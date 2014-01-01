Осмотреть научный городок, пройти по экотропам к каменному лабиринту и пообщаться с лошадьми

С местным жителем вы исследуете красоты Колтушских высот — и поймёте, почему эта территория получила статус особо охраняемой.

Я раскрою истории научного городка, где работал Иван Павлов; проведу к славянскому капищу и лабиринту.

А в завершение вы отдохнёте в конно-спортивном клубе, познакомитесь с его обитателями и обсудите впечатления за столом в ресторане.
Просторы Колтушских высот
Просторы Колтушских высот
Просторы Колтушских высот
Просторы Колтушских высот
Просторы Колтушских высот
Просторы Колтушских высот
Просторы Колтушских высот
Просторы Колтушских высот
Просторы Колтушских высот
Просторы Колтушских высот
Просторы Колтушских высот
Просторы Колтушских высот
Просторы Колтушских высот
Просторы Колтушских высот
Просторы Колтушских высот

Что вас ожидает

Научный городок

Мы прогуляемся по улицам научного городка, где работал нобелевский лауреат — академик Иван Петрович Павлов. Заглянем в живописный парк с озером; пройдем мимо Колтушского антропоидника (здесь исследуют поведение человекообразных обезьян). Оставим позади бронзовые бюсты Чарлза Дарвина, Рене Декарта и других ученых — и увидим старую лабораторию-музей Ивана Павлова, над входом которой красуется надпись «Наблюдательность и наблюдательность».

Экотропы Колтушских высот

Эти места — памятник природы, вошедший в список ЮНЕСКО. Мы выберем один из экологических маршрутов (от 1 до 5 км) и исследуем эту территорию. С видовых площадок откроются панорамы лугов, лесов и озер. Я познакомлю вас с географией этих мест, а указатели и стенды на маршруте расскажут о здешних животных, растениях и птицах.

Славянское капище и каменный лабиринт

Тропы выведут нас к «современному» святилищу славянских богов и лабиринту «Вольный ветер». Вы услышите об истории его создания и назначении этого места — и поймете, что объединяет его с Кольским полуостровом.

Обитатели конно-спортивного клуба

В завершение прогулки мы заглянем в конно-спортивный клуб, где вы сможете пообщаться с лошадьми, отдохнуть и пообедать в уютном ресторане.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в деревне Колтуши, до которой можно добраться за 20 минут на автобусе, своем автомобиле или такси
  • Основная часть маршрута проходит по грунтовым дорогам и лесным тропам: выбирайте подходящую обувь и удобную одежду по погоде
  • На маршруте можно зайти погреться в уютной обстановке, выпить согревающие напитки и перекусить (оплачивается отдельно)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в деревне Колтуши
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Владимир
Владимир
Я путешественник, фотограф, организатор трансформационных проектов и писатель. До 2015 года посетил двадцать четыре страны. В 2014 году в свои 30 лет попал в Крым, где переосмыслил свое отношение к жизни и на три года всё своё внимание уделил полуострову сокровищ. В Крыму встал на Путь исследователя. В мае 2017 года организовал Путешествие и прошел с группой по Святым местам Крыма более 140 километров. Пишу книги, занимаюсь туристическими, экологическими и образовательными проектами. Создатель туристического информационного портала. Родился в Санкт-Петербурге, десять лет живу в Ленинградской области в городе Всеволожск. С удовольствием делюсь своими открытиями с окружающими.
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