Водная прогулка
«Последний путь Александра II»: Спас-на-Крови с пешеходной прогулкой
Начало: Дворцовая площадь
Завтра в 11:30
17 авг в 11:30
1580 ₽ за человека
Водная прогулка
Прогулка на каютном катере по рекам и каналам Петербурга
Начало: Набережная канала Грибоедова, дом 131 (спуск к вод...
Расписание: Ежедневно, без выходных, пожалуйста старайтесь бронировать прогулку не менее чем за 1.5 часа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Санкт-Петербург глазами юных исследователей: «Шаг за шагом по истории»
Начало: Площадь Искусств
Расписание: В субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
17 авг в 11:00
1980 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена4 августа 2025Очень интересная и познавательная экскурсия.
Нашим гидом была Юлия. После ее рассказа захотелось перечитать историю и окунутся в эпоху правления Александра II.
- ООльга1 августа 2025Замечательная, интересная, познавательная экскурсия! Наш экскурсовод очень грамотно, интересно, а так же внимательно провела весь путь, мы окунулись и почувствовали эпоху Александра -||, после все под впечатлением пошли в Спас -на- Крови! Огромноая благодарность за экскурсию!!! Рекомендую всем!!! Эмоции обеспечены!
- ООльга27 июля 2025Прекрасный экскурсовод Евгений сопровождал нас до Храма Спас на Крови. Хотелось послушать именно про Александра второго. Так и вышло. Редко бывают такие тематические экскурсии. А тут просто удача! Спасибо!
- ММарина27 июля 2025Экскурсия выше всяких похвал! Гид Евгений очень интересно рассказывал о событиях, связанных с жизнью Александра Ii, отвечал на любые вопросы. Великолепный русский язык!!! Огромная благодарность всем организаторам и участникам мероприятия! Буду рекомендовать вашу экскурсию всем знакомым и родным
- ммарина20 июля 2025Катер подобрали быстро, катер супер, чистый, с хорошим волителем, нашли гида быстро и на нужное время и лату. Буду рекомендовать знаклмым
- SSvetlana15 июля 2025Прекрасная прогулка, если хотите насладится видами и не первый раз в Питере. Спасибо капитану за комфортную поездку без пробок.
- ННаталья9 июля 2025Огромное спасибо Екатерине за отличную экскурсию. Было очень интересно и не смотря на погодные условия мы остались довольны. Однозначно рекомендую всем посетить данную экскурсию.
- ИИгорь6 июля 2025Бронировали катер на 1,5 часа с выходом в Неву, всё прошло отлично! Капитан Илья вежливый и приятный в общении человек. Спасибо за классную прогулку! 👍
- ААнна25 июня 2025Восхитительная экскурсия, гид просто восторг, так увлеченно рассказывала, что даже захотелось самим все это пережить. Очень приятный маршрут, внутри Спаса на Крови другой эскурсовод, что тоже волшебно.
- ЮЮрий24 июня 2025Очень благодарны гиду Ольге за замечательную,очень познавательную экскурсию!!! Будем рекомендовать друзьям
- ЖЖанна21 июня 2025Прекрасные экскурсоводы (если не ошибаюсь, Виталия и Любовь,)!!! Грамотная, правильная речь, интересное повествование👍👍👍
Отдельно хочется отметить внешний вид гидов: стильные ухоженные дамы👏👏👏
Немного помешало строительство конструкций на Дворцовой площади😞
Я бы обязательно рекомендовала всем данную экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Михайловский сад»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Михайловский сад" можно забронировать 3 экскурсии от 1580 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Михайловский сад», 78 ⭐ отзывов, цены от 1580₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь