11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте, что Санкт-Петербург не просто город с богатой историей, но и живой организм с уникальной душой.Во время нашей экскурсии вы не только увидите главные достопримечательности, но и узнаете о быте

старого Петербурга, услышите городские байки и предания, которые не расскажут обычные гиды. Мы поговорим о культуре, святынях, утерянных в советское время, и если вы любите поэзию, я поделюсь своими стихами о великом городе. Блокадный Ленинград и жизнь при советской власти также войдут в нашу программу. Эта экскурсия - не просто прогулка по историческим местам, это погружение в атмосферу прошлого, которое оживает в рассказах коренного петербуржца. После нашей встречи Петербург станет для вас не просто картинкой из учебника, а городом с живой историей, которую вы почувствуете и запомните навсегда

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Центр старого Петербурга: Невский проспект и главные улицы, набережные и мосты, дворцы и храмы. Покажем вам самые красивые места и проговорим важные исторические факты простым языком.

Блокадный Ленинград. Расскажем о том страшном времени на примере историй тех, кто пережил его и спасал других на Дороге жизни.

Утраченные святыни Петербурга. Побываем на местах уничтоженных в советское время церквей и посмотрим, что там находится сейчас.

Байки и предания. Таинственных и страшных легенд о Петербурге — масса. Истинные они или ложные? Попробуем это выяснить, вспоминая самые интригующие.

Советский Ленинград. Окунём вас в атмосферу того периода — с газировкой, тирами, общими банями за 18 копеек, пивными ларьками, ловлей корюшки на Неве. Расскажем о быте ленинградцев.

Вы узнаете:

где, чем, как топили

где мылись, что пили, где брились

каким был труд и каким — досуг

какие игры затевались во дворах

куда девали, в конце концов, мусор, не имея мусоропровода

И многое другое!

Организационные детали