Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Сельский колорит, императорское прошлое — вы проникнетесь очарованием этих мест, насладитесь прогулкой по Луговому парку, фасадом дворца Бельведер и панорамами Северной столицы. Мы коснемся истории Бабигонских высот, поговорим о семье императора и ее укладе. Вы угоститесь чаем и свежим хлебом, а если захотите — прокатитесь на лошади или запряженной телеге.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Променад по парку

Это будет побег из тесного города на просторы Бабигонских высот. Вы узнаете, почему они так называются, и познакомитесь с историей шведской провинции Ингерманландии. Полюбуетесь внешним убранством дворца Бельведер, украшенного гранитными колоннами и девами-кариатидами. У его крыльца вам откроется прекрасный вид на Петербург — в хорошую погоду можно даже разглядеть Исаакиевский собор! А после мы прогуляемся по парку и осмотрим павильоны — Озерки, Никольский домик, Сельский приказной домик, мельницу, — где семья императора устраивала трапезы, чаепития и праздники.

Ну, извозчик!

Если захотите, вы сможете оседлать породистую лошадку либо покататься на телеге, управляемой весёлым извозчиком, и снова ощутить в сердце детский восторг. А после мы почаевничаем, погреемся у печи, и нас обязательно угостят горячим хлебом, приготовленным местными жителями по старинным рецептам.

Рассказы о владении и окрестностях

Я раскрою вам историю Бельведера, его создателей и обитателей. Расскажу, как Николай I сотворил здесь маленькую модель России — и как вокруг выросли образцово-показательные деревни. Вы поймете, что объединяет эти места с Петергофом, узнаете, как жила здесь царская семья, и услышите об укладе простых селян.

Кому подойдёт экскурсия

Тем гостям города, кто уже посмотрел главные достопримечательности и дворцы и ищет что-то новое, а также жителям Петербурга. Кроме того, прогулка отлично подойдет путешественникам с питомцами.

Организационные детали

До места встречи вы добираетесь самостоятельно — проще всего приехать на электричке. От вокзала Новый Петергоф предлагаем начать путешествием на комфортном автомобиле, так как Бабигонские высоты находятся в Ленинградской области.

Дополнительные расходы (по желанию):

— Прогулка на лошади длительностью около 60 минут (2000 ₽) или на извозе (5000 ₽), сувениры

— Хлеб от 150 ₽

— Трансфер на комфортном автомобиле от 1000 ₽