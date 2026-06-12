11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Живые рассказы о Петербурге - на минивэне с панорамной крышей
Откройте для себя Санкт-Петербург через увлекательные истории и легенды, рассказанные коренным жителем
Представьте, что Санкт-Петербург не просто город с богатой историей, но и живой организм с уникальной душой.
Во время нашей экскурсии вы не только увидите главные достопримечательности, но и узнаете о быте читать дальшеуменьшить
старого Петербурга, услышите городские байки и предания, которые не расскажут обычные гиды.
Мы поговорим о культуре, святынях, утерянных в советское время, и если вы любите поэзию, я поделюсь своими стихами о великом городе. Блокадный Ленинград и жизнь при советской власти также войдут в нашу программу.
Эта экскурсия - не просто прогулка по историческим местам, это погружение в атмосферу прошлого, которое оживает в рассказах коренного петербуржца.
После нашей встречи Петербург станет для вас не просто картинкой из учебника, а городом с живой историей, которую вы почувствуете и запомните навсегда
Центр старого Петербурга: Невский проспект и главные улицы, набережные и мосты, дворцы и храмы. Покажем вам самые красивые места и проговорим важные исторические факты простым языком.
Блокадный Ленинград. Расскажем о том страшном времени на примере историй тех, кто пережил его и спасал других на Дороге жизни.
Утраченные святыни Петербурга. Побываем на местах уничтоженных в советское время церквей и посмотрим, что там находится сейчас.
Байки и предания. Таинственных и страшных легенд о Петербурге — масса. Истинные они или ложные? Попробуем это выяснить, вспоминая самые интригующие.
Советский Ленинград. Окунём вас в атмосферу того периода — с газировкой, тирами, общими банями за 18 копеек, пивными ларьками, ловлей корюшки на Неве. Расскажем о быте ленинградцев.
Вы узнаете:
где, чем, как топили
где мылись, что пили, где брились
каким был труд и каким — досуг
какие игры затевались во дворах
куда девали, в конце концов, мусор, не имея мусоропровода
И многое другое!
Организационные детали
Это обзорная автопрогулка с несколькими выходами
Едем на комфортабельном легковом автомобиле или минивэне с панорамной крышей Hyundai H1. Если вы гарантированно хотите экскурсию на минивэне, пожалуйста, укажите это во время бронирования
Если вы путешествуете большой компанией, то за доплату можно заменить автомобиль на микроавтобус Mercedes — детали в переписке
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3549 туристов
Художник, поэт, гид и коренной житель Петербурга, влюблённый в свой город. Провожу лёгкие по восприятию экскурсии без изнуряющих дат и скучных фактов.
Я видел Петербург тысячи раз, люблю этот город по-своему читать дальшеуменьшить
— по-ленинградски, без мишуры Невского и без мусора у дворцов после бесконечных праздников.
За годы работы у меня появилась надёжная команда гидов, которые так же любят наш город. Главные принципы нашей работы — это комфортные и интересные экскурсии на хороших машинах и без очередей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 158 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Лилия
Отличная, живая экскурсия по городу. Спасибо. Рекомендую Павла, берите экскурсию, не пожалеете)
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И
Ирина
Отличная экскурсия, которую мы посетили с мамой, сестрой и дочкой. И всем понравилось единогласно. Организация на высшем уровне. Гид Мария удивительно чуткая, внимательная. Много знает о своем городе интересных фактов, читать дальшеуменьшить
а так же об истории России в целом. Умница и красавица! Водитель Иван был максимально внимателен к нам. Содержание экскурсии полностью соответствовало нашему запросу. Можно в принципе заранее наметить список мест к посещению и ребята проявят гибкость и скорректируют свой маршрут. Приедем ещё и обратимся за новыми знаниями! Огромное спасибо 🙏
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Софья
Выражаем огромную признательность Павлу за незабываемое путешествие-знакомство с Санкт-Петербургом, украшенное историями из жизни, прогулками по таинственным дворикам, полным очарования и мистики, и обрамленное великолепными стихами в исполнении самого автора. Всем желающим влюбиться в красоту и историю Санкт-Петербурга, ценителям прекрасного и знатокам хорошей поэзии рекомендую экскурсии с Павлом.
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Светлана
Замечательная экскурсия, позволяющая увидеть блистательный Санкт-Петербург с новой стороны. Экскурсовод Павел с любовью рассказывает о своем городе, показывает величие дворцов и непредсказуемость уютных двориков. Рекомендую для тех, кто хочет познакомиться с городом, но не хочет много ходить.
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Е
Елена
Добрый день. Очень живая, позитивная экскурсия. Для тех, кто не был в Санкт-Петербурге, и хочет ознакомиться с городом, понять, как он устроен, посмотреть основные достопримечательности, узнать самые интересные истории, связанные с архитектурой и деятелями Санкт-Петербурга, эта экскурсия будет идеальным вариантом. А в холодное время на машине просто замечательно. Не утомительно, интересно и познавательно. Рекомендую.
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Елена
Очень понравилась экскурсия - проехали по всем знаковым точкам, услышали детали, о которых не написано в общем описании достопримечательностей, сфотографировались с удачных ракурсов. Спасибо за экскурсию!
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