Петербург пушкинской эпохи.

Он почти не изменился с той прекрасной поры, когда «на брегах Невы» взошло «солнце русской поэзии». От Фонтанки, от юных постлелицейских лет, к Мойке, где прошла зрелость гения и, далее, к Черной Речке, самой «черной» реке русской литературы. Три главы жизни поэта прошли в Петербурге. Годы жизни проносились — от бретерства, беспечного прожигания жизни, бесконечных дуэлей и романов, до семейного рая — и рождали пушкинские строки поэм, стихов и прозы — в домах с видами на набережные Северной Венеции.

Пушкин селил своих персонажей там, где жил сам. Различные места города, где «может быть, родились вы, или блистали, мой читатель», их отражение в его творчестве.

Все это — в нашей экскурсии.