Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

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Бабигонские высоты: прогулка по-царски

Полюбоваться дворцом и видами на Петербург, услышать о временах Николая I и укладе соседних деревень
Сельский колорит, императорское прошлое — вы проникнетесь очарованием этих мест, насладитесь прогулкой по Луговому парку, фасадом дворца Бельведер и панорамами Северной столицы. Мы коснемся истории Бабигонских высот, поговорим о семье императора и ее укладе. Вы угоститесь чаем и свежим хлебом, а если захотите — прокатитесь на лошади или запряженной телеге.
5
38 отзывов
Бабигонские высоты: прогулка по-царски
Бабигонские высоты: прогулка по-царски
Бабигонские высоты: прогулка по-царски

Описание экскурсии

Променад по парку

Это будет побег из тесного города на просторы Бабигонских высот. Вы узнаете, почему они так называются, и познакомитесь с историей шведской провинции Ингерманландии. Полюбуетесь внешним убранством дворца Бельведер, украшенного гранитными колоннами и девами-кариатидами. У его крыльца вам откроется прекрасный вид на Петербург — в хорошую погоду можно даже разглядеть Исаакиевский собор! А после мы прогуляемся по парку и осмотрим павильоны — Озерки, Никольский домик, Сельский приказной домик, мельницу, — где семья императора устраивала трапезы, чаепития и праздники.

Ну, извозчик!

Если захотите, вы сможете оседлать породистую лошадку либо покататься на телеге, управляемой весёлым извозчиком, и снова ощутить в сердце детский восторг. А после мы почаевничаем, погреемся у печи, и нас обязательно угостят горячим хлебом, приготовленным местными жителями по старинным рецептам.

Рассказы о владении и окрестностях

Я раскрою вам историю Бельведера, его создателей и обитателей. Расскажу, как Николай I сотворил здесь маленькую модель России — и как вокруг выросли образцово-показательные деревни. Вы поймете, что объединяет эти места с Петергофом, узнаете, как жила здесь царская семья, и услышите об укладе простых селян.

Кому подойдёт экскурсия

Тем гостям города, кто уже посмотрел главные достопримечательности и дворцы и ищет что-то новое, а также жителям Петербурга. Кроме того, прогулка отлично подойдет путешественникам с питомцами.

Организационные детали

До места встречи вы добираетесь самостоятельно — проще всего приехать на электричке. От вокзала Новый Петергоф предлагаем начать путешествием на комфортном автомобиле, так как Бабигонские высоты находятся в Ленинградской области.

Дополнительные расходы (по желанию):
— Прогулка на лошади длительностью около 60 минут (2000 ₽) или на извозе (5000 ₽), сувениры
— Хлеб от 150 ₽
— Трансфер на комфортном автомобиле от 1000 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На станции «Новый Петергоф»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 часов 40 минут
Провела экскурсии для 278 туристов
Я влюблена в Бабигонские высоты. О Бельведере — любимой сельской загородной резиденции императоров — могу рассказывать бесконечно. Считаю, что в моей экскурсии важно раскрыть семейные ценности, традиции императорской семьи. Обожаю
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с детства кататься на извозе — телеге или санях запряженной лошадкой, люблю запах сена, костра, луговых трав, погреться у русской деревенской печи в морозный день. Этими нехитрыми радостями сельской жизни хочу поделиться с гостями нашего поселения!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Добрый день! 9 мая 2022 г наша семья посетила Бабигонские высоты. Экскурсию провела гид Татьяна - приятная во всех отношениях женщина, профессионал, образованная и воспитанная. Мы окунулись в эпоху Николая
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I и его семьи. Увидели дворец Бельведер, прогулялись по прудам и Озёрам, узнали о строении гидросистемы Петергофских фонтанов. Погода была солнечной, фотографии на камеру гида получились сказочно красивыми. Также детям 13 и 7 лет было интересно посмотреть некоторые сюжеты экскурсии через Vr шлем, который Татьяна любезно предоставила юным участникам экскурсии. Большое спасибо за организацию и проведение данного мероприятия! Обязательно обратимся к вам снова!

