Он почти не изменился с той прекрасной поры, когда «на брегах Невы» взошло «солнце русской поэзии».

От Фонтанки, от юных постлелицейских лет, к Мойке, где прошла зрелость гения и, далее, к Черной Речке, самой «черной» реке русской литературы.

Три главы жизни поэта прошли в Петербурге.

Давайте же вместе с Вами окунемся в те дни.
Пушкин в Петербурге
Пушкин в Петербурге
Пушкин в Петербурге
Пушкин в Петербурге
Пушкин в Петербурге
Петербург пушкинской эпохи.
Он почти не изменился с той прекрасной поры, когда «на брегах Невы» взошло «солнце русской поэзии». От Фонтанки, от юных постлелицейских лет, к Мойке, где прошла зрелость гения и, далее, к Черной Речке, самой «черной» реке русской литературы. Три главы жизни поэта прошли в Петербурге. Годы жизни проносились — от бретерства, беспечного прожигания жизни, бесконечных дуэлей и романов, до семейного рая — и рождали пушкинские строки поэм, стихов и прозы — в домах с видами на набережные Северной Венеции.
Пушкин селил своих персонажей там, где жил сам. Различные места города, где «может быть, родились вы, или блистали, мой читатель», их отражение в его творчестве.
Все это — в нашей экскурсии.
🚩 Начало и место завершения: у Вашего отеля
 Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
Павел
Павел
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Написать

Павел проводит ещё 11 экскурсий

Экскурсия по Нижнему парку Петергофа
Цена за всё – до 6 чел.
7 500
за 1-6 чел.
Экскурсия по Нижнему парку Петергофа
Пушкин в Петербурге (6-часовая)
Цена за всё – до 4 чел.
Можно и 18 чел., но чуть дороже
от 13 000
за 1-18 чел.
Пушкин в Петербурге (6-часовая)
Первое знакомство. Обзорная по Санкт-Петербургу.
Цена за всё – до 4 чел.
Можно и 18 чел., но чуть дороже
от 8 900
за 1-18 чел.
Первое знакомство. Обзорная по Санкт-Петербургу.
Тайны и романтика Гатчины
Цена за всё – до 4 чел.
Можно и 18 чел., но чуть дороже
от 9 900
за 1-18 чел.
Тайны и романтика Гатчины
Царское Село — летняя столица императоров
Цена за всё – до 4 чел.
Можно и 18 чел., но чуть дороже
от 9 900
за 1-18 чел.
Царское Село — летняя столица императоров
3 отзыва
Павловск. Тишина и волшебство
Цена за всё – до 4 чел.
Можно и 18 чел., но чуть дороже
от 9 900
за 1-18 чел.
Павловск. Тишина и волшебство
Неприступный Кронштадт
Цена за всё – до 4 чел.
Можно и 18 чел., но чуть дороже
от 10 900
за 1-18 чел.
Неприступный Кронштадт
«По Дороге жизни» (Подвиг Ленинграда)
Цена за всё – до 4 чел.
Можно и 18 чел., но чуть дороже
от 10 900
за 1-18 чел.
«По Дороге жизни» (Подвиг Ленинграда)
Выборг — средневековый город и крепость
Цена за всё – до 4 чел.
Можно и 18 чел., но чуть дороже
от 18 900
за 1-18 чел.
Выборг — средневековый город и крепость
Петергоф — приморская резиденция Петра I
Цена за всё – до 4 чел.
Можно и 18 чел., но чуть дороже
от 9 900
за 1-18 чел.
Петергоф — приморская резиденция Петра I
Ораниенбаум. Взлеты и падения властителей
Цена за всё – до 4 чел.
Можно и 18 чел., но чуть дороже
от 9 900
за 1-18 чел.
Ораниенбаум. Взлеты и падения властителей

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Петербург со вкусом кофе
Цена за всё – до 4 чел.
3 800
за 1-4 чел.
Петербург со вкусом кофе
1 отзыв
суббота- с 9 до 19.00 часов, воскресенье- с 13 до 19.00 часов
Петербург со вкусом кофе
Цена за всё – до 5 чел.
3 800
за 1-5 чел.
Петербург со вкусом кофе
С 1 по 10 января, по четным числам в 14:00
Аутентичный Петербург: от сфинксов Шемякина до Охты
от 1 450
за 1-15 чел.
2ч 30м
Аутентичный Петербург: от сфинксов Шемякина до Охты
31 отзыв
Раскрыть всю многоликость Петербурга в олицетворяющих его зданиях, набережных и именах
Мой Петербург
Цена за всё – до 4 чел.
8 000
за 1-4 чел.
Мой Петербург
325 отзывов
Увидеть город глазами местного жителя и узнать его историю, проезжая по улицам на авто бизнес-класса
Скетчинг с художником на крыше и набережной Петербурга
от
4000
3 400
за 1-4 чел.
1ч 30м
Скетчинг с художником на крыше и набережной Петербурга
28 отзывов
Увидеть город с высоты птичьего полёта и своими руками создать лучшее воспоминание о Петербурге
Пушкин (Царское Село): Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
от 2 315
за 1 чел.
5ч 30м
Пушкин (Царское Село): Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
928 отзывов
Обратная сторона Петербурга
Цена за всё – до 3 чел.
4900
4 410
за 1-3 чел.
Обратная сторона Петербурга
297 отзывов
Узнать все самое интересное о непарадном Петербурге на автомобильной экскурсии
Сколько зайцев в Петербурге?
от 3 500
за 1-5 чел.
Сколько зайцев в Петербурге?
34 отзыва
Познакомиться с историей и символами Петербурга в рамках веселого командного квеста
Квест: «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
Цена за всё – до 6 чел.
2 200
за 1-6 чел.
Квест: «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
220 отзывов
Сыграть в игру и увидеть нетуристический Петербург
Петербург Достоевского
750
за 1 чел.
Петербург Достоевского
12 отзывов
По четвергам в 18:00
Экскурсия в Пушкин и Павловск (Екатерининский и Павловский парки)
1 700
за 1 чел.
Экскурсия в Пушкин и Павловск (Екатерининский и Павловский парки)
24 отзыва
См. расписание
Прогулка-катастрофа «Пушкин. Медный Всадник. Наводнение»
1 199
за 1 чел.
1ч 15м
Прогулка-катастрофа «Пушкин. Медный Всадник. Наводнение»
5 отзывов
По субботам по расписанию или индивидуально по договоренности
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
🇷🇺