Павел проводит ещё 1 экскурсию

Я провожу экскурсию ⛳ Пушкин в Петербурге уже много лет. Она длилась 3 часа, и мы просто не успевали увидеть и поговорить о многом. Жизнь Пушкина - это не только биография поэта, какой бы остросюжетной она не была. Рассказ о его жизни - это слепок с той эпохи, "живая" история 📖 О ЛЮДЯХ, а НЕ О ПАМЯТНИКАХ.

Поэтому мне захотелось провести большую, на 5-6 часов экскурсию ⛳ по адресам Пушкина.

Поговорим о том, что окружало поэта в Петербурге: о дуэлях и романах, о карточных долгах и полицейском надзоре, о друзьях и врагах, о правде и вымыслах, об удивительной Натали и ее судьбе, об истории 📖 домов, где жил Пушкин.