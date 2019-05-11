11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я сделаю нашу поездку не только познавательной, но и насыщенной живым общением:
Быт старого Петербурга. Где, чем, как топили. Каким был нынешний асфальт, где мылись, что пили, где брились, каким был досуг, куда девали, в конце концов, мусор, не имея мусоропровода, и прочее, прочее интересное о быте петербуржцев.
Байки и предания. Легенд о Петербурге — масса. Истинные они или ложные? Это мы обсудим в нашей уютной четырёхколёсной студии. Перечислять эти истории нет смысла — теряется интрига в какой-то мере.
Культура. Также будет экскурс — утерянные святыни Петербурга (места уничтоженных церквей в советское время.) А если вы любитель поэзии, то я с удовольствием разбавлю рассказ своими стихами о Петербурге: «Росчерком смелого пера, В одно касанье без отрыва, Творенье славного Петра, Застыло в дымке горделиво…».
Блокадный Ленинград. О блокаде я знаю не только из книжек и фильмов. Моя бабушка пережила блокаду с 5 детьми здесь, работая стрелочницей на «дороге жизни». Я обязательно расскажу о том страшном времени, потому как, побывав в Петербурге, вы должны побывать и в Ленинграде.
Советский Ленинград. Я окуну вас в атмосферу советского периода — с газировкой, тирами, общими банями за 18 копеек, пивными ларьками, демонстрациями, домами быта, с сумасшедшими в каждом дворе, с ловлей корюшки с пацанами с Невы, с колючками с Фонтанки (ах, как они щёлкали на трамвайных рельсах, заглушая мат вагоновожатого). А какие были у нас игры во дворе! Со своими законами, правилами — целое государство в государстве. И об этом времени я поведаю вам с любовью.
В результате, после мои душевных рассказов, Петербург для вас станет понятнее и ближе, прошлое его заиграет новыми красками, будто вы сами в нем побывали, а настоящее увлечет в крепкие объятия и не оставит шанса в него не влюбиться.
Организационные детали
Наш транспорт — минивен Hyandai Grand Starex.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Художник, поэт, гид и коренной житель Петербурга, влюбленный в свой город. Провожу лёгкие по восприятию экскурсии без изнуряющих дат и скучных фактов. Я видел Петербург тысячи раз, я люблю этот город по-своему — по-ленинградски, без мишуры Невского и без мусора у дворцов после бесконечных праздников.
Были на обзорной экскурсии семьёй. Все остались очень довольны, включая детей.
Надежда прекрасный экскурсовод и приятный человек.
Спасибо
Станислав
4 июня 2018
Гид - Варвара. Договорились об экскурсии на своём автомобиле, хотя нас и предупредили что на минивэне удобнее. Варвара не всегда знала где лучше проехать и припарковаться, но навигатор нам помог. Зато по маршруту и содержанию всё было прекрасно. И детям и взрослым понравилось.
Екатерина
1 мая 2018
Экскурсия очень понравилась. Посмотрели все основные достопримечательности. Для начала - то, что надо. Единственное предложение - использовать наушники и микрофон. В группе даже из 5 человек, половина не успевает все услышать.
Елена
28 июня 2017
Все было здорово!!! Экскурсия очень понравилась. Рекомендую гида на 100%, гида зовут Владимир!
Евгений
8 мая 2017
Павел - своеобразный гид. Пишет хорошие стихи, которыми удачно сопровождает свою экскурсию. Однако глубокой его общую эрудицию назвать трудно, как и нельзя назвать его профессионалом. Он любит Петербург, и очень старается с душой рассказать об этом, но получилось у него это не очень хорошо. Возможно, задачу мы ему усложнили сами, ограничив экскурсию наблюдением города только из окна автомобиля. Подойдет для не очень требовательной группы. Автомобиль хороший, вождение спокойное и безопасное.
Дмитрий
4 января 2017
Интересный , эрудированный молодой человек. Очень грамотно составлен маршрут .фотографирует на свой фотоаппарат . Знает правильные ракурсы..... ( обещал фотографии. :)). Все очень о интересно . Комфортабельный автомобиль . Короткие остановки в нужных местах. Очень рекомендуем....
