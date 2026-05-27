Для тех, кто любит пошуршать страницами редких книг
Мы погрузимся в мир Петербурга через особенные книжные места — каждый со своей атмосферой. Вы узнаете, где можно купить книги местных авторов и издательств и что такое независимый книжный.
Я познакомлю вас с историческими адресами и современными локациями, которые притягивают любителей литературы. И конечно, порекомендую, в какие ещё книжные вы можете заглянуть сами.
Описание экскурсии
«Порядок слов». Специализируется на книгах о кино. И не только.
«Конец прекрасной эпохи». Магазин-бар при музее «Полторы комнаты Иосифа Бродского». В музей мы не пойдём, но рассмотреть книги в дореволюционных дубовых шкафах и на румынских полках точно удастся.
«Все свободны». Независимый книжный с собственным издательством и уникальным ассортиментом.
«Во весь голос». Расположен на улице Маяковского и назван в честь стихотворения поэта.
«Жёлтый двор». Небольшой, но очень уютный книжный для любителей культуры Китая, Японии и Кореи.
«Подписные издания». Самый модный книжный магазин Петербурга. Почему? Я покажу его вам, и вы сами всё поймёте.
По пути я познакомлю вас со знаменитыми петербургскими проходными дворами, а также Литейным проспектом, улицами Некрасова, Маяковского, Жуковского и другими местами — не менее литературными, как по названию, так и по исторической атмосфере.
Организационные детали
В любой момент можно сделать перерыв на кофе или чай (оплачивается дополнительно). Особенно удобно, что во многих книжных магазинах есть свои кофейни.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пересечении Невского проспекта и Малой Садовой улицы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провёл экскурсии для 1850 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Виктор. И я очень люблю Санкт-Петербург. Настолько сильно, что однажды решил делиться этой любовью с окружающими. Так я и стал экскурсоводом. Люблю рассказывать как о традиционно-классических, так читать дальшеуменьшить
и о менее популярных и малоизвестных уголках города. Предпочитаю нестандартные маршруты: редко посещаемые улицы и кварталы в историческом центре. А также спальные районы, в которых порой тоже можно найти что-то неожиданно интересное. Буду очень рад знакомству с вами!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Прогулка по книжным магазинам Петербурга»