Добрый день! 9 мая 2022 г наша семья посетила Бабигонские высоты. Экскурсию провела гид Татьяна -
Добрый день! 9 мая 2022 г наша семья посетила Бабигонские высоты. Экскурсию провела гид Татьяна -
Добрый день! 9 мая 2022 г наша семья посетила Бабигонские высоты. Экскурсию провела гид Татьяна -
Добрый день! 9 мая 2022 г наша семья посетила Бабигонские высоты. Экскурсию провела гид Татьяна -
Добрый день! 9 мая 2022 г наша семья посетила Бабигонские высоты. Экскурсию провела гид Татьяна -
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Наталья
Огромное спасибо Татьяне за великолепную экскурсию!!! Это потрясающе 👏 Татьяна влюблена в своё дело, рассказывает от души. Интереснейшие истории. Красивые локации.
Конная прогулка замечательная 👍 Даже попали внутрь Бельведера.
Однозначно рекомендую посетить 😊
Огромное спасибо Татьяне за великолепную экскурсию!!! Это потрясающе 👏 Татьяна влюблена в своё дело, рассказывает от
Огромное спасибо Татьяне за великолепную экскурсию!!! Это потрясающе 👏 Татьяна влюблена в своё дело, рассказывает от
Огромное спасибо Татьяне за великолепную экскурсию!!! Это потрясающе 👏 Татьяна влюблена в своё дело, рассказывает от
Огромное спасибо Татьяне за великолепную экскурсию!!! Это потрясающе 👏 Татьяна влюблена в своё дело, рассказывает от
Огромное спасибо Татьяне за великолепную экскурсию!!! Это потрясающе 👏 Татьяна влюблена в своё дело, рассказывает от
Огромное спасибо Татьяне за великолепную экскурсию!!! Это потрясающе 👏 Татьяна влюблена в своё дело, рассказывает от
Огромное спасибо Татьяне за великолепную экскурсию!!! Это потрясающе 👏 Татьяна влюблена в своё дело, рассказывает от
Огромное спасибо Татьяне за великолепную экскурсию!!! Это потрясающе 👏 Татьяна влюблена в своё дело, рассказывает от+1
Огромное спасибо Татьяне за великолепную экскурсию!!! Это потрясающе 👏 Татьяна влюблена в своё дело, рассказывает от
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Е
Удивительно интересная экскурсия,проведенная Таьтьяной с большим вдохновением и любовью к тем местам,которые она показывает. Татьяна обладает обширными знаниями,умеет показать душу и красоту Бабигонских высот,которые на сегодняшний день,к сожалению,позабыты и заброшены.
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И только невероятный энтузиазм и желание оживить и вернуть былую красоту этих мест,вернуть их историю,показать ее людям,таких людей,какТатьяна,позволяет надеяться,что это удет сделано. Для меня было открытием,что архитектор Штакеншнейдер занимался не только созданием красивейших дворцов Петербурга,но и созданием целого комплекса не тоько загороных строений для императорской семьи,но и сельских поселений. И за это спасибо Татьяне. Очень рекомендую эту экскурсию ценителям русской культуры и истории.

Удивительно интересная экскурсия,проведенная Таьтьяной с большим вдохновением и любовью к тем местам,которые она показывает. Татьяна обладает
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Юлия
От экскурсии остались в полном восторге! Татьяна настолько глубоко погружена в тему, так тепло и при этом профессионально рассказала историю Бабигонских высот, что возникло огромное желание еще неоднократно посетить эти
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места, под обаяние которых мы попали благодаря Татьяне. Отдельное восхищение вызвало то, с какой любовью жители относятся к своей малой Родине, берегут ее историю и в каком благоустройстве все находится сейчас. Огромная благодарность, это был незабываемый день!

От экскурсии остались в полном восторге! Татьяна настолько глубоко погружена в тему, так тепло и при
От экскурсии остались в полном восторге! Татьяна настолько глубоко погружена в тему, так тепло и при
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Светлана
Очень интересная экскурсия для тех кто решил выйти за рамки стандартных маршрутов. Татьяна очень душевно рассказывает об истории Бибигонских высот. Огромная благодарность за эту прекрасную прогулку!
Очень интересная экскурсия для тех кто решил выйти за рамки стандартных маршрутов. Татьяна очень душевно рассказывает
Очень интересная экскурсия для тех кто решил выйти за рамки стандартных маршрутов. Татьяна очень душевно рассказывает
Очень интересная экскурсия для тех кто решил выйти за рамки стандартных маршрутов. Татьяна очень душевно рассказывает
Очень интересная экскурсия для тех кто решил выйти за рамки стандартных маршрутов. Татьяна очень душевно рассказывает
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O
Татьяна, большое спасибо за экскурсию и прогулку - было интересно и взрослым и подросткам! Организация зимней экскурсии очень удачная! Душевный подход и искренняя личная заинтересованность экскурсовода дали нам возможность окунуться в прошлое и именно прочувствовать исторические события, которые происходили на Бабигонских высотах.
Татьяна, большое спасибо за экскурсию и прогулку - было интересно и взрослым и подросткам! Организация зимней
Татьяна, большое спасибо за экскурсию и прогулку - было интересно и взрослым и подросткам! Организация зимней
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