Светлана
16 сентября 2016
Спасибо Марии за содержательную экскурсию. Отдельное спасибо водителю.
Александр
8 августа 2016
Отличная экскурсия! Интересная и очень информативная. Понравилась и взрослым и детям. Порекомендую экскурсовода Ольгу всем знакомым. Очень живой человек. Видно любящий свой город и знающий про него буквально все!!! Спасибо!
анна
19 июня 2016
Это обзорная и вводная экскурсия, отлично подойдет людям, которые впервые в Питере либо еще не успели много о нем узнать. За три часа мы побывали в самых популярных туристических местах и в более необычных уголках, заехали и на Васильевский остров, и на Петроградскую Сторону. Павел не дает скучать, экскурсия состоит из нескучных фактов, а также исторических баек, казусов и шуток, еще он читает свои стихи. Приятный и душевный человек.
Тамара
4 марта 2016
Спасибо большое Павлу за интересную экскурсию. Нашей всей компании и 8ми летнему ребёнку все понравилось! Мы посмотрели не только главные памятники архитектуры, но и не туристические места. Узнали много нового о прошлой жизни города. Приятным дополнением стали несколько стихов о Петербурге, которые Павел !сам! написал. Будем если что ещё обращаться и рекомендовать! И чуть не забыла, что автомобиль был очень просторным и комфортным!
Нескучная обзорная экскурсия по must-see местам и знакомство с образом жизни горожан
Эта авторская прогулка создана, чтобы не просто познакомить вас с городом на Неве, но дать реальное представление о Петербурге, без скучных «лекций» классических экскурсий. Приглашаю пройти со мной по Невскому проспекту, открывая тайны его парадных фасадов, заглянуть на площадь Искусств, найти котиков и Швецию в центре Петербурга, услышать об образе жизни петербуржцев, а также пополнить список любимых мест в городе.
Добро пожаловать в парадный, всегда загадочный и невероятный Петербург. Вы пройдёте по лабиринтам дворов-колодцев, взглянете на роскошнейшие дворцы Северной столицы, очутитесь там, куда не доходят туристы, посмотрите на жизнь современного города и вообразите себе его облик из прошлых столетий. Крыши, пышки, доходные дома, мосты и легенды с эпитетом «истинно петербургские» собраны в этой прогулке, чтобы город на Неве взбудоражил и ваше сердце.
Памятники города и разговоры о петровской эпохе — комфортная авто-экскурсия на седане бизнес-класса
Я покажу вам Петербург глазами человека, который родился и вырос в этом прекрасном и замечательном городе! Мы увидим его незабываемые контрасты — от величественных дворцов и соборов до бесконечных лабиринтов проходных дворов-колодцев и поговорим о значимых событиях петровских времен.
Познакомиться с достопримечательностями главной артерии Петербурга и их любопытными историями
«Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге». Чтобы убедиться в словах Гоголя, мы прогуляемся по красивейшей улице Северной столицы: проникнем в прошлое роскошных дворцов, заглянем в Елисеевский магазин и уютные дворы-колодцы, откроем секреты Казанского собора и дома Зингера. Вы узнаете, чем жил Невский в прошлые эпохи и какие истории происходили с местными обитателями. А я постараюсь сделать так, чтобы вы в полной мере ощутили магию Невского проспекта.
Обзорная прогулка по главным городским достопримечательностям
Эта экскурсия будет особенно интересна тем, кто оказался в Петербурге впервые! Это прекрасный шанс встретиться с самыми знаменитыми достопримечательностями Северной Столицы и познакомиться с историей города!
Все самые важные места города на дружеской обзорной экскурсии
Санкт-Петербург славится большим историческим центром и не всегда благоприятной для прогулок погодой. Вы насладитесь чарующими видами Северной столицы из окна микроавтобуса, в котором не страшны холод, дождь и ветер. Также мы обязательно сделаем остановки в самых красивых местах и на панорамных площадках, где Петербург предстанет перед вами во всем величии!