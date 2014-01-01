Что вас ожидает

Научный городок

Мы прогуляемся по улицам научного городка, где работал нобелевский лауреат — академик Иван Петрович Павлов. Заглянем в живописный парк с озером; пройдем мимо Колтушского антропоидника (здесь исследуют поведение человекообразных обезьян). Оставим позади бронзовые бюсты Чарлза Дарвина, Рене Декарта и других ученых — и увидим старую лабораторию-музей Ивана Павлова, над входом которой красуется надпись «Наблюдательность и наблюдательность».

Экотропы Колтушских высот

Эти места — памятник природы, вошедший в список ЮНЕСКО. Мы выберем один из экологических маршрутов (от 1 до 5 км) и исследуем эту территорию. С видовых площадок откроются панорамы лугов, лесов и озер. Я познакомлю вас с географией этих мест, а указатели и стенды на маршруте расскажут о здешних животных, растениях и птицах.

Славянское капище и каменный лабиринт

Тропы выведут нас к «современному» святилищу славянских богов и лабиринту «Вольный ветер». Вы услышите об истории его создания и назначении этого места — и поймете, что объединяет его с Кольским полуостровом.

Обитатели конно-спортивного клуба

В завершение прогулки мы заглянем в конно-спортивный клуб, где вы сможете пообщаться с лошадьми, отдохнуть и пообедать в уютном ресторане.

Организационные детали