Павел проводит ещё 1 экскурсию

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Пушкин в Петербурге (6-часовая)

Павел
Павел – Гид из Санкт-Петербурга
Пушкин в Петербурге (6-часовая)
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 9 000 ₽ за экскурсию

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Пушкин в Петербурге (6-часовая)
Пушкин в Петербурге (6-часовая)
Я провожу экскурсию ⛳ Пушкин в Петербурге уже много лет. Она длилась 3 часа, и мы просто не успевали увидеть и поговорить о многом. Жизнь Пушкина - это не только биография поэта, какой бы остросюжетной она не была. Рассказ о его жизни - это слепок с той эпохи, "живая" история 📖 О ЛЮДЯХ, а НЕ О ПАМЯТНИКАХ.
Поэтому мне захотелось провести большую, на 5-6 часов экскурсию ⛳ по адресам Пушкина.
Поговорим о том, что окружало поэта в Петербурге: о дуэлях и романах, о карточных долгах и полицейском надзоре, о друзьях и врагах, о правде и вымыслах, об удивительной Натали и ее судьбе, об истории 📖 домов, где жил Пушкин.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • билеты
Начало и место завершения
🚩 у отеля
Пушкин в Петербурге (6-часовая)
Пушкин в Петербурге (6-часовая)
Пушкин в Петербурге (6-часовая)
Пушкин в Петербурге (6-часовая)
Пушкин в Петербурге (6-часовая)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Павел
Павел
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