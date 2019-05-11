11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Павел – ваш гид

Петербург — живой организм.



Он, как и любой город планеты, имеет свой колорит, свою изюминку, свою душу.



Их я попытаюсь вам открыть.



Мы прокатимся на комфортном минивене по центру города с душевной экскурсией и небольшими прогулками.



Я не буду мучить вас бесконечными датами и множеством неизвестных фамилий.



Что справа и слева я расскажу непременно.



Но кроме этого, расскажу много того, что не сообщают обычные гиды.



Это истории коренного жителя о быте старого Петербурга, о Блокадном Ленинграде и о жизни при советской власти, городские байки и предания.