, красивые пейзажи. Спасибо Руслану за сопровождение и замечательные фотографии на память!!!!
Vyacheslav
2 авг 2025
Все супер 👍
Живописная прогулка на сапах плюс классные фоточки)
Мария
2 авг 2025
Были на прогулке по Каменному острову. Незабываемые впечатления! Спасибо большое Руслану за красивый маршрут, понятные объяснения и красивые фотографии 🥰 Хоть и были впервые, удалось даже встать на сап и насладиться легким ветерком и прогулкой стоя☺️
А
Анастасия
28 июл 2025
Советую
С
София
18 июл 2025
Руслан не смог выехать с нами на прогулку, но оперативно нашел другого инструктора - Филиппа. Прогулка состоялась, все супер!
В
Виктория
6 июл 2025
Мне понравилось все! Инструктор супер!
У
Ульяна
9 сен 2024
Все понравилось! Брали маршрут по каменному острову. Руслан быстро нас сориентировал, предоставил палатку для переодевания, в его машине мы оставили личные вещи, а нам он выдал все необходимое снаряжение и
Руслан
Ответ организатора:
Повлиять на городскую среду я не могу, возить с собой туалет тоже. Хотелось бы видеть отзывы за мою деятельность, труд.
А
Андрей
31 июл 2024
Все было супер!
Вера
27 июл 2024
Плавали на сапах первый раз, инструктор Руслан все понятно объяснил, по ходу так же давал советы и фотографировал. Сапы в отличном состоянии. Спасибо за отличную прогулку и эмоции!
М
Марина
21 июл 2024
Катались с Русланом на сапах, все понравилось ☺️ попали под крутой летний ливень, даже это не испортило настроение, а добавило положительных эмоций 😀 а ещё круто, что Руслан фотографирует на протяжении всей поездки 📷
Руслан, спасибо! ✨
Е
Елена
27 июн 2024
Сегодня посетили индивидуальную прогулку с Русланом по Каменному острову для троих. Руслан провел инструктаж для новичков из нашей группы (включая ребёнка 8 лет и маму-пенсионера). Исходя из наших пожеланий и
Евгений
15 апр 2024
Руслан - отличный инструктор и приятный собеседник. Прекрасно разнообразили выходные в Питере. Остались довольны и взрослые, и дети. Однозначно рекомендую!
М
Мария
18 авг 2023
Все супер
Екатерина
12 авг 2023
Моя лучшая прогулка на сапе! Очень тихо, спокойно, умиротворяет. Руслан подробно объяснил что нужно и не нужно делать — подойдет даже новичку. И погода была супер 🙂
А еще Руслан нас фоткал в красивых местах! Рекомендую, короче говоря.
Н
Наталья
5 июл 2023
Отличная прогулка
Хорошая организация. Все точно как договаривались.
Ребенок оторвалась по полной,танцевала прыгала и скакала особо нравилось падать с доски. .
рекомендую 5++
