Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

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Бабигонские высоты: прогулка по-царски

Полюбоваться дворцом и видами на Петербург, услышать о временах Николая I и укладе соседних деревень

Морозова
Морозова – Гид из Санкт-Петербурга
Сельский колорит, императорское прошлое — вы проникнетесь очарованием этих мест, насладитесь прогулкой по Луговому парку, фасадом дворца Бельведер и панорамами Северной столицы ⭐️.

Мы коснемся истории 📖 Бабигонских высот, поговорим о семье императора и ее укладе.

Вы угоститесь чаем и свежим хлебом, а если захотите — прокатитесь на лошади или запряженной телеге.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От 1 250 ₽ за экскурсию

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Бабигонские высоты: прогулка по-царски
Бабигонские высоты: прогулка по-царски

Что вас ожидает

Променад по парку
Это будет побег из тесного города на просторы Бабигонских высот. Вы узнаете, почему они так называются, и познакомитесь с историей 📖 шведской провинции Ингерманландии. Полюбуетесь внешним убранством дворца Бельведер, украшенного гранитными колоннами и девами-кариатидами. У его крыльца вам откроется прекрасный вид на Петербург — в хорошую погоду можно даже разглядеть Исаакиевский собор! А после мы прогуляемся по парку и осмотрим павильоны — Озерки, Никольский домик, Сельский приказной домик, мельницу, — где семья императора устраивала трапезы, чаепития и праздники.

Ну, извозчик!
Если захотите, вы сможете оседлать породистую лошадку либо покататься на телеге, управляемой весёлым извозчиком, и снова ощутить в сердце детский восторг 🔥. А после мы почаевничаем, погреемся у печи, и нас обязательно угостят горячим хлебом, приготовленным местными жителями по старинным рецептам.

Рассказы о владении и окрестностях
Я раскрою вам историю Бельведера, его создателей и обитателей. Расскажу, как Николай I сотворил здесь маленькую модель России — и как вокруг выросли образцово-показательные деревни. Вы поймете, что объединяет эти места с Петергофом, узнаете, как жила здесь царская семья, и услышите об укладе простых селян.

Кому подойдет экскурсия

Тем гостям города, кто уже посмотрел главные достопримечательности 🏛️ и дворцы и ищет что-то новое, а также жителям Петербурга

Организационные детали

  • До места встречи вы добираетесь самостоятельно — проще всего приехать на электричке
  • В стоимость входит обед и горячий хлеб из русской печи
  • Дополнительные расходы — по желанию: прогулка 👣 на лошади длительностью около 40 минут (1500 рублей) или на извозе (3000 рублей), сувениры
Начало и место завершения
🚩 на станции «Новый Петергоф»
Бабигонские высоты: прогулка по-царски
Бабигонские высоты: прогулка по-царски
Бабигонские высоты: прогулка по-царски
Бабигонские высоты: прогулка по-царски
Бабигонские высоты: прогулка по-царски
Бабигонские высоты: прогулка по-царски
Бабигонские высоты: прогулка по-царски
Бабигонские высоты: прогулка по-царски
Бабигонские высоты: прогулка по-царски
Бабигонские высоты: прогулка по-царски
Бабигонские высоты: прогулка по-царски
Бабигонские высоты: прогулка по-царски
Бабигонские высоты: прогулка по-царски
Бабигонские высоты: прогулка по-царски
Бабигонские высоты: прогулка по-царски
Бабигонские высоты: прогулка по-царски
Бабигонские высоты: прогулка по-царски
Бабигонские высоты: прогулка по-царски
Бабигонские высоты: прогулка по-царски
Бабигонские высоты: прогулка по-царски
Бабигонские высоты: прогулка по-царски
Бабигонские высоты: прогулка по-царски

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Морозова
Морозова
Я влюблена в Бабигонские высоты. О Бельведере — любимой сельской загородной резиденции императоров — могу рассказывать бесконечно. Считаю, что в моей экскурсии важно раскрыть семейные ценности, традиции императорской семьи. Обожаю с детства кататься на извозе — телеге или санях запряженной лошадкой, люблю запах сена, костра, луговых трав, погреться у русской деревенской печи в морозный день. Этими нехитрыми радостями сельской жизни хочу поделиться с гостями нашего поселения!
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