Этот уникальный маршрут познакомит вас с историей 📖 Каменного острова — настоящего музея под открытым небом. Он находится вдали от популярных туристических троп, поэтому о красоте и удивительной истории 📖 его особняков зачастую не догадываются даже местные жители.

В ходе нашей прогулки вы узнаете, как остров 🏝️ на окраине Петербурга превратился в один из самых дорогих и фешенебельных районов города, кто проживал здесь в 19 веке и кому принадлежат его шикарные особняки сейчас.

Вы услышите историю 📖 крупнейшего коррупционного скандала 20 века и почему владелицу одного из особняков подозревали в шпионаже в пользу Германии. Наконец, увидите, где снимали знаменитый сериал «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории 📖 и достопримечательностях 🏛️.

Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.