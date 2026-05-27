Мы погрузимся в мир Петербурга через особенные книжные места — каждый со своей атмосферой. Вы узнаете, где можно купить книги местных авторов и издательств и что такое независимый книжный. Я познакомлю вас с историческими адресами и современными локациями, которые притягивают любителей литературы. И конечно, порекомендую, в какие ещё книжные вы можете заглянуть сами.

Описание экскурсии

«Порядок слов». Специализируется на книгах о кино. И не только.

«Конец прекрасной эпохи». Магазин-бар при музее «Полторы комнаты Иосифа Бродского». В музей мы не пойдём, но рассмотреть книги в дореволюционных дубовых шкафах и на румынских полках точно удастся.

«Все свободны». Независимый книжный с собственным издательством и уникальным ассортиментом.

«Во весь голос». Расположен на улице Маяковского и назван в честь стихотворения поэта.

«Жёлтый двор». Небольшой, но очень уютный книжный для любителей культуры Китая, Японии и Кореи.

«Подписные издания». Самый модный книжный магазин Петербурга. Почему? Я покажу его вам, и вы сами всё поймёте.

По пути я познакомлю вас со знаменитыми петербургскими проходными дворами, а также Литейным проспектом, улицами Некрасова, Маяковского, Жуковского и другими местами — не менее литературными, как по названию, так и по исторической атмосфере.

Организационные детали

В любой момент можно сделать перерыв на кофе или чай (оплачивается дополнительно). Особенно удобно, что во многих книжных магазинах есть свои кофейни.