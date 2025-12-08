Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю вас прогуляться по Марсову полю и Михайловскому саду и вспомнить тех, кто помогал Александру II в осуществлении дела всей его жизни. Мы поговорим о героях Великих реформ: кем они были, где жили и что делали.

Описание экскурсии Герои, сформировавшие эпоху В нашей истории есть два человека и один период, которые получили эпитет «великие». Это Пётр I, Екатерина II и эпоха Великих реформ. Возможно, эти реформы изменили жизнь в России больше, чем Пётр и Екатерина вместе взятые… возможно, нет!? Но те люди, которые эту эпоху сформировали, достойны того, чтобы о них вспомнить! Вспомнить, где они жили, что делали и что из себя представляли. Мы прогуляемся по Марсову полю, Михайловскому саду, увидим Спас на Крови, и поговорим о тех, кто помогал Александру II в осуществлении дела всей жизни. Важная информация: Возьмите с собой зонтик и наденьте удобную обувь.

