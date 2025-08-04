Мои заказы

Михайловский сад – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Михайловский сад» в Санкт-Петербурге, цены от 1580 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
«Последний путь Александра II»: Спас-на-Крови с пешеходной прогулкой
Пешая
2 часа
34 отзыва
Водная прогулка
«Последний путь Александра II»: Спас-на-Крови с пешеходной прогулкой
Начало: Дворцовая площадь
Завтра в 11:30
17 авг в 11:30
1580 ₽ за человека
Прогулка на каютном катере по рекам и каналам Петербурга
На катере
2 часа
44 отзыва
Водная прогулка
Прогулка на каютном катере по рекам и каналам Петербурга
Начало: Набережная канала Грибоедова, дом 131 (спуск к вод...
Расписание: Ежедневно, без выходных, пожалуйста старайтесь бронировать прогулку не менее чем за 1.5 часа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Санкт-Петербург глазами юных исследователей: «Шаг за шагом по истории»
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Санкт-Петербург глазами юных исследователей: «Шаг за шагом по истории»
Начало: Площадь Искусств
Расписание: В субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
17 авг в 11:00
1980 ₽ за человека

Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Михайловский сад" можно забронировать 3 экскурсии от 1580 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
