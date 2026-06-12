11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Живые рассказы о Петербурге - на минивэне с панорамной крышей

Откройте для себя Санкт-Петербург через увлекательные истории и легенды, рассказанные коренным жителем
Представьте, что Санкт-Петербург не просто город с богатой историей, но и живой организм с уникальной душой.

Во время нашей экскурсии вы не только увидите главные достопримечательности, но и узнаете о быте
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старого Петербурга, услышите городские байки и предания, которые не расскажут обычные гиды.

Мы поговорим о культуре, святынях, утерянных в советское время, и если вы любите поэзию, я поделюсь своими стихами о великом городе. Блокадный Ленинград и жизнь при советской власти также войдут в нашу программу.

Эта экскурсия - не просто прогулка по историческим местам, это погружение в атмосферу прошлого, которое оживает в рассказах коренного петербуржца.

После нашей встречи Петербург станет для вас не просто картинкой из учебника, а городом с живой историей, которую вы почувствуете и запомните навсегда

5
158 отзывов
Живые рассказы о Петербурге - на минивэне с панорамной крышей
Живые рассказы о Петербурге - на минивэне с панорамной крышей
Живые рассказы о Петербурге - на минивэне с панорамной крышей

Описание экскурсии

Центр старого Петербурга: Невский проспект и главные улицы, набережные и мосты, дворцы и храмы. Покажем вам самые красивые места и проговорим важные исторические факты простым языком.

Блокадный Ленинград. Расскажем о том страшном времени на примере историй тех, кто пережил его и спасал других на Дороге жизни.

Утраченные святыни Петербурга. Побываем на местах уничтоженных в советское время церквей и посмотрим, что там находится сейчас.

Байки и предания. Таинственных и страшных легенд о Петербурге — масса. Истинные они или ложные? Попробуем это выяснить, вспоминая самые интригующие.

Советский Ленинград. Окунём вас в атмосферу того периода — с газировкой, тирами, общими банями за 18 копеек, пивными ларьками, ловлей корюшки на Неве. Расскажем о быте ленинградцев.

Вы узнаете:

  • где, чем, как топили
  • где мылись, что пили, где брились
  • каким был труд и каким — досуг
  • какие игры затевались во дворах
  • куда девали, в конце концов, мусор, не имея мусоропровода

И многое другое!

Организационные детали

  • Это обзорная автопрогулка с несколькими выходами
  • Едем на комфортабельном легковом автомобиле или минивэне с панорамной крышей Hyundai H1. Если вы гарантированно хотите экскурсию на минивэне, пожалуйста, укажите это во время бронирования
  • Если вы путешествуете большой компанией, то за доплату можно заменить автомобиль на микроавтобус Mercedes — детали в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3549 туристов
Художник, поэт, гид и коренной житель Петербурга, влюблённый в свой город. Провожу лёгкие по восприятию экскурсии без изнуряющих дат и скучных фактов. Я видел Петербург тысячи раз, люблю этот город по-своему
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— по-ленинградски, без мишуры Невского и без мусора у дворцов после бесконечных праздников. За годы работы у меня появилась надёжная команда гидов, которые так же любят наш город. Главные принципы нашей работы — это комфортные и интересные экскурсии на хороших машинах и без очередей.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 158 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
145
4
9
3
3
2
1
1
Лилия
Отличная, живая экскурсия по городу. Спасибо. Рекомендую Павла, берите экскурсию, не пожалеете)
Отличная, живая экскурсия по городу. Спасибо. Рекомендую Павла, берите экскурсию, не пожалеете)
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И
Отличная экскурсия, которую мы посетили с мамой, сестрой и дочкой. И всем понравилось единогласно. Организация на высшем уровне. Гид Мария удивительно чуткая, внимательная. Много знает о своем городе интересных фактов,
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а так же об истории России в целом. Умница и красавица! Водитель Иван был максимально внимателен к нам. Содержание экскурсии полностью соответствовало нашему запросу. Можно в принципе заранее наметить список мест к посещению и ребята проявят гибкость и скорректируют свой маршрут. Приедем ещё и обратимся за новыми знаниями! Огромное спасибо 🙏

