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Аудиоэкскурсия: Тайны особняков Каменного острова

WeGoTrip
WeGoTrip – Гид из Санкт-Петербурга
Аудиоэкскурсия: Тайны особняков Каменного острова
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🏛История и архитектура
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 090 ₽ за экскурсию

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Аудиоэкскурсия: Тайны особняков Каменного острова
Аудиоэкскурсия: Тайны особняков Каменного острова

Что вы увидите

  • Сфинксы на набережной Малой Невки
  • Дача принца Ольденбургского
  • Дача Бехтерева
  • Дом княгини Кугушевой
  • Дом Мертенса
  • Дача Мельникова
  • Дом Кожевниковых
  • Особняк Чаева
  • Дуб Петра I
  • Голубая дача
  • Собственная дача
  • Новая Дача
  • Каменноостровский театр
  • Особняк Клейнмихель
  • Дача Половцова
  • Особняк Яковенко
  • Особняк Фолленвейдера
  • Дача Гаусвальд
  • Дача Свиягина
  • Дом Гозе
  • Дача Шварца
Этот уникальный маршрут познакомит вас с историей 📖 Каменного острова — настоящего музея под открытым небом. Он находится вдали от популярных туристических троп, поэтому о красоте и удивительной истории 📖 его особняков зачастую не догадываются даже местные жители.
В ходе нашей прогулки вы узнаете, как остров 🏝️ на окраине Петербурга превратился в один из самых дорогих и фешенебельных районов города, кто проживал здесь в 19 веке и кому принадлежат его шикарные особняки сейчас.
Вы услышите историю 📖 крупнейшего коррупционного скандала 20 века и почему владелицу одного из особняков подозревали в шпионаже в пользу Германии. Наконец, увидите, где снимали знаменитый сериал «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории 📖 и достопримечательностях 🏛️.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.
Что входит
  • Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Что не входит
  • Наушники (возьмите свои)
Начало
🚩 набережная реки Малой Невки, 11
Место завершения
🏁 Боковая аллея, 34
Аудиоэкскурсия: Тайны особняков Каменного острова
Аудиоэкскурсия: Тайны особняков Каменного острова
Аудиоэкскурсия: Тайны особняков Каменного острова
Аудиоэкскурсия: Тайны особняков Каменного острова
Аудиоэкскурсия: Тайны особняков Каменного острова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
WeGoTrip
WeGoTrip
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