Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Что вас ожидает

Променад по парку

Это будет побег из тесного города на просторы Бабигонских высот. Вы узнаете, почему они так называются, и познакомитесь с историей 📖 шведской провинции Ингерманландии. Полюбуетесь внешним убранством дворца Бельведер, украшенного гранитными колоннами и девами-кариатидами. У его крыльца вам откроется прекрасный вид на Петербург — в хорошую погоду можно даже разглядеть Исаакиевский собор! А после мы прогуляемся по парку и осмотрим павильоны — Озерки, Никольский домик, Сельский приказной домик, мельницу, — где семья императора устраивала трапезы, чаепития и праздники.

Ну, извозчик!

Если захотите, вы сможете оседлать породистую лошадку либо покататься на телеге, управляемой весёлым извозчиком, и снова ощутить в сердце детский восторг 🔥. А после мы почаевничаем, погреемся у печи, и нас обязательно угостят горячим хлебом, приготовленным местными жителями по старинным рецептам.

Рассказы о владении и окрестностях

Я раскрою вам историю Бельведера, его создателей и обитателей. Расскажу, как Николай I сотворил здесь маленькую модель России — и как вокруг выросли образцово-показательные деревни. Вы поймете, что объединяет эти места с Петергофом, узнаете, как жила здесь царская семья, и услышите об укладе простых селян.

Кому подойдет экскурсия

Тем гостям города, кто уже посмотрел главные достопримечательности 🏛️ и дворцы и ищет что-то новое, а также жителям Петербурга

Организационные детали