Отличная экскурсия, которую мы посетили с мамой, сестрой и дочкой. И всем понравилось единогласно. Организация на
Отличная экскурсия, которую мы посетили с мамой, сестрой и дочкой. И всем понравилось единогласно. Организация на
Отличная экскурсия, которую мы посетили с мамой, сестрой и дочкой. И всем понравилось единогласно. Организация на
Отличная экскурсия, которую мы посетили с мамой, сестрой и дочкой. И всем понравилось единогласно. Организация на
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Софья
Выражаем огромную признательность Павлу за незабываемое путешествие-знакомство с Санкт-Петербургом, украшенное историями из жизни, прогулками по таинственным дворикам, полным очарования и мистики, и обрамленное великолепными стихами в исполнении самого автора. Всем желающим влюбиться в красоту и историю Санкт-Петербурга, ценителям прекрасного и знатокам хорошей поэзии рекомендую экскурсии с Павлом.
Выражаем огромную признательность Павлу за незабываемое путешествие-знакомство с Санкт-Петербургом, украшенное историями из жизни, прогулками по таинственным
Выражаем огромную признательность Павлу за незабываемое путешествие-знакомство с Санкт-Петербургом, украшенное историями из жизни, прогулками по таинственным
Выражаем огромную признательность Павлу за незабываемое путешествие-знакомство с Санкт-Петербургом, украшенное историями из жизни, прогулками по таинственным
Выражаем огромную признательность Павлу за незабываемое путешествие-знакомство с Санкт-Петербургом, украшенное историями из жизни, прогулками по таинственным
Выражаем огромную признательность Павлу за незабываемое путешествие-знакомство с Санкт-Петербургом, украшенное историями из жизни, прогулками по таинственным
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Светлана
Замечательная экскурсия, позволяющая увидеть блистательный Санкт-Петербург с новой стороны. Экскурсовод Павел с любовью рассказывает о своем городе, показывает величие дворцов и непредсказуемость уютных двориков. Рекомендую для тех, кто хочет познакомиться с городом, но не хочет много ходить.
Замечательная экскурсия, позволяющая увидеть блистательный Санкт-Петербург с новой стороны. Экскурсовод Павел с любовью рассказывает о своем
Замечательная экскурсия, позволяющая увидеть блистательный Санкт-Петербург с новой стороны. Экскурсовод Павел с любовью рассказывает о своем
Замечательная экскурсия, позволяющая увидеть блистательный Санкт-Петербург с новой стороны. Экскурсовод Павел с любовью рассказывает о своем
Замечательная экскурсия, позволяющая увидеть блистательный Санкт-Петербург с новой стороны. Экскурсовод Павел с любовью рассказывает о своем
Замечательная экскурсия, позволяющая увидеть блистательный Санкт-Петербург с новой стороны. Экскурсовод Павел с любовью рассказывает о своем
Замечательная экскурсия, позволяющая увидеть блистательный Санкт-Петербург с новой стороны. Экскурсовод Павел с любовью рассказывает о своем
Замечательная экскурсия, позволяющая увидеть блистательный Санкт-Петербург с новой стороны. Экскурсовод Павел с любовью рассказывает о своем
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Е
Добрый день. Очень живая, позитивная экскурсия. Для тех, кто не был в Санкт-Петербурге, и хочет ознакомиться с городом, понять, как он устроен, посмотреть основные достопримечательности, узнать самые интересные истории, связанные с архитектурой и деятелями Санкт-Петербурга, эта экскурсия будет идеальным вариантом. А в холодное время на машине просто замечательно. Не утомительно, интересно и познавательно. Рекомендую.
Добрый день. Очень живая, позитивная экскурсия. Для тех, кто не был в Санкт-Петербурге, и хочет ознакомиться
Добрый день. Очень живая, позитивная экскурсия. Для тех, кто не был в Санкт-Петербурге, и хочет ознакомиться
Добрый день. Очень живая, позитивная экскурсия. Для тех, кто не был в Санкт-Петербурге, и хочет ознакомиться
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Елена
Очень понравилась экскурсия - проехали по всем знаковым точкам, услышали детали, о которых не написано в общем описании достопримечательностей, сфотографировались с удачных ракурсов. Спасибо за экскурсию!
Очень понравилась экскурсия - проехали по всем знаковым точкам, услышали детали, о которых не написано в
Очень понравилась экскурсия - проехали по всем знаковым точкам, услышали детали, о которых не написано в
Очень понравилась экскурсия - проехали по всем знаковым точкам, услышали детали, о которых не написано